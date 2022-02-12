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В Кремле указали на революционность Мюнхенской речи Путина
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Мюнхенская речь президента России Владимира Путина в 2007 году была революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем, с видением будущего, хотя тогда никто не мог подумать, что к 2022 году страны скатятся к лексике времен холодной войны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «в 2007 году эта речь была достаточно революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения очень стройного логически и концентрированного изложения мировоззрения российской стороны по проблемам архитектуры современной безопасности и по тем проблемам, тем вызовам, которые нам всем предстоит в более усиленном виде почувствовать и с которыми предстоит столкнуться в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе», передает РИА «Новости».
«Наверное, тогда, когда Путин, обращаясь к гостям конференции, сказал, что, учитывая, что это конференция, я могу себе позволить говорить без излишнего политеса, не отвлекаясь на дипломатические условности и округлости, смысл был такой. И тогда, конечно, мы не могли себе представить, что в 2022 году, а точнее, это началось еще пару лет раньше, мы, по сути, в риторике - дипломатической, международной – скатимся на лексику времен «холодной» войны», – добавил он.
Представитель Кремля отметил, что на данный момент страны говорят о напряженности, разведении сил и готовящейся агрессии, но в 2007 году это было трудно себе представить.
«Но, наверное, то, что происходит сейчас, лишний раз подчеркивает правоту президента Путина. Путин говорил о разоруженческой проблематике, и, действительно, проблема ракет малой и средней дальности – это то, с чем мы живем сейчас, и то, что еще предстоит решать и нынешнему, и, наверное, будущему поколению дипломатов», – добавил Песков.
Именно в связи с этим он тогда говорил об ОБСЕ, превратившееся «в организацию, которую используют как инструмент в руках определенного круга государств с тем, чтобы разделить страны Европы на некий круг избранных и круг тех, кого нужно подвергнуть такому упражнению как демократизаторство».
«Ну, разве был не прав президент Путин? Разве был не прав? Это то, что составляет, наверное, квинтэссенцию тех проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Поэтому вот в этом плане я бы не сказал, что оно было внешнеполитически пророчеством, но это действительно было таким очень широким видением будущего той ситуации, в которой мы находились тогда, и что подтверждается сейчас», – резюмировал Песков.
Ранее сенатор Алексей Пушков объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД актуальность Мюнхенской речи Путина. До этого экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, а ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась.
Напомним, 10 февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Порошенко рассказал о вывозе золота и денег из Крыма в 2014 году
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Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и 4 млрд гривен наличными.
«Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом», – передает слова Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала Киевского апелляционного суда.
Он рассказал, что обсудил этот вопрос с тремя людьми, возглавлявшими тогда различные ведомства. Речь идет о главе Национального банка Валерии Гонтаревой, министре внутренних дел Арсене Авакове и главе Службы безопасности Украины Василии Грицаке.
«Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была 4 млрд гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые <...> были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения», – добавил Порошенко.
По словам Порошенко, если бы он этого не сделал, то деньги попали бы в Донецк.
Напомним, Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы защиты и прокуратуры на меру пресечения в виде личного обязательства для Порошенко. Прокуратура настаивает на аресте с возможностью внесения залога, а защита настаивает на отмене личного обязательства. В результате суд оставил меру пресечения в силе.
Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, за что ему грозит 15 лет лишения свободы. Также он является фигурантом десятка уголовных дел в качестве свидетеля.
Путин: Слова об Украине и «красавице» не имели «личного измерения»
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Президент России Владимир Путин заявил, что его высказывание об Украине и о «красавице» не имели «личного измерения».
«Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», – цитирует Путина ТАСС.
«Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится и не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, это не тот формат», – объяснил президент.
Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Зеленский, отвечая на слова российского коллеги, заявил, что терпение – это мудрость, поэтому украинская сторона не отвечает на провокации.
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В США назвали условие очередных переговоров Байдена и Путина
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Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, но это должно произойти «при правильных обстоятельствах», заявила в интервью CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли администрация США вероятность проведения очередной встречи между Путиным и Байденом в ближайшие дни, Томас-Гринфилд сказала, что «мы держим двери для коммуникации с русскими открытыми. Как вы знаете, госсекретарь Блинкен только на прошлой неделе говорил с министром иностранных дел Лавровым, и мы знаем, что они планируют поговорить снова», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос, включают ли эти дипломатические дискуссии и контакт Байденом, она указала: «Мы не отложили это в сторону, но это должно произойти при правильных обстоятельствах». По ее словам, США готовы вести с Россией столько дипломатических дискуссий, сколько «ей потребуется, чтобы побудить ее к деэскалации».
Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет.
Предыдущий разговор Путина и Байдена состоялся в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль указала на правоту Путина в Мюнхенской речи
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Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль.
По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки – лишь результат отсутствия активности, прежде всего, со стороны Запада, за прошедшие 15 лет. «Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», – констатировала она.
В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.
10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах.
Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.
Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.
Путин: Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности
Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности, переговоры продолжаются в открытом и закрытом режимах, заявил президент России Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме. Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон», – цитирует Путина РИА «Новости».
Напомним, в четверг президент России Владимир Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности. В министерстве заявляли о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса.
Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности
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Повышение уровня напряженности требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности, прежде всего – получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, что «обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной», и это «требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», говорится в сообщении на сайте Кремля.
«И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка. Уверен, что коллектив Министерства иностранных дел будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене», – добавил президент.
Он пожелал сотрудникам МИД успехов в работе, а ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и всего самого наилучшего.
Ранее МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
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Путин создал комиссию Совбеза по вопросам миграционной политики
Президент России Владимир Путин создал Межведомственную комиссию Совбеза по вопросам государственной миграционной политики, сообщают информационные агентства.
«Образовать Межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики», – цитирует указ главы государства РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин якобы доложил президенту Владимиру Путину о преступлениях, совершенных мигрантами в стране.
Как сообщалось, по мнению Бастрыкина, необходимо «обязать работодателей оплачивать мигрантам и жилье, и проезд в общественном транспорте», «ввести геномную регистрацию мигрантов».
СМИ: Макрон озвучил Путину идеи по Украине без согласования с НАТО
В ходе визита в Москву президент Франции Эммануэль Макрон озвучил главе России Владимиру Путину некоторые идеи по ситуации на Украине без согласования их с НАТО, пишет Daily Mail.
По данным газеты Daily Mail, лидер республики, например, предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что лишит его возможности вступить в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
В материале отмечается, что сказанное Макрон не согласовал с остальными членами НАТО. Подчеркивается, что отсутствие согласованности с союзниками делает любое заявление Макрона бессмысленным.
«Он (Макрон) занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», – сказал источник в британском правительстве.
В статье уточняется, что предложение Макрона о нейтралитете Украины не поддерживается ни Североатлантическим альянсом, ни Киевом.
Напомним, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов. Макрон обсуждал с Путиным решение украинского вопроса, ранее отмечалось, что он делал это для того, чтобы получить статус европейского лидера.
Посол Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена
Новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне», – ответил он на вопрос о возможности новой беседы лидеров двух стран, передает РИА «Новости».
Напомним Владимир Путин в понедельник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер призвал французского коллегу повлиять на президента Украины в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу. Также стороны обсудили украинский конфликт.
С Байденом Путин беседовал в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
Стало известно об отказе Макрона сдать ПЦР-тест перед встречей с Путиным
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Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отделили от российского лидера Владимира Путина длинным столом, так как западный политик отказался сдать в Москве ПЦР-тест на коронавирус, заявил анонимный источник в Елисейском дворце.
Источники в окружении Макрона заявили Reuters, что президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на ПЦР в России и ему разрешают приблизиться к Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию, передает РИА «Новости».
«Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки», – сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.
Второй источник заявил, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом и тест на антитела, сделанный его личным врачом уже после приезда в Россию.
Напомним, встреча Путина и Макрона в Москве состоялась в понедельник. Они сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе.
В начале февраля за этим же столом Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тот после сказал, что из-за коронавируса встреча прошла «в необычном формате», и он «никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом».
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В Турции допустили визит Путина 14 февраля
В Турции ожидают, что визит президента России Владимира Путина в страну все же состоится в феврале, возможно, 14 числа, сообщил дипломатический источник.
«Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно это будет 14 февраля», – передает РИА «Новости» сообщение собеседника.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о подготовке визита президента России Владимира Путина.
До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Путин воспользуется приглашением, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.
Москва и Вашингтон согласовали телефонный разговор Путина и Байдена
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны в субботу планируют провести телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным», – приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Песков подчеркнул, что «запросу предшествовало письменное обращение американской стороны». Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что разговор президентов России и США планируется провести в субботу вечером по московскому времени. Позже представитель Белого дома сообщил, что беседа президентов США и России состоится в субботу утром по вашингтонскому времени (во второй половине дня мск). При этом, по версии американской стороны, «Россия предложила провести телефонный разговор в понедельник», а «Белый дом сделал встречное предложение насчет субботы, они согласились».
Напомним, в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет. В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами России и США, но это должно произойти «при правильных обстоятельствах».
Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.
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Макрон не обсудил с Путиным визит в Киев
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон еще не общались после визита французского лидера в Киев, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что лидеры пока не общались, хотя в Москве условились, что «после того, как Макрон пообщается и с (президентом Украины Владимиром) Зеленским, и с (канцлером ФРГ Олафом) Шольцем, и с другими коллегами, они потом созвонятся и сверят часы», передает РИА «Новости».
Песков отметил, что на пресс-конференции Зеленского и Макрона были позитивные сигналы, однако Кремль так и не услышал от украинского лидера слов о том, что Киев готов быстро заняться выполнением минских соглашений.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что положительно оценивает визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и Киев, однако говорить о деэскалации рано.
Макрон заявлял, что Зеленский подтвердил и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Также он отметил, что «Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине».
Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения.
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Советник Гельмута Коля вспомнил, как пригласил Путина на Мюнхенскую конференцию
Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал, как пригласил российского лидера Владимира Путина выступить в Мюнхене в 2007 году.
«Когда президент Путин вступил в должность, меня спросили, не хочу ли я при случае поговорить с ним. Конечно, я согласился. Так что я имел возможность встречаться с ним несколько раз в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В один из таких случаев я лично пригласил его на Мюнхенскую конференцию по безопасности, председателем которой я был. Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово», – передает РИА «Новости» слова Тельчика.
По его словам, в мюнхенской речи президент Путин «поднял ряд важных вопросов, таких, как планируемое размещение американских систем ПРО в Румынии и Болгарии, которые, по его мнению, были направлены не столько против возможных иранских ракет, сколько против России».
«Поэтому моя оценка речи президента перед журналистами была очень простой: обе стороны – США, НАТО и Россия – должны сейчас сесть вместе и выработать общие решения вопросов, поднятых президентом Путиным», – сказал Тельчик.
10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах. Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.
Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.
Напомним, по словам Путина, со временем мировые лидеры согласились с тезисами мюнхенской речи 2007 года, хотя поначалу она вызвала негодование в мире.
Макрона раскритиковали за отказ от ПЦР-теста перед встречей с Путиным
Французского президента Эммануэля Макрона в Сети раскритиковали за отказ от сдачи ПЦР-теста на коронавирус в ходе визита в Москву из-за якобы опасений, что его ДНК попадет «в руки России».
«Да ведь он уже сотни раз мог оставить свою ДНК в России... на чашке кофе, бутылке воды или микрофоне. Хватит держать нас за идиотов» – цитирует пользователя Twitter Don Vito РИА «Новости».
«Он что, боится, что его клонируют? Да если б им нужна бы его ДНК, они бы ее уже давно получили», – поддержал предыдущего комментатора Jennifer G.Lhomoy.
«Да, господин президент, ПЦР-тесты должны сдавать все, даже вы», – добавила Marie Louise.
«Почему он отказался? Боялся, что его отравят? Он не прав», – отметил BBoisadan.
«Он может сдать перед отъездом хоть пятьдесят таких тестов, однако, если по приезду тебя попросили его сдать вновь, то ты должен это сделать. Иначе ты показываешь свое неуважение», – подвел итог LaeckoChon.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники в Елисейском дворце, что Макрон якобы отказался сдавать ПЦР-тест, и был вынужден соблюдать социальную дистанцию в общении с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки», – сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.