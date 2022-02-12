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США пригрозили Белоруссии санкциями за содействие «агрессии» России
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Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд внес в верхнюю палату Конгресса США законопроект о санкциях против Белоруссии или любой другой страны, которая, по мнению Вашингтона, будет содействовать «российской агрессии» против Украины, сообщила пресс-служба законодателя.
«Сенатор Лэнкфорд представил законопроект «Об ответственности Белоруссии за агрессию», направленный на то, чтобы удержать Белоруссию от того, чтобы она разрешала России использовать свою территорию для осуществления вторжения на Украину. Законопроект Лэнкфорда предполагает санкции против Белоруссии или любой другой страны, которая содействует продолжающейся и необоснованной агрессии России в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины», – приводит текст сообщения ТАСС.
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Погребинский: Слова Макрона о Минских соглашениях ничего не стоят
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«Оптимизм президента Франции после визитов в Москву и Киев не оправдался. Европейцам и США невыгодно выполнение Минских соглашений», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее в Кремле назвали ключевое разногласие на переговорах в «нормандском формате» – это отказ Киева не только выполнять, но даже цитировать Минские соглашения в итоговых документах.
«Ничего нового не произошло. Киев говорит одно, а делает то, что им укажут в Вашингтоне. Пару дней назад посольство США на Украине фактически критиковало Минские соглашения, пытаясь интерпретировать их так, как выгодно Украине. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен на днях говорил, что урегулирование кризиса возможно «при должной последовательности шагов» по Минским соглашениям», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, это намек на то, что шанс на продвижение Минского процесса будет только, если сначала передать границу Донбасса Украине, а потом проводить выборы. «Но поскольку Россия, ДНР и ЛНР не дадут своего согласия на такой подход, то ситуация таким путем не разрешится», – полагает эксперт.
Политолог отметил, что Германия и Франция тоже не оказали давления на Киев. «В итоге оптимизм после визита Макрона не оправдался. Так что слова французского президента ничего не стоят, – указал Погребинский. – США, Германия и Франция критически заинтересованы в том, чтобы Минские соглашения не были выполнены в точности и в полной мере. Иначе это будет означать победу Владимира Путина. А они не могут этого допустить».
«Более того, вся кампания о гипотетическом «вторжении» России на Украину не позволяет европейцам вести себя иначе. Они могут что-то адекватное сказать в комментарии, но когда дело доходит до критического вопроса, они тут же уходят от ответа. Сегодня, по всей видимости, по критически важным вопросам Европа будет вести себя так, как того захотят Соединенные Штаты», – рассуждает собеседник.
«Россию всячески подталкивают к «вторжению» на Украину. Но это последнее, что нужно Москве, – уверен политолог. – На этом фоне перспектив у «нормандского формата» нет – пока сторонам говорить не о чем. Сейчас мы находимся в фазе нарастания эскалации между Россией и Западом. Однако когда американцы будут готовы обсуждать идею моратория на прием Украины в НАТО и другие подходы, к ним тут же присоединятся европейцы. Тогда появится реальный шанс на урегулирование украинского кризиса по Минскому треку».
В четверг состоялись переговоры политсоветников «нормандской четверки», которые продлились почти девять часов. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры «закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах».
Он отметил, что «позиция Украины непреклонна». Украинская сторона «отказалась даже цитировать минские соглашения о том, что вопрос будущего постконфликтного статуса» Донбасса «должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов». По его словам, «это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать», стороны «до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки».
Он отметил, что «есть предложения Донбасса» о будущем статусе региона, но со стороны Киева «на них нет ни отрицательного, ни положительного ответа». При этом никому не неизвестно, каким видит Киев совместное будущее с Донбассом «после завершения конфликта», Украина «держит это в секрете уже восемь лет». Козак назвал патовой ситуацию в украинском урегулировании, отметив необходимость со стороны визави представить конкретные идеи по окончательному завершению конфликта.
Замглавы администрации президента России также отметил отсутствие активности со стороны Берлина и Парижа. Козак заявил, что не увидел на переговорах политсоветников готовности Германии и Франции надавить на Украину по Минским соглашениям. Вопрос о саммите «нормандской четверки» не поднимался – «никто даже не рискнул поднимать этот вопрос, потому что нет предмета для обсуждения на уровне глав государств и правительств», передает РИА «Новости».
Козак пояснил, что стоит вопрос проекта итогового документа саммита, в связи с чем следует определить «характер конфликта» в Донбассе – «международный или внутриукраинский». Требуется определить, «кто является сторонами конфликта». Он рассказал, что представители Украины, Германии и Франции «предложили оставить этот вопрос в неопределенности, занять конструктивную неопределенность» и «не давать ответ на вопрос, кто является сторонами конфликта». «Видите, в «нормандском формате» уже есть даже специальная терминология», – отметил он.
Однако им «было предложено все-таки определиться по этому вопросу». Если они считают Россию стороной конфликта, то следует «в привязке к Минским соглашениям перечислить обязательства и России, и Украины по Минским соглашениям», пояснил Козак.
«После многочисленных препирательств представители Германии и Франции сказали: мы не знаем, какие могут быть обязательства у России по Минским соглашениям, может, Россия сама придумает себе обязательства по Минским соглашениям?» – рассказал Козак, добавив, что после «таких слов разговоры о созыве «нормандского формата» прекратились и до сих пор не возобновились».
Кроме того, Россия просила указать «хоть одно обязательство по Минским соглашениям, которые не выполняет Донбасс». «Ответ такой же – мы не знаем. Потому что реально Донбасс последние два-три года бьется как рыба об лед, вносит различного рода идеи, предложения, дорожные карты. На них нет реакции никакой», – сообщил он.
DPA со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции сообщает, что следующая встреча советников лидеров «нормандской четверки» запланирована на март, передает ТАСС.
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В МИДе отреагировали на запрос Украины по поводу военной деятельности
В Москве получили запрос от Киева по каналам ОБСЕ о разъяснении военной деятельности у границ Украины и в Крыму, сообщил источник в МИД России.
«Да, мы подтверждаем получение от Украины сегодня по сети связи ОБСЕ запроса о разъяснении необычной военной деятельности», – цитирует его РИА «Новости».
По словам источника, Россия не считает его обоснованным, так как деятельность не является необычной и не дает оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
«Рассматриваем украинский запрос как отвлекающий маневр от собственной существенной необычной военной активности Киева, ведущего ежедневные обстрелы Донбасса», – уточнил источник.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Россию отправлен запрос от МИД Украины с требованием объяснить детально ситуацию, связанную с военной деятельностью у границ Украины и в Крыму. Он также отметил, что Киев ждет ответа от России в течение 48 часов с информацией о районах военной деятельности и численности военных.
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Порошенко рассказал о вывозе золота и денег из Крыма в 2014 году
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Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и 4 млрд гривен наличными.
«Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом», – передает слова Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала Киевского апелляционного суда.
Он рассказал, что обсудил этот вопрос с тремя людьми, возглавлявшими тогда различные ведомства. Речь идет о главе Национального банка Валерии Гонтаревой, министре внутренних дел Арсене Авакове и главе Службы безопасности Украины Василии Грицаке.
«Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была 4 млрд гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые <...> были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения», – добавил Порошенко.
По словам Порошенко, если бы он этого не сделал, то деньги попали бы в Донецк.
Напомним, Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы защиты и прокуратуры на меру пресечения в виде личного обязательства для Порошенко. Прокуратура настаивает на аресте с возможностью внесения залога, а защита настаивает на отмене личного обязательства. В результате суд оставил меру пресечения в силе.
Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, за что ему грозит 15 лет лишения свободы. Также он является фигурантом десятка уголовных дел в качестве свидетеля.
Несколько стран призвали своих граждан срочно покинуть Украину
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Министерство иностранных дел Японии повысило уровень угрозы нахождения на территории Украины до максимального, четвертого, и призывает своих граждан немедленно покинуть территорию этой страны, объявил японский МИД.
Свое решение японское внешнеполитическое ведомство объяснило «продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе». В МИД страны подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации остается «непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия», направленные на разрешение кризиса, передает ТАСС.
Вслед за Японией ввела максимальный уровень опасности для поездок на Украину и запретила своим гражданам посещение этой страны Южная Корея.
Также Нидерланды порекомендовали своим гражданам как можно скорее покинуть Украину.
По данным радио BNR, соответствующую рекомендацию дал посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол в ходе встречи в режиме онлайн с представителями голландской общины. Уточняется, что речь идет не об эвакуации, а о добровольном решении покинуть страну.
По словам посла, во Львове в настоящее время создается центр экстренной поддержки под голландским флагом, куда граждане Нидерландов могут обратиться за необходимыми документами или информацией.
Ранее президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», – заявил он.
Напомним, постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
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Козак: Три участника «нормандского формата» не готовы выполнять Минские соглашения
Киев саботирует выполнение минских соглашений, переговоры накануне были безрезультатными: ясно, чего стоят заявления Украины, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
«Это действительно так (Киев саботирует выполнение «Минска-2» –прим.ВЗГЛЯД), этот саботаж происходит в течение восьми лет. Вчера просто состоялось такое знаковое совещание в нормандском формате, которое, как я вчера заявил, закончилось без результата», – цитирует РИА «Новости» Козака.
«Но отрицательный результат тоже результат: Появилась полная ясность относительно того, чего стоят все заявления различных политиков и партнеров по нормандскому формату и их приверженности минским соглашениям», – добавил он.
По его словам, встреча политсоветников «нормандского формата» в Берлине показала, что три из четырех его участников не готовы выполнять Минские соглашения.
«Стало ясно, что все эти годы, семь лет – через два дня будет семь лет минскому комплексу мер – вели игру. Оказалось, что три из четырех участников «нормандского» формата не готовы выполнять Минские соглашения. Даже упоминания самих положений – мы предлагали процитировать... коллеги нам сказали, что это невозможно», – отметил Козак.
Также Козак заявил, что США распространили инструкцию странам НАТО о затягивании переговоров по Донбассу.
«Коллеги почему-то думают, что время работает на них и нужно максимально затягивать переговоры. Более того, от наших друзей в одной из стран НАТО мы получили документ – инструкцию Госдепартамента США всем странам – членам НАТО о том, каким образом вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта и выполнения Минских соглашений. Это инструкция как заводить все переговоры в тупик», – приводит ТАСС слова Козака.
Он отметил, что «Украина манипулирует Германией и Францией, а Германия и Франция с удовольствием поддаются на эти манипуляции».
«Поддерживают все те идеи и предложения, абсурдные абсолютно, любой ценой, даже попадая в абсолютно глупое положение... Пытаются ускользнуть, для того чтобы не выполнять свои обязательства», – отметил Козак, добавив, что это вызывает сожаление Москвы.
Напомним, переговоры политсоветников «нормандской четверки» продлились почти девять часов. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры «закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах».
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Франции, Германии, США, Великобритании вместо ультиматумов Москве следует побудить Украину полностью выполнять Минские соглашения.
Как отметил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, «оптимизм президента Франции после визитов в Москву и Киев не оправдался. Европейцам и США невыгодно выполнение Минских соглашений».
Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Он говорил, что на встрече в Берлине стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые «в течение семи лет (оказались) не разрешены».
Блинкен выступил с новыми нападками против России
Госсекретарь США Энтони Блинкен использовал пресс-конференцию после встречи в Мельбурне с партнерами из Австралии, Индии и Японии, чтобы выступить с новыми нападками на Россию, отвечая на вопросы журналистов.
Блинкен заявил по итогам встречи формата QUAD, что «мы (США) продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, в том числе новые силы, прибывающие на украинскую границу», передает РИА «Новости».
По его словам, «вторжение может начаться в любое время, в том числе во время Олимпиады», и повторил, что американские граждане должны покинуть Украину.
«Мы продолжаем сокращать наше посольство, мы продолжим этот процесс и ясно дали понять, что американские граждане, которые остаются на Украине, должны уехать сейчас», – добавил он.
Вместе с тем, по его словам, США и их партнеры по QUAD выступают за «дипломатию и диалог», чтобы «устранять разногласия».
«В то же время мы дали понять России, что если она выберет агрессию, она столкнется с массивными последствиями», – пригрозил Блинкен.
Он добавил, что США сотрудничают с партнерами по всему миру, включая Австралию, решая, «какие могут быть последствия, в том числе экономические и финансовые санкции, экспортный контроль, укрепление обороны Украины и НАТО».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила НАТО в нагнетании ситуации вокруг Украины.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
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Уоллес рассказал Шойгу о политике поставок оружия Украине
Британская сторона поставляет украинской ограниченное количество вооружений, заявил глава минобороны Британии Бен Уоллес в ходе диалога с российским коллегой Сергеем Шойгу.
«Это первая встреча главы минобороны Великобритании с министром Шойгу с 2013 года, это девять лет. Понять обеспокоенности друг друга и иметь каналы связи – намного лучше, чем не иметь ничего, и я жду с нетерпением продолжения взаимодействия с министром Шойгу, а мой начальник штаба обороны [Тони Радакин] с [главой Генерального штаба ВС России Валерием] Герасимовым», – цитирует Уоллеса ТАСС.
Поставки вооружения на Украину носят ограниченный характер, сказал Уоллес, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Лондон поставляет Киеву лишь ракеты ближнего действия, которые необходимы для защиты.
Британская сторона полагает, что необходимо наладить каналы коммуникации с российскими военными.
Уоллес добавил, что британская сторона серьезно относится к заявлениям российского военного руководства.
«Он (Шойгу) очень опытный министр, как и глава Генерального штаба ВС РФ Валерий] Герасимов, и когда они говорят мне, что они не будут вторгаться на Украину, мы относимся к этому серьезно, но мы также будем смотреть на действия, которые будут сопровождать эти [слова]», – сказал Уоллес.
В ходе встречи Шойгу отметил, что военно-политическая ситуация на европейском континенте значительно обострилась из-за нагнетания напряженности вокруг Украины. Он также подчеркивал, что на европейском континенте обстановка становится все более напряженной, но в этом нет вины России.
Глава ДНР допустил необходимость обращения к России за помощью
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Ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться за помощью к России, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«Ситуация [в Донбассе на линии соприкосновения с Украиной] ухудшается по нарастающей, то есть количество личного состава увеличивается, количество техники, запрещенной Минскими соглашениями, становится больше вдоль линии соприкосновения. <…> Мы не исключаем, что ситуация может пойти по такой траектории, когда мы вынуждены будем обращаться за помощью к Российской Федерации», – приводит слова Пушилина ТАСС.
В понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса. Ранее он заявлял, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, а также исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Украина попросила Россию объяснить военную активность у границ страны
В Россию отправлен запрос от МИД Украины с требованием объяснить детально ситуацию, связанную с военной деятельностью у границ Украины и в Крыму, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
«Согласно положениям Венского документа, Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, а также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней», – написал Кулеба в своем Twitter.
На предоставление информации у России есть 48 часов. Если ответа не поступит или он будет недостаточным, то Украина обратится к России и к другим государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой Россия должна будет предоставить разъяснения.
«Мы продолжим использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины», – добавил Кулеба.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В Киеве назвали задержанного в Праге россиянина Франчетти главой отдела «Самообороны Крыма»
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Причиной, по которой официальный Киев добивается выдачи гражданина России Александра Франчетти из Чехии на Украину, является якобы его работа руководителем разведывательного подразделения «Самообороны Крыма» в Севастополе в 2014 году, говорится в ходатайстве о выдаче россиянина.
В документе отмечается, что в феврале 2014 года Франчетти якобы «возглавил так называемую разведывательную группу «Северный ветер», которая входила в состав не предусмотренного законом вооруженного формирования «Самооборона Крыма» и имела организованную структуру войскового типа, а именно – единоначалие, подчинение, четкую иерархичность и дисциплину, а также была вооружена огнестрельным оружием, пригодным для использования», передает ТАСС.
В заявлении стороны защиты говорится, что Франчетти полностью отрицает вину и подчеркивает, что в 2014 году работал фитнес-тренером, а также состоял в народной дружине, члены которой следили за общественным порядком в окрестностях Севастополя. Он считает обвинения «политически мотивированными», все они «строятся на его роликах в YouTube».
Подчеркивается, что он «ни разу не надевал военную форму России».
«Александру необходима постоянная медицинская помощь и определенная процедура лечения, так как у него есть хронические заболевания, связанные с иммунной системой», – отмечают его защитники.
Напомним, Франчетти задержали в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина.
Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств. Чешский суд взял под стражу Франчетти, он был переведен в пражскую тюрьму Панкрац. Там он будет ожидать решения чешских властей по вопросу об экстрадиции на Украину. Процесс, как говорят чешские юристы, может занять около года. Проводится расследование дела.
США, ЕС, Британия, Канада согласовали единый пакет санкций против России
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Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
По словам помощника президента США по нацбезопасности, в Вашингтоне и Брюсселе «готовы решительно ответить вместе с нашими союзниками и партнерами, если Россия предпримет военные действия». «Наш ответ будет включать жесткие экономические санкции. Одинаковые пакеты будут введены Евросоюзом, Великобританией, Канадой и другими странами», – приводит слова Салливана ТАСС.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил по видеосвязи с главой аппарата председателя Еврокомиссии Бьорном Зайбертом ситуацию вокруг Украины. «Они согласовывали детали потенциального трансатлантического ответа [в случае «вторжения» России], включающего как финансовые санкции, так и меры экспортного контроля», – сообщили в пресс-службе Белого дома.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел разговор с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которого обсудил ситуацию с безопасностью и антироссийские санкции. По словам главы МИД Украины, Боррель «подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов». Кулеба поблагодарил Евросоюз «за жесткую позицию и готовность к решительным действиям».
Между тем, как сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США и ЕС, отключение России от системы SWIFT не войдет в итоговый пакет санкций. По данным трех его источников, вариант с отключением от SWIFT в качестве возможной ограничительной меры перестали активно рассматривать после получения возражений со стороны стран Европы.
Как в свою очередь отмечает Bloomberg, новые рестрикции в отношении таких финансовых организаций, как ВТБ или Сбербанк, будут сопровождаться определенными исключениями, чтобы снизить ущерб для американских и европейских компаний.
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Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов
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В администрации Соединенных Штатов призвали всех граждан США немедленно покинуть Украину, любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее – в течение ближайших 24-48 часов, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы призываем всех американских граждан, которые остаются на Украине, немедленно покинуть страну. На данном этапе мы хотим выразиться предельно ясно: любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее – в течение ближайших 24-48 часов», – приводит слова Салливана ТАСС. Он также сообщил, что США продолжают сокращать численность персонала в посольстве Соединенных Штатов в Киеве.
«Мы, конечно же, не можем предсказывать будущее. Мы не знаем точно, что произойдет. Но риск достаточно высок, и угроза сейчас достаточно близка, чтобы действовать так, как того требует благоразумие», – считает он. «Если вы останетесь, вы берете на себя риск. И не будет никакой гарантии того, что представится еще какая-либо возможность покинуть страну. И не будет никаких перспектив эвакуации при помощи военных США в случае российского вторжения», – заявил Салливан, обращаясь к находящимся на Украине гражданам США.
По его версии, если нападение России на Украину состоится, то оно, якобы может начаться «с бомбардировок с воздуха и ракетных ударов, в результате которых, конечно же, могут погибнуть гражданские лица вне зависимости от того, гражданами каких стран они являются». Салливан утверждал, что последующее за этим наземное вторжение будет означать стремительное наступление огромных сил. «Практически без какого-либо предупреждения каналы коммуникации, с помощью которых можно было бы организовать выезд из страны, могут быть перерезаны, а коммерческое транспортное сообщение остановлено. Никто не сможет рассчитывать на то, чтобы покинуть страну на самолетах, поездах или по автомобильным трассам после того, как начнутся военные действия», – предупредил он.
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«Президент [США Джо Байден] не станет рисковать жизнями наших мужчин и женщин в военной форме, отправляя их в зону боевых действий, чтобы спасать людей, которые имели возможность покинуть страну сейчас, но предпочли это не делать. Так что мы призываем принять ответственное решение», – заявил Салливан.
Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим МИД Японии повысил уровень угрозы на территории Украины до максимального, четвертого, и призвал граждан немедленно покинуть территорию этой страны. Вслед за Японией максимальный уровень опасности для поездок на Украину ввела Южная Корея и запретила своим гражданам посещение этой страны. Также Нидерланды рекомендовали своим гражданам как можно скорее покинуть Украину. В тот же день покинуть Украину своих граждан призвали власти Британии, Норвегии и Латвии. Кроме того, МИД Израиля рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину.
24 января Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Москва обвинила Запад в попытке дискредитации требований по безопасности
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Скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности, оправдание западных геополитических устремлений, говорится в сообщении МИД РФ о масштабной дезинформации западных СМИ о «вторжении» России на Украину.
В дипведомстве указали, что в конце 2021 – начале 2022 г. мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой – убедить мировую общественность в том, что РФ якобы готовит вторжение на территорию Украины, передает ТАСС.
«В данном досье собраны и задокументированы некоторые из наиболее ярких фейковых публикаций в западных СМИ. Они доказательство того, что против Москвы ведется скоординированная информационная атака, нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины», – говорится в сообщении российского дипведомства.
На Смоленской площади указали, что «СМИ, вопреки стандартам честной журналистики, распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы».
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
«При этом игнорировались подробные и аргументированные разъяснения российских официальных лиц, в частности многократные заверения в приверженности России мирному дипломатическому урегулированию кризиса на Украине на основе минского Комплекса мер, ссылки на национальное суверенное право государств осуществлять передислокацию вооруженных сил на своей территории, а также заявления об оборонительном характере воинских учений, проводимых совместно с вооруженными силами Белоруссии. Кроме того, игнорировались озабоченности Москвы, указывающей на то, что это Запад продвигает свою военную инфраструктуру к границам России, оказывает военно-техническую помощь Украине, вооружает ее, направляет своих военных инструкторов, проводит масштабные и опасные военные учения», – отметили в министерстве.
Там также указали, что, по сути, западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне.
В дипведомстве отдельно обратили внимание на позицию официальных лиц западных стран в условиях массированной дезинформационной кампании против России. «Они всячески избегают давать ей должную оценку, тем самым, по сути, подтверждая свою причастность к фейкам и вбросам. Показательны в этом контексте высказывания представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано по ситуации вокруг вброса Bloomberg о якобы начале вторжения России на Украину», – добавили в министерстве. – Даже когда дезинформация официально была признана как таковая самим ее источником, политик, вынужденно отвечая на вопрос СМИ (об инициативном комментировании не идет и речи), охарактеризовал ее как «ошибка с коротким сроком жизни». То есть, признав явный подлог, по сути, попытался его оправдать тем, что он не имел последствий».
Таким образом, подчеркнули на Смоленской площади, «можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий».
Министерство иностранных дел России привело большое количество примеров масштабной дезинформационной кампании западных СМИ. В первую очередь на Смоленской площади обратили внимание на американские средства информации.
В МИД подчеркнули, что тон всей кампании ожидаемо задают наиболее цитируемые ресурсы из США, характер публикаций которых «выдержан в нарочито экспрессивной манере». В ведомстве обратили внимание на то, что «особую роль в рамках данной активности взяло на себя тесно связанное с американским политистеблишментом информационное агентство Bloomberg, которое за недавнее время дважды отметилось ничем не подтвержденными сознательными фейками, которые пришлось опровергать на самом верху».
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После США вторым по активности медиаполем стало информпространство ФРГ – важного союзника США в НАТО и локомотива ЕС. «На роль основного исполнителя фейковых заказов был выбран весьма популярный журнал Bild, а конкретно его штатный автор Ю. Репке», – отметили в дипведомстве. В МИД РФ не оставили без внимания и СМИ Великобритании, «которые в большом количестве и весьма часто печатают сообщения о «вторжении», пользуются теми же риторическими приемами, что и другие их коллеги по блоку НАТО».
На Смоленской площади указал и на СМИ, «казалось бы, нейтральной Швейцарии». Так, собственный корреспондент телеканала SRF в Москве Д. Науэр в телесюжете от 28 января утверждает, что «Россия перебрасывает огромные силы на границу с Украиной. За тысячи километров из Сибири пригнали военную технику, в том числе и танки». «При этом в качестве видеосопровождения используются кадры отработки учебных задач на полигонах подразделениями общевойскового объединения ЮВО, тем самым создавая у зрителя ложное впечатление стягивания наступательных вооружений к границам с Украиной для реализации существующих только в головах западных пропагандистов агрессивных планов Москвы», – указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД России отметили также французские средства массовой информации. «Имеющие давнюю публицистическую традицию СМИ Франции отрабатывают фейковую повестку в своем стиле: используя литературные обороты, стараясь брать не фактологией, а образностью. В качестве примера таких публикаций можно назвать репортаж спецкорреспондента французского журнала Le Point Г. Перрье из Киева от 3 февраля этого года», – указали в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИД России обратили внимание в том числе на публикуемую информацию в СМИ ЕС, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Норвегии, Дании, Исландии, Швеции, Австралии и Японии.
Накануне Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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ЕС призвал иностранных сотрудников диппредставительства покинуть Украину
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Глава дипломатического представительства ЕС на Украине Матти Маасикас во внутреннем письме призвал всех иностранных сотрудников миссии, за исключением основного персонала, покинуть Украину как можно скорее, сообщил источник американского издания Politico.
«Второстепенный персонал получил возможность покинуть страну. Мы продолжаем оценивать ситуацию по мере ее развития в соответствии с нашей обязанностью заботиться о наших сотрудниках», – приводит ТАСС слова представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, которого цитирует американское издание. Он заверил, что внешнеполитическая служба ЕС находится в тесном сотрудничестве со странами союза.
Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации Соединенных Штатов призвали всех граждан США немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее – в течение ближайших 24-48 часов.
Кроме того, в пятницу МИД Японии повысил уровень угрозы на территории Украины до максимального, четвертого, и призвал граждан немедленно покинуть территорию этой страны. Вслед за Японией максимальный уровень опасности для поездок на Украину ввела Южная Корея. Как можно скорее покинуть Украину рекомендовали гражданам Нидерланды. В тот же день покинуть Украину своих граждан призвали Британия, Норвегия и Латвия. МИД Израиля рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину, власти Израиля также решили эвакуировать из Киева семьи дипломатов.
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26 января посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о выезде с Украины «сейчас» из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. Двумя днями Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут эвакуировать американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами при помощи гражданских авиарейсов.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте заявил, что рекомендации американским гражданам покинуть Украину не означают, что администрация Джо Байдена уверена в том, что Россия начнет предполагаемое «вторжение». Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепартамента США «чрезмерной реакцией». Позже Зеленский не исключил, что Вашингтон может целенаправленно преувеличивать «угрозу».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Зеленский ввел в действие санкции против телеканала «НАШ»
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций в отношении телеканала «НАШ», соответствующий указ появился на сайте офиса украинского лидера.
«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – приводит текст указа ТАСС.
Согласно приложению к документу, санкции введены против компаний «Наша Прага», «Наш 24», «НАШ 365» и зарегистрированной на Кипре Demosena Investments Ltd, владеющих телеканалом, сроком на пять лет. Ограничения предусмотрены максимальные, в том числе блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств.
Зеленский также ввел в действие санкции в отношении российской компании «Витрина ТВ». Решение СНБО было также принято на заседании 11 февраля, санкции введены за трансляцию компанией российских каналов на Украине. Согласно указу, санкции в отношении общества с ограниченной ответственностью «Витрина ТВ» вводятся сроком на пять лет. Они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензии, запрет передачи технологий, прав интеллектуальной собственности и другие санкции. Кроме того, ограничения предполагают блокировку интернет-провайдерами доступа к веб-ресурсу vitrina.tv.
Как заявил в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания, «Витрина ТВ» «оказывает услуги по продвижению тех компаний, которые находятся под санкциями», и «услуги трансляции российских каналов, которые заблокированы» на территории Украины.
Телеканал «НАШ» принадлежал семье украинского политика Евгения Мураева, который в 2012–2019 годах был депутатом Рады. В 2012 году он был избран от Партии регионов, а в 2014 году – от «Оппозиционного блока». В 2021 году Мураев передал управление каналом его сотрудникам. Политик назвал санкции преступлением. «Мы будем бороться», – заявил Мураев в эфире телеканала. Он добавил, что в ближайшее время будет обсуждать с командой план действий.
Напомним, в декабре 2021 года на Украине отказались от выпуска газеты «Аргументы и факты». В августе Зеленский подписал указ о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, газет «Московский комсомолец», «Ведомости», «Версия», ИА ANNA-NEWS и других СМИ. В том же месяце Зеленский ввел санкции против украинского издания «Страна.ua». В марте на Украине заблокировали российской новостной агрегатор «СМИ2», руководство которого в ответ обвинило Киев в нарушении свободы слова. В феврале из-за санкций Зеленского прекратили эфирное вещание каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK. В ЕС заявили, что усилия Украины по «защите от дезинформации» являются законными.
Президент Владимир Путин указывал, что закрытие каналов является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова. В МИД России обращали внимание на тяжелую ситуацию с ущемлением свободы СМИ на Украине, «где журналисты систематически подвергаются гонениям за осуществление своей профессиональной деятельности, законодательно закрепляются дискриминация СМИ и цензура».