Ветеранские организации поддержали требования РФ к НАТО и США по гарантиям безопасности

Руководители ведущих ветеранских организаций России назвали полностью обоснованными требования России к Западу о необходимости юридического закрепления договоренностей о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации.

«В течение последних недель мы получаем огромный поток обращений, направляемых первичными ветеранскими организациями со всех регионов России в поддержку инициатив верховного главнокомандующего Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности нашего Отечества», – говорится в заявлении руководителей ветеранских организаций РФ, опубликованном на сайте Московского областного реготделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации.

Авторы документа отметили, что российский офицерский корпус действующего состава, в запасе и в отставке, во все времена являлся и будет всегда «становым хребтом» страны, объединяя в себе лучших представителей всех народов России, посвятивших «свои жизни самоотверженному служению Родине, обеспечению ее защиты и безопасности».

Ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, боевых действий, офицеры всех категорий, выполняющие задачи в боевых частях и на боевом дежурстве «полностью разделяют обеспокоенность руководства нашего государства последовательной деятельностью США и НАТО в Европе, несущей непосредственную угрозу военной безопасности нашей страны».

«Стремление североатлантического альянса насильно втянуть Украину с помощью марионеточного киевского режима в состав НАТО является критической чертой для коренных интересов европейской безопасности, но, прежде всего, для многовекового союза братских народов Белоруссии, России и Украины», – подчеркивается в заявлении.

Авторы указали, что все члены многочисленных ветеранских организаций поддерживают реализуемые главой государства шаги по обеспечению «глобальной стабильности и неделимой безопасности в Европе». Отмечается, что сейчас безопасность поставлена «под самую серьёзную угрозу со времен Второй мировой войны» в результате «последовательной враждебной политики США и НАТО».

«Считаем полностью обоснованными требования России к коллективному Западу о необходимости юридического закрепления договоренностей о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории любых соседних с ней стран, входящих или не входящих в Североатлантический альянс», – добавили авторы.

Они призвали ветеранов Вооруженных Сил, правоохранительных органов, участников боевых действий и всех патриотов к сплочению, «несмотря на имеющиеся политические предпочтения» и «попытки внести раскол и разрушить наше офицерское братство».

Напомним, Брюссель официально передал Москве коллективный ответ на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул министр, Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности».

В четверг президент России Владимир Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности. В министерстве заявляли о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности.

Ранее Путин предупреждал, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.

Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.