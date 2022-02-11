Совет ЕС утвердил предоставление Украине помощи в 1,2 млрд евро

России предложили самой «придумать обязательства» по минским соглашениям

Германия, Франция и Украина не могут решить, кто является сторонами минских соглашений, а также назвать обязательства, которые якобы нарушает Донбасс, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Козак заявил, что не увидел на переговорах политсоветников готовности Берлина и Парижа надавить на Киев по минским соглашениям. Вопрос о саммите «нормандской четверки» не поднимался – «никто даже не рискнул поднимать этот вопрос, потому что нет предмета для обсуждения на уровне глав государств и правительств», передает РИА «Новости».

Козак пояснил, что стоит вопрос проекта итогового документа саммита, в связи с чем следует определить «характер конфликта» в Донбассе – «международный или внутриукраинский». Требуется определить, «кто является сторонами конфликта». Он рассказал, что представители Украины, Германии и Франции «предложили оставить этот вопрос в неопределенности, занять конструктивную неопределенность» и «не давать ответ на вопрос, кто является сторонами конфликта». «Видите, в «нормандском формате» уже есть даже специальная терминология», – отметил он.

Однако им «было предложено все-таки определиться по этому вопросу». Если они считают Россию стороной конфликта, то следует «в привязке к минским соглашениям перечислить обязательства и России, и Украины по минским соглашениям», пояснил Козак.

«После многочисленных препирательств представители Германии и Франции сказали: мы не знаем, какие могут быть обязательства у России по минским соглашениям, может, Россия сама придумает себе обязательства по минским соглашениям?» – рассказал Козак, добавив, что после «таких слов разговоры о созыве «нормандского формата» прекратились и до сих пор не возобновились».

Кроме того, Россия просила указать «хоть одно обязательство по минским соглашениям, которые не выполняет Донбасс». «Ответ такой же – мы не знаем. Потому что реально Донбасс последние два-три года бьется как рыба об лед, вносит различного рода идеи, предложения, дорожные карты. На них нет реакции никакой», – сообщил он.