На посадивших пьяного в поезд метро в Москве полицейских завели дело после смерти пассажира

В отношении двух полицейских, усадивших пьяного в вагон московского метро, завели уголовное дело о халатности, поскольку мужчине на другой станции снесло голову поездом, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в декабре 2021 года, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения зашел на станцию метро «Тульская», он едва мог двигаться. Двое сотрудников полиции, сержант и старший сержант, посадили его на поезд, сказал собеседник РИА «Новости».

«До дома мужчина не доехал. На станции «Владыкино» он ударился головой о прибывавший поезд, получил тяжелые повреждения головы, в том числе травматическую ампутацию части головы, и был доставлен в больницу. Там скончался», – добавил источник.

Следователи увидели в действиях правоохранителей халатность, так как они, вместо того, чтобы доставить мужчину в служебное помещение ввиду нахождения пьяным в общественном месте, посадили его на поезд и отправили домой.

В декабре на станции московского метро «Сходненская» мужчина попытался спасти прыгнувшего на пути человека, но при этом погиб сам. Человек, прыгнувший на пути, остался жив благодаря действиям машиниста поезда.