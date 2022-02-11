Имам мечети в Казани отказался прочитать никах трансгендеру

Мусульманская религия запрещает менять пол и проводить бракосочетания трансгендерных пар: надо быть тем, кем дал тебе возможность быть Всевышний, заявил имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин, комментируя отказ в венчании такой пары.

«Недавно в мечеть пришла одна женщина и попросила прочитать никах (обряд венчания – прим. ВЗГЛЯД) своему сыну и его избраннице. В ходе разговора выяснилось, что ситуация непростая: невеста – трансгендер. Я категорически отказался от венчания, подробно объяснив пришедшей ко мне женщине, что ислам запрещает подобную практику», – цитирует РИА «Новости» имама.

Хайруллин почеркнул, что по законам ислама менять пол никому и ни под какими предлогами нельзя.

«Всевышний дал тебе возможность быть мужчиной или женщиной, поэтому надо быть собой. Вмешательство врачей необходимо только ради того, чтобы поправить здоровье или спасти человеку жизнь. Но менять пол – это строгий запрет», – подчеркнул имам.

По его словам, его решение об отказе было поддержано прихожанами, а также людьми других религий, которые подчеркнули, что подобные вещи просто неприемлемы и чужды для нашего общества.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что православная церковь никогда не признает сожительство людей одного пола браком, она может назвать это только грехом.