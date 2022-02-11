Зная о настроениях словацкого общества, проамериканское руководство будет ломать страну «через колено» и делать всё, чтобы оставить от российско-словацких отношений почти такое же пепелище, какое представляют собой сегодня российско-чешские.
Подробности...
Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Президента Казахстана в Казани встретили чак-чаком
11 февраля 2022, 14:02
Текст: Дмитрий Зубарев
Хлебом-солью и чак-чаком встречали президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в аэропорту Казани, куда он прилетел ночью в рамках рабочего визита в Россию.
В ночь на пятницу Токаев прибыл в Казань. Видео встречи пресс-служба президента Татарстана опубликовала на официальном портале республики.
У трапа самолета Токаева встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что очень рад приезду президента Казахстана. На поле был построен почетный караул с государственными флагами России, Казахстана и флагом Татарстана. По традиции, девушки в национальных костюмах преподнесли гостю хлеб-соль и национальное татарское лакомство чак-чак.
По информации пресс-службы, глава Татарстана Рустам Минниханов показал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву достопримечательности Казанского кремля, в частности, они побывали в мечети Кул Шариф и Благовещенском соборе.
«В Кул-Шарифе гостю рассказали историю соборной мечети, экскурсию провел муфтий республики Камиль Самигуллин. Также президент Казахстана посетил Благовещенский собор, историю храма ему рассказал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-служба главы Татарстана.
По информации пресс-службы, президент Казахстана высказал восхищение Казанью и отметил особый символизм такого добрососедского расположения мечети и православного храма на территории Казанского кремля.
Токаев прибыл в Россию накануне с рабочим визитом. В четверг в Москве президент Казахстана провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По итогам переговоров был подписан ряд документов в сфере образования, железнодорожного транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики. Также состоялась встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Казахстан в январе столкнулся с террористической агрессией при поддержке деструктивных сил внутри страны и извне.
России предложили самой «придумать обязательства» по минским соглашениям
11 февраля 2022, 04:11
Фото: kremlin.ru
Текст: Антон Антонов
Германия, Франция и Украина не могут решить, кто является сторонами минских соглашений, а также назвать обязательства, которые якобы нарушает Донбасс, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Козак заявил, что не увидел на переговорах политсоветников готовности Берлина и Парижа надавить на Киев по минским соглашениям. Вопрос о саммите «нормандской четверки» не поднимался – «никто даже не рискнул поднимать этот вопрос, потому что нет предмета для обсуждения на уровне глав государств и правительств», передает РИА «Новости».
Козак пояснил, что стоит вопрос проекта итогового документа саммита, в связи с чем следует определить «характер конфликта» в Донбассе – «международный или внутриукраинский». Требуется определить, «кто является сторонами конфликта». Он рассказал, что представители Украины, Германии и Франции «предложили оставить этот вопрос в неопределенности, занять конструктивную неопределенность» и «не давать ответ на вопрос, кто является сторонами конфликта». «Видите, в «нормандском формате» уже есть даже специальная терминология», – отметил он.
Однако им «было предложено все-таки определиться по этому вопросу». Если они считают Россию стороной конфликта, то следует «в привязке к минским соглашениям перечислить обязательства и России, и Украины по минским соглашениям», пояснил Козак.
«После многочисленных препирательств представители Германии и Франции сказали: мы не знаем, какие могут быть обязательства у России по минским соглашениям, может, Россия сама придумает себе обязательства по минским соглашениям?» – рассказал Козак, добавив, что после «таких слов разговоры о созыве «нормандского формата» прекратились и до сих пор не возобновились».
Кроме того, Россия просила указать «хоть одно обязательство по минским соглашениям, которые не выполняет Донбасс». «Ответ такой же – мы не знаем. Потому что реально Донбасс последние два-три года бьется как рыба об лед, вносит различного рода идеи, предложения, дорожные карты. На них нет реакции никакой», – сообщил он.
Напомним, переговоры политсоветников «нормандской четверки» продлились почти девять часов. Козак сообщил, что переговоры « закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах».
Коментарии (37) ▼
Трасс отреагировала на слова Лаврова о «разговоре немого с глухим»
10 февраля 2022, 14:55
Фото: BIANCA DE MARCHI/ЕРА/ТАСС
Текст: Евгения Шестак
Переговоры с Россией по теме Украины и европейской безопасности продолжатся, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Я точно не была немой в нашем разговоре [с Лавровым], я четко проговорила позицию Великобритании по ситуации. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить действия России на Украине, мы были очень решительны в наших дипломатических усилиях», – цитирует РИА «Новости» Трасс.
Она подчеркнула, что у Британии есть предложения для улучшения транспарентности и ситуации, связанной с доверием между странами. «Я надеюсь, что переговоры продолжатся», – сказала Трасс.
При этом она отметила, что прогресс не может быть достигнут «за счет территориальной целостности и суверенитета Украины» или ценой отказа НАТО от политики открытых дверей.
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Коментарии (92) ▼
Глава британского МИДа отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями
10 февраля 2022, 17:28
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Текст: Елена Мирошниченко
Глава британского МИДа Трасс на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Как пишет «Коммерсант», министр иностранных дел Великобритании заявила главе МИД РФ о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы. На это Лавров ответил, что военные находятся на территории своей страны. Лиз Трасс повторила, что они должны быть отведены. На это российский министр вновь возразил, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры.
После этого он сам, как сообщает издание, обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»
«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», – ответила Лаврову глава МИД. По данным газеты, после этого вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Коментарии (171) ▼
МОК подал апелляцию в Спортивный арбитраж на решение РУСАДА по Валиевой
11 февраля 2022, 06:55
Фото: Lan Hongguang/XinHua/Global Look Press
Текст: Антон Антонов
Международный олимпийский комитет подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое отменило временное отстранение от соревнований фигуристки Камилы Валиевой, сообщило Международное агентство допинг-тестирования.
В связи с этим указывается, что «решение о результате российских фигуристов в командном турнире» на Олимпиаде в Пекине «может быть принято только после принятия окончательного решения по существу дела», передает ТАСС.
Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, дала положительный результат. Антидопинговая лаборатория сообщила об этом 8 февраля, РУСАДА отстранило Валиеву от выступлений и тренировок, передает РИА «Новости».
Проба была взята РУСАДА во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Однако Валиева успешно оспорила временное отстранение. 9 февраля ей было разрешено участвовать в Олимпиаде. МОК подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение РУСАДА, не дожидаясь мотивировочной части от российского агентства.
Международное агентство допинг-тестирования подтвердило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой.
Сообщается, что «допинг-проба Валиевой показала содержание запрещенного вещества триметазидин». При этом Валиева, «которой 15 лет, находится в статусе «защищенной персоны», который применяется в отношении лиц в возрасте до 16 лет». Отмечается, что «информация об открытии дела в отношении спортсмена в подобном статусе не подлежит обязательному обнародованию». Однако «в связи с тем, что ряд СМИ не проявил уважения к данному статусу спортсменки и выпустил сообщения, основывающиеся на неофициальной информации», агентство «осознает необходимость обнародовать информацию официально в связи с повышенным публичным интересом».
Напомним, в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
Коментарии (61) ▼
Нарышкин указал на подготовку Украины к войне в Донбассе
10 февраля 2022, 17:20
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Текст: Алексей Дегтярев
Украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе, сообщил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.
«Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов», – заявил глава СВР в беседе с «Московским комсомольцем».
Также Служба безопасности Украины и ВСУ готовят провокации на линии разграничения и их «документирование» в стиле фейков «белых касок» в Сирии.
«Контингент «пропагандистских сил быстрого развертывания» западных СМИ там же многократно увеличен», – подчеркнул Нарышкин.
Под условие проведения встречи советников «нормандского формата» украинские власти решили временно отозвать из Рады закон «Об основах государственной политики переходного периода».
«Этот документ эксперты называют правовым «фиговым листком», прикрывающим желание провести захват территорий народных республик и их «зачистку» по хорватскому варианту. Этот законопроект полностью перечеркивает Минские соглашения», – подчеркнул глава СВР.
Он отметил, что народы России и Украины не заинтересованы в войне, так как последствия для всех «при любом раскладе» будут тяжелы.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Коментарии (90) ▼
Посла разочаровала неспособность Трасс показать блеск британской дипломатии
11 февраля 2022, 02:53
Фото: Martyn Wheatley/ Keystone Press Agency/Global Look Press
Текст: Антон Антонов
Российская сторона ожидала, что визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс станет блеском британской дипломатии, но этого не случилось, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Келин сказал, что «не увидел никакого вклада, это было просто повторением формулировок и слоганов, с которыми она выступает здесь в парламенте, в прессе, в Twitter, и ничего большего». По его словам, «британская сторона ни слушала и не слышала того», что говорил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си.
Трасс оперировала ограниченным набором лозунгов и формулировок, что и «близко не стояло к диалогу, основанному на взаимном уважении и признании интересов друг друга, а также поиска решений», сказал посол. Его спросили, не лучше бы было обойтись вовсе без визита Трасс. Келин ответил, что «не может быть таким недипломатичным». Он подчеркнул, что Россия «всегда выступает за диалог, за дипломатию, но ультиматумы, жесткие заявления, фразы – это тупик».
«К сожалению, все больше и больше в этой стране и в США используют такого рода дипломатию», – сказал он, отметив, что глава британского правительства Борис Джонсон говорил, что отправляет главу МИД и министра обороны в Москву, чтобы наладить отношения, однако российская сторона по итогам визита Трасс этого не увидела.
Напомним, по итогам переговоров с британской коллегой Лавров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим». Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Трасс в «озвучивании твитов» на переговорах.
Козак назвал ключевое разногласие на переговорах в «нормандском формате»
11 февраля 2022, 03:17
Фото: kremlin.ru
Текст: Антон Антонов
Украина отказалась даже цитировать минские соглашения по статусу Донбасса в итоговом документе переговоров политсоветников в «нормандском формате», заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Козак сообщил, что «позиция Украины непреклонна». Украинская сторона «отказалась даже цитировать минские соглашения о том, что вопрос будущего постконфликтного статуса» Донбасса «должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов». По его словам, «это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать», стороны «до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки».
Он отметил «милитаристскую» риторику Киева относительно Донбасса «с обозначением каких-то мифических планов «А», «Б», если «не удастся урегулировать конфликт» по минским соглашениям в понимании Украины «политическим путем». Однако в чем эти планы заключаются, «никто не знает», передает РИА «Новости».
Козак не стал оценивать вероятность того, «будет ли Украина пытаться решить это военным путем», но выразил надежду, что Киеву «хватит благоразумия не начать боевые действия против собственных граждан». Козак подчеркнул, что «на линии соприкосновения со стороны, подконтрольной Украине, сосредоточены значительное количество войск и вооружений».
Он отметил, что «есть предложения Донбасса» о будущем статусе региона, но со стороны Киева «на них нет ни отрицательного, ни положительного ответа». При этом никому не неизвестно, каким видит Киев совместное будущее с Донбассом «после завершения конфликта», Украина «держит это в секрете уже восемь лет». Козак назвал патовой ситуацию в украинском урегулировании, отметив необходимость со стороны визави представить конкретные идеи по окончательному завершению конфликта.
У России последовательная позиция – «строго придерживаться минских соглашений», сказал он. Берлин и Париж с пониманием относятся к российской позиции по переговорам с Донбассом, со стороны Киева – тотальное сопротивление, заявил Козак. По его мнению, на позиции Киева не сказалась дипломатическая активность Франции и Германии.
Козак считает, что «без единой позиции в «нормандском формате» в минском переговорном процессе согласия не будет». «Его нет уже восемь лет. Любая констатация наличия разногласий по интерпретации ключевых положений минских соглашений в «нормандском формате» имеет отрицательный, разрушительный эффект для переговоров в контактной группе», – заявил он.
Замглавы администрации президента России признал, что «почти девять часов переговоров закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах». Стороны «пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января», но «преодолеть разногласия не удалось».
DPA со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции сообщает, что следующая встреча советников лидеров «нормандской четверки» запланирована на март, передает ТАСС.
Напомним, Козак возглавлял российскую делегацию на переговорах. Переговоры политсоветников «нормандской четверки» продлились почти девять часов.
Коментарии (25) ▼
Лавров указал на попытки Запада обмануть Россию
10 февраля 2022, 15:37
Фото: МИД РФ/ТАСС
Текст: Елена Мирошниченко
Запад пытается обмануть Россию, пренебрегая своими обязательствами в рамках ОБСЕ по принципам неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс.
Лавров считает, что западные коллеги «как под копирку» выучили сейчас термин «деэскалация» и вставляют его в любом контексте в отношении России, требуя от Москвы проведения соответствующей «деэскалации» и призывая Россию выбрать путь дипломатии, сообщает ТАСС.
«Мы целиком за дипломатию. Мы выбирали дипломатию все эти годы и по-прежнему хотим опираться на дипломатию. И Стамбульская хартия европейской безопасности 1999 года, и Декларация Астаны 2010 года – это все продукты дипломатии, причем дипломатии на высшем уровне», – подчеркнул министр.
При этом министр указал, что реальным дестабилизирующим фактором на этом треке является позиция Запада.
«Нас обманывали не один раз уже после того, как объединялась Германия. Сейчас нас пытаются обмануть и с теми обязательствами, которые мы все согласовали и которые мы активнейшим образом приветствовали в рамках ОБСЕ – о неделимости безопасности. <...> Есть пакет, который согласован, и из него выдирается только право на альянс, а обязанность не ущемлять безопасность другого просто игнорируется», – указал Лавров.
Такой же избирательный подход западных стран доминирует, по словам министра, и в отношении Минских соглашений.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Коментарии (45) ▼
Роднина похвалила реакцию фигуристки Валиевой на ситуацию с награждением
10 февраля 2022, 14:38
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Текст: Татьяна Косолапова
Если тот или иной спортсмен захочет на Олимпийских играх дать журналистам разъяснения по той или иной ситуации, то он это сделает, однако в большинстве случаев проще сказать «No comment» и пойти дальше, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Начнем с того, что разговоры о сомнительном допинг-тесте Камилы пошли из-за того, что уже третий день не идет награждение по итогам командных соревнований по фигурному катанию. Естественно, это событие порождает дополнительный интерес, мысли, домыслы. Есть причина, и вокруг нее уже все начинают включать свою фантазию», – говорит Роднина.
При этом она обращает внимание на то, что официального ответа по данному вопросу нет, однако в то же время понятно, что допинга тоже нет. Но существуют определенные препараты, которые могут быть запрещены, поэтому расследование, скорее всего, ведется по ним.
«То, что сама фигуристка игнорирует журналистов, правильно делает. У журналистов свои Олимпийские игры – кто первый выскажет или напишет что-то. А в данном вопросе, на самом-то деле, больше могут что-то ответить руководители, врач сборной, тренер, который ее ведет. Потому что, я более чем уверена, ребята не очень-то во всем этом разбираются. Тем более, что по большому счету никогда допинга в фигурном катании ни у кого не обнаруживали. От того, что человек выпьет какой-то препарат, четверной прыжок прыгать не будет», – рассуждает депутат.
Она подчеркивает, что о существовании какой-то специальной подготовки олимпийцев к провокациям журналистов ей неизвестно. Во времена ее выступлений такого точно не было, но этого и не требовалось, поскольку какая-либо информация распространялась не так быстро. Однако собеседник не уверена, что спортсменов вообще следует обязывать общаться с прессой и отвечать на те вопросы, в которых они недостаточно хорошо разбираются.
«У нас не было такой информационной атаки, но была другая. К лидерам всегда относятся с пристрастием. Такое оно было к сборной Советского Союза, а теперь к сборной России тоже особое. По многим причинам: потому что лидеры, противостоим, нас пытаются сломить», – рассказывает Роднина.
Поэтому, продолжает эксперт, если спортсмен хочет что-то ответить на заданный вопрос, он это сделает. Но вынуждать его это делать, готовя какие-то шаблонные ответы, она не видит смысла. Они и так знают, что всегда можно сказать «No comment» (без комментариев).
«Готовиться спортсменам к определенным вопросам перед поездкой на соревнования, наверное, нужно. Они должны изучать, что за страна, какая там культура, что можно и нельзя, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Но отвечать на провокации или какие-то политические темы – не считаю обязательным. Все зависит от ситуации и спортсмена: кто-то хочет дать объяснение, а кто-то не хочет говорить на ту или иную тему, потому что очень часто дальше идут домыслы. Мы же не можем проверить, как журналист написал, интерпретировал. Особенно учитывая то, что у нас в русском языке «Казнить нельзя помиловать», когда от одной запятой может смысл поменяться. Поэтому многим проще сказать «No comment» и пойти дальше», – считает депутат.
В командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу.
Фигуристка Камила Валиева также не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой. Позже со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
В прошлом году перед участием в Олимпиаде в Токио в Олимпийском комитете России (ОКР) спортсменам подготовили памятку-инструкцию с готовыми ответами на «провокационные» политические вопросы, которые им могут задать журналисты. Исходя из рекомендаций, олимпийцам предлагали уходить от ответа или говорить: No comment. Заслуженный мастер спорта России, корреспондент и спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Ольга Богословская в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала это обычной практикой.
Украинский эксперт призвал ударить по российским заводам
10 февраля 2022, 21:25
Фото: Andrew Marienko/АР/ТАСС
Текст: Алексей Дегтярёв
Вооруженным силам Украины следует нанести удар по российским оружейным заводам, заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак.
«Если мы будем иметь 100–150 ракет дальностью на 1,5 тыс. километров. <...> Мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», – сказал эксперт в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
Он добавил, что у украинской стороны существуют технологии для создания подобных снарядов, но они могут быть запущены только с самолета.
В декабре депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил, что Украина в случае вторжения в Россию может пойти по нескольким направлениям, в том числе по крымскому.
Коментарии (66) ▼
Лавров исправил ошибку переводчицы на переговорах с главой МИД Британии
10 февраля 2022, 15:55
Текст: Елена Мирошниченко
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров исправил неточность в переводе его фразы, адресованной британской коллеге Лиз Трасс.
Лавров говорил о выступлении премьера Великобритании Бориса Джонсона в палате общин по поводу отношений с Москвой. Переводчица назвала место проведения мероприятия палатой лордов, сообщает РИА «Новости».
Министр оперативно отреагировал на оговорку и поправил ее, а затем отказался от перевода слов Трасс, Лавров заявил, что «тут все понимают».
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Коментарии (7) ▼
Умерла актриса Евгения Брик
11 февраля 2022, 10:10
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Текст: Дмитрий Зубарев
Актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни, сообщил представитель ее супруга, режиссера Валерия Тодоровского.
«Это правда. Деталей не знаю пока. Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус», – сообщил источник ТАСС.
Как сообщила журналистка Катерина Гордеева, Евгении не стало накануне, 10 февраля, передает ФАН. Смерть наступила в результате продолжительного заболевания.
«Сегодня, 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», – говорится в сообщении Гордеевой.
Гордеева добавила, что у Брик осталась дочь Зоя, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Журналистка выразила им соболезнования и «огромное сочувствие», а также пожелала сил справиться с трагедией, передает РИА «Новости».
Евгения Брик (фамилия при рождении – Хиривская) – актриса театра и кино. Известна работами в таких фильмах, как «Стиляги» (2008 год), «Географ глобус пропил» (2013 год), «Оттепель» (2013 год), «Темный мир: Равновесие» (2013 год), «Елки 1914» (2014 год), «Бомба» (2020 год). Супруга советского и российского режиссера Валерия Тодоровского, который работал над фильмами «Стиляги», «Оттепель», «Одесса» (2018 год), «Подмосковные вечера» (1994 год) и другими.
Коментарии (16) ▼
Обвиняемый в расстреле в Перми проломил головой потолок в суде
10 февраля 2022, 14:53
Текст: Алексей Дегтярев
Подозреваемый в убийстве учащихся высшего учебного заведения в Перми Тимур Бекмансуров пострадал во время судебного заседания, сообщают СМИ.
Дело слушается в суде Дзержинского района Перми, следователи просят продлить арест Бекмансурову. Обвиняемый прошел в зал на костылях, потом был объявлен перерыв до вынесения постановления, передает Пятый канал.
Когда Бекмансурова повели в конвойную, он споткнулся на лестнице, ударился головой о потолок и упал. Он не смог встать сам, ему помогли сопровождающие.
Помощь медиков ему не понадобилась, но, по словам очевидцев, удар и падение были серьезными.
Между тем судья Дзержинского районного суда сообщила, что после стрельбы в пермском университете расследуется еще одно уголовное дело – о повреждении имущества вуза и припаркованных автомобилей, передает РИА «Новости».
В сентябре студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на совершение указанного преступления, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Коментарии (32) ▼
Путин: Слова об Украине и «красавице» не имели «личного измерения»
10 февраля 2022, 18:29
Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Текст: Алексей Дегтярёв
Президент России Владимир Путин заявил, что его высказывание об Украине и о «красавице» не имели «личного измерения».
«Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», – цитирует Путина ТАСС.
«Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится и не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, это не тот формат», – объяснил президент.
Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Зеленский, отвечая на слова российского коллеги, заявил, что терпение – это мудрость, поэтому украинская сторона не отвечает на провокации.
Добровинский сравнил скандал вокруг Валиевой с историей шахматистки Асаубаевой
10 февраля 2022, 18:30
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Текст: Татьяна Косолапова
«Хочется надеяться, что Камиле хватит мужества и терпения перебороть эту ситуацию и продолжить свое триумфальное выступление на этих Играх», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Он сравнил ее ситуацию с произошедшей в 2017 году историей шахматистки Бибисары Асаубаевой.
В командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Фигуристка Камила Валиева также также не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой.
«Допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой очень мне напоминает историю другой известной и невероятно талантливой девочки – шахматистки Бибисары Асаубаевой. Ее тоже пытались выбить из соревнований путем лживых обвинений», – рассказывает Добровинский.
Тогда, продолжает адвокат, ему удалось вернуть спортсменке ее доброе имя. Однако он отмечает, что на данный процесс ушло огромное количество времени, сил и нервов. «Хочется надеяться, что Камиле хватит мужества и терпения перебороть эту ситуацию и продолжить свое триумфальное выступление на этих Играх», – заключил собеседник.
17-летняя казашка Бибисара Асаубаева с 2019 года является гроссмейстером среди женщин, а в 2020 году стала международным мастером среди мужчин. В 2017 году на чемпионате мира среди юниоров в Уругвае тренер российской сборной, гроссмейстер Евгений Соложенкин обвинил выступавшую под российским флагом Асаубаеву в использовании на турнире электронных подсказок и заявил, что она советовалась с кем-то в туалете по телефону, о чем ему рассказала другая участница соревнований – его дочь Елизавета.
Данное высказывание вызвало скандал в шахматной общественности. Родители шахматистки подали гражданский иск о защите чести и достоинства их дочери, однако он был отклонен, после чего решение суда первой инстанции было обжаловано. Летом 2018 года комиссия по этике Международной федерации шахмат признала Соложенкина виновным в нанесении ущерба репутации участника шахматных соревнований и запретила ему участвовать и присутствовать на любых официальных турнирах. В конце этого же года суд также признал его виновным в распространении сведений, порочащих Асаубаеву.