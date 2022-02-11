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Путин поручил рассмотреть возможность объявить Десятилетие науки и технологий в России
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Президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность объявить Десятилетие науки и технологий, соответствующий доклад должен быть представлен до 31 марта, сообщает пресс-служба Кремля.
В перечне поручений президента, опубликованных на сайте Кремля, говорится, что администрации российского лидера поручено «рассмотреть вопрос об объявлении Десятилетия науки и технологий», учитывая результаты, достигнутые «по итогам мероприятий, реализованных в рамках Года науки и технологий».
Доклад должен быть представлен до 31 марта, ответственный – руководитель администрации президента Антон Вайно.
Также Путин поручил правительству к 1 сентября создать условия привлечения иностранных ученых в «российские образовательные организации высшего образования, научные организации и государственные научные центры». Должно быть предусмотрено «создание условий для привлечения к работе в России ведущих ученых, аспирантов и молодых исследователей из числа иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом».
Также президент поручил обеспечить развитие в стране научно-популярного туризма и подумать о введении туристического кешбэка за такие поездки. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 30 апреля, далее – ежегодно.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в российской науке налаживают обратную перекачку мозгов.
Погребинский: США не дадут Макрону изменить подход Зеленского к Минским соглашениям
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«Владимир Путин отдает себе отчет в том, что у Эммануэля Макрона нет достаточного влияния на Владимира Зеленского, чтобы снять того с крючка, на котором его держат США», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Во вторник прошли переговоры президентов Франции и Украины, которым предшествовала встреча Макрона и Путина.
«Я думаю, что Владимир Владимирович делает вид, что ему понравились идеи Макрона, утомившего его вопросами за шесть часов разговоров. По-моему, было видно, что Путин не без иронии отнесся к энергичности французского лидера», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По мнению собеседника, предложения, который Эммануэль Макрон изложил Владимиру Путину и далее повез в Киев, могут сработать, только если на Владимира Зеленского надавят американцы.
«Но для США выполнение Украиной Минских соглашений будет означать победу Путина. Возможно, поэтому в Вашингтоне объяснили киевским властям, что Украина может действовать по своему усмотрению. Киев попросили не поддаваться на давление и заверили, что их никто ни к чему не может принудить», – считает Погребинский.
При этом вряд ли Макрон сумеет предложить Зеленскому что-то, что может перезапустить процесс минских переговоров, и реанимировать «нормандский формат». «Даже если дать Зеленскому несколько недель на размышление, все упирается в «разные интерпретации» Минских соглашений. Есть буквальная трактовка, которой придерживаются Россия и Донбасс. А есть надуманные, когда говорят, что «Минск-2» – это документ, который можно наполнить разным содержимым», – пояснил собеседник.
«Соединенные Штаты хотят и будут добиваться изменения Минских соглашений – последовательность выполнения каких-либо их пунктов. Если Вашингтон будет давить в эту сторону – это полный тупик. Единственная возможность выполнения «Минска» появится, когда американцы посчитают, что у США нет другого выхода и дешевле будет договориться с Путиным. Тогда Украина будет исполнять соглашения», – уточнил Погребинский.
При этом Киев пытается вести собственную игру на американском треке, добавил собеседник. «Сейчас наш клоун полагает, что в США якобы есть много людей, которые готовы его поддержать против Джо Байдена. А как иначе понимать то, что говорит Зеленский: «Перестаньте пугать нас вторжением России! Его не будет!»? Вызывающее непослушание, даже смешно», – отметил эксперт.
«У Байдена, конечно, много аргументов, чтобы поставить Зеленского на место, но есть большая часть конгрессменов, которая спит и видит, как поставить подножку своему президенту. Если Байден допустит слабину, то есть, к примеру, будет заставлять Зеленского делать то, что просит Путин, – это удар по позициям главы Белого дома, и так плохим на сегодняшний день», – рассуждает Погребинский.
Что касается собственно встречи Макрона и Зеленского, то, по мнению киевского политолога, одним из главных ее результатов стало украино-французское соглашение по сотрудничеству в реформировании «оборонки» Украины. По мнению эксперта, это могло бы быть взаимовыгодной сделкой, но «все равно в первую очередь выгоду получит французский капитал». То же касается и сделки на 1,2 млрд евро о поставке на Украину французских локомотивов и пожарной техники. «После этого Макрон вернется в Париж, и может считать себя молодцом. Он побывал у нашего клоуна и получил массу заказов на свои локомотивы на миллиарды», – констатировал Погребинский.
Напомним, переговоры президентов Макрона и Зеленского прошли во вторник в Киеве. По их итогам на совместной пресс-конференции украинский президент заявил, что ключевым вопросом разговора был мирный процесс. Также Зеленский сказал, что рассчитывает на проведение саммита в «нормандском формате» в ближайшее время.
Помимо этого, президент Украины, что концерн «Укроборонпром» подписал с французской стороной соглашение о сотрудничестве и совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины.
Макрон, в свою очередь, отметил, что в этот четверг планируется встреча политсоветников «нормандского формата». Кроме того, по словам французского лидера, Зеленский подтвердил готовность Украины выполнять Минские соглашения.
Накануне Макрон побывал в Москве, где провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств беседовали несколько часов, после чего дали большую пресс-конференцию. На ней в числе прочего Путин прокомментировал высказывание Зеленского, который «недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений». Президент России подчеркнул, что «Минск-2» нужно исполнять, потому что альтернативы этим соглашениям нет», и процитировал фразу: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица».
Макрон похвастался успехом на встрече с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным накануне в Москве помогли ему добиться цели деэскалации кризиса вокруг Украины, сообщает французский телеканал BFM.
«Нам было необходимо остановить эскалацию и открыть новые возможности. Эта цель достигнута», – приводит его слова ТАСС. Макрон добавил, что «доверие к Франции (в мире) выросло».
Французский лидер высказался и о Путине, по его мнению, президент России во время встречи был «менее ироничным, чем обычно». «Напряжение было ощутимым. Он создал условия (...) постоянно возвращался к гарантиям на границе. Он играет на каждой своей неясности», – цитирует Макрона BFM.
Он также подчеркнул, что не ожидал немедленных результатов от переговоров в Москве с Владимиром Путиным.
«Я не рассчитывал ни на какие жесты», – отметил Макрон.
Напомним, переговоры президентов продлились более пяти часов и завершились около полуночи. После них Путин прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Также Путин после встречи с Макроном заявил, что предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко возможность получения политического убежища в России, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениями».
Макрон в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
Путин: Слова об Украине и «красавице» не имели «личного измерения»
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Президент России Владимир Путин заявил, что его высказывание об Украине и о «красавице» не имели «личного измерения».
«Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», – цитирует Путина ТАСС.
«Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится и не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, это не тот формат», – объяснил президент.
Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Зеленский, отвечая на слова российского коллеги, заявил, что терпение – это мудрость, поэтому украинская сторона не отвечает на провокации.
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В США назвали условие очередных переговоров Байдена и Путина
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Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, но это должно произойти «при правильных обстоятельствах», заявила в интервью CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли администрация США вероятность проведения очередной встречи между Путиным и Байденом в ближайшие дни, Томас-Гринфилд сказала, что «мы держим двери для коммуникации с русскими открытыми. Как вы знаете, госсекретарь Блинкен только на прошлой неделе говорил с министром иностранных дел Лавровым, и мы знаем, что они планируют поговорить снова», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос, включают ли эти дипломатические дискуссии и контакт Байденом, она указала: «Мы не отложили это в сторону, но это должно произойти при правильных обстоятельствах». По ее словам, США готовы вести с Россией столько дипломатических дискуссий, сколько «ей потребуется, чтобы побудить ее к деэскалации».
Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет.
Предыдущий разговор Путина и Байдена состоялся в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль указала на правоту Путина в Мюнхенской речи
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Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль.
По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки – лишь результат отсутствия активности, прежде всего, со стороны Запада, за прошедшие 15 лет. «Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», – констатировала она.
В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.
10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах.
Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.
Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.
Рар: Шольц договорился с Макроном о диалоге с Россией за спиной Байдена
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«В диалоге с Байденом Шольц убедил США в своей приверженности трансатлантизму, а на деле он будет идти на углубление диалога с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в Вашингтоне прошли переговоры президента США и канцлера ФРГ параллельно с переговорами Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
«Сравнение визитов Макрона в Москву и Шольца в Вашингтон очень красноречиво показывает, что в первом случае лидеры государств встретились, чтобы обсуждать корректировку европейской безопасности, а во втором – немецкий лидер приехал за «ярлыком на княжение», – сказал немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, главной целью приезда Макрона было сопоставление повесток с тем, чтобы открыть новый многовекторный диалог России и Запада, аналогов которого доселе не было. «Путин и Макрон дали понять, что будут взаимно прислушиваться ко мнению друг друга при обсуждении вопросов безопасности. Это очень хороший шаг для дальнейшего решения проблем», – отметил политолог.
Что касается переговоров в США, то Байден и Шольц практически не говорили про предложения России по безопасности. «От Шольца не требовалось что-то большее, чем просто приехать и засвидетельствовать Белому дому свое почтение, так сказать. Плюс к этому, он в разговоре с Байденом транслировал тезисы для либеральной общественности Германии, в том числе – истеблишмента, о приверженности Берлина трансатлантической идее», – указал собеседник.
В целом, вероятно, немецкий канцлер пообещал США не принимать в отношениях с Россией таких решений, которые не будут одобрены Вашингтоном, добавил аналитик.
«При этом, Шольц встал перед трудным выбором: находиться в фарватере США по вопросам безопасности или пытаться следовать интересам Германии. Думаю, он по закрытым каналам созвонился с Макроном и узнал, что его визит в Москву закончился позитивно. Вероятно, он уже сделал выбор: идти вместе с Францией и Россией к лучшему решению по вопросам безопасности – вопреки установкам США», – сказал Рар.
Эксперт уверен: Шольц и далее будет убеждать Вашингтон в своей верности и несамостоятельности, но на деле немецкий лидер намерен «эмансипироваться» от США. «Отмечу, что Шольц ничего не сказал про «Северный поток – 2», несмотря на давление прессы как в США, так и в Германии. Российский газ нужен Германии экзистенциально, а для СМИ он просто символ «борьбы с Москвой», поэтому Шольц предпочитает вообще не затрагивать эту тему», – резюмировал политолог.
На вчерашней встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден дежурно заявил о необходимости сдерживания России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц с ним согласился и заявил, что Берлин и Вашингтон - самые близкие союзники. Глава Белого дома пообещал, что, в случае «вторжения» России на Украину, газопровода «Северный поток – 2» больше не будет.
Есть военная угроза Украине, это серьезная угроза безопасности в Европе, и санкции против России в случае дестабилизации будут очень жесткими и всеобщими, подтвердил Шольц. Он отметил, что двойная стратегия Запада в отношении России не поменялась: это диалог и устрашение.
При этом, американский президент констатировал: в конфликте вокруг Украины важно использовать все дипломатические возможности и переговоры с Россией «являются хорошим знаком». Кроме того, по мнению Байдена, американцам было бы разумно покинуть Украину. Помимо этого, лидеры США и ФРГ обсудили «вызовы мировому порядку» со стороны Китая.
Путин: Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности
Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности, переговоры продолжаются в открытом и закрытом режимах, заявил президент России Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме. Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон», – цитирует Путина РИА «Новости».
Напомним, в четверг президент России Владимир Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности. В министерстве заявляли о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса.
Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности
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Повышение уровня напряженности требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности, прежде всего – получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, что «обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной», и это «требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», говорится в сообщении на сайте Кремля.
«И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка. Уверен, что коллектив Министерства иностранных дел будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене», – добавил президент.
Он пожелал сотрудникам МИД успехов в работе, а ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и всего самого наилучшего.
Ранее МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
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Путин создал комиссию Совбеза по вопросам миграционной политики
Президент России Владимир Путин создал Межведомственную комиссию Совбеза по вопросам государственной миграционной политики, сообщают информационные агентства.
«Образовать Межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики», – цитирует указ главы государства РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин якобы доложил президенту Владимиру Путину о преступлениях, совершенных мигрантами в стране.
Как сообщалось, по мнению Бастрыкина, необходимо «обязать работодателей оплачивать мигрантам и жилье, и проезд в общественном транспорте», «ввести геномную регистрацию мигрантов».
СМИ: Макрон озвучил Путину идеи по Украине без согласования с НАТО
В ходе визита в Москву президент Франции Эммануэль Макрон озвучил главе России Владимиру Путину некоторые идеи по ситуации на Украине без согласования их с НАТО, пишет Daily Mail.
По данным газеты Daily Mail, лидер республики, например, предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что лишит его возможности вступить в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
В материале отмечается, что сказанное Макрон не согласовал с остальными членами НАТО. Подчеркивается, что отсутствие согласованности с союзниками делает любое заявление Макрона бессмысленным.
«Он (Макрон) занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», – сказал источник в британском правительстве.
В статье уточняется, что предложение Макрона о нейтралитете Украины не поддерживается ни Североатлантическим альянсом, ни Киевом.
Напомним, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов. Макрон обсуждал с Путиным решение украинского вопроса, ранее отмечалось, что он делал это для того, чтобы получить статус европейского лидера.
Западные СМИ оценили встречу Путина и Макрона
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Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона стала «возможно, самой важной встречей» для безопасности Европы, заявили западные СМИ.
Американская New York Times сообщила, что встреча Путина и Макрона была «необычной» по продолжительности и по формату – лидеры общались тет-а-тет, без помощников в зале, передает РИА «Новости».
В свою очередь газета Washington Post отметила, что Макрон был полон решимости использовать «посреднический тон», и даже назвал Россию «соседом и другом».
Тем временем британская Times подчеркивает, что энтузиазм Макрона не разделяют США и страны Восточной Европы, их беспокоит попытки французского лидера найти дипломатическое решение кризису в отношениях с Россией.
«Макрон вошел в берлогу медведя и был растерзан», – написала газета Politico.
При этом большинство западных изданий положительно оценили значение переговоров Путина и Макрона. В частности, французская Figaro отметила, что эта встреча может быть самой важной «для будущего Украины и безопасности Европы». Однако, по мнению издания, на данный момент хозяином игры остается Путин.
Французское издание Echos оценило переговоры, как «не диалог глухих, но до компромисса еще далеко». Немецкий журнал Spiegel назвал «успехом» продолжительность переговоров в Кремле, которые заняли более пяти часов.
Напомним, в понедельник переговоры Путина и Макрона продлились более пяти часов и завершились около полуночи.
После российский лидер прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Президент Франции после встречи с Путиным в Москве в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
Посол Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена
Новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне», – ответил он на вопрос о возможности новой беседы лидеров двух стран, передает РИА «Новости».
Напомним Владимир Путин в понедельник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер призвал французского коллегу повлиять на президента Украины в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу. Также стороны обсудили украинский конфликт.
С Байденом Путин беседовал в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
Путин: Отказываться от углеводородов пока рано
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Отказываться от углеводородов пока рановато, но нужно понимать, куда движется человечество, нельзя позволить, чтобы неприемлемые варианты по борьбе с изменением климата были навязаны извне, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в онлайн-режиме.
«Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводорода пока рановато, 20, 30, а может, и 50 лет будет активно все это использоваться, особенно наши возможности по газу, но все-таки мы должны понимать, куда движется все человечество, куда вся планета движется», – цитирует РИА «Новости» Путина. Президент добавил, что приоритетом является экологическое благополучие и качество жизни граждан России.
Путин также заявил, что нельзя позволить, чтобы неприемлемые варианты по борьбе с изменением климата были навязаны извне.
«Мы много раз об этом с вами говорили, уважаемые коллеги, сейчас обращаюсь к своим коллегам из правительства. Мы видим, что происходит в других странах мира, как там выстраивается работа по всем этим направлениям, и нам, безусловно, нельзя позволить, чтобы неприемлемые для нас варианты решения этих, безусловно, важнейших вопросов были нам каким-то образом навязаны», – отметил президент.
Путин отметил, что для того, чтобы этого не произошло, России надо быть в лидерах по этому направлению.
«Нам обязательно нужно двигаться дальше, вперед, тем более что географические, природные особенности нашей страны, наш научный потенциал позволяют успешно развивать абсолютно любые виды экологически чистой энергии», – подчеркнул президент.
По словам Путина, речь идет в том числе об управляемом термоядерном синтезе и инновационных плазменных технологиях, по которым Россия занимает лидерские позиции в мире.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Умер открывший ВИЧ ученый
Французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию по медицине за открытие вируса иммунодефицита человека, скончался на 90-м году жизни.
Монтанье умер во вторник, 8 февраля в Нейи-сюр под Парижем, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Le Monde.
Сообщения о смерти подтвердила мэрия коммуны О-де-Сен.
Монтанье родился в городе Шабри в 1932 году в семье бухгалтера. В 1983 году он открыл ретровирус ВИЧ, вызывающий у человека ВИЧ-инфекцию.
Макрон: Путин заверил, что не будет инициировать эскалацию на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что президент России Владимир Путин пообещал не инициировать эскалацию конфликта на Украине.
По словам французского лидера, это важно. «Мы обменялись вчера с президентом Путиным мнениями по вопросам безопасности и военным вопросам, он мне сказал, что не будет инициировать эскалацию (конфликта на Украине). Я думаю, что это имеет значение», – передает слова Макрона РИА «Новости».
Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения.