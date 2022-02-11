Собянин: Пик заболеваемости «омикроном» в Москве прошел

Пик заболевания «омикроном» в столице, очевидно, прошел, количество новых случаев коронавируса уменьшилось, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин написал в своем блоге, что «пик заболеваний омикроном в Москве, очевидно, прошел».

«На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учета. Заболеваемость продолжает снижаться», – указал он.

Наблюдается и постепенное снижение числа госпитализаций.

Однако «абсолютные значения заболеваемости еще очень высокие»: «Больше трех недель, начиная с середины января, московские поликлиники работают в экстремальном режиме. В специальных отделениях ОРВИ посменно трудятся почти 3 тыс. дежурных врачей и примерно такое же число медицинских сестер и администраторов. Впервые в истории амбулаторного звена были организованы телемедицинские подразделения поликлиник».

За минувшую неделю «количество контактов медицинских работников с больными ОРВИ и ковидом (прием, консультации, диагностика и прочее) составило 780 тыс. раз, в конце января это значение достигало 800 тыс.».

«Это – рекордные цифры за всю историю городского здравоохранения. Тем не менее, московская медицина справляется с этой беспрецедентной нагрузкой», – подчеркнул мэр.

Так, прием пациентов идет почти без очередей, выход врача на дом осуществляется в течение одних суток, нет проблем с дозвоном по телефонам скорой и неотложной помощи, а в экстренных случаях бригада скорой приезжает в течение 11-12 минут.

В связи с этим с понедельника будет увеличиваться объем плановой помощи в поликлиниках, появится возможность «уделять больше внимания пациентам, которые нуждаются в особой заботе: москвичам старше 65 лет». Их, в случае заболевания коронавирусом, врачи будут посещать на дому «независимо от тяжести течения болезни, что, конечно, обеспечит более комплексный подход к ведению таких пациентов, особенно с учетом сопутствующих патологий».

«Московское здравоохранение – врачи, медсестры, администраторы еще раз доказали, что готовы к самым сложным вызовам по защите жизни и здоровья москвичей», – подчеркнул Собянин.

Накануне в Москве зафиксировали 22 747 случаев COVID. Всего в стране госпитализировали 19446 человек.

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