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Собянин: Пик заболеваемости «омикроном» в Москве прошел
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Пик заболевания «омикроном» в столице, очевидно, прошел, количество новых случаев коронавируса уменьшилось, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин написал в своем блоге, что «пик заболеваний омикроном в Москве, очевидно, прошел».
«На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учета. Заболеваемость продолжает снижаться», – указал он.
Наблюдается и постепенное снижение числа госпитализаций.
Однако «абсолютные значения заболеваемости еще очень высокие»: «Больше трех недель, начиная с середины января, московские поликлиники работают в экстремальном режиме. В специальных отделениях ОРВИ посменно трудятся почти 3 тыс. дежурных врачей и примерно такое же число медицинских сестер и администраторов. Впервые в истории амбулаторного звена были организованы телемедицинские подразделения поликлиник».
За минувшую неделю «количество контактов медицинских работников с больными ОРВИ и ковидом (прием, консультации, диагностика и прочее) составило 780 тыс. раз, в конце января это значение достигало 800 тыс.».
«Это – рекордные цифры за всю историю городского здравоохранения. Тем не менее, московская медицина справляется с этой беспрецедентной нагрузкой», – подчеркнул мэр.
Так, прием пациентов идет почти без очередей, выход врача на дом осуществляется в течение одних суток, нет проблем с дозвоном по телефонам скорой и неотложной помощи, а в экстренных случаях бригада скорой приезжает в течение 11-12 минут.
В связи с этим с понедельника будет увеличиваться объем плановой помощи в поликлиниках, появится возможность «уделять больше внимания пациентам, которые нуждаются в особой заботе: москвичам старше 65 лет». Их, в случае заболевания коронавирусом, врачи будут посещать на дому «независимо от тяжести течения болезни, что, конечно, обеспечит более комплексный подход к ведению таких пациентов, особенно с учетом сопутствующих патологий».
«Московское здравоохранение – врачи, медсестры, администраторы еще раз доказали, что готовы к самым сложным вызовам по защите жизни и здоровья москвичей», – подчеркнул Собянин.
Накануне в Москве зафиксировали 22 747 случаев COVID. Всего в стране госпитализировали 19446 человек.
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Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился коронавирусом еще две недели назад, но скрывал это, объясняя карантин профилактикой, пишут СМИ.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкий к Минздраву источник, узнав о своем диагнозе, Жириновский попросил врачей сохранять конфиденциальность. Он заявил, что всегда был одним из самых убежденных сторонников вакцинации и делал уколы уже восемь раз. Жириновский, как сообщается, опасался, что новость о болезни внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации, а также сыграет на руку противникам ЛДПР. В связи с этим в центральном аппарате ЛДПР была распространена информация о том, что Жириновский перешел на карантин в целях профилактики. Все полагали, что он просто страхуется от COVID-19. Правду знали только личные охранники, помощники и руководитель его аппарата.
Однако при очередном медосмотре у него диагностировали развивающуюся пневмонию. Угрожающих симптомов зарегистрировано не было, но выздоровление проходило «не так быстро, как планировалось». Жириновский согласился на госпитализацию при условии, что сможет продолжить работу удаленно. Ему разрешили пользоваться тремя мобильными телефонами, книгами и рабочими документами, предоставили возможность разговаривать через защитную перегородку из стекла с помощником.
Издание пишет, что у Жириновского зарегистрировано значительное поражение легких, рядом постоянно находятся врачи, в палату привезли аппарат ИВЛ, который использовался только в режиме кислородной маски, дышит лидер ЛДПР самостоятельно. По словам источников, Жириновский свою болезнь вообще не замечает, раздает команды по телефонам, едва успевая заряжать аппараты и передавать их помощнику для отправки сообщений сотрудникам. Источник заявил, что его подчиненные и сейчас не знали бы о болезни, если бы не случайный «слив» информации в СМИ.
Напомним, стало известно, что Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Жириновский заявлял, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
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Названа дата начала выдачи СOVID-сертификатов по наличию антител
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Выдавать сертификаты по наличию антител к коронавирусу могут начать 21 февраля, говорится в приказе минздрава России, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«В приложении № 4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: «, и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале», – указано в документе.
Срок действия сертификата по результатам теста на антитела составит шесть месяцев с даты получения результатов теста, добавили в Минздраве России.
«Сертификат будет формироваться однократно при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста», – говорится в сообщении.
Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме заявила, что срок действия такого сертификата может измениться из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране.
По словам Голиковой, дальше есть два решения: если наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, действие сертификата продлят. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться, будут принимать другие решения.
Напомним, в декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект о ковидных сертификатах. Главная цель этого документа – сделать применение ковидных сертификатов с QR-кодами логичным и единым на всей территории страны.
Ранее сообщалось, что европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым не сертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами, а затем получившим одну бустерную дозу разрешенной в ЕС вакцины.
Эксперт указал на страх США в связи с протестами в Канаде
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«США не упустили возможности показать себя демократами на фоне протестов в Канаде против ковидных ограничений. Но для этого у них есть свои мотивы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом поддержал право на протест канадских дальнобойщиков.
«Власти США не хотят вызвать негатив в сообществе американских дальнобойщиков резкими заявлениями против их канадских коллег, поэтому идут в русле условной поддержки канадских выступлений», – заявил политолог-американист Малек Дудаков.
К тому же в Белом доме понимают, что такие протесты могут быстро перекинуться на США. «Действия канадских водителей уже поддержали коллеги в Австралии и Новой Зеландии. В США пока все тихо, поскольку администрация Байдена на фоне транспортного кризиса не стала вводить жестких антиковидных мер для дальнобойщиков», – указал эксперт.
Аналитик подчеркнул: Вашингтон понимает, что аналогичные протесты в США вызовут куда больший кризис, чем в Канаде. Помимо этого, отметил собеседник, слова Джен Псаки укладываются в формат, ранее выработанный Белым домом – о «либерализации» ковидных ограничений.
«Недавно Псаки указали на результаты исследования Университета Джонса Хопкинса, в которых говорится, что ковидные ограничения не особо снижают смертность. На что представитель Белого дома ответила: «А мы и не вводили эти меры, это делала администрация Трампа. Мы, наоборот, сокращаем ограничения», – напомнил Дудаков.
При этом Трюдо, вероятно, проигнорирует позицию Белого дома, поскольку для Канады важнее экономические связи с США, чем препирание по таким вопросам, спрогнозировал эксперт. «Оттава, конечно, будет пытаться свернуть протест, но сделать это мягко – поскольку кадры силового разгона дальнобойщиков ударят по политическим позициям Трюдо куда больше, чем сами выступления», – резюмировал политолог.
Ранее пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки разошлась в оценке проходящих в Канаде протестов с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо и мэром канадской столицы Джимом Уотсоном.
«Это не то, как мы бы это охарактеризовали», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, согласна ли американская администрация со словами мэра Оттавы, назвавшего происходящее в столице восстанием, а также с мнением Трюдо, который заявил, что участники протестов пытаются парализовать канадскую экономику и демократию.
Пресс-секретарь также обратила внимание на блокирование движения по мосту Амбассадор, соединяющему канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган). «Некоторые выражали мнение, что это связано с требованием вакцинации. Это не так. Это связано с тем, что движение затруднено из-за протестов», – заявила Псаки.
«Мы, конечно, как вы знаете, поддерживаем право на свободу слова и протест», – подчеркнула также представитель американского президента. «Мы, конечно же, находимся в контакте с нашими канадскими коллегами», – добавила Псаки.
Накануне премьер Канады Джастин Трюдо прибыл в национальный парламент на экстренное заседание по поводу протестов дальнобойщиков в Оттаве. Ранее Трюдо по соображениям безопасности покинул Оттаву на фоне масштабных акций протеста, инициированных канадскими дальнобойщиками в конце января.
Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По данным полиции, в минувшие выходные в акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек, также были задействованы 1 тыс. грузовиков и других автомобилей.
В понедельник мэр канадской столицы Джим Уотсон объявил о введении в Оттаве режима чрезвычайного положения из-за протестов против коронавирусных ограничений. Днем ранее Уотсон заявил, что ситуация в городе полностью вышла из-под контроля.
Глава МИД Словакии вслед за Эрдоганом заболел COVID после возвращения из Киева
Вернувшийся во вторник вечером из поездки на Украину глава МИД Словакии Иван Корчок заболел коронавирусом.
«Сегодня одна за другой идут позитивные сообщения. Сначала (словацкая горнолыжница) Петра Влгова завоевала золото на Олимпиаде, потом депутаты парламента одобрили соглашение о военном сотрудничестве с США, а в-третьих, к сожалению, таким был результат ПЦР теста. Позитивным. Без последней «позитивной» новости я бы мог и обойтись», – сообщил он в Twitter, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с Украины сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса. По словам супруги турецкого лидера Эмине Эрдоган, президент Турции чувствует себя хорошо и продолжает работать. Президент России Владимир Путин направил Эрдогану телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления и «крепкого здоровья на долгие годы».
Минздрав объяснил правила получения сертификата переболевшими коронавирусом
Для получения сертификата нет требований к уровню антител на коронавирус, нужно, чтобы они были, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«Требований к уровню антител не устанавливается – достаточно их наличия в организме», – цитирует Кузнецова ТАСС.
Также в министерстве объяснили, что срок действия сертификата полученного после теста на антитела, составляет полгода. Таким способом можно получить документ лишь один раз.
А при основании положительного ПЦР-теста на вирус, подтвержденного результатами исследования на антитела, сертифкат можно будет получить на год с даты положительного ПЦР.
Напомним, выдавать сертификаты по наличию антител к коронавирусу могут начать 21 февраля, говорится в приказе минздрава России, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Медики назвали сроки изучения всех последствий коронавируса
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Обо всех последствиях коронавирусной инфекции станет известно через год после появления последнего штамма вируса, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные специалисты.
В пресс-службе Сеченовского университета рассказали, что в ходе исследования специалисты выявили заметное снижение уровня мужских гормонов у коронавирусных больных, однако через три месяца после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму.
Хирург-уролог, профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев, под руководством которого проходило данное исследование, пояснил, что подобные осложнения не встречаются при острой респираторной вирусной инфекции. «Для ОРВИ это не типично, но таких масштабных исследований, конечно, нет. При ОРВИ поражаться могут легкие, это орган-мишень, а о репродуктивной системе при данном заболевании речь идти не должна и не может. Это не системное заболевание», – говорит специалист.
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев пояснил, что есть два типа последствий у многих инфекционных заболеваний: непосредственные (наступают сразу после болезни) и отсроченные (выявляются спустя определенное время).
«Что касается непосредственных последствий после COVID-19, то они, в общем-то, уже сейчас все известны. Если говорить об отсроченных, то они обычно проявляются в течение года после перенесенного заболевания. Но в связи с тем, что вирус меняется, последствия тоже могут изменяться. Уже сейчас, например, известно, что после «омикрона» непосредственные последствия не такие опасные. Но что будет дальше – покажет время», – говорит вирусолог.
Он подчеркивает, что уже полностью известны последствия после «уханьского» штамма коронавируса, который был самым первым. Однако из-за того, что новые варианты появлялись слишком быстро, досконально изучить осложнения после других штаммов пока не представлялось возможным – вирус все еще активно распространяется.
«Любая инфекция оставляет последствия, и для их выявления нужно время. В случае с коронавирусом мы узнаем обо всех через год после того, как выйдет его последний штамм. Может быть, даже раньше, если не будет каких-то тяжелых последствий», – считает Зверев.
Ранее исследователи из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий коронавируса, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Поврежденные рецепторы обнаружены не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу.
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В ЛДПР рассказали о самочувствии Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя нормально, он работает с документами и дает поручения, сообщили в пресс-службе фракции либерал-демократов.
Сообщается, что «самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения», передает ТАСС.
Вместе с тем источник, знакомый с ситуацией, опроверг сообщения о том, что политик подключен к аппарату ИВЛ, однако врачи «в лечебных целях иногда дают (ему) подышать кислородом через маску».
Напомним, Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что он заразился коронавирусом еще две недели назад, но якобы скрывал это, объясняя карантин профилактикой. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
Сам политик заявлял, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции.
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Врач назвал «опасным» заражение Жириновского коронавирусом
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При поражении легких 50-70 %, как у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасная для здоровья, заявил газете ВЗГЛЯД аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. По данным СМИ, у 75-летнего политика двухсторонняя пневмония, которая развилась на фоне коронавируса, у него поражено 50-75 % легких.
«Люди с данной симптоматикой – КТ-3 (поражение легких третьей степени по данным компьютерной томографии) – обычно нуждаются в потоке кислорода. Но не в искусственной вентиляции легких, а просто в потоке кислорода (подается через маску или носовые канюли), чтобы было легче дышать. В таком состоянии человек не особо-то может работать, ему хочется лежать», – говорит Болибок.
Также врач обращает внимание на коинику, куда госпитализировали Жириновского. В этой больнице есть все возможности лечения, доступность препаратов, высокая квалификация персонала, а также богатый опыт, говорит эксперт. Исходя из этого, собеседник не думает, что возникнут какие-то затруднения с лечением политика.
«Если у него еще есть какие-то сопутствующие заболевания, о которых широкому кругу неизвестно, а в 75 лет вероятность их наличия достаточно высока, то одно на другое может наслоиться, и тяжесть состояния будет несколько выше, нежели у здорового в этом плане пациента», – рассуждает специалист.
К тому же, если Жириновский прошел вакцинацию против коронавируса, то в его организме достаточно быстро должны наработаться защитные антитела, продолжает иммунолог.
«Опять же, это не очень похоже на «омикрон». Обычно он таких больших поражений легких не вызывает. Но, не исключено, что у него смешанный вид – «дельта» с «омикроном», ведь предыдущий штамм коронавируса полностью никуда не исчез. Поэтому ситуация нехорошая, я бы даже сказал, что опасная для здоровья и несколько непредсказуемая из-за того, что коварство коронавирусных пневмоний заключается не столько в поражении легких, сколько в осложнениях, которые возникают», – делится Болибок.
Он подчеркивает, что коронавирус работает как проявитель – проявляет и усугубляет все заболевания, которые есть у человека, поэтому данная инфекция так опасна для пожилых людей.
В декабре прошлого года Жириновский писал в своем телеграм-канале о том, что ранее проходил вакцинацию препаратом «Спутником V», а на момент написания вакцинировался «КовиВаком» от Центра им. Чумакова. Кроме того, он призвал граждан последовать его примеру и вакцинироваться.
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После ДТП с миллиардером Шепелем в Москве возбудили дело
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Уголовное дело возбуждено после массовой аварии в столице; вероятным виновником ДТП стал руководитель девелоперской компании S. Holding Алексей Шепель, сообщил источник в правоохранительных органах.
«По факту массового ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), предусматривающей лишение свободы на срок до двух лет», – сказал собеседник ТАСС.
В пресс-службе ГИБДД Москвы подтвердили возбуждение уголовного дела по факту ДТП. В аварии участвовали девять автомашин.
«В результате происшествия пострадали четыре человека, включая предполагаемого виновника аварии. У троих пострадавших диагностируют тяжелые сочетанные травмы и множественные переломы», – уточнили в ведомстве.
Ранее в Москве на Рублевском шоссе произошла массовая авария с участием девяти автомобилей. По предварительной информации, виновником ДТП мог стать водитель Mercedes, который, двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и врезался во впереди идущие машины. В ближайшее время предполагаемый виновник ДТП будет направлен на медицинское освидетельствование на предмет опьянения. СМИ сообщают, что за рулем Mercedes находился миллиардер Алексей Шепель.
Из четверых пострадавших трое оказались зажаты в машинах. Их деблокировали и передали медикам. На место аварии также прибыл санитарный вертолет для эвакуации пострадавших в больницу.
Прокуратура Москвы также поставила на контроль ход проверки по факту аварии.
Посол во Франции: Отчет Института Пастера по «Спутнику V» положили под сукно
Отчет специалистов французского Института Пастера по вакцине от коронавируса «Спутник V» во Франции положили под сукно, заявил посол России с стране Алексей Мешков.
Мешков рассказал, что «первая иностранная делегация, которая приехала полтора года назад в Россию, после того как была создана вакцина «Спутник V», это делегация французского исследовательского Института Пастера, она вернулась «с прекрасным отчетом» по вакцине, но его «положили под сукно» (оставили без рассмотрения – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».
«Я не знаю, что здесь больше играет роль: какие-то экономические интересы или какая-то политика», – отметил он.
Напомним, в январе специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».
Замглавы МИД России Александр Панкин заявлял, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.
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Билл Гейтс написал книгу о способе предотвратить «следующую пандемию»
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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic).
«Я слежу за COVID-19 с момента его появления, работаю с экспертами из Gates Foundation и со сторонними экспертами, которые выступают за более справедливые ответные меры и на протяжении десятилетий борются с инфекционными заболеваниями. В ходе этой работы я многое узнал и о пандемии, и о том, как предотвратить следующую, и хочу поделиться этими знаниями с людьми. Поэтому я начал писать книгу о том, как мы можем сделать так, чтобы никто больше не страдал из-за пандемии», – приводит ТАСС выдержку из публикации Гейтса в личном блоге.
По словам предпринимателя, в книге, которая будет опубликована 3 мая, он рассказывает об уроках, которые человечество может извлечь из пандемии коронавируса, об инновациях, необходимых для спасения жизней, об инструментах, которые нужны для того, чтобы своевременно остановить распространение патогенов.
Кроме того, Гейтс рассказывает о своих беседах с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.
Ранее Билл Гейтс открестился от причастности к пандемии.
В октябре 2021 года глава Евросовета Шарль Мишель на саммите «Двадцатки» призвал мир готовиться к следующим пандемиям. В январе 2021 года завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико предупредил, что следующая пандемия может быть еще разрушительнее. В сентябре 2020 года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что пандемия коронавируса не является последней, призвав готовиться к новой.
COVID-19 оказался безопасен для половой функции мужчин
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Коронавирусная инфекция снижает уровень мужских гормонов у пациента, но после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму, приводит данные исследования Сеченовского университета его пресс-служба.
«COVID-19 заметно снижает уровень мужских гормонов у больного, однако показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса. Этот обнадеживающий результат получила команда исследователей Сеченовского университета, которая в течение полугода собирала и изучала данные о гормональном статусе больных коронавирусом на базе университетского коронавирусного госпиталя», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Ученые обследовали 44 мужчин с коронавирусной инфекцией и 44 здоровых добровольцев, которые составили контрольную группу. Каких-либо воспалений или нарушения кровотока в половых органах мужчин ультразвуковое исследование не показало. А вот гормональный статус ухудшался заметно, в том числе сильно падали показатели тестостерона, отметили в пресс-службе.
Однако это происходило временно, уже через три месяца после выздоровления значимых различий между контрольной группой и пациентами, перенесшими COVID-19, спермограмма не показала, подчеркнули ученые.
«Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания», – сказал главный исследователь, профессор Дмитрий Еникеев, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее ученые Техасского университета обнаружили симптом коронавируса, который характерен только для мужчин. Они обнаружили, что коронавирус может поражать семенники больного.
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Мишустин назвал сложной ситуацию с COVID в России
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, на систему здравоохранения ложится огромная нагрузка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Ситуация с коронавирусом остается сложной, огромная нагрузка ложится на всю систему здравоохранения, наших врачей и других медицинских работников», – сказал Мишустин во вторник на президиуме координационного совета по борьбе с COVID, передает РИА «Новости».
В Москве выросло число госпитализаций на 15%, несмотря на снижение случаев заражения коронавирусом на 6%, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«На этой неделе скорее всего это падение будет более существенным. Тем не менее, в стационарное звено поступление тяжелых больных за прошлую неделю увеличилось на 15%», – передает слова градоначальника ТАСС.
При этом очереди в московских поликлиниках почти отсутствуют, отметил он. От начала посещения поликлиники до выписки лекарств, включая необходимые процедуры, пройдет около 40 минут, в КТ-центрах – около 2 часов.
Машины скорой помощи работают в своих же параметрах, нагрузка на них не отразилась.
«Вызов врача на дом осуществляется в течение 24 часов, скорая помощь работает, несмотря на нагрузку, в тех же параметрах, что и до этого», – добавил Собянин.
Экстренная помощь приезжает в среднем за 11-12 минут, в целом такая помощь оказывается до 20 минут.
В Москве количество свободных коек для лечения пациентов с COVID составляет порядка 5 тыс., а 1,3 тыс. медработников из стационаров направлены на работу в амбулаторное звено.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки в России составило 20 185, что на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля.
Ранее медики назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с переутомлением.
Массовое ДТП на Рублевке решила проверить прокуратура
Прокуратура столицы поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП с пострадавшими на Рублевском шоссе, сообщили в прокуратуре Москвы.
«Установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП находится на контроле. По предварительной информации, произошло столкновение шести транспортных средств, в результате ДТП пострадали три человека, один из них с тяжелыми травмами – перелом костей таза. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Москве на Рублевском шоссе произошла массовая авария с участием девяти автомобилей. По предварительной информации, виновником ДТП мог стать водитель Mercedes, который, двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и врезался во впереди идущие машины. В ближайшее время предполагаемый виновник ДТП будет направлен на медицинское освидетельствование на предмет опьянения. СМИ сообщают, что за рулем Mercedes находился миллиардер Алексей Шепель.
Из четверых пострадавших трое оказались зажаты в машинах. Их деблокировали и передали медикам. На место аварии также прибыл санитарный вертолет для эвакуации пострадавших в больницу.
Отрезанную голову нашли на мусороперерабатывающем заводе в Москве
В столице на мусороперерабатывающем заводе обнаружена отрезанная человеческая голова и руки, сообщают СМИ.
Голову и руки нашли на заводе на северо-востоке города, передает Пятый канал.
Отмечается, что у головы вытекли глаза. По предварительным данным, расчлененный человек умер два дня назад.
Голову нашли сортировщицы предприятия. На этот завод свозят отходы с Северного и Центрального округов Москвы. Женщины объяснили, что голова лежала на ленте с мусором. Они сообщили о происшествии охраннику завода, который подал заявление в полицию.
Через некоторое время там же были найдены две руки. По данному факту проводится проверка.
В октябре подростки в городе Орск в Оренбургской области обнаружили расчлененное тело девушки, упакованное в чемодан.