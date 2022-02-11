Киев заявил о зависимости системы безопасности в Европе от ситуации на Украине

В МИДе рассказали о возможной эвакуации дипломатов с Украины

Россия не исключает возможность эвакуации дипломатов с Украины для защиты от возможных провокаций со стороны киевского режима и третьих стран, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

По его словам, США и ряд западных стран недавно объявили об эвакуации персонала своих посольств из Киева. «Очевидно, это связано с тем, что наши западные коллеги, видимо, знают нечто такое, что нам неизвестно, либо что-то готовят. В этой ситуации оставляем за собой право также принять необходимые меры по обеспечению безопасности наших дипломатов на Украине, их защиты от возможных провокаций киевского режима или третьих стран, вплоть до организации эвакуации на родину», – сказал он ТАСС.

Он напомнил, что МИД России опроверг слухи о якобы эвакуации российских дипломатов с Украины, которые появились почти месяц назад в американском издании The New York Times.

«На самом деле американцы выдали за «эвакуацию» и традиционные новогодние праздники», – добавил дипломат.

Он подчеркнул, что Москва понимает потенциал влияния Вашингтона на Киев в вопросе реализации Минских соглашений и не имеет принципиальных возражений против подключения США к процессу мирного урегулирования внутриукраинского конфликта.

Также Руденко считает, что Украина должна проявить мужество и выполнить взятые на себя обязательства по Минским соглашениям.

«Если украинские власти действительно заинтересованы в прекращении конфликта в Донбассе, они прежде всего должны проявить мужество и выполнить взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений. Задача посредников – России, Германии и Франции – им в этом помочь», – сказал он.

При этом он отметил, что проведение переговоров на уровне министров иностранных дел нормандского формата (России, Франции, Германии, Украины) не стоит на повестке дня.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс допустил отзыв сотрудников дипломатических учреждений России с Украины.

В январе высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины заявил, что дипломатам в двух российских консульствах поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. New York Times сообщала, что 5 января Киев покинули 18 человек – это были в основном дети и жены российских дипломатов.

Позже Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.

Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».