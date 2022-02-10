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Саакашвили на Украине сочли потерпевшим по делу о пытках в грузинской тюрьме
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Генпрокуратура Украины признала бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили потерпевшим по делу о применении против него силы в грузинской тюрьме, заявил его адвокат Ника Гварамия.
«Согласно последней информации из Украины, всем известно, что там было возбуждено дело против Саакашвили о превышении силы против него и о возможных пытках. Сегодня Михаил Саакашвили признан потерпевшим», – приводит слова правозащитника РИА «Новости».
Основной задачей остается необходимость выявить нарушителей по данному делу, заявляет Гварамия, добавив, что ими могут быть не только представители правоохранительных органов, но и высокопоставленные чиновники правительства Грузии.
Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Грузии и переведен в пенитенциарное учреждение. После задержания властями республики Саакашвили объявил голодовку и требовал встречи с консулом Украины. Однако власти Грузии заявили, что не желают передавать арестованного политика Украине.
У украинской армии возникли проблемы с турецкими беспилотниками
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На Украине испытали ряд сложностей с использованием турецких ударных беспилотников Bayraktar, рассказал украинский военный аналитик Тарас Чмут.
По его словам, украинская сторона столкнулась с проблемой ресурса стоек у БПЛА. Стойки у дронов Bayraktar приходилось менять через каждые три цикла взлета и посадки.
«У нас были проблемы со стойками. Есть понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень», – рассказал Чмут в эфире YouTube-канала «Мілітарний».
Кроме того, возникли проблемы с эксплуатацией тяжелых турецких БПЛА Akinci. По словам эксперта, для них подходят только крупные аэродромы, которые применяются для нужд гражданской авиации. Военные аэродромы для использования Akinci подходят лишь «теоретически».
Эксперт добавил, что Украине необходимо «что-то делать» со взлетными полосами на аэродромах ВВС, так как имеющиеся советские в данном случае не подходят.
Ранее украинская и турецкая стороны договорились о расширении производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
Нарышкин указал на подготовку Украины к войне в Донбассе
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Украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе, сообщил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.
«Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов», – заявил глава СВР в беседе с «Московским комсомольцем».
Также Служба безопасности Украины и ВСУ готовят провокации на линии разграничения и их «документирование» в стиле фейков «белых касок» в Сирии.
«Контингент «пропагандистских сил быстрого развертывания» западных СМИ там же многократно увеличен», – подчеркнул Нарышкин.
Под условие проведения встречи советников «нормандского формата» украинские власти решили временно отозвать из Рады закон «Об основах государственной политики переходного периода».
«Этот документ эксперты называют правовым «фиговым листком», прикрывающим желание провести захват территорий народных республик и их «зачистку» по хорватскому варианту. Этот законопроект полностью перечеркивает Минские соглашения», – подчеркнул глава СВР.
Он отметил, что народы России и Украины не заинтересованы в войне, так как последствия для всех «при любом раскладе» будут тяжелы.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Лавров указал на попытки Запада обмануть Россию
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Запад пытается обмануть Россию, пренебрегая своими обязательствами в рамках ОБСЕ по принципам неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс.
Лавров считает, что западные коллеги «как под копирку» выучили сейчас термин «деэскалация» и вставляют его в любом контексте в отношении России, требуя от Москвы проведения соответствующей «деэскалации» и призывая Россию выбрать путь дипломатии, сообщает ТАСС.
«Мы целиком за дипломатию. Мы выбирали дипломатию все эти годы и по-прежнему хотим опираться на дипломатию. И Стамбульская хартия европейской безопасности 1999 года, и Декларация Астаны 2010 года – это все продукты дипломатии, причем дипломатии на высшем уровне», – подчеркнул министр.
При этом министр указал, что реальным дестабилизирующим фактором на этом треке является позиция Запада.
«Нас обманывали не один раз уже после того, как объединялась Германия. Сейчас нас пытаются обмануть и с теми обязательствами, которые мы все согласовали и которые мы активнейшим образом приветствовали в рамках ОБСЕ – о неделимости безопасности. <...> Есть пакет, который согласован, и из него выдирается только право на альянс, а обязанность не ущемлять безопасность другого просто игнорируется», – указал Лавров.
Такой же избирательный подход западных стран доминирует, по словам министра, и в отношении Минских соглашений.
Россия неоднократно отвергала
ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали
план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается
для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил
США в провоцировании военной истерии у границ России.
В посольстве Британии объяснили слова Трасс о Ростове и Воронеже
Британский министр иностранных дел Лиз Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, подумала, что речь идет об Украине, сообщило британское посольство в России.
«Относительно появившихся в СМИ сообщений с закрытой части переговоров министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Лиз Трасс уже обсудила этот вопрос сегодня вечером в интервью РБК. Она сказала: «В ходе встрече мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России», – говорится в сообщении в телеграм-канале посольства.
Ранее СМИ сообщили, что глава британского МИДа Трасс на переговорах с Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Трасс заявила, что в ходе переговоров с Лавровым по теме Украины и европейской безопасности она «точно не была немой». Она сделала такое заявление после того, как российский министр по итогам переговоров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Путин: Слова об Украине и «красавице» не имели «личного измерения»
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Президент России Владимир Путин заявил, что его высказывание об Украине и о «красавице» не имели «личного измерения».
«Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», – цитирует Путина ТАСС.
«Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится и не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, это не тот формат», – объяснил президент.
Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Зеленский, отвечая на слова российского коллеги, заявил, что терпение – это мудрость, поэтому украинская сторона не отвечает на провокации.
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Эксперт объяснил проблемы украинской армии с турецкими беспилотниками
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«Трудности с использованием БПЛА у Украины возникают из-за низкой подготовки операторов и устаревшей инфраструктуры», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее на Украине столкнулись с проблемой ресурса стоек у турецких ударных беспилотников Bayraktar.
«Скорее всего, все дело в низкой подготовке украинских операторов. У беспилотников Bayraktar достаточно слабые шасси, соответственно, они не терпят сильных ударов при посадке. А украинские специалисты, видимо, делают посадку БПЛА достаточно жесткой, из-за чего стойки выходят из строя», – считает доктор военных наук Константин Сивков.
«Кроме того, на Украине громят не только предприятия, но и инфраструктуру, включая авиационную. А Bayraktar действует с передовых аэродромов. Если в Киеве аэродромы и взлетно-посадочные полосы худо-бедно могут поддерживать в надлежащем состоянии, то в малых городах на это не обращают внимания», – пояснил эксперт.
«Поэтому на большинстве взлетно-посадочных полос Украины далеко не ровная поверхность, имеются всевозможные выбоины и колдобины. И при посадке стойки беспилотника, попадая в эти ямы, неминуемо повреждаются. Суть в том, что на поддержание аэродромов нужны деньги, а они осели в карманах украинских начальников», – резюмировал Сивков.
В четверг украинский военный аналитик Тарас Чмут рассказал, что на Украине испытали ряд сложностей с использованием турецких ударных беспилотников Bayraktar. По его словам, украинская сторона столкнулась с проблемой ресурса стоек у БПЛА. Стойки у дронов Bayraktar приходилось менять через каждые три цикла взлета и посадки.
«У нас были проблемы со стойками. Есть понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень», – рассказал Чмут в эфире YouTube-канала «Мілітарний».
Кроме того, возникли проблемы с эксплуатацией тяжелых турецких БПЛА Akinci. По словам эксперта, для них подходят только крупные аэродромы, которые применяются для нужд гражданской авиации. Военные аэродромы для использования Akinci подходят лишь «теоретически».
Эксперт добавил, что Украине необходимо «что-то делать» со взлетными полосами на аэродромах ВВС, так как имеющиеся советские в данном случае не подходят.
Ранее украинская и турецкая стороны договорились о расширении производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
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Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом
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Глава МИД Сергей Лавров считает, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба превзошел искусство Йозефа Геббельса в плане пропаганды, заявив, что Киев не будет вести прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Лавров рассказал, что в ходе переговоров он напомнил министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, что президент Украины Владимир Зеленский, и его министры, и его Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявляли о том, что не будут выполнять минские договоренности, передает РИА «Новости».
«Министр иностранных дел (Украины) Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в минских договоренностях не предусмотрен. Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом безопасности (ООН) и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одернет, это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности», – сказал Лавров после переговоров.
Геббельс являлся одним из сподвижников Адольфа Гитлера в нацистской Германии.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
Американцы не смогли найти Украину на карте Европы
Большинство жителей США не могут указать, где на карте Европы находится Украина, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Morning Consult.
Корректно указали Украину на карте 34% респондентов. Отмечается, что варианты «расположения» Украины варьировались от Исландии до стран Северной Африки, передает ТАСС.
Среди тех, кто все же смог найти Украину на карте, 50% заявили, что ей следует предоставить военную помощь. Среди тех, кто страну на карте не нашел, за военную поддержку Киева выступили 37%. За введение самого серьезного пакета санкций в случае «вторжения» России на Украину выступили 58% и 41% соответственно.
Мнения относительно поставок дополнительного вооружения Киеву разделились поровну – 41% поддерживает такой шаг, 42% выступают против. 29% выступают за отправку войск США в Европу, даже если это будет угрожать их жизни.
Опрос проводился 7 февраля, в нем приняли участие 2005 человек, погрешность составляет 2%, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Эксперт оценил планы Украины «накормить» миллиард человек
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«Сельское хозяйство Украины за восемь лет деградировало до экспорта зерновых и масличных культур, все остальное закупается в ЕС», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее министр аграрной политики Украины Роман Лещенко заявил, что страна планирует к 2030 году «накормить» миллиард человек.
«Украина не может обеспечить продовольствием даже свое население, а на миллиард ей нечего даже замахиваться. Такое заявление чиновников свидетельствует о непонимании того, что такое продовольственная безопасность. Судя по всему, вся украинская бюрократия все еще мыслит исключительно в рамках категории «Украина – аграрная сверхдержава», – считает одесский экономист и политолог Иван Лизан.
По его словам, проблема украинского сельского хозяйства состоит в том, что оно специализируется исключительно на растениеводстве и выращивании пары-тройки сельскохозяйственных культур – масличных и зерновых. «Такая ситуация сложилась ввиду отсутствия внятной государственной политики в сфере АПК, поскольку после Майдана никто из украинских чиновников не занимался развитием сельского хозяйства и регулированием правоотношений в этой сфере», – пояснил эксперт.
«Кроме того, никто из украинских властей не занимался ограничением площади земельного участка у латифундий. При этом в условиях Украины и Европы в целом, чем больше площадь земельного банка у сельскохозяйственных организаций, тем выгоднее им заниматься растениеводством», – добавил Лизан.
«А если земельный банк небольшой, то это стимулирует сельскохозяйственные организации заниматься выращиванием, например, цветов, параллельно разводить крупный рогатый скот, рядом построить маслобойку и мясоперерабатывающий комплекс. Именно по этой схеме работает сельское хозяйство во Франции и Голландии», – объяснил эксперт.
По словам политолога, по украинской схеме могло пойти и российское сельское хозяйство, но сказался фактор продовольственного эмбарго 2014 года. «Это не был истеричный шаг или акт вредительства по отношению к своим гражданам, которых лишили возможности есть пармезан, хамон и польские яблоки. Это продуманная политика по отключению России от европейского рынка АПК. Именно тогда появилась возможность с помощью субсидий поддержать отечественные агрохолдинги, у которых к тому времени возникла своя специализация», – рассказал Лизан.
«Это основное различие АПК России и Украины. Там страна стала потреблять готовые продукты питания из ЕС, а овощи и фрукты из Турции. При этом национальное сельское хозяйство деградировало до экспорта зерновых и масличных культур на внешние рынки. И вся жизнь на Украине теперь вращается вокруг того, как вырастить пшеницу, собрать миллионы тонн, дотащить их до ближайшего порта, загрузить и экспортировать, – добавил собеседник. – Поэтому уже к началу октября прошлого года из страны вывезли 75% продовольственной пшеницы текущего урожая».
В среду министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что страна планирует к концу десятилетия обеспечивать продовольствием миллиард человек, передает «РИА Новости».
По его словам, Украина «все увереннее» претендует на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности.
«Двадцать лет назад Украина «кормила» лишь 40 миллионов человек в мире. Сегодня же вклад эквивалентен пропитанию около 400 миллионов человек, не считая наше население. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием одного миллиарда из населения мира», – приводит его слова «РИА Новости».
Лещенко добавил, что сельское хозяйство на Украине показало самый высокий прирост производства в 2021 году – 14,4%. При этом, по его словам, на агропродовольственную продукцию пришелся наибольший процент в общем экспорте страны – около 41% за год.
Ранее в конце декабря украинские производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли, что стремительный рост цен на газ может привести к коллапсу их отраслей и дефициту продуктов в стране.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению».
По данным украинского госстата, в прошлом году инфляция на потребительском рынке достигла 9,4%, причем продукты подорожали на 10,6%, алкоголь и сигареты – на 9,8%. Значительно выросли и тарифы на услуги ЖКХ: на газ – на 73,5%, электроэнергию – на 34,8%, канализацию – на 20,1%, горячую воду и отопление – на 10,6%.
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Минск направил ноту протеста Киеву за замену флага Белоруссии в Днепре
Белорусская сторона направила в МИД Украины ноту протеста за замену белорусского государственного флага в украинском городе Днепр на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что флаг белорусской общины возле мэрии города заменили на бело-красно-белый флаг из-за несогласия с заявлениями белорусского лидера Александра Лукашенко.
Лукашенко заявлял, что украинская сторона якобы отправляет оружие для вооружения мигрантов и сосредотачивает у белорусских границ Нацгвардию «из националистов-радикалов». В Киеве заявили, что эти заявления не соответствуют действительности.
Посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол направил в мэрию Днепра заявление, что замена флага оскорбляет чувства белорусов.
«В связи с тем, что мэрия Днепра не отреагировала на обращение посла Сокола по факту произошедшего в городе Днепре акта вандализма, в ходе которого по решению мэра города Днепра Филатова государственный флаг республики Белоруссия был заменен на другую символику, 10 февраля 2022 года в МИД Украины направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне», – цитирует белорусское посольство РИА «Новости».
Минск рассматривает этот инцидент как недружественное отношение к суверенной белорусской нации и «акт государственного вандализма со стороны властей Украины». Это, по мнению Белоруссии, грубо нарушает все принципы международного права, в том числе принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств.
«Белорусская сторона требует возвращения государственного флага Республики Белоруссия на место его установки, принесения официальных извинений, проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства, информирования о его результатах и принятия исчерпывающих мер по недопущению повторения подобных фактов в будущем», – указали в дипмиссии.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией. Лукашенко также заявил, что Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
МИД Украины выразил протест по поводу «блокирования» Россией акватории Черного моря
В пресс-службе МИД Украины заявили, что ведомство выразило протест из-за решения России «блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива».
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений», – говорится в заявлении на сайте МИД.
Ведомство считает площадь проведения маневров «беспрецедентной по охвату». Также отмечается, что усложнение международного судоходства, прежде всего торгового, может вызвать сложные экономические и социальные последствия для портов Украины.
В Кремле уже заявили, что все военные маневры и передвижения российских кораблей в Черном море соответствуют международному праву и не блокируют торговые суда.
В четверг отряд больших десантных кораблей (БДК) Военно-морского флота России зашел в Севастополь, завершив переход вокруг Европы, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ. За время похода корабли преодолели около 7 тыс. морских миль. Они, в частности, осуществили заход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус.
В среду отряд больших десантных кораблей (БДК) ВМФ России, следующий из Средиземного в Черное море для участия в учениях, начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы.
Американский политик заявила об отсутствии демократии на Украине
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Бывший член Палаты представителей Конгресса США от Гавайев и экс-кандидат в президенты страны Тулси Габбард заявила, что Украина не является демократическим государством.
«Поджигатели войны утверждают, что мы должны защищать Украину, потому что это «демократия». Они лгут. На самом деле на Украине не демократия. Украинский президент [Владимир Зеленский] закрыл три телеканала, критиковавших его, и посадил в тюрьму главу оппозиционной политической партии», – написала Габбард в своем Twitter.
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Также она добавила, что все эти вещи происходили при поддержке Соединенных Штатов.
Напомним, в 2021 году телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по применению к СМИ пятилетних санкций.
Напомним, против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на Украине открыты два уголовных дела – так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное о событиях 2014–2015 годов.
Турция осудила Запад за провоцирование паники на Украине
Заявления Запада о том, что Россия якобы может «вторгнуться» на Украину, приводят лишь к росту паники и ухудшению экономической обстановки в стране, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу заявил в интервью телеканалу ТРТ, что следует избегать «ненужных заявлений» о том, что Россия якобы «вторгнется» на Украину, это вызовет волнения в стране и нанесет ей экономический ущерб, передает ТАСС.
«Мы видим, что эта картина не соответствует действительности. Есть ли напряженность? Есть. Есть ли возможность конфликта? Есть. Но не надо озвучивать это при помощи мегафонной дипломатии, как делают некоторые западные страны», – подчеркнул он.
По словам министра, Анкара выступает за диалог с Москвой; Турция поддерживает «хорошие отношения» и с Россией, и с Украиной, продолжает «предпринимать шаги по снижению напряженности» между этими сторонами.
Напомним, Россия заверила в отсутствии планов «вторгаться» на Украину.
Москва неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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Грузинские депутаты призвали премьера начать прямой диалог с Россией
«Европейские социалисты», имеющие 4 мандата в 150-местном парламенте Грузии, в четверг призвали премьер-министра Ираклия Гарибашвили начать прямой диалог с Россией для решения актуальных проблем своей страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении партии отмечается, что такой шаг «будет поддержан населением Грузии». Они считают, что так удастся найти «оптимальное решение» важнейших проблем.
По мнению «Европейских социалистов», нынешняя ситуация в мире и в регионе «предоставляет Грузии уникальный шанс защитить жизненные интересы». Депутаты отмечают, что прямой диалог с Россией ведут ведущие западные страны. К этому они призвали и президента Украины.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений после нападения Грузию на Южную Осетию в 2008 году.
Лавров допустил эвакуацию сотрудников посольства России с Украины
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс допустил отзыв сотрудников дипломатических учреждений России с Украины.
«Мы тоже посмотрели на их (англосаксонских коллег) действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
В январе высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины заявил, что дипломатам в двух российских консульствах поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. New York Times сообщал, что 5 января Киев покинули 18 человек – это были в основном дети и жены российских дипломатов.
Позже Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».