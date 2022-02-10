Кризис российской науки удалось остановить благодаря обратной «перекачке мозгов»

Россия сумела преодолеть кризис в науке, который возник в 90-е годы после развала СССР. Стране не только удалось остановить «утечку мозгов», но и наоборот создать привлекательные условия для возвращения ученых назад. Сейчас более динамичному развитию науки в некоторых сферах мешают санкции Запада, но и эта проблема имеет решение, считают эксперты.

Подавляющее большинство россиян считают ученых-соотечественников лучшими в мире и верят, что российская наука способна конкурировать с научной деятельностью развитых стран мира. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые в четверг привел руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«71% респондентов скорее поддерживает мнение, что наши ученые – одни из лучших в мире. Не согласны с этим 20%. При этом 69% граждан не поддерживают тезис, что Россия никогда не догонит развитые страны мира в сфере науки и технологий. Скорее согласен с этим каждый четвертый (25%)», – сказал Мамонов. Он представил данные социологов на круглом столе «Российская наука: вчера, сегодня, завтра», который был организован Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Граждане считают, что российская наука лидирует в военной сфере (28%), в области здравоохранения (18%) и в космической отрасли (17%), рассказал эксперт.

Помимо этого, по данным исследования, 38% опрошенных полагают, что за последний год положение российской науки улучшилось. 28% заявили, что не заметили изменений, а 21% посчитал, что ситуация в этой сфере ухудшилась. «Сегодня преобладают нейтрально-позитивные оценки – 66% респондентов говорят об улучшении или стабильности», – констатировал Мамонов.

Замер общественного мнения отражает реальное положение дел – престиж исследовательской работы растет, и, кроме того, российская наука «с каждым годом молодеет», отметил депутат Госдумы Александр Мажуга, замглавы профильного комитета по науке и высшему образованию. «Сейчас у нас около 340 тысяч исследователей, из них примерно 100 тысяч молодых – до 39 лет. Для сравнения, 2010 году их было всего около 60 тысяч. Этот успех основан на мощных научных школах, которые выросли из советского времени и дали важный импульс развития, в том числе, современной российской науке», – подчеркнул депутат.

Для того чтобы выпускники университетов шли в большую науку, необходимо обеспечить три условия, отметил Мажуга. Это: инфраструктура (лабораторное оборудование, приборы и инструменты и т.п.), жилье и то, что можно назвать «критической массой ученых» – достаточное количество коллег-специалистов, с которыми можно будет обменяться опытом, совместно работать над проектами. «Во всех трех аспектах государство нам помогает, создаются программы поддержки институтов, улучшения материально-технической базы. Мы идем в правильном направлении», – отметил Мажуга.

«Из-за ряда обстоятельств мы потеряли наши компетенции в области создания высокотехнологического оборудования, но сейчас мы это активно наверстываем, – подчеркнул депутат. – Недавно эта тема стала предметом обсуждения на заседании Госсовета, на встрече президента с молодыми учеными в декабре, на заседании Совета по науке. К сожалению, тут санкционная политика имеет определенное значение. Часто вузы сообщают, что то или иное оборудование они не могут ввезти в нашу страну по этим причинам».

«Что касается жилья, то здесь, на мой взгляд, государство должно создавать условия для того, чтобы наши исследователи не думали об этом. К счастью, к этому подключилась «Единая Россия», – указал депутат. – Мы сейчас обсуждаем вопрос, связанный с жилищными сертификатами для молодых ученых, и изменение подхода к этой программе, увеличение числа таких сертификатов. Кроме того, на повестке вопрос создания служебного жилья. Наша наука становиться мобильной: появляются новые научные центры, и для ученых, которые приезжают для работы в тот или иной регион, должны быть соответствующие условия по инфраструктуре».

Очень важным импульсом развития науки в прошлом году стал запуск масштабного конкурса «Приоритет-2030» – благодаря этой инициативе 121 университет-победитель получил средства на создание необходимой инфраструктуры, добавил Мажуга.

Не в последнюю очередь благодаря поддержке со стороны государства в Россию сейчас возвращается больше сотрудников научной сферы, чем уезжает, отметил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «В последнее время у нас работали программы обратной «перекачки мозгов». Так, в 2020 году из страны выехало 116 докторов наук, но вернулось 165; уехало 188 кандидатов наук, но 420 возвратились. И такая тенденция наблюдалась в 2018 году, а миграция россиян в целом начала уменьшаться еще в нулевых», – констатировал депутат.

Он также развеял миф о том, что в 1990-е годы Россию якобы покинуло около 200 тысяч ученых. По словам Матвейчева, точной статистики «утечки мозгов» не существует. Но, считает он, в целом за границу перебралось около 80 тысяч российских специалистов. «Это, конечно, тоже серьезная утечка. Но в последнее время, по моей оценке, страны, куда традиционно эмигрировали наши ученые – США, Британия, Германия утеряли свою привлекательность. Специалисты предпочитает работать на родине», – подчеркнул Матвейчев.

«В сообществе молодых ученых появились свои лидеры, многие из которых заявили о себе благодаря участию в конкурсах платформы «Россия – страна возможностей». Научный бум стал реальностью благодаря поддержке государства. Другой аспект того же процесса – вложения в популяризацию знаний. Люди, прежде далекие от науки, получают доступ к новым знаниям благодаря популяризаторским, просветительским проектам», – отметил представитель одного из таких проектов, заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Арсений Майоров.

«Нам удалось «зайти» в интернет, и весьма удачно – по итогам полугода работы в Сети проекты «Знания» смогли получить четверть миллиарда просмотров в Рунете, это сравнимо с просмотрами клипов поп-исполнителей. Например, хитом стала лекция молодого ученого, создателя квантового компьютера», – рассказал Майоров.

В эпоху пандемии, когда люди больше времени проводят в Сети, растет спрос на просветительские проекты – но он же порождает и новые проблемы, добавил замруководителя общества «Знание». По его словам, главный вопрос – о верификации, то есть о том, насколько достоверную, научно обоснованную информацию получают пользователи. «Например, появилось много непроверенных данных о ковиде и лечении, что может привести к непредсказуемым последствиям», – отметил Майоров. Он подчеркнул, что правильной инициативой было принятие в России закона о просветительской деятельности. Теперь на его основе следовало бы выработать инструменты для стандартизации образовательных проектов, точно так же как стандартизовано школьное и вузовское образование, указал замруководителя общества «Знание». «Пока могу сказать, что на площадке нашего общества мы собрали проверенную группу специалистов-просветителей», – добавил Майоров.

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