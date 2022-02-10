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Более 5 тыс. заявок подано на участие во втором сезоне конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание»
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Более 5 тыс. заявок со всей страны поступило от желающих принять участие во втором сезоне «Лиги Лекторов», около половины заявок прислали кандидаты младше 35 лет, а самому старшему лектору-кандидату 89 лет. Также заявку прислала Маруся, голосовой помощник VK.
Заявки на участие в конкурсе поступили из всех 85 российских регионов: стать частью «Лиги Лекторов» хотят жители более 370 городов и 175 поселков и сел. Больше всего заявок пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Свердловской области. Более половины заявок прислали кандидаты младше 35 лет, а самому старшему лектору-кандидату 89 лет, говорится в релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Как отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, конкурс «Лига Лекторов» стремительно набирает обороты: во втором сезоне собрано пять тыс. заявок – в два раза больше, чем в первом. «Мы знаем, что в нашей стране много талантливых людей, которые готовы делиться знаниями и просвещать других, поэтому сразу ставили своей целью расширить сообщество лекторов. И конкурс подтверждает этот тезис – желающих присоединиться к «Лиге Лекторов» становится все больше. Это означает, что у нас появляется больше возможностей для отбора самых ярких спикеров, самого качественного контента, самых интересных выступлений, которые мы затем сможем предложить зрителям и слушателям Российского общества «Знание» по всей стране», – прокомментировал он.
При этом самыми популярными темами для лекций стали социально-гуманитарные науки (30,29%), бизнес и карьера (26,74%), наука и технологии (10,05%), культура и искусство (7,51%), спорт и здоровый образ жизни (6,88%).
Отмечается, что среди тех, кто хочет попробовать свои силы в качестве лектора – студенты из более чем 50 российских вузов, писатели, инженеры, кандидаты и доктора наук, представители общественных организаций, учителя, журналисты, продюсеры, профессиональные спортсмены и тренеры, сотрудники музеев и библиотек, экскурсоводы, врачи, государственные деятели, финалисты и победители конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей», лауреаты Премии Правительства России для молодых ученых.
Ожидается, что в ходе конкурса своими знаниями и опытом поделятся призер международного конкурса по проектированию космических аппаратов, предприниматель в сфере биомедицины, «диктатор» Тотального диктанта, министр по молодежной политике одного из регионов, инструктор по оказанию первой помощи, исполнитель на исторических щипковых инструментах, эксперт по информационной безопасности руководитель театральной студии, няня, работающая с особенными детьми, автор мобильного приложения по учету личных финансов, тренер по ораторскому искусству и специалисты из множества других отраслей.
Во втором сезоне в проекте появился необычный участник – заявку на конкурс в треке «Наука и технологии» прислала Маруся, голосовой помощник VK. Она расскажет о развитии искусственного интеллекта и о том, как голосовые технологии помогают людям.
Россия сохранила золото Валиевой на Олимпиаде в Пекине
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Сборную России по фигурному катанию, ставшую победителем командного турнира в рамках 24-й зимней Олимпиады, не станут лишать золотых медалей, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
По словам источника издания «Чемпионат», российская сборная по фигурному катанию сохранит золото командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине после скандала с допинг-пробой 15-летней Камилы Валиевой.
«Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой», – сказал источник.
В Олимпийском комитете России пока данную информацию официально не подтвердили. При этом на данное решение может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Ранее российская фигуристка Камила Валиева не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой.
Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.
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МОК прокомментировала публикации о допинг-тесте Валиевой
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Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Адамс заявил, что не станет «комментировать спекуляции», хотя и «знаком с ними». Он подтвердил, что «вчера возникла ситуация, которая связана с юридическими последствиями». «Но я не буду их сейчас комментировать, это было бы неуместно. Но потенциальный случай допинга – тоже спекуляция», – приводит его слова ТАСС.
В МОК напомнили, что передали «полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию». Адамс отказался «говорить, кто ведет это дело». «Это просто юридические моменты, работа ведется. Что касается церемонии и ее отмены, это спекуляция», – приводит его слова РИА «Новости».
Он сказал, что «есть ситуация, которая требует юридических консультаций». Следует «проявить терпение, чтобы это все пришло к конкретному результату». Адамс заявил: «Информация о том, что это допинговый случай – слухи».
Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что российская фигуристка Камила Валиева не отстранена от соревнований в женском одиночном катании на ОИ. Российская сторона «ждет официальных заявлений» МОК. «Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», – сказала Ермолина.
Сама Валиева не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что задержка церемонии награждения связана с ее допинг-пробой. Тренер Валиевой Этери Тутберидзе в ответ на просьбу прокомментировать информацию по теме допинг-пробы заявила: «Сплетнями не занимаюсь».
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
Валиева пропустила тренировочное занятие в среду. В четверг фигуристка появилась в отведенное для нее время на тренировочном катке. Короткую программу в личных соревнованиях девушки представят 15 февраля, произвольную – 17 февраля. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.
Минспорт РФ посчитал преждевременными комментарии по допинг-тесту фигуристки Валиевой
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Министерство спорта России считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой.
«Министерство спорта Российской Федерации считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине, до появления официальной информации. Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики», – заявили в ведомстве, сообщает РИА «Новости».
Во всемирном антидопинговом агентстве (WADA) также отказались комментировать информацию о допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой, пишет агентство. «WADA не станет комментировать этот случай. Для получения информации просим связаться с организаторами турнира фигуристов», - сообщили в WADA.
Как ранее написал портал Inside the Games, положительный допинг-тест у российской фигуристки мог быть зафиксирован перед Олимпиадой – в декабре 2021 года. Это якобы и стало причиной переноса церемонии награждения победителей и призеров в командных соревнованиях. При этом The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у представителя российской сборной, не может напрямую влиять на улучшение результатов, передает ТАСС.
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что организация не ожидает получить в среду официальное заявление по допинг-тесту Камилы Валиевой. «Источником может быть только официальные заявления, которых ждем. Судя по всему, не сегодня. Половина двенадцатого уже в Пекине», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря организации Ольги Ермолиной.
По правилам Всемирного антидопингового агентства, Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной. По информации портала, юридическое разбирательство по делу Валиевой должно быть завершено 10 февраля.
Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Камила Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 – в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования «Самбо-70» и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.
Соловьев удивился поведению главы МИД Британии в Москве
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя приезд в Россию и прошедшие переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым главы МИД Британии Лиз Трасс, задался вопросом – зачем она вообще приехала.
«Вопрос. А зачем эта дама из Великобритании вообще приехала? Шапку выгулять? (имеется в виду распространенное до встречи с Лавровым фото Трасс – прим. ВЗГЛЯД). Ни на один вопрос ответить не может и не хочет. Повторяет на любой вопрос набор пропагандистских фраз. Минские соглашения так и не почитала. О прошлом говорить не хочет», – заметил Соловьев у себя в Telegram.
«Ведет себя в классическом британском колониальном стиле. Лондонский чиновник приехал в колонию поучать покоренных туземцев», – возмутился Соловьев.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
У украинской армии возникли проблемы с турецкими беспилотниками
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На Украине испытали ряд сложностей с использованием турецких ударных беспилотников Bayraktar, рассказал украинский военный аналитик Тарас Чмут.
По его словам, украинская сторона столкнулась с проблемой ресурса стоек у БПЛА. Стойки у дронов Bayraktar приходилось менять через каждые три цикла взлета и посадки.
«У нас были проблемы со стойками. Есть понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень», – рассказал Чмут в эфире YouTube-канала «Мілітарний».
Кроме того, возникли проблемы с эксплуатацией тяжелых турецких БПЛА Akinci. По словам эксперта, для них подходят только крупные аэродромы, которые применяются для нужд гражданской авиации. Военные аэродромы для использования Akinci подходят лишь «теоретически».
Эксперт добавил, что Украине необходимо «что-то делать» со взлетными полосами на аэродромах ВВС, так как имеющиеся советские в данном случае не подходят.
Ранее украинская и турецкая стороны договорились о расширении производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
Лавров назвал встречу с главой МИД Британии «разговором немого с глухим»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, он провел с британской коллегой первый и основной этап переговоров. При этом Лавров отметил, что отношения России и Британии оставляют желать лучшего.
«Наверное, находятся на самой низкой отметке за многие-многие годы. Это происходит не по нашей вине», – сказал он, отметив, что Москва выступает за нормализацию отношений с Лондоном.
Также министр заявил, что пока не обсуждал со своей британской коллегой двусторонние отношения.
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецедентной.
СМИ: Туктамышева может заменить Валиеву на Олимпиаде
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В случае отстранения Камилы Валиевой от участия в личном турнире на Олимпиаде ее может заменить чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.
Туктамышева является первой запасной сборной России, вторая – Майя Хромых, сообщает «Спорт Экспресс».
Ранее сообщалось, что 15-летняя Валиева, подозревается в нарушении антидопинговых правил. Таким образом, Елизавета, как первая запасная, может выступить вместо нее, если будет принято решение о замене фигуристки. Для того, чтобы заявить 25-летнюю Туктамышеву, команде ОКР необходимо будет провести все необходимые тесты. Дозаявка займет некоторое время. Есть вероятность, что в случае позднего решения по Валиевой, Россия просто не успеет добавить Елизавету.
Личный турнир среди женщин на Олимпийских играх в Пекине стартует 15 февраля. Помимо Валиевой, сборную России в нем представят Анна Щербакова и Александра Трусова.
Ранее в СМИ появилась информация, что проблемы с допинг-тестом у российской спортсменки стали причиной переноса церемонии награждения фигуристов на Олимпийских играх.
До этого СМИ также сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
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Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Трасс отреагировала на слова Лаврова о «разговоре немого с глухим»
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Переговоры с Россией по теме Украины и европейской безопасности продолжатся, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Я точно не была немой в нашем разговоре [с Лавровым], я четко проговорила позицию Великобритании по ситуации. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить действия России на Украине, мы были очень решительны в наших дипломатических усилиях», – цитирует РИА «Новости» Трасс.
Она подчеркнула, что у Британии есть предложения для улучшения транспарентности и ситуации, связанной с доверием между странами. «Я надеюсь, что переговоры продолжатся», – сказала Трасс.
При этом она отметила, что прогресс не может быть достигнут «за счет территориальной целостности и суверенитета Украины» или ценой отказа НАТО от политики открытых дверей.
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Посол Антонов заявил о возможности своей высылки из США
Власти США до сих пор не отказались от угроз выдворить российского посла Анатолия Антонова, об этом заявил сам дипломат.
«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», – цитирует Антонова РИА «Новости».
Напомним, Антонов заявлял, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.
Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне.
Эксперт: Нападками на Валиеву Запад хочет опорочить достижения нашей олимпийской сборной
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«Уверен, что и Олимпийский комитет России, и Министерство спорта, и Федерация фигурного катания встанут на защиту наших атлетов, в том числе и нашей гениальной спортсменки», – заявил газете ВЗГЛЯД глава хабаровского Союза боевых искусств Андрей Белоглазов. Ранее СМИ сообщили, что причиной переноса церемонии награждения наших фигуристов на Олимпиаде якобы стали допинг-пробы Камилы Валиевой.
«Сейчас мы снова видим пример грязной политики в спорте, попытку опорочить наших спортсменов, победивших благодаря своему таланту и усердию. Мы видим, как наши так называемые западные партнеры и спортивная бюрократия снова ищут черную кошку в темной комнате. Они пытаются испачкать грязными вбросами достижения нашей олимпийской сборной», – считает президент Регионального союза боевых искусств, член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.
«Стоит напомнить, что пробы у Валиевой были взяты еще в декабре, до начала Олимпиады, но о подозрениях насчет допинга почему-то стало известно только сейчас, когда была завоевана золотая медаль. Думаю, на самом деле, мы видим серьезную атаку, цель которой – поставить под сомнение результаты Валиевой из-за якобы найденных запрещенных веществ. У меня вопрос: а почему тогда вы допустили ее до участия в Олимпиаде?», – риторически спрашивает член Общественной палаты.
Белоглазов напомнил, что после блистательного выступления Валиевой на Западе даже зазвучали призывы внести изменения в программу фигурного катания: видимо, чтобы не допустить повторения успеха россиян. Эксперт не исключает, что в ближайшие дни под надуманными предлогами западные спортивные функционеры поставят под сомнение результаты российских спортсменов в других дисциплинах.
«На этом фоне важно напомнить, что накануне открытия Игр лидеры России и Китая вместе заявили всему миру о том, что спорт должен быть вне политики. Убежден, что Китай как организатор этого большого мероприятия покажет, что спорт остается вне политики, что он объединяет людей на всех континентах нашей планеты», – добавил Белоглазов.
Ранее российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка согла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки.
15-летняя Валиева, завоевавшая золотую медаль, стала первой фигуристкой, чисто сделавшей четверной прыжок на Олимпиадах. Среди поклонников выступления Валиевой оказался американский актер Алек Болдуин. «Песня. Поэма. Живопись. Посвятить свою жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок – душераздирающую красоту для этого мира», – написал Болдуин в Instagram. Талант спортсменки, отмечает Eurosport, также высоко оценила чемпионка Олимпийских игр 2002 года, американка Сара Хьюз: «Программа Камилы Валиевой на чемпионате Европы заставила меня захотеть, чтобы короткая программа была чуть длиннее. Какая же прекрасная фигуристка!»
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Самолет А-100 «Премьер» выполнил первый полет с включенной РЛС
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Новейший российский самолет радиолокационного дозора А-100 «Премьер» выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с работающей радиолокационной станцией, сообщил информированный источник.
«Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 «Премьер» 9 февраля выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с аэродрома в Таганроге с включенным радиолокационным оборудованием», – сообщил источник РИА «Новости».
А-100 создан кооперацией предприятий в составе концерна «Вега», ТАНТК им. Бериева и ряда других организаций оборонно-промышленного комплекса страны. Головной разработчик комплекса – концерн «Вега» – создает А-100 на замену стоящему на вооружении самолету ДРЛО А-50.
Авиационный комплекс А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения. Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США.
Ранее источник в ОПК сообщил, что поставка в Воздушно-космические силы (ВКС) российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 «Премьер» запланирована на 2024 год.
Тренер прокомментировала возможное лишение медалей фигуристов РФ из-за марихуаны
Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о возможном лишении золотых медалей российских фигуристов на Олимпиаде-2022 из-за возможного употребления одним из спортсменов марихуаны.
«Я слышала, что пока это предположительно. Марихуана <...> допингом, относящимся к спорту, не считается. Но в это надо вникать», – сказала Гончаренко Metaratings.ru.
Она добавила, что устала от «гнетущей информации», и это уже «всем поднадоело», но теперь оно «всплывает опять».
«Не хочется это комментировать. Печально, что еще можно сказать», – заключила специалист.
Ранее журналист Сергей Лисин со ссылкой на собственные источники заявил, что российский фигурист, сдавший подозрительный допинг-тест перед ОИ-2022, якобы употреблял марихуану.
До этого СМИ сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов.
Российские военные рассказали об ударах Израиля по Сирии
Истребители ВВС Израиля F-16 атаковали территорию Сирии, затем израильские силы нанесли удар из района оккупированных Голанских высот, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
Как сообщил Журавлев, около 2.00 мск 9 февраля «четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск», передает РИА «Новости».
В районе 02.30 мск израильские военные «из района оккупированных Голанских высот» нанесли «удар десятью ракетами класса «земля – земля» по ПВО Сирии. В результате «погиб один и ранено пять сирийских военнослужащих», «объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии нанесен материальный ущерб», передает ТАСС.
Сирийские ПВО российского производства уничтожили восемь ракет,
Напомним, военный источник сообщал, что в результате воздушных ударов Израиля по Дамаску погиб по меньшей мере один сирийский военнослужащий и еще пятеро получили ранения.
Эксперт: Массовая авария указывает на низкую надежность аппаратов Маска
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«Для SpaceX это незначительная потеря с учетом тех спутников, что уже находятся на орбите, а также регулярного запуска новых аппаратов», – сказал газете ВЗГЛЯД научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комментируя выход из строя сразу сорока спутников, принадлежавших миллиардеру Илону Маску.
«Произошедшее никак не скажется на эффективности всей группировки. Финансово и технически эта потеря где-то в пределах погрешности», – говорит научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Причем версия о том, что спутники утеряны из-за сильной магнитной бури, выглядит правдоподобно, добавил он.
«Бури регулярно влияют на космические спутники – выводят их из строя на некоторое время или навсегда. Раньше в космосе не было таких больших группировок спутников, поэтому это воздействие Солнца не было так заметно на фоне малого количества аппаратов. Из сотни из строя мог выходить один спутник. Это происходило регулярно. Но на большом массиве такие бури должны сказываться серьезнее. Из тысячи может ломаться до ста спутников», – пояснил собеседник.
С другой стороны, тот факт, что с орбиты сошло сразу несколько десятков спутников, говорит о невысоких параметрах надежности аппаратов. Это, по словам эксперта, продиктовано общей численностью группировки, которая к середине 20-х годов должна достигнуть 12 тысяч спутников.
О потере из-за магнитной бури 40 спутников провайдера космического интернета Starlink, принадлежащего американскому миллиардеру Илону Маску, в среду сообщила компания SpaceX. Там пояснили, что магнитные бури нагревают атмосферу, повышая ее плотность. Сопротивление атмосферы повысилось на 50% по сравнению с предыдущими запусками, поэтому спутники не удалось вернуть в рабочее положение, чтобы начать орбитальные маневры. В SpaceX заверили, что ситуация не угрожает другим аппаратам на орбите. Вышедшие из строя спутники полностью сгорят в плотных слоях атмосферы.
Всего SpaceX запустила более дух тысяч спутников, которые компания развертывает на высоте 550 км. По данным SpaceNews, на орбите находится только 1879 спутников Starlink, в том числе на заданной – 1495. В прошлом месяце Маск говорил, что 1469 из запущенных спутников Starlink активны, а 272 движутся на заданные орбиты.
Лавров счел беспрецедентной встречу с главой МИД Британии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу с главой МИД Великобритании Лиз Трасс беспрецедентной и выразил надежду на восстановление механизмов двустороннего сотрудничества между Москвой и Лондоном.
Лавров сказал, открывая переговоры с британской коллегой, что «сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран», передает ТАСС.
«Надеюсь, что мы сможем наладить нормальное взаимодействие (...) Сможем восстановить механизм двустороннего сотрудничества, многочисленные межведомственные связи, которые были прерваны достаточно давно и не по нашей инициативе», – добавил он, передает РИА «Новости».
Министр отметил, что если визит министров обороны и иностранных дел Великобритании в Россию нацелен на улучшение отношений, то Москва ответит взаимностью, «потому что нас не могут удовлетворить отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке за последние многие годы».
«Разумеется, нормализовывать отношения можно лишь исключительно через взаимоуважительный диалог, равноправный диалог, диалог, который опирается на признание законных интересов друг друга и на поиск обоюдоприемлемых решений», – добавил Лавров.
В среду министр иностранных дел Британии Лиз Трасс прибыла в российскую столицу для проведения переговоров с Лавровым по Украине. Сообщалось также, что Лавров обсудит с ней проблему гарантий безопасности.
В четверг Трасс посетила МГУ и приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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