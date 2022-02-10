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Байден решил созвониться с главами Британии, ФРГ, Франции, ЕС, НАТО по ситуации вокруг Украины
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует в пятницу провести телефонный разговор с главами Британии, ФРГ, Франции, а также Италии, Польши, Канады, ЕС и НАТО по ситуации вокруг Украины, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
«Президент США Джо Байден планирует в пятницу провести телефонный разговор с лидерами Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады, Европейского союза и НАТО, чтобы обсудить наращивание российских сил вблизи Украины», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Также Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
У украинской армии возникли проблемы с турецкими беспилотниками
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На Украине испытали ряд сложностей с использованием турецких ударных беспилотников Bayraktar, рассказал украинский военный аналитик Тарас Чмут.
По его словам, украинская сторона столкнулась с проблемой ресурса стоек у БПЛА. Стойки у дронов Bayraktar приходилось менять через каждые три цикла взлета и посадки.
«У нас были проблемы со стойками. Есть понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень», – рассказал Чмут в эфире YouTube-канала «Мілітарний».
Кроме того, возникли проблемы с эксплуатацией тяжелых турецких БПЛА Akinci. По словам эксперта, для них подходят только крупные аэродромы, которые применяются для нужд гражданской авиации. Военные аэродромы для использования Akinci подходят лишь «теоретически».
Эксперт добавил, что Украине необходимо «что-то делать» со взлетными полосами на аэродромах ВВС, так как имеющиеся советские в данном случае не подходят.
Ранее украинская и турецкая стороны договорились о расширении производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
Спор Бунтмана и Кашина на «Эхе» об ОИ, Украине и учительнице привел к скандалу
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Первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман и журналист Олег Кашин поругались, обсуждая готовность слушателей «Эха» болеть за сборную Украины на Олимпиаде, а также скандал с увольнением петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной.
Бунтман и Кашин в эфире «Эха Москвы» обсуждали телефонный опрос, проведенный радиостанцией. Как указал Кашин, большинство слушателей «Эха» заявили, что будут болеть за сборную Украины на Олимпиаде. Его такая ситуация возмутила. После этого Бунтман и Кашин перешли к обсуждению политики России и Украины, а затем – к увольнению Сапрыкиной.
В ходе обсуждения ситуации с Сапрыкиной Бунтман обратился к Кашину на «ты», тот в ответ призвал вернуться к обращению на «вы». Бунтман заявил: «Я все сделаю, чтобы вас здесь не было». Он сказал, что отказывается разговаривать «с этим ***» (сравнил Кашина с фекалиями). «Лучше меня здесь не будет», – сказал Бунтман, покидая студию. Далее эфир продолжился без него.
На скандал отреагировала ведущая программы «60 минут» на телеканале «России 1» Ольга Скабеева. Она заявила в Telegram: «Первый зам главного редактора «Эхо Москвы» Бунтман сказал в эфире, что добьется увольнения Кашина. Или уволится сам. Поругались из-за того, что слушатели «Эха» болеют за украинцев. Бунтман говорит, это ок. Хорошо, что «Эхо» – либеральное и свободное СМИ и там не могут уволить за мнение. Ведь так?».
В конце прошлой недели педагог из петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина заявила в соцсетях, что ее вынудили уволиться за чтение десятиклассникам стихотворений Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор, по ее версии, назвала «пособниками фашистов». История вызвала большой общественный резонанс.
В Польше назвали цель размещения американской системы ПРО в Восточной Европе
Американские базы системы ПРО на территории Польши и Румынии нужны не только, чтобы защищать от ракетного удара, но и для разведки, заявил аналитик Яцек Раубо.
«Компоненты системы ПРО имеют важное значение в контексте разведывательного потенциала США в Европе», – сказал эксперт в интервью Polska Times, передает РИА «Новости».
Комментируя предложение США пустить инспекцию из России на американские базы в польском Редзиково и румынском Девеселу, Раубо заявил, что разворачивание технологичного оружия на восточном фланге НАТО – худшее положение дел для Москвы.
Он отметил важность не только возможности перехватить ракеты противника, но и системы слежения и анализа данных.
Ранее сообщалось, что военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии.
Москва напомнила НАТО об основополагающем акте
Североатлантическому альянсу стоит помнить о положениях основополагающего акта при наращивании сил в Восточной Европе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Разрабатывая планы по усилению на востоке Европы, натовцам не следует забывать о положениях основополагающего акта об отношениях России и альянса. Мы не слышали, чтобы они выходили из этого документа или от него отказывались», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Российское руководство допускает, что акт «постигнет судьба и других договоренностей, которые они перестали рассматривать как обязательные для себя», указала дипломат.
Ранее СМИ сообщали, что военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии.
Напомним, основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и НАТО был подписан в Париже в 1997 году. Преамбула договора гласит, что стороны не рассматривают друг друга как противников.
Американцы не смогли найти Украину на карте Европы
Большинство жителей США не могут указать, где на карте Европы находится Украина, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Morning Consult.
Корректно указали Украину на карте 34% респондентов. Отмечается, что варианты «расположения» Украины варьировались от Исландии до стран Северной Африки, передает ТАСС.
Среди тех, кто все же смог найти Украину на карте, 50% заявили, что ей следует предоставить военную помощь. Среди тех, кто страну на карте не нашел, за военную поддержку Киева выступили 37%. За введение самого серьезного пакета санкций в случае «вторжения» России на Украину выступили 58% и 41% соответственно.
Мнения относительно поставок дополнительного вооружения Киеву разделились поровну – 41% поддерживает такой шаг, 42% выступают против. 29% выступают за отправку войск США в Европу, даже если это будет угрожать их жизни.
Опрос проводился 7 февраля, в нем приняли участие 2005 человек, погрешность составляет 2%, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности
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Повышение уровня напряженности требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности, прежде всего – получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, что «обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной», и это «требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», говорится в сообщении на сайте Кремля.
«И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка. Уверен, что коллектив Министерства иностранных дел будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене», – добавил президент.
Он пожелал сотрудникам МИД успехов в работе, а ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и всего самого наилучшего.
Ранее МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
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Шольц пообещал повторить во время визита в Москву и Киев слова Макрона
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время визита в Москву и Киев скажет то же, что в начале недели сказал президент Франции Эммануэль Макрон.
«Что касается ситуации на Украине, то речь идет о том, что мы действуем сплоченно. Это факт. Это очень ясное послание, которое нужно здесь повторить. Мы тесно все согласовали в НАТО, в ЕС... И конечно, это будет играть роль, когда я на следующей неделе поеду на Украину и буду говорить с президентом в Киеве, поеду в Москву и поговорю там с президентом. То, что я там скажу, будет выглядеть так, как то, что сказал там президент Макрон в начале недели», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Шольца.
Он назвал тесную координацию западных стран в этом вопросе сильной стороной.
Макрон в ходе визита в Россию обсуждал с Владимиром Путиным решение украинского кризиса. Сам Шольц ранее заявил, что немецкая сторона готова на диалог с российской на всех уровнях и во всех форматах ради политического урегулирования.
Ранее состоялись переговоры лидеров Германии, Франции и Польши, где обсудили кризис вокруг Украины и политику в отношении России, пригрозив Москве «геостратегическими последствиями». Президент Польши Анджей Дуда призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
Олаф Шольц заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России.
Эксперт оценил планы Украины «накормить» миллиард человек
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«Сельское хозяйство Украины за восемь лет деградировало до экспорта зерновых и масличных культур, все остальное закупается в ЕС», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее министр аграрной политики Украины Роман Лещенко заявил, что страна планирует к 2030 году «накормить» миллиард человек.
«Украина не может обеспечить продовольствием даже свое население, а на миллиард ей нечего даже замахиваться. Такое заявление чиновников свидетельствует о непонимании того, что такое продовольственная безопасность. Судя по всему, вся украинская бюрократия все еще мыслит исключительно в рамках категории «Украина – аграрная сверхдержава», – считает одесский экономист и политолог Иван Лизан.
По его словам, проблема украинского сельского хозяйства состоит в том, что оно специализируется исключительно на растениеводстве и выращивании пары-тройки сельскохозяйственных культур – масличных и зерновых. «Такая ситуация сложилась ввиду отсутствия внятной государственной политики в сфере АПК, поскольку после Майдана никто из украинских чиновников не занимался развитием сельского хозяйства и регулированием правоотношений в этой сфере», – пояснил эксперт.
«Кроме того, никто из украинских властей не занимался ограничением площади земельного участка у латифундий. При этом в условиях Украины и Европы в целом, чем больше площадь земельного банка у сельскохозяйственных организаций, тем выгоднее им заниматься растениеводством», – добавил Лизан.
«А если земельный банк небольшой, то это стимулирует сельскохозяйственные организации заниматься выращиванием, например, цветов, параллельно разводить крупный рогатый скот, рядом построить маслобойку и мясоперерабатывающий комплекс. Именно по этой схеме работает сельское хозяйство во Франции и Голландии», – объяснил эксперт.
По словам политолога, по украинской схеме могло пойти и российское сельское хозяйство, но сказался фактор продовольственного эмбарго 2014 года. «Это не был истеричный шаг или акт вредительства по отношению к своим гражданам, которых лишили возможности есть пармезан, хамон и польские яблоки. Это продуманная политика по отключению России от европейского рынка АПК. Именно тогда появилась возможность с помощью субсидий поддержать отечественные агрохолдинги, у которых к тому времени возникла своя специализация», – рассказал Лизан.
«Это основное различие АПК России и Украины. Там страна стала потреблять готовые продукты питания из ЕС, а овощи и фрукты из Турции. При этом национальное сельское хозяйство деградировало до экспорта зерновых и масличных культур на внешние рынки. И вся жизнь на Украине теперь вращается вокруг того, как вырастить пшеницу, собрать миллионы тонн, дотащить их до ближайшего порта, загрузить и экспортировать, – добавил собеседник. – Поэтому уже к началу октября прошлого года из страны вывезли 75% продовольственной пшеницы текущего урожая».
В среду министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что страна планирует к концу десятилетия обеспечивать продовольствием миллиард человек, передает «РИА Новости».
По его словам, Украина «все увереннее» претендует на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности.
«Двадцать лет назад Украина «кормила» лишь 40 миллионов человек в мире. Сегодня же вклад эквивалентен пропитанию около 400 миллионов человек, не считая наше население. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием одного миллиарда из населения мира», – приводит его слова «РИА Новости».
Лещенко добавил, что сельское хозяйство на Украине показало самый высокий прирост производства в 2021 году – 14,4%. При этом, по его словам, на агропродовольственную продукцию пришелся наибольший процент в общем экспорте страны – около 41% за год.
Ранее в конце декабря украинские производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли, что стремительный рост цен на газ может привести к коллапсу их отраслей и дефициту продуктов в стране.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению».
По данным украинского госстата, в прошлом году инфляция на потребительском рынке достигла 9,4%, причем продукты подорожали на 10,6%, алкоголь и сигареты – на 9,8%. Значительно выросли и тарифы на услуги ЖКХ: на газ – на 73,5%, электроэнергию – на 34,8%, канализацию – на 20,1%, горячую воду и отопление – на 10,6%.
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Эксперт объяснил проблемы украинской армии с турецкими беспилотниками
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«Трудности с использованием БПЛА у Украины возникают из-за низкой подготовки операторов и устаревшей инфраструктуры», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее на Украине столкнулись с проблемой ресурса стоек у турецких ударных беспилотников Bayraktar.
«Скорее всего, все дело в низкой подготовке украинских операторов. У беспилотников Bayraktar достаточно слабые шасси, соответственно, они не терпят сильных ударов при посадке. А украинские специалисты, видимо, делают посадку БПЛА достаточно жесткой, из-за чего стойки выходят из строя», – считает доктор военных наук Константин Сивков.
«Кроме того, на Украине громят не только предприятия, но и инфраструктуру, включая авиационную. А Bayraktar действует с передовых аэродромов. Если в Киеве аэродромы и взлетно-посадочные полосы худо-бедно могут поддерживать в надлежащем состоянии, то в малых городах на это не обращают внимания», – пояснил эксперт.
«Поэтому на большинстве взлетно-посадочных полос Украины далеко не ровная поверхность, имеются всевозможные выбоины и колдобины. И при посадке стойки беспилотника, попадая в эти ямы, неминуемо повреждаются. Суть в том, что на поддержание аэродромов нужны деньги, а они осели в карманах украинских начальников», – резюмировал Сивков.
В четверг украинский военный аналитик Тарас Чмут рассказал, что на Украине испытали ряд сложностей с использованием турецких ударных беспилотников Bayraktar. По его словам, украинская сторона столкнулась с проблемой ресурса стоек у БПЛА. Стойки у дронов Bayraktar приходилось менять через каждые три цикла взлета и посадки.
«У нас были проблемы со стойками. Есть понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень», – рассказал Чмут в эфире YouTube-канала «Мілітарний».
Кроме того, возникли проблемы с эксплуатацией тяжелых турецких БПЛА Akinci. По словам эксперта, для них подходят только крупные аэродромы, которые применяются для нужд гражданской авиации. Военные аэродромы для использования Akinci подходят лишь «теоретически».
Эксперт добавил, что Украине необходимо «что-то делать» со взлетными полосами на аэродромах ВВС, так как имеющиеся советские в данном случае не подходят.
Ранее украинская и турецкая стороны договорились о расширении производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
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Советник Коля рассказал, как объяснял Горбачеву необходимость НАТО для Европы
Ранее неизвестные детали обсуждения будущего НАТО с советским лидером Михаилом Горбачевым, в частности, об аргументах в пользу расширения альянса в Европе, рассказал в интервью экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик.
Тельчик вспомнил «доверительный разговор», который был у него от имени канцлера Гельмута Коля с президентом Михаилом Горбачевым в Москве в начале мая 1990 года, передает РИА «Новости».
«Горбачев спросил меня, зачем Германии до сих пор нужна НАТО? Теперь мы были бы партнерами и друзьями. Я сказал ему, что это могло бы быть, если мы станем друзьями и партнерами. Но он должен учитывать, что объединенная Германия будет крупнейшей страной в сердце Европы с точки зрения населения и экономики, окруженной девятью соседними странами, такими как Польша, ЧССР, Нидерланды, Франция и т. д. Принимая во внимание историю и опыт с Германией, им будет лучше сосуществовать с нами, если мы будем в одном союзе. Поэтому нам нужна НАТО ради самих себя», – пояснил он.
Ранее Горбачев заявлял, что США после холодной войны решили строить новую империю, им «ударило в голову высокомерие, самоуверенность». По его словам, «победители» решили «строить новую империю», «отсюда пошла идея расширения НАТО».
Турция осудила Запад за провоцирование паники на Украине
Заявления Запада о том, что Россия якобы может «вторгнуться» на Украину, приводят лишь к росту паники и ухудшению экономической обстановки в стране, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу заявил в интервью телеканалу ТРТ, что следует избегать «ненужных заявлений» о том, что Россия якобы «вторгнется» на Украину, это вызовет волнения в стране и нанесет ей экономический ущерб, передает ТАСС.
«Мы видим, что эта картина не соответствует действительности. Есть ли напряженность? Есть. Есть ли возможность конфликта? Есть. Но не надо озвучивать это при помощи мегафонной дипломатии, как делают некоторые западные страны», – подчеркнул он.
По словам министра, Анкара выступает за диалог с Москвой; Турция поддерживает «хорошие отношения» и с Россией, и с Украиной, продолжает «предпринимать шаги по снижению напряженности» между этими сторонами.
Напомним, Россия заверила в отсутствии планов «вторгаться» на Украину.
Москва неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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Посол Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена
Новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне», – ответил он на вопрос о возможности новой беседы лидеров двух стран, передает РИА «Новости».
Напомним Владимир Путин в понедельник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер призвал французского коллегу повлиять на президента Украины в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу. Также стороны обсудили украинский конфликт.
С Байденом Путин беседовал в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
МИД Украины выразил протест по поводу «блокирования» Россией акватории Черного моря
В пресс-службе МИД Украины заявили, что ведомство выразило протест из-за решения России «блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива».
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений», – говорится в заявлении на сайте МИД.
Ведомство считает площадь проведения маневров «беспрецедентной по охвату». Также отмечается, что усложнение международного судоходства, прежде всего торгового, может вызвать сложные экономические и социальные последствия для портов Украины.
В Кремле уже заявили, что все военные маневры и передвижения российских кораблей в Черном море соответствуют международному праву и не блокируют торговые суда.
В четверг отряд больших десантных кораблей (БДК) Военно-морского флота России зашел в Севастополь, завершив переход вокруг Европы, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ. За время похода корабли преодолели около 7 тыс. морских миль. Они, в частности, осуществили заход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус.
В среду отряд больших десантных кораблей (БДК) ВМФ России, следующий из Средиземного в Черное море для участия в учениях, начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы.
Кулеба: Зеленский и Макрон не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины
В ходе переговоров 8 февраля Владимир Зеленский и глава Франции Эммануль Макрон не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Также дипломат рассказал, что Макрон не привез в Киев конкретных предложений и ничего не навязывал на встрече президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает ТАСС.
«Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера на встрече Зеленского и Макрона не поднимался», – сказал он.
Ранее газета Daily Mail писала, что лидер Франции во время встречи с Путиным предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что лишит его возможности вступить в Североатлантический альянс.
Напомним, в ходе переговоров Зеленского и Макрона стороны договорились о поставках на Украину локомотивов и пожарной техники.
Французский президент в ходе встречи заявил, что Зеленский подтвердил и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Также он отметил, что «Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине».
Лавров допустил эвакуацию сотрудников посольства России с Украины
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс допустил отзыв сотрудников дипломатических учреждений России с Украины.
«Мы тоже посмотрели на их (англосаксонских коллег) действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
В январе высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины заявил, что дипломатам в двух российских консульствах поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. New York Times сообщал, что 5 января Киев покинули 18 человек – это были в основном дети и жены российских дипломатов.
Позже Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».