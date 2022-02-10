Британия заявила о невозможности запуска «Северного потока – 2» в случае «вторжения» на Украину

В случае «вторжения» России на Украину запуск «Северного потока – 2» будет заблокирован, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Если будет российское вторжение на Украину, украинцы будут сражаться, и это будет затяжной военный конфликт. Великобритания и наши союзники в этом случае введут против России жесткие санкции, затрагивающие как отдельных лиц, так и институты. США ясно дали понять, что в этом случае проект «Северный поток – 2» не будет реализован», – цитирует ТАСС Трасс.

При этом она отметила, что приехала в Москву, чтобы обсуждать альтернативный путь, который может выбрать Москва. По ее словам, Россия как ответственный член мирового сообщества «может избрать путь соблюдения территориальной целостности и суверенитета Украины».

Напомним, во вторник президент США Джо Байден пригрозил, что «Северного потока – 2», который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, «не станет» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

В свою очередь министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал запуск газопровода «Северный поток – 2» одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.