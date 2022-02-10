В Британии подготовили законопроект о санкциях против России

Текст британского законопроекта, который позволит Лондону вводить новые санкции против Москвы в случае якобы планируемого вторжения на Украину, готов и подписан, а его утверждение в парламенте ожидается в течение дня, сообщил замглавы МИД королевства Джеймс Клеверли.

«Я подписал законопроект, который, как мы рассчитываем, вступит в силу во второй половине сегодняшнего дня. Министр иностранных дел [Великобритании Лиз Трасс] сейчас оказывает дипломатическое давление [на Россию] лицом к лицу [с российским коллегой Сергеем Лавровым]», – передает ТАСС его слова со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Лиз Трасс подпишет законопроект о «самых жестких» санкциях против России на этой неделе, затем он поступит в парламент. «Наше новое законодательство будет подписано министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого поступит в парламент. Это будет самый жесткий санкционный режим против России, что означает, мы можем действовать совместно с США и другими партнерами», – передает РИА «Новости» заявление МИД со ссылкой на газету Guardian.

Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.

По итогам переговоров с британской коллегой Лавров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.