«Новые люди» предложили считать майнинг предпринимательской деятельностью

Партия «Новые люди» предложила официально считать майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью и взимать за это налоги, рассказал депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

«Мы предлагаем официально считать майнинг предпринимательской деятельностью и, как с любой предпринимательской деятельности, взимать за это налоги», – цитирует РИА «Новости» Ткачева.

По его словам, майнинг необходимо разделять на промышленный и малый, частный бизнес, применяя для каждой из групп дифференцированный режим налогообложения.

«В целом налоги должны быть удобными и выгодными, чтобы Россия не проигрывала конкуренцию с другими странами, чтобы майнеры оставались в России», – добавил он.

Ткачев уточнил, что на первом шаге в качестве базы для налогообложения майнинговой деятельности предлагается использовать объем потребляемой электроэнергии.

Помимо этого, по его словам, «Новые люди» считают возможным допустить использование майнинга и самозанятым гражданам. «Мы предлагаем разработать и принять два федеральных закона – «О майнинге цифровой валюты» и «О деятельности операторов обмена (обращения или оборота) цифровых валют», – пояснил он.

Партия считает необходимым создание реестра майнеров, поскольку проведение аккредитации и лицензирования должно осуществляться через специализированные саморегулируемые организации, подотчетные профильным министерствам.

«Также мы предлагаем объявить криптоамнистию для тех, кто уже накопил капитал в виде оборудования, дата-центров и той же монетки, чтобы люди, предприниматели не боялись выходить в легитимное регулируемое поле и не боялись, что они попадут под налоговый или силовой пресс», – отметил он.

В свою очередь депутат Госдумы от фракции «Новые люди», зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов предложил использовать налоги с майнинга на развитие экологии в стране.

«Особенно такая история может стать актуальна в регионах Сибири и Дальнего Востока, а окрашенные платежи (с майнинга) можно дополнительно использовать для введения субсидированных тарифов на электроэнергию для отопления домов в тех городах, где на данный момент используется преимущественно печное отопление», – подчеркнул он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что поддерживает запрет платежей в криптовалютах в России, при этом он выступает против ограничений на владение такими активами и на появление производных на них.

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что у Центробанка есть своя позиция по криптовалютам, но регулятор не пытается препятствовать техническому прогрессу.

Напомним, в ЦБ заявили, что масштаб и распространение майнинга криптовалюты на территории России несет риски для экономики и финансовой стабильности, поэтому его нужно запретить. Как считают в ЦБ, майнинг создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий. Также происходящее сказывается на экологической повестке страны.

Минфин России также выступает за регулирование, а не запрет криптовалют.