Лавров объяснил разницу отношений Россия – Китая и США – НАТО

Отношения Москвы и Пекина, в отличие от США и НАТО, не развиваются по логике «ведущий и ведомый», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«По просьбе госпожи министра рассказал о наших отношениях с Китайской Народной Республикой, последние переговоры, которые состоялись в Пекине между президентом Путиным и председателем Си Цзиньпином. И рассказал о том, как мы выстраиваем наши связи с Китайской Народной Республикой и по двухсторонним каналам, и в рамках региональных и многосторонних структур исключительно на основе взаимного уважения, на основе баланса интересов, равноправия, без какого-либо подхода, который основывается на логике «ведущий и ведомый», каковой мы наблюдаем, в частности, в Североатлантическом альянсе», – передает РИА «Новости» слова Лаврова после переговоров с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Пекин, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры глав государств проходили в государственной резиденции «Дяоюйтай».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва видит возможности для развития партнерства с Китаем в освоении космоса, реализации проекта Международной научной лунной станции.