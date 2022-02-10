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В Кремле допустили возможность разговора Путина и Макрона в ближайшее время
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Телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном по итогам его визита в Киев может состояться в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Можно предположить, что в самое ближайшее время такой разговор может состояться, ибо они в Москве договорились, что после того, как вот этот раунд контактов будет завершен, они сверят часы. Пока точной даты нет», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков также отметил, что сейчас динамичный период дипломатических усилий, поэтому согласовывается все очень быстро.
При этом пресс-секретарь российского лидера добавил, что разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом пока нет в графике Путина.
«Первое, по ОПЕК+ мы традиционно ничего не анонсируем никогда. Этим занимается у нас Новак (вице-премьер Александр Новак – ред.), и когда будет возможно, когда он посчитает это необходимым, он предоставит вам информацию. В настоящее время в графике президента нет никаких разговоров с королем Саудовской Аравии», – резюмировал Песков.
Напомним, в июле в Саудовской Аравии заявили, что ни одно государство не может рассчитывать на установление индивидуального уровня добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+.
Шарий: Путин троллит Зеленского и Порошенко, потому что их судьба предрешена
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«Макрон постарается продавить в Киеве вопрос исполнения Украиной Минских соглашений», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также предстоящий визит французского лидера на Украину.
«Слова Путина о предоставлении убежища Порошенко – это чистый троллинг. Не стоит бывшему украинскому президенту ехать в Россию. Как раньше говорили: «вам обеспечено чистое постельное белье и горячий чай, но на зоне». Поэтому понятно, что его ждет в России», – прогнозирует политик и медиаэксперт Анатолий Шарий.
«С другой стороны, Путин этим четко показывает, что он ничего не говорит просто так. Он дает понять, что судьба всех правителей Украины новейшей истории предрешена. То же касается и Зеленского. Того Путина, которому Зеленский когда-то казался приятным и договороспособным, больше нет», – добавил эксперт.
По мнению собеседника, Макрону очень нужна поездка в Киев – не для того, чтобы помочь Украине, а чтобы выиграть президентские выборы во Франции. «Для этого ему нужны Минские соглашения и «нормандский формат». Поэтому, скорее всего, он будет заниматься тем же, чем занимаются все остальные европейские политики, которые катаются в Киев: что-нибудь продаст Украине, одолжит ей немного денег в обмен на исполнение «Минска-2», – предполагает Шарий.
«Французский лидер постарается убедить Зеленского в том, что лучше сотрудничать с ним, так как две его главные конкурентки на выборах – Марин Ле Пен и Валери Пекресс – настроены пророссийски, Киеву с ними будет сложно взаимодействовать», – указал политик.
«Что касается ответа Путина на слова Зеленского о недовольстве всеми пунктами Минских соглашений, то это просто великолепно, – добавил эксперт. – «Минск-2» – это краеугольный камень российской политики в отношении Украины. Уже даже Соединенные Штаты намекают на то, что неплохо было бы Украине их выполнить, так как одно дело – противостояние России и Запада, а другое – украинский кризис, с которым уже надо что-то решать».
«В случае чего, на Западе Зеленского разменяют на раз-два. Он для них в принципе никто. Если проблема исполнения Минских соглашений будет заключаться только в нем, то, как говорится: «нравится, не нравится, терпи моя красавица». А нет, тогда тебя снесет тот же Запад», – резюмировал Шарий.
В понедельник президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры, которые продлились чуть более пяти часов и завершились около полуночи. Известно, что стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также российские предложения по гарантиям безопасности.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения. Путин в свою очередь прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять. Украинский политолог Юрий Романенко заявил, что после переговоров с Путиным Макрон привезет в Киев невыгодные для Украины инициативы.
Также российский лидер заявил, что предлагал бывшему украинскому президенту Петру Порошенко возможность получения политического убежища в России, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям». В ответ Порошенко заявил: «Разберемся сами».
Напомним, что на Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В январе он прибыл на Украину из Варшавы. Хотя прокуратура требовала посадить бывшего президента Петра Порошенко в СИЗО и назначить рекордный залог, суд просто отпустил его под обязательство о явке.
Кроме того, Владимир Путин заявил, что в общих чертах проинформировал Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Он отметил, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году.
Российский лидер также заявил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина – член НАТО, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.
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Политолог: Макрон на Красной площади доказал неверие Запада в войну
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«Встреча Путина и Макрона может стать первым существенным шагом к деэскалации кризиса в отношениях России с Западом и к решению украинского вопроса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее многочасовые переговоры лидеров двух стран прошли в Кремле в формате один на один.
«На встрече российский президент в очередной раз изложил позицию Москвы относительно европейской безопасности, украинского вопроса, двусторонних отношений, позиции Москвы по ситуации в Африке – что также важно для Макрона, и по другим темам», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
При этом, несмотря на расхождения по некоторым направлениям, тон встречи был примирительный. Обвинений и угроз не звучало.
«Этой встречей с Макроном Путин достаточно последовательно дезавуировал идею Запада о том, что Россия вторгнется на Украину. И французский лидер, судя по всему, склонен соглашаться с этим», – отметил аналитик.
Собеседник отдельно выделил и прогулку лидера Франции по Красной площади. «Это показывает, что Запад в целом также придерживается точки зрения о том, что войны не будет. Если бы было иначе, Макрон не стал бы так подставляться перед своими политическими партнерами и конкурентами, гуляя по центру столицы «страны-агрессора», – подчеркнул Кортунов.
Сама длительность переговоров – а они продолжались по разным данным от пяти до семи часов – также показывает, что сторонам есть что обсуждать и они готовы к диалогу, добавил собеседник. «Это куда лучше, чем недавняя встреча Лаврова с Блинкеном, которая продлилась чуть больше часа», – отметил эксперт.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров также обратил внимание на продолжительность переговоров двух лидеров. «Это говорит о том, что президенты обсуждали перспективные предложения Макрона по деэскалации украинского кризиса, а также по гарантиям безопасности. Вероятно, французский лидер высказал также свои соображения по смещению с мертвой точки «нормандского формата», – полагает эксперт.
Однако, по его словам, прорыва от этих переговоров никто не ждал. «Важность визита Макрона в Москву состоит в самом наличии контакта между Парижем и Москвой по ключевым вопросам международной повестки. Ценно то, что в ходе переговоров присутствовали элементы доверия и желание понять другую сторону, – отметил политолог. – Все это дает легкую надежду на имплементацию Минских соглашений и снижение напряженности вокруг Украины».
«Кроме того, хочется надеяться, что после разговора Владимира Путина с французским лидером наши западные партнеры услышат наши озабоченности по европейской безопасности и сделают хотя бы какие-то шаги навстречу России. При этом сейчас важно дождаться итогов переговоров президентов Франции и Украины, а также заявлений Шольца и Макрона», – резюмировал Федоров.
Встреча лидеров России и Франции прошла
в понедельник в представительском кабинете первого корпуса Кремля в формате один на один. Как отметил Путин, открывая переговоры, между Москвой и Парижем создана «хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами». Президент РФ также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности.
Президент Франции в свою очередь заявил, что вопрос по Украине является очень важным, в связи с чем Москве и Парижу нужно вместе найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы во избежание войны.
На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
Кроме того, Путин после переговоров с Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Президент Франции после встречи с Путиным в Москве в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
Погребинский: США не дадут Макрону изменить подход Зеленского к Минским соглашениям
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«Владимир Путин отдает себе отчет в том, что у Эммануэля Макрона нет достаточного влияния на Владимира Зеленского, чтобы снять того с крючка, на котором его держат США», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Во вторник прошли переговоры президентов Франции и Украины, которым предшествовала встреча Макрона и Путина.
«Я думаю, что Владимир Владимирович делает вид, что ему понравились идеи Макрона, утомившего его вопросами за шесть часов разговоров. По-моему, было видно, что Путин не без иронии отнесся к энергичности французского лидера», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По мнению собеседника, предложения, который Эммануэль Макрон изложил Владимиру Путину и далее повез в Киев, могут сработать, только если на Владимира Зеленского надавят американцы.
«Но для США выполнение Украиной Минских соглашений будет означать победу Путина. Возможно, поэтому в Вашингтоне объяснили киевским властям, что Украина может действовать по своему усмотрению. Киев попросили не поддаваться на давление и заверили, что их никто ни к чему не может принудить», – считает Погребинский.
При этом вряд ли Макрон сумеет предложить Зеленскому что-то, что может перезапустить процесс минских переговоров, и реанимировать «нормандский формат». «Даже если дать Зеленскому несколько недель на размышление, все упирается в «разные интерпретации» Минских соглашений. Есть буквальная трактовка, которой придерживаются Россия и Донбасс. А есть надуманные, когда говорят, что «Минск-2» – это документ, который можно наполнить разным содержимым», – пояснил собеседник.
«Соединенные Штаты хотят и будут добиваться изменения Минских соглашений – последовательность выполнения каких-либо их пунктов. Если Вашингтон будет давить в эту сторону – это полный тупик. Единственная возможность выполнения «Минска» появится, когда американцы посчитают, что у США нет другого выхода и дешевле будет договориться с Путиным. Тогда Украина будет исполнять соглашения», – уточнил Погребинский.
При этом Киев пытается вести собственную игру на американском треке, добавил собеседник. «Сейчас наш клоун полагает, что в США якобы есть много людей, которые готовы его поддержать против Джо Байдена. А как иначе понимать то, что говорит Зеленский: «Перестаньте пугать нас вторжением России! Его не будет!»? Вызывающее непослушание, даже смешно», – отметил эксперт.
«У Байдена, конечно, много аргументов, чтобы поставить Зеленского на место, но есть большая часть конгрессменов, которая спит и видит, как поставить подножку своему президенту. Если Байден допустит слабину, то есть, к примеру, будет заставлять Зеленского делать то, что просит Путин, – это удар по позициям главы Белого дома, и так плохим на сегодняшний день», – рассуждает Погребинский.
Что касается собственно встречи Макрона и Зеленского, то, по мнению киевского политолога, одним из главных ее результатов стало украино-французское соглашение по сотрудничеству в реформировании «оборонки» Украины. По мнению эксперта, это могло бы быть взаимовыгодной сделкой, но «все равно в первую очередь выгоду получит французский капитал». То же касается и сделки на 1,2 млрд евро о поставке на Украину французских локомотивов и пожарной техники. «После этого Макрон вернется в Париж, и может считать себя молодцом. Он побывал у нашего клоуна и получил массу заказов на свои локомотивы на миллиарды», – констатировал Погребинский.
Напомним, переговоры президентов Макрона и Зеленского прошли во вторник в Киеве. По их итогам на совместной пресс-конференции украинский президент заявил, что ключевым вопросом разговора был мирный процесс. Также Зеленский сказал, что рассчитывает на проведение саммита в «нормандском формате» в ближайшее время.
Помимо этого, президент Украины, что концерн «Укроборонпром» подписал с французской стороной соглашение о сотрудничестве и совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины.
Макрон, в свою очередь, отметил, что в этот четверг планируется встреча политсоветников «нормандского формата». Кроме того, по словам французского лидера, Зеленский подтвердил готовность Украины выполнять Минские соглашения.
Накануне Макрон побывал в Москве, где провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств беседовали несколько часов, после чего дали большую пресс-конференцию. На ней в числе прочего Путин прокомментировал высказывание Зеленского, который «недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений». Президент России подчеркнул, что «Минск-2» нужно исполнять, потому что альтернативы этим соглашениям нет», и процитировал фразу: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица».
Макрон похвастался успехом на встрече с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным накануне в Москве помогли ему добиться цели деэскалации кризиса вокруг Украины, сообщает французский телеканал BFM.
«Нам было необходимо остановить эскалацию и открыть новые возможности. Эта цель достигнута», – приводит его слова ТАСС. Макрон добавил, что «доверие к Франции (в мире) выросло».
Французский лидер высказался и о Путине, по его мнению, президент России во время встречи был «менее ироничным, чем обычно». «Напряжение было ощутимым. Он создал условия (...) постоянно возвращался к гарантиям на границе. Он играет на каждой своей неясности», – цитирует Макрона BFM.
Он также подчеркнул, что не ожидал немедленных результатов от переговоров в Москве с Владимиром Путиным.
«Я не рассчитывал ни на какие жесты», – отметил Макрон.
Напомним, переговоры президентов продлились более пяти часов и завершились около полуночи. После них Путин прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Также Путин после встречи с Макроном заявил, что предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко возможность получения политического убежища в России, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениями».
Макрон в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
В России оценили претензии «Веймарского треугольника» к Москве
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«Переговоры Парижа, Берлина и Варшавы – это разговор ни о чем, потому что на деле их позиции в отношении России и Украины расходятся», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее лидеры Германии, Франции и Польши провели переговоры в Берлине, где выступили с критикой и угрозами в адрес России.
«Веймарский треугольник» – довольно старый формат. Он был создан с целью интеграции Польши в евроатлантические структуры, но в каком-то виде сохранился по сей день. Это некая дань уважения Варшаве – такой формат возвышает ее до первой лиги европейских государств, поэтому поляки его берегут», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«В данном случае «Веймарской тройке» необходимо было продемонстрировать некую солидарность в отношении России, украинского кризиса и европейской безопасности, а также послать этот сигнал другим европейским странам, Москве и Киеву. Однако на деле подходы Парижа, Берлина и Варшавы существенно расходятся», – отметил эксперт.
«Польша придерживается наиболее жестких антироссийских позиций, в то время как Германию в Европе и в США обвиняют в слишком мягком подходе к России, неготовности отказаться от «Северного потока – 2» и отказе поставлять оружие на Украину. Париж в свою очередь тоже нацелен на некий конструктив в отношениях с Москвой», – пояснил собеседник.
«На переговорах этой тройки все вновь вертелось вокруг гипотетической угрозы российского «вторжения» на Украину. Поэтому смело можно назвать это разговором ни о чем, – отметил политолог. – Россия не собирается начинать войну с Украиной, соответственно, новые санкции в отношении Москвы выглядят умозрительными. Нет такой ситуации, при которой они могли бы претвориться в реальность».
«Тем не менее, для Шольца это своеобразная подготовка для визита в Россию. А Макрону, вероятно, было что рассказать европейским коллегам о своем многочасовом разговоре с Владимиром Путиным и о поездке в Киев», – предположил Кортунов.
«При этом думаю, что перспектив у «Веймарского треугольника» нет. Это скорее некий политический символизм, нежели практическая политика. Интересы Парижа, Берлина и Варшавы слишком разные. С этим уже ничего не сделаешь. Одно дело – смотреть на Москву и Киев из Парижа и Берлина, и совсем другое – из Варшавы. Расхождение тут неизбежно. С определенной натяжкой их можно назвать лебедем, раком и щукой Европейского союза», – заключил политолог.
Во вторник вечером канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.
Как подчеркнул Шольц, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров Германии, Франции и Польши совпадает. «Наши устремления сегодня в рамках «Веймарского треугольника» заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», – сказал он.
«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», – сказал канцлер Германии. «Нас всех объединяет одна цель – сохранить мир в Европе – посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», – заявил Шольц.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда перед встречей с лидером Франции и канцлером ФРГ призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
«Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большую российскую концентрацию в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля», – приводит слова президента Польши ТАСС.
По словам президента Польши, сейчас Запад должен совместно искать «выход из этой сложнейшей ситуации – самой сложной от 1989 года, в которой оказались НАТО и ЕС». «Наша большая задача – обеспечить мир нашим обществам и народам, защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не входят в ЕС и НАТО, но являются нашими союзниками, которые хотят независимости, свободы, суверенитета. Я говорю об Украине», – заявил польский лидер.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Появилось видео прогулки Макрона по Красной площади после переговоров с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным решил прогуляться по Красной площади до отправления в отель.
Макрона сопровождал посол Франции в Москве Пьер Леви, а также французские журналисты и военные в мундирах. Президент Франции спустился на Манежную площадь мимо Исторического музея. После прогулки он отправился в расположенный там же отель Four Seasons, передает «Пятый канал».
Напомним, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов и завершились около полуночи.
Путин после переговоров с Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Президент Франции после встречи с Путиным в Москве в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
В Кремле сочли невозможной «сделку» с Францией по Украине
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Россия и Франция не могли заключить никакие «сделки», связанные со снижением напряженности в отношениях с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
О том, что Москва и Париж договорились о ряде соответствующих мер, ранее писала со ссылкой на источники газета The Financial Times, передает ТАСС.
«Конечно, Financial Times написала, наверно, по сути неверно, потому что в нынешней ситуации Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно, потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС. Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство – лидерство принадлежит совсем другой стране в этом блоке», – заявил Песков.
Ранее Financial Times сообщило, что Россия «продвинулась» к деэскалации ситуации вокруг Украины на фоне переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, политики якобы обсуждали вывод российских военных из Белоруссии по окончании учений. Издание сообщает, что «было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск.
Рар: Шольц договорился с Макроном о диалоге с Россией за спиной Байдена
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«В диалоге с Байденом Шольц убедил США в своей приверженности трансатлантизму, а на деле он будет идти на углубление диалога с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в Вашингтоне прошли переговоры президента США и канцлера ФРГ параллельно с переговорами Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
«Сравнение визитов Макрона в Москву и Шольца в Вашингтон очень красноречиво показывает, что в первом случае лидеры государств встретились, чтобы обсуждать корректировку европейской безопасности, а во втором – немецкий лидер приехал за «ярлыком на княжение», – сказал немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, главной целью приезда Макрона было сопоставление повесток с тем, чтобы открыть новый многовекторный диалог России и Запада, аналогов которого доселе не было. «Путин и Макрон дали понять, что будут взаимно прислушиваться ко мнению друг друга при обсуждении вопросов безопасности. Это очень хороший шаг для дальнейшего решения проблем», – отметил политолог.
Что касается переговоров в США, то Байден и Шольц практически не говорили про предложения России по безопасности. «От Шольца не требовалось что-то большее, чем просто приехать и засвидетельствовать Белому дому свое почтение, так сказать. Плюс к этому, он в разговоре с Байденом транслировал тезисы для либеральной общественности Германии, в том числе – истеблишмента, о приверженности Берлина трансатлантической идее», – указал собеседник.
В целом, вероятно, немецкий канцлер пообещал США не принимать в отношениях с Россией таких решений, которые не будут одобрены Вашингтоном, добавил аналитик.
«При этом, Шольц встал перед трудным выбором: находиться в фарватере США по вопросам безопасности или пытаться следовать интересам Германии. Думаю, он по закрытым каналам созвонился с Макроном и узнал, что его визит в Москву закончился позитивно. Вероятно, он уже сделал выбор: идти вместе с Францией и Россией к лучшему решению по вопросам безопасности – вопреки установкам США», – сказал Рар.
Эксперт уверен: Шольц и далее будет убеждать Вашингтон в своей верности и несамостоятельности, но на деле немецкий лидер намерен «эмансипироваться» от США. «Отмечу, что Шольц ничего не сказал про «Северный поток – 2», несмотря на давление прессы как в США, так и в Германии. Российский газ нужен Германии экзистенциально, а для СМИ он просто символ «борьбы с Москвой», поэтому Шольц предпочитает вообще не затрагивать эту тему», – резюмировал политолог.
На вчерашней встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден дежурно заявил о необходимости сдерживания России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц с ним согласился и заявил, что Берлин и Вашингтон - самые близкие союзники. Глава Белого дома пообещал, что, в случае «вторжения» России на Украину, газопровода «Северный поток – 2» больше не будет.
Есть военная угроза Украине, это серьезная угроза безопасности в Европе, и санкции против России в случае дестабилизации будут очень жесткими и всеобщими, подтвердил Шольц. Он отметил, что двойная стратегия Запада в отношении России не поменялась: это диалог и устрашение.
При этом, американский президент констатировал: в конфликте вокруг Украины важно использовать все дипломатические возможности и переговоры с Россией «являются хорошим знаком». Кроме того, по мнению Байдена, американцам было бы разумно покинуть Украину. Помимо этого, лидеры США и ФРГ обсудили «вызовы мировому порядку» со стороны Китая.
СМИ: Макрон озвучил Путину идеи по Украине без согласования с НАТО
В ходе визита в Москву президент Франции Эммануэль Макрон озвучил главе России Владимиру Путину некоторые идеи по ситуации на Украине без согласования их с НАТО, пишет Daily Mail.
По данным газеты Daily Mail, лидер республики, например, предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что лишит его возможности вступить в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
В материале отмечается, что сказанное Макрон не согласовал с остальными членами НАТО. Подчеркивается, что отсутствие согласованности с союзниками делает любое заявление Макрона бессмысленным.
«Он (Макрон) занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», – сказал источник в британском правительстве.
В статье уточняется, что предложение Макрона о нейтралитете Украины не поддерживается ни Североатлантическим альянсом, ни Киевом.
Напомним, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов. Макрон обсуждал с Путиным решение украинского вопроса, ранее отмечалось, что он делал это для того, чтобы получить статус европейского лидера.
Западные СМИ оценили встречу Путина и Макрона
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Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона стала «возможно, самой важной встречей» для безопасности Европы, заявили западные СМИ.
Американская New York Times сообщила, что встреча Путина и Макрона была «необычной» по продолжительности и по формату – лидеры общались тет-а-тет, без помощников в зале, передает РИА «Новости».
В свою очередь газета Washington Post отметила, что Макрон был полон решимости использовать «посреднический тон», и даже назвал Россию «соседом и другом».
Тем временем британская Times подчеркивает, что энтузиазм Макрона не разделяют США и страны Восточной Европы, их беспокоит попытки французского лидера найти дипломатическое решение кризису в отношениях с Россией.
«Макрон вошел в берлогу медведя и был растерзан», – написала газета Politico.
При этом большинство западных изданий положительно оценили значение переговоров Путина и Макрона. В частности, французская Figaro отметила, что эта встреча может быть самой важной «для будущего Украины и безопасности Европы». Однако, по мнению издания, на данный момент хозяином игры остается Путин.
Французское издание Echos оценило переговоры, как «не диалог глухих, но до компромисса еще далеко». Немецкий журнал Spiegel назвал «успехом» продолжительность переговоров в Кремле, которые заняли более пяти часов.
Напомним, в понедельник переговоры Путина и Макрона продлились более пяти часов и завершились около полуночи.
После российский лидер прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Президент Франции после встречи с Путиным в Москве в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
Киев согласился провести встречу Путина и Зеленского в Турции
Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турции может быть реализована после положительного ответа из Москвы, Анкара уже получила одобрение из Киева, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
«Предложение нашего президента по встрече Путина и Зеленского важно. Украина настроена положительно, и эта встреча будет реализована при положительном ответе России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на A haber.
В субботу официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Турция продолжит заниматься преодолением кризиса между Украиной и Россией.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы урегулировать разногласия. Турция выразила готовность принять у себя встречу в «минском» формате.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Эрдоганом заявил, что место переговоров с Россией «не имеет значения».
Зеленский выразил надежду на скорое проведение саммита лидеров Нормандской четверки
Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Киеве заявил, что рассчитывает на проведение саммита лидеров Нормандской четверки в ближайшее время.
«Сегодня наши страны развивают сотрудничество практически во всех сферах. Но особое значение имеет наше партнерство в сфере безопасности. Франция играет активную роль в рамках «нормандского формата». Мы очень ценим официальную позицию Парижа и личные усилия Эммануэля Макрона для достижения мира на Украине. Он для этого действительно много делает. Мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно договоренностям, достигнутым в ходе парижского саммита еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров «нормандской четверки», – передает РИА «Новости» его слова.
Отмечается, что Зеленский в ходе совместного заявления с Макроном обращался к президенту Франции на «ты».
Также Зеленский заявил, что имеет с Макроном общие взгляды на вызовы для Украины и Европы в целом. «Мы очень ценим поддержку Франции в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Мы имеем с президентом Франции общие взгляды на вызовы, стоящие перед Украиной и Европой в целом», – отметил украинский лидер.
Зеленский добавил, что «Укроборонпром» подписал с Францией совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины.
Кроме того, Макрон подтвердил желание президента Украины выполнять минские соглашения. «Вчера с президентом (Владимиром) Путиным мы долго обсуждали этот вопрос (минских соглашений). И он сам подтвердил готовность соблюдать минские соглашения. И благодарю, что во время наших переговоров (в Киеве) вы подтвердили ваше желание выполнять эти соглашения», – сказал он.
Как заметил глава Франции, Украина выразила приверженность соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.
Зеленский добавил, что ценит усилия Макрона и позицию Парижа по достижению мира на Украине, мирный процесс был одним из ключевых вопросов на переговорах. «Убежден, что наши переговоры дадут толчок многим важным вещам, а самое главное – это безопасность нашего государства, безопасность Европы», – сказал он.
По итогам встречи украинский лидер заявил, что переговоры с французским лидером были содержательными и очень результативными. «В целом мы провели сегодня содержательные и очень результативные переговоры», – заключил Зеленский.
Напомним, в Мариинском дворце в Киеве начались переговоры Макрона и Зеленского. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным накануне в Москве помогли ему добиться цели деэскалации кризиса вокруг Украины.
Макрон заявил о надеждах найти вместе с Путиным ответ для Европы по вопросу Украины
Вопрос Украины является очень важным, нужно вместе найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы во избежание войны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти, это деэскалация. Мы знаем военно-политическую ситуацию, мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил, какой он важный. «Нормандский формат», вопросы безопасности в регионе и вопросы коллективной безопасности, о которых мы поговорим. Поэтому я рад, что я смогу глубоко обсудить эти вопросы, и мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ – это ответ, который позволяет избежать войны, конечно, и построить стабильность, видимость и доверие для всех», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
Ранее президент России Владимир Путин принял в представительском кабинете первого корпуса Кремля французского коллегу Эммануэля Макрона. В ходе переговоров запланировано обсудить широкий круг тем.
Эммануэль Макрон вылетел в Москву с небольшим получасовым опозданием для переговоров с Путиным. Кроме того, лидер Франции заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Напомним, что Макрон с помощью переговоров с Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
Французский политолог назвал важный результат переговоров Путина и Макрона
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«Важным результатом встречи лидеров России и Франции стали некие новые подходы к урегулированию украинского кризиса», – сказал газете ВЗГЛЯД французский политолог Арно Дюбьен, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Москве.
«Суть переговоров досконально неизвестна. Хотя ясно, что разночтения по определенным вопросам между Россией и Францией сохраняются. При этом стороны продолжают поиски компромисса по урегулированию украинского кризиса, а также по гарантиям безопасности, предложенным российской стороной», – отметил директор аналитического центра «Обсерво» при Франко-российской торгово-промышленной палате Арно Дюбьен.
«Разговор двух лидеров прошел с акцентом на некие новаторские предложения, выдвинутые Макроном. Думаю, что обсуждались именно новые подходы к урегулированию ситуации вокруг Украины. Вероятно, сегодня президент Франции будет их обсуждать уже с украинским лидером в Киеве», – предположил политолог.
«По остальным вопросам, включая европейскую безопасность, тоже, по всей вероятности, есть какие-то подвижки, – добавил Дюбьен. – Это было заметно и по пресс-конференции президентов, и по неформальным беседам на борту президентского самолета, когда Макрон только летел в Москву и о которых сообщала западная пресса».
«Однако ценно то, что дипломатия продолжает свою работу. Вряд ли сегодня вечером после переговоров в Киеве будет дано какое-то окончательное решение относительно новых предложений по урегулированию напряженной ситуации вокруг Украины. Тем не менее, надеюсь, что они не будут полностью заблокированы Киевом», – полагает собеседник.
Он также обратил внимание на длительность переговоров лидеров России и Франции. «Если президенты три раза за неделю общаются по телефону, а затем считают необходимым встретиться – значит, им есть о чем разговаривать. Это уже очень важный момент, – уверен Дюбьен. – Примечательно также и то, что после переговоров с Путиным Макрон прогулялся по Красной площади. Всем известно, что французский президент почти не спит и, вероятно, решил воспользоваться возможностью и увидеть красоты российской столицы».
Встреча лидеров России и Франции прошла в понедельник в представительском кабинете первого корпуса Кремля в формате один на один. Как отметил Путин, открывая переговоры, между Москвой и Парижем создана «хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами». Президент РФ также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности.
Президент Франции в свою очередь заявил, что вопрос по Украине является очень важным, в связи с чем Москве и Парижу нужно вместе найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы во избежание войны.
На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения. Путин прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Кроме того, Владимир Путин заявил, что в общих чертах проинформировал Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Он отметил, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году.
Российский лидер также заявил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина – член НАТО, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.
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Посол России поделился ожиданиями от визита Макрона в Киев
Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным отправился на Украину с четким пониманием подходов Москвы, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
«Естественно, очень многое будет зависеть от тех результатов, которых он (Макрон) сможет добиться в Киеве. Насколько я представляю себе, он поехал туда с четким понимаем наших подходов. Но как неоднократно говорилось, танго танцевать в одиночку невозможно. А тут уже не танго двоих. Задействовано большое число игроков. Поэтому о результатах можно будет судить после проведения всех консультаций, переговоров», – цитирует РИА «Новости» главу российской дипмиссии.
По его слова, президенты договорились о том, что после переговоров Макрона в Киеве будет телефонный разговор с главой российского государства.
Также он добавил, что Макрон, несмотря на сохраняющиеся расхождения с Россией по ряду вопросов, понимает важность того, чтобы найти взаимоприемлемые решения с Москвой.
«Макрон неоднократно и в ходе пресс-конференции возвращался к мысли о том, что без России обеспечить европейскую безопасность невозможно, как и России невозможно обеспечить надежно свою безопасность без нахождений каких-то договоренностей, в том числе с нашими европейскими партнерами», – сказал Мешков.
Он подчеркнул, что разговор лидеров был важным и своевременным. Кроме того, Мешков указал, что тональность переговоров в Москве была конструктивная.
«С обеих сторон была продемонстрирована воля искать какие-то взаимоприемлемые развязки, потому что сегодня Европа и мир в целом стоит на очень с одной стороны ответственном, с другой стороны опасном рубеже. Поэтому выдвигаемые Россией предложения по соответствующим юридически обязывающим документам в отношении с США и НАТО по вопросам европейской безопасности – это отнюдь не фигура речи, это жизненно важно для нас и для всей Европы», – подчеркнул он.
Встреча лидеров России и Франции прошла в понедельник в представительском кабинете первого корпуса Кремля в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения. Путин прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.