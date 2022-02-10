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Кремль спросили о допинг-пробе Валиевой
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В Кремле не будут присоединяться к «стройному ряду кричальщиков», которые «начали вопить направо и налево» о допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Скандал разгорелся, как вы сказали, не на Олимпиаде вчера, а вокруг Олимпиады. Разгорелся он среди тех, кто не обладал должной информацией. Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков. Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как в Кремле отреагировали на эту ситуацию.
Комментируя ситуацию вокруг допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой, он заявил, что в Кремле ориентируются на МОК и желают ей и всем спортсменам золотых наград.
«Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК. Вы слышали заявление МОК, нам здесь что-то говорить нет никакого смысла. Ориентируемся на МОК, желаем нашим спортсменам, в том числе Валиевой, только золотых наград», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на эту ситуацию и для чего понадобился этот вброс.
Ранее российская фигуристка Камила Валиева не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой.
Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался »комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.
МОК прокомментировала публикации о допинг-тесте Валиевой
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Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Адамс заявил, что не станет «комментировать спекуляции», хотя и «знаком с ними». Он подтвердил, что «вчера возникла ситуация, которая связана с юридическими последствиями». «Но я не буду их сейчас комментировать, это было бы неуместно. Но потенциальный случай допинга – тоже спекуляция», – приводит его слова ТАСС.
В МОК напомнили, что передали «полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию». Адамс отказался «говорить, кто ведет это дело». «Это просто юридические моменты, работа ведется. Что касается церемонии и ее отмены, это спекуляция», – приводит его слова РИА «Новости».
Он сказал, что «есть ситуация, которая требует юридических консультаций». Следует «проявить терпение, чтобы это все пришло к конкретному результату». Адамс заявил: «Информация о том, что это допинговый случай – слухи».
Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что российская фигуристка Камила Валиева не отстранена от соревнований в женском одиночном катании на ОИ. Российская сторона «ждет официальных заявлений» МОК. «Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», – сказала Ермолина.
Сама Валиева не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что задержка церемонии награждения связана с ее допинг-пробой. Тренер Валиевой Этери Тутберидзе в ответ на просьбу прокомментировать информацию по теме допинг-пробы заявила: «Сплетнями не занимаюсь».
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
Валиева пропустила тренировочное занятие в среду. В четверг фигуристка появилась в отведенное для нее время на тренировочном катке. Короткую программу в личных соревнованиях девушки представят 15 февраля, произвольную – 17 февраля. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.
Минспорт РФ посчитал преждевременными комментарии по допинг-тесту фигуристки Валиевой
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Министерство спорта России считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой.
«Министерство спорта Российской Федерации считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине, до появления официальной информации. Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики», – заявили в ведомстве, сообщает РИА «Новости».
Во всемирном антидопинговом агентстве (WADA) также отказались комментировать информацию о допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой, пишет агентство. «WADA не станет комментировать этот случай. Для получения информации просим связаться с организаторами турнира фигуристов», - сообщили в WADA.
Как ранее написал портал Inside the Games, положительный допинг-тест у российской фигуристки мог быть зафиксирован перед Олимпиадой – в декабре 2021 года. Это якобы и стало причиной переноса церемонии награждения победителей и призеров в командных соревнованиях. При этом The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у представителя российской сборной, не может напрямую влиять на улучшение результатов, передает ТАСС.
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что организация не ожидает получить в среду официальное заявление по допинг-тесту Камилы Валиевой. «Источником может быть только официальные заявления, которых ждем. Судя по всему, не сегодня. Половина двенадцатого уже в Пекине», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря организации Ольги Ермолиной.
По правилам Всемирного антидопингового агентства, Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной. По информации портала, юридическое разбирательство по делу Валиевой должно быть завершено 10 февраля.
Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Камила Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 – в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования «Самбо-70» и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.
СМИ: Туктамышева может заменить Валиеву на Олимпиаде
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В случае отстранения Камилы Валиевой от участия в личном турнире на Олимпиаде ее может заменить чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.
Туктамышева является первой запасной сборной России, вторая – Майя Хромых, сообщает «Спорт Экспресс».
Ранее сообщалось, что 15-летняя Валиева, подозревается в нарушении антидопинговых правил. Таким образом, Елизавета, как первая запасная, может выступить вместо нее, если будет принято решение о замене фигуристки. Для того, чтобы заявить 25-летнюю Туктамышеву, команде ОКР необходимо будет провести все необходимые тесты. Дозаявка займет некоторое время. Есть вероятность, что в случае позднего решения по Валиевой, Россия просто не успеет добавить Елизавету.
Личный турнир среди женщин на Олимпийских играх в Пекине стартует 15 февраля. Помимо Валиевой, сборную России в нем представят Анна Щербакова и Александра Трусова.
Ранее в СМИ появилась информация, что проблемы с допинг-тестом у российской спортсменки стали причиной переноса церемонии награждения фигуристов на Олимпийских играх.
До этого СМИ также сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
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Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Эксперт: Нападками на Валиеву Запад хочет опорочить достижения нашей олимпийской сборной
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«Уверен, что и Олимпийский комитет России, и Министерство спорта, и Федерация фигурного катания встанут на защиту наших атлетов, в том числе и нашей гениальной спортсменки», – заявил газете ВЗГЛЯД глава хабаровского Союза боевых искусств Андрей Белоглазов. Ранее СМИ сообщили, что причиной переноса церемонии награждения наших фигуристов на Олимпиаде якобы стали допинг-пробы Камилы Валиевой.
«Сейчас мы снова видим пример грязной политики в спорте, попытку опорочить наших спортсменов, победивших благодаря своему таланту и усердию. Мы видим, как наши так называемые западные партнеры и спортивная бюрократия снова ищут черную кошку в темной комнате. Они пытаются испачкать грязными вбросами достижения нашей олимпийской сборной», – считает президент Регионального союза боевых искусств, член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.
«Стоит напомнить, что пробы у Валиевой были взяты еще в декабре, до начала Олимпиады, но о подозрениях насчет допинга почему-то стало известно только сейчас, когда была завоевана золотая медаль. Думаю, на самом деле, мы видим серьезную атаку, цель которой – поставить под сомнение результаты Валиевой из-за якобы найденных запрещенных веществ. У меня вопрос: а почему тогда вы допустили ее до участия в Олимпиаде?», – риторически спрашивает член Общественной палаты.
Белоглазов напомнил, что после блистательного выступления Валиевой на Западе даже зазвучали призывы внести изменения в программу фигурного катания: видимо, чтобы не допустить повторения успеха россиян. Эксперт не исключает, что в ближайшие дни под надуманными предлогами западные спортивные функционеры поставят под сомнение результаты российских спортсменов в других дисциплинах.
«На этом фоне важно напомнить, что накануне открытия Игр лидеры России и Китая вместе заявили всему миру о том, что спорт должен быть вне политики. Убежден, что Китай как организатор этого большого мероприятия покажет, что спорт остается вне политики, что он объединяет людей на всех континентах нашей планеты», – добавил Белоглазов.
Ранее российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка согла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки.
15-летняя Валиева, завоевавшая золотую медаль, стала первой фигуристкой, чисто сделавшей четверной прыжок на Олимпиадах. Среди поклонников выступления Валиевой оказался американский актер Алек Болдуин. «Песня. Поэма. Живопись. Посвятить свою жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок – душераздирающую красоту для этого мира», – написал Болдуин в Instagram. Талант спортсменки, отмечает Eurosport, также высоко оценила чемпионка Олимпийских игр 2002 года, американка Сара Хьюз: «Программа Камилы Валиевой на чемпионате Европы заставила меня захотеть, чтобы короткая программа была чуть длиннее. Какая же прекрасная фигуристка!»
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Тренер прокомментировала возможное лишение медалей фигуристов РФ из-за марихуаны
Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о возможном лишении золотых медалей российских фигуристов на Олимпиаде-2022 из-за возможного употребления одним из спортсменов марихуаны.
«Я слышала, что пока это предположительно. Марихуана <...> допингом, относящимся к спорту, не считается. Но в это надо вникать», – сказала Гончаренко Metaratings.ru.
Она добавила, что устала от «гнетущей информации», и это уже «всем поднадоело», но теперь оно «всплывает опять».
«Не хочется это комментировать. Печально, что еще можно сказать», – заключила специалист.
Ранее журналист Сергей Лисин со ссылкой на собственные источники заявил, что российский фигурист, сдавший подозрительный допинг-тест перед ОИ-2022, якобы употреблял марихуану.
До этого СМИ сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов.
Спор Бунтмана и Кашина на «Эхе» об ОИ, Украине и учительнице привел к скандалу
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Первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман и журналист Олег Кашин поругались, обсуждая готовность слушателей «Эха» болеть за сборную Украины на Олимпиаде, а также скандал с увольнением петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной.
Бунтман и Кашин в эфире «Эха Москвы» обсуждали телефонный опрос, проведенный радиостанцией. Как указал Кашин, большинство слушателей «Эха» заявили, что будут болеть за сборную Украины на Олимпиаде. Его такая ситуация возмутила. После этого Бунтман и Кашин перешли к обсуждению политики России и Украины, а затем – к увольнению Сапрыкиной.
В ходе обсуждения ситуации с Сапрыкиной Бунтман обратился к Кашину на «ты», тот в ответ призвал вернуться к обращению на «вы». Бунтман заявил: «Я все сделаю, чтобы вас здесь не было». Он сказал, что отказывается разговаривать «с этим ***» (сравнил Кашина с фекалиями). «Лучше меня здесь не будет», – сказал Бунтман, покидая студию. Далее эфир продолжился без него.
На скандал отреагировала ведущая программы «60 минут» на телеканале «России 1» Ольга Скабеева. Она заявила в Telegram: «Первый зам главного редактора «Эхо Москвы» Бунтман сказал в эфире, что добьется увольнения Кашина. Или уволится сам. Поругались из-за того, что слушатели «Эха» болеют за украинцев. Бунтман говорит, это ок. Хорошо, что «Эхо» – либеральное и свободное СМИ и там не могут уволить за мнение. Ведь так?».
В конце прошлой недели педагог из петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина заявила в соцсетях, что ее вынудили уволиться за чтение десятиклассникам стихотворений Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор, по ее версии, назвала «пособниками фашистов». История вызвала большой общественный резонанс.
Швейцарский журналист тайно поддержал российскую биатлонистку
Швейцарский журналист Филипп Штекли передавал шоколад и фрукты находившейся на карантине на Олимпиаде в Пекине российской биатлонистке Валерии Васнецовой, рассказал глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.
«Лера Васнецова, которая все еще в Пекине, рассказала интересные подробности своего пребывания. Оказывается, ее соседом был какой-то швейцарец по имени Филипп. Он ее не просто поддерживал морально, но даже подкармливал швейцарским шоколадом и фруктами, которые оставлял за дверью Леры», – написал Аверьянов в Telegram.
По его словам, швейцарцем оказался телевизионщик из Цюриха, который работает на телеканале SRF. Аверьянов списался с ним и поблагодарил за то, что он сделал для российской спортсменки.
«Филипп до сих пор сидит в том ковидном отеле, без симптомов. И я до сих пор не понимаю, как он получал свои посылки с едой? Нам говорили, что это запрещено», – добавил он.
Васнецова получила положительные тесты на коронавирус по прилете в Пекин в конце января и была госпитализирована. На карантине спортсменка жаловалась на качество питания. В понедельник результаты тестов на COVID-19 Васнецовой дали отрицательный результат, спортсменка может покинуть карантин.
Ранее источник сообщил, что рассадка в самолете первых олимпийцев, прибывших в Пекин, считается бесконтактной, потому сборную России по биатлону не будут отправлять на карантин из-за положительного результата теста на коронавирус у тренера мужской команды Сергея Башкирова.
«Спорт-Экспресс» опроверг информацию об отстранении фигуристки Валиевой на Олимпиаде
Российское спортивное издание «Спорт-Экспресс» опровергло опубликованную им ранее информацию о лишении российских фигуристов золотых медалей в командном турнире Олимпиады и отстранении Камилы Валиевой от индивидуальных соревнований.
«Информация, опубликованная «СЭ», о лишении сборной России золотых медалей в командном турнире фигуристов и отстранении Камилы Валиевой от индивидуальных соревнований не находит подтверждения. Решение по делу Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил, пока не принято», – пишет «Спорт-Экспресс», который ранее сообщил об этом. Позже «Спорт-Экспресс» удалил эту новость об отстранении фигуристки и лишении сборной медалей.
«15-летнюю спортсменку еще могут признать невиновной в инциденте с положительным тестом на кардиологический препарат триметазидин. В данный момент над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России и МОК. Если невиновность Валиевой в итоге будет доказана, сборная России сохранит за собой золотые медали командного турнира», – написало издание.
По данным «Спорт-Экспресс», официальное заявление МОК на эту тему ожидается в четверг в 13.00 по пекинскому времени.
«Редакция «СЭ» приносит извинения спортсменке и читателям за непроверенную информацию», – говорится в опровержении.
Ранее российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте Камилы Валиевой. Министерство спорта России считает преждевременными комментарии относительно результатов теста российской фигуристки.
В случае решения об отстранении Камилы Валиевой, ее может заменить чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, которая является первой запасной сборной России.
Американский фигурист Чен стал олимпийским чемпионом в одиночном катании
Американский фигурист Натан Чен завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в мужском одиночном катании.
Чен по сумме короткой и произвольной программ набрал 332,60 балла (113,97+218,63). Второе место занял японец Яма Кагияма (310,05; 108,12+201,93), третьим стал его соотечественник Сема Уно (293,00; 105,90+187,10), передает ТАСС.
Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший восьмое место. Он набрал 274,13 балла (96,76+178,37).
Ранее Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. За свой прокат 22-летний американец получил 113,97 балла.
Вяльбе назвала результат Непряевой самым обидным для российских лыжников с 1997 года
Результат россиянки Натальи Непряевой в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине стал самым обидным для российских лыжников с 1997 года, заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Непряева в четверг стала четвертой в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде, уступив в борьбе за медаль 0,1 секунды. На чемпионате мира в 1997 году Вяльбе победила итальянку Стефанию Бельмондо по итогам фотофиниша в гонке 5 км классическим стилем и 10 км – свободным.
«Если бы Наташа сегодня проиграла три секунды, то было бы не так обидно. Не вспомню, когда еще было обиднее за результат. Если только Бельмондо испытывала те же чувства, когда в 1997 году проиграла мне», – передает ТАСС слова Вяльбе.
«Сейчас Наталья ничего не хочет даже говорить, я ее понимаю. Не надо лезть в душу, когда очень тяжело», – добавила глава ФЛГР.
Тем временем норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золотую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.
Победительница преодолела дистанцию за 28 минут 6,3 секунды. Второе место заняла финка Кертту Нисканен (отставание – 0,4 секунды), третьей стала ее соотечественница Криста Пярмякоски (+31,5). Лучшая из россиянок Наталья Непряева финишировала четвертой и проиграла бронзовому призеру 0,1 секунды, победительнице – 31,6 секунды. Юлия Ступак заняла седьмое место (+52,5), Татьяна Сорина стала десятой (+1.11,1), Лилия Васильева – 15-й (+1.26,1).
Йохауг 33 года, она является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете. На нынешних Играх норвежка одержала вторую победу, 5 февраля она заняла первое место в скиатлоне. Норвежская спортсменка является 14-кратной чемпионкой мира и трехкратной обладательницей Кубка мира.
Для 33-летней Нисканен нынешняя серебряная награда стала третьей на Олимпиадах. Пярмякоски 31 год, она завоевала третью бронзовую медаль Олимпийских игр. Также на счету спортсменки два серебра.
Непряевой 26 лет, на Олимпиаде в Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете, а на нынешних Играх заняла второе место в скиатлоне. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски». Непряева представляет спортивное общество «Динамо» из Москвы.
Сборная Норвегии благодаря победе Йохауг поднялась на первое место в медальном зачете Олимпиады, завоевав 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Второе место занимают немцы (5-3-0), третьими идут австрийцы (4-4-4), российская команда располагается на девятой строчке (2-3-6). Российская сборная занимает третье место по общему числу наград (11), уступая норвежцам и австрийцам (по 12). Следующий комплект медалей у лыжниц на Олимпиаде будет разыгран 12 февраля в эстафете.
Ранее на Играх в Пекине Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне.
Валиева проигнорировала просьбу о комментарии на тему допинг-пробы
Российская фигуристка Камила Валиева не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой.
После тренировки в четверг Валиева прошла в смешанной зоне мимо журналистов, не отреагировав на просьбу о комментарии. Также не отреагировала на вопросы прессы принимавшая участие в тренировке Александра Трусова.
Тем временем грузинский фигурист Морис Квителашвили заявил, что информация о возможной положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой была шокирующей.
«Кому-то может мешать информация в интернете, но я все читал, все смотрел. Конечно, я переживаю за Камилу, мы хорошо общаемся. Желаю ей всех благ, чтобы все у нее складывалось хорошо. Когда такое происходит, это шокирует. Я был просто в шоке от этой информации. Я со стопроцентной уверенностью скажу, что она не могла принимать этот препарат. Я не знаю, что там было», – передает РИА «Новости» слова Квителашвили.
Грузинский спортсмен занял 10-е место по итогам олимпийского турнира в Пекине.
Ранее официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.
Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде
Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине на дистанции 1500 метров и принес 11 медаль в копилку сборной.
Обладателем золотой награды стал Хван Дэ Хон из Южной Кореи, серебра – канадец Стивен Дюбуа, передает ТАСС. Бронза Елистратова стала 11 медалью в копилке сборной России на Олимпиаде в Пекине.
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Елистратову 31 год, он является олимпийским чемпионом Сочи в эстафете и бронзовым призером Игр на этой дистанции. Также в его активе победа на чемпионате мира в Москве (2015) на этой дистанции и 14 золотых медалей чемпионатов Европы.
Ранее российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу на Олимпийских играх в Пекине. Медаль стала первой для России в женском санном спорте.
Захарова назвала Олимпиаду местом информационной борьбы Запада
Стартовавшие 4 февраля в Пекине XXIV зимние Олимпийские игры вновь оказались в центре политической и информационной борьбы, которую проводит западное сообщество, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
На вопрос ведущей, остается ли сегодня Олимпиада местом политической и информационной борьбы, дипломат ответила утвердительно. «Конечно. Начиная от обложек журналов до Олимпиады [и заканчивая] проведением кампаний по каким-то точечным и не имеющим отношения к Олимпийским играм темам, но явно [существующим] в контексте», – передает ТАСС заявление Захаровой в эфире «России-24».
Дипломат также указала в этой связи на «избирательный подход» западных партнеров в правочеловеческой проблематике и гуманитарных вопросах, которые увязываются ими с проведением Олимпийских игр в тех странах, которые «почему-то Соединенные Штаты и западное сообщество считают неправильным местом для проведения Олимпиады». «Каждый раз одно и то же», – заключила она.
Ранее официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.
Роднина похвалила реакцию фигуристки Валиевой на ситуацию с награждением
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Если тот или иной спортсмен захочет на Олимпийских играх дать журналистам разъяснения по той или иной ситуации, то он это сделает, однако в большинстве случаев проще сказать «No comment» и пойти дальше, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Начнем с того, что разговоры о сомнительном допинг-тесте Камилы пошли из-за того, что уже третий день не идет награждение по итогам командных соревнований по фигурному катанию. Естественно, это событие порождает дополнительный интерес, мысли, домыслы. Есть причина, и вокруг нее уже все начинают включать свою фантазию», – говорит Роднина.
При этом, она обращает внимание на то, что официального ответа по данному вопросу нет, однако в то же время понятно, что допинга тоже нет. Но существуют определенные препараты, которые могут быть запрещены, поэтому расследование, скорее всего, ведется по ним.
«То, что сама фигуристка игнорирует журналистов, правильно делает. У журналистов свои Олимпийские игры – кто первый выскажет или напишет что-то. А в данном вопросе, на самом-то деле, больше могут что-то ответить руководители, врач сборной, тренер, который ее ведет. Потому что, я более чем уверена, ребята не очень-то во всем этом разбираются. Тем более, что по большому счету никогда допинга в фигурном катании ни у кого не обнаруживали. От того, что человек выпьет какой-то препарат, четверной прыжок прыгать не будет», – рассуждает депутат.
Она подчеркивает, что о существовании какой-то специальной подготовки олимпийцев к провокациям журналистов ей неизвестно. Во времена ее выступлений такого точно не было, но этого и не требовалось, поскольку какая-либо информация распространялась не так быстро. Однако собеседник не уверена, что спортсменов вообще следует обязывать общаться с прессой на те вопросы, в которых они недостаточно хорошо разбираются.
«У нас не было такой информационной атаки, но была другая. К лидерам всегда относятся с пристрастием. Такое оно было к сборной Советского Союза, а теперь к сборной России тоже особое. По многим причинам: потому что лидеры, противостоим, нас пытаются сломить», – рассказывает Роднина.
Поэтому, продолжает эксперт, если спортсмен хочет что-то ответить на заданный вопрос, он это сделает. Но вынуждать его это делать, готовя какие-то шаблонные ответы, она не видит смысла. Они и так знают, что всегда можно сказать «No comment» (без комментариев).
«Готовиться спортсменам к определенным вопросам перед поездкой на соревнования, наверное, нужно. Они должны изучать, что за страна, какая там культура, что можно и нельзя, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Но отвечать на провокации или какие-то политические темы – не считаю обязательным. Все зависит от ситуации и спортсмена: кто-то хочет дать объяснение, а кто-то не хочет говорить на ту или иную тему, потому что очень часто дальше идут домыслы. Мы же не можем проверить, как журналист написал, интерпретировал. Особенно учитывая то, что у нас в русском языке «Казнить нельзя помиловать», когда от одной запятой может смысл поменяться. Поэтому многим проще сказать «No comment» и пойти дальше», – считает депутат.
В командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу.
Фигуристка Камила Валиева также также не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой. Позже со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
В прошлом году перед участием в Олимпиаде в Токио в Олимпийском комитете России (ОКР) спортсменам подготовили памятку-инструкцию с готовыми ответами на «провокационные» политические вопросы, которые им могут задать журналисты. Исходя из рекомендаций, олимпийцам предлагали уходить от ответа или говорить: No comment. Заслуженный мастер спорта России, корреспондент и спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Ольга Богословская в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала это обычной практикой.
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Минспорта взял на контроль ситуацию с переносом церемонии награждения фигуристов на ОИ
Министерство спорта контролирует развитие ситуации, связанной с церемонией награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде, сообщает пресс-служба ведомства.
«Министерство спорта находится в постоянном взаимодействии с олимпийской делегацией нашей страны на Играх в Пекине и держит на контроле развитие ситуации, связанной с переносом церемонии награждения победителей и призеров командных соревнований по фигурному катанию. Все спортсмены нашей сборной продолжают участие в зимних Олимпийских играх. Россия неизменно следует принципам нулевой терпимости к любым нарушениями спортивных правил и олимпийской этики. Призываем всех проявить терпение и воздержаться от необоснованных комментариев до появления официальной информации», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Ранее российская фигуристка Камила Валиева не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой.
Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.