Вяльбе назвала результат Непряевой самым обидным для российских лыжников с 1997 года

Результат россиянки Натальи Непряевой в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине стал самым обидным для российских лыжников с 1997 года, заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Непряева в четверг стала четвертой в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде, уступив в борьбе за медаль 0,1 секунды. На чемпионате мира в 1997 году Вяльбе победила итальянку Стефанию Бельмондо по итогам фотофиниша в гонке 5 км классическим стилем и 10 км – свободным.

«Если бы Наташа сегодня проиграла три секунды, то было бы не так обидно. Не вспомню, когда еще было обиднее за результат. Если только Бельмондо испытывала те же чувства, когда в 1997 году проиграла мне», – передает ТАСС слова Вяльбе.

«Сейчас Наталья ничего не хочет даже говорить, я ее понимаю. Не надо лезть в душу, когда очень тяжело», – добавила глава ФЛГР.



Тем временем норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золотую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.



Победительница преодолела дистанцию за 28 минут 6,3 секунды. Второе место заняла финка Кертту Нисканен (отставание – 0,4 секунды), третьей стала ее соотечественница Криста Пярмякоски (+31,5). Лучшая из россиянок Наталья Непряева финишировала четвертой и проиграла бронзовому призеру 0,1 секунды, победительнице – 31,6 секунды. Юлия Ступак заняла седьмое место (+52,5), Татьяна Сорина стала десятой (+1.11,1), Лилия Васильева – 15-й (+1.26,1).

Йохауг 33 года, она является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете. На нынешних Играх норвежка одержала вторую победу, 5 февраля она заняла первое место в скиатлоне. Норвежская спортсменка является 14-кратной чемпионкой мира и трехкратной обладательницей Кубка мира.

Для 33-летней Нисканен нынешняя серебряная награда стала третьей на Олимпиадах. Пярмякоски 31 год, она завоевала третью бронзовую медаль Олимпийских игр. Также на счету спортсменки два серебра.

Непряевой 26 лет, на Олимпиаде в Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете, а на нынешних Играх заняла второе место в скиатлоне. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски». Непряева представляет спортивное общество «Динамо» из Москвы.

Сборная Норвегии благодаря победе Йохауг поднялась на первое место в медальном зачете Олимпиады, завоевав 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Второе место занимают немцы (5-3-0), третьими идут австрийцы (4-4-4), российская команда располагается на девятой строчке (2-3-6). Российская сборная занимает третье место по общему числу наград (11), уступая норвежцам и австрийцам (по 12). Следующий комплект медалей у лыжниц на Олимпиаде будет разыгран 12 февраля в эстафете.

Ранее на Играх в Пекине Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне.