Москва не вынашивает агрессивных планов в отношении Киева, сообщения об этом являются намеренной дезинформацией Запада, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины», – сказал он в эфире канала «Россия-24».

По словам Нарышкина, «опасная ложь» о планах России по вторжению на Украину начала распространяться с «другого берега Атлантики», а затем при помощи европейских СМИ.

«Главная угроза для Украины – это внутриукраинский вооруженный конфликт между киевским режимом и Донецкой и Луганской народными республиками», – сказал он.

Нарышкин подчеркнул, что урегулировать этот конфликт можно только дипломатическими способами.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.