В России объяснили заявление президента Мексики о разграблении страны Испанией

«Слова президента Мексики Обрадора о том, что Испания разграбила его страну – популистский жест для того, чтобы удержаться на должности», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Татьяна Русакова. Ранее Андрес Мануэль Обрадор заявил, что отношения Мехико с Мадридом можно поставить на паузу.

«С самого начала своего президентства – то есть, с 2018 года – Обрадор указывал Испании на необходимость извиниться перед Мексикой за колонизацию. Но, касательно современного положения вещей, претензии к Мадриду циркулировали только в околополитических и экспертных кругах. На такой высокий уровень этот дискурс вышел впервые», – заметила эксперт Российского совета по международным делам, эксперт по Латинской Америке Татьяна Русакова.

По ее словам, в этом заявлении больше популизма, чем конструктива, но оно идет в русле деколониальной повестки, которая снова набирает популярность в Мексике. «Обрадор этими словами попытался нарастить себе политический капитал на фоне намерения ряда политических сил досрочно отозвать его с должности», – пояснила аналитик.

Собеседник отметила, что инициированные мексиканским лидером инфраструктурные проекты реализуются очень тяжело и встречают сопротивление общественности. «Оппоненты Обрадора указывают, что рассчитанный на развитие туризма проект по перекройке полуострова Юкатан и проведении через него железной дороги, затронет поселения коренных народов и нарушит экологию. Также недовольство вызывает давление на экологических активистов», – детализировала политолог.

При этом, по ее мнению, испанские инвесторы «разграбляют» Мексику не больше, чем другие крупные компании, пришедшие в страну со своими капиталами. «Большой бизнес не может быть очень заботливым по определению. Поэтому, я считаю, что Обрадор имел в виду следующие: инвесторы далеко не всегда ставят мексиканские интересы выше своих. Ничем особенным в этом плане испанские компании не отличаются от любых других, работающих в Мексике», – резюмировала Русакова.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что отношения с Испанией, компании которой занимались «разграблением» Мексики, можно поставить на паузу.

Президент заявил, что на данный момент «отношения нельзя считать хорошими». «Мне даже бы хотелось, чтобы мы не торопились с их нормализацией, чтобы взять паузу, которая, как я полагаю, пошла бы на пользу и мексиканцам, и испанцам», – приводит его слова ТАСС.

Лопес Обрадор заявил, что Мексика желает «хороших отношений со всеми правительствами, со всеми народами мира», но не желает, чтобы ее «грабили». По его мнению, испанские компании участвовали в «разграблении» Мексики в годы работы его предшественников.

Глава государства при этом пояснил, что речь идет о донесении до общественности его точки зрения, а не о принятии каких-либо официальных решений, которые затронули бы двусторонние связи.

Глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес сказал: «Я проверяю эти заявления. В любом случае, если они были, и это слова, которые он использовал, мы должны спросить президента Лопеса Обрадора, что он имел в виду под этим и какое официальное содержание он придает этим заявлениям».

Мадрид «удивлен» позицией властей Мексики, так как новые заявления противоречат заявлениям самого Лопеса Обрадора, сделанным всего неделю назад, и главы МИДа этой страны Марсело Эбрарды, с которым Альбарес недавно встречался. Альбарес считает, что его государство «не предприняло никакого действия, которое могло бы оправдать подобные заявления», передает РИА «Новости».

Напомним, Лопес Обрадор не раз предлагал Испании принести извинения за завоевание Америки, критиковал Испанию и испанские компании. Испания входит в число ведущих торгово-экономических партнеров Мексики в Европе.