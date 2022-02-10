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Синоптики рассказали о погоде в столице
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Облачная погода, местами небольшой снег и гололедица ожидаются в Московском регионе, сообщают синоптики.
Днем в Москве будет до 2 градусов тепла, а в ночные часы температура опустится до 1 градуса мороза. В Подмосковье температура будет достигать 3 градусов тепла, ночью похолодает до 4 градусов мороза. Скорость западного ветра составит в четверг 7–12 м/с. Синоптики прогнозируют в Московском регионе гололедицу, в связи с этим 10 февраля объявлен желтый уровень опасности, который будет действовать до 12.00 мск пятницы. По данным Гидрометцентра, атмосферное давление составит в регионе 740 мм ртутного столба, передает ТАСС.
В парламенте Словакии осквернили флаг Украины
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Депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США.
Во вторник в Братиславе началось внеочередное заседание национального совета (парламента) Словакии, посвященное военному сотрудничеству с США, передает РИА «Новости».
На открытии заседания двое депутатов встали перед трибуной для выступлений с флагом Украины, однако несколько их коллег сначала полили украинский флаг водой, а затем вырвали и унесли его.
Экс-премьер и лидер ведущей оппозиционной партии Словакии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо, который ранее в течение почти десяти лет возглавлял правительство Словакии, на заседании призвал к отрытому голосованию, чтобы, как он выразился, «каждый депутат показал согражданам свое истинное лицо и свое отношение к предательскому соглашению» и заявил словацкой общественности о том, за он или против.
Экс-премьер отметил, что соглашение с США «является чисто двусторонним и не имеет ничего общего с нашими обязательствами в рамках членства в НАТО». Сделка, по его словам, не повышает обороноспособность Словакии, а только «способствует повышению напряженности в данный сложный период».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Словакию и еще ряд стран за поддержку Киева. До этого глава МИД Словакии Иван Корчок посетил Донбасс.
Напомним, США и Словакия подписали военный договор, который позволит Штатам расширить военное присутствие в республике.
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Глав МИД и Минобороны Британии предостерегли от короткого разговора в Москве
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Главам МИД и Минобороны Великобритании Лиз Трасс и Бену Уоллесу во время предстоящей поездки в Москву стоит отказаться от угроз применения санкций, чтобы разговор не получился коротким, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
«Если они собираются в Россию, чтобы еще раз погрозить нам санкциями, то это бесполезное дело: мы все читаем, все видим, знаем и слышим. Здесь наш диалог и разговор в Москве будет, наверное, достаточно коротким», – цитирует ТАСС посла.
По его мнению, пока не видно признаков того, чтобы Британия попыталась внести конструктив в обсуждение предложений по гарантиям безопасности.
«Если они будут развивать идеи в том плане, как ответить конструктивно на наши предложения, то такой разговор представляет для нас, без сомнения, интерес. А если будут нам грозить, то, в общем-то, этим можно продолжать заниматься отсюда в Twitter», – сказал дипломат.
Также он рассказал, что численный состав сотрудников посольства России в Великобритании не восстановился с момента высылки дипломатов в 2018 году.
«У нас сейчас работает около 30 дипломатов, все последние годы это число не менялось. До высылки их было более 50. И у нас, и у британцев. В этих параметрах мы остаемся», – сообщил дипломат.
Вместе с тем Келин отметил, что Лондон не предоставляет информацию по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии даже своим союзникам.
«Формально мы продолжаем это делать (направлять запросы в МИД Великобритании), хотя совершенно понятно, что никакой информации не только нам, но и своим союзникам, а также всем, кому оно обещало предоставить информацию, британское правительство предоставлять не собирается. Из этого мы делаем простой вывод, что такой информации просто нет», – сказал посол.
Ранее британская газета Times сообщила, что глава МИД Британии Лиз Трасс прибудет с рабочим визитом в Москву в четверг, 10 февраля.
Напомним, Трасс должна была сопровождать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в поездке на Украину, которая состоялась 1 февраля. После она должна была приехать в Москву, однако заразилась коронавирусом.
Минспорт РФ посчитал преждевременными комментарии по допинг-тесту фигуристки Валиевой
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Министерство спорта России считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой.
«Министерство спорта Российской Федерации считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине, до появления официальной информации. Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики», – заявили в ведомстве, сообщает РИА «Новости».
Во всемирном антидопинговом агентстве (WADA) также отказались комментировать информацию о допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой, пишет агентство. «WADA не станет комментировать этот случай. Для получения информации просим связаться с организаторами турнира фигуристов», - сообщили в WADA.
Как ранее написал портал Inside the Games, положительный допинг-тест у российской фигуристки мог быть зафиксирован перед Олимпиадой – в декабре 2021 года. Это якобы и стало причиной переноса церемонии награждения победителей и призеров в командных соревнованиях. При этом The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у представителя российской сборной, не может напрямую влиять на улучшение результатов, передает ТАСС.
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что организация не ожидает получить в среду официальное заявление по допинг-тесту Камилы Валиевой. «Источником может быть только официальные заявления, которых ждем. Судя по всему, не сегодня. Половина двенадцатого уже в Пекине», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря организации Ольги Ермолиной.
По правилам Всемирного антидопингового агентства, Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной. По информации портала, юридическое разбирательство по делу Валиевой должно быть завершено 10 февраля.
Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Камила Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 – в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования «Самбо-70» и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.
Стало известно содержание нового письма ЕС России
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ЕС подготовил письмо России с предложением продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины, письмо является коллективным ответом на предложения, полученные от РФ, оно подписано главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает издание Politico со ссылкой на проект письма.
В письме говорится, что ЕС вместе с НАТО готовы продолжать диалог с Россией по «безопасности для всех». ЕС отмечает, что несогласия с Россией должны быть разрешены путем диалога и дипломатии, передает сообщение РИА «Новости».
Кроме того, в ЕС утверждают, что ОБСЕ – это «надлежащий» форум для обсуждения вопросов безопасности в дополнение к Совету Россия – НАТО.
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО.
Американские подростки в TikTok призвали к войне с Россией
Американские пользователи в TikTok запустили тренд по разжиганию ненависти к России и ее гражданам: подростки снимают ролики про то, как с помощью случайных вещей «решат военный конфликт» между Москвой и Киевом.
«Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», – подписал свое видео один из американских подростков, передает Ura.ru.
Его примеру последовали тысячи других американцев. Одни активно снимают ролики, другие поддерживают их в комментариях.
Российские подростки в комментариях к подобным видео начали заступаться за страну и президента, а затем стали снимать ответные ролики. Многие пользователи отмечают, что в школах детей учат разбирать и собирать автомат Калашникова, в то время как американские дети даже не могут показать Украину и Россию на карте мира. Всего по этому тренду появилось более 14 тыс. видео.
Ранее западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
В Кремле оценили реакцию Зеленского на обещанные Макроном увещевания о выполнении Минских соглашений
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном не говорят о готовности немедленно приступить к реализации Минских соглашений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«По тому, что было сказано на пресс-конференции [Зеленского и Макрона], были позитивные сигналы о том, что решение [ситуации] на Украине может быть исключительно на базе реализации Минских соглашений. Это верно, это плюс», – цитирует ТАСС Пескова.
Представитель Кремля добавил, что Москва не услышала каких-либо слов от Зеленского о готовности быстро заняться реализацией Минских соглашений.
При этом Песков напомнил, что еще во время визита французского лидера в Москву Макрон и Путин условились позднее созвониться и сверить часы. Представитель Кремля призвал дождаться дальнейших бесед политиков, после которых «картина будет яснее».
8 февраля Макрон заявлял, что Зеленский подтвердил и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Также он отметил, что «Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине».
Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным то, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения.
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Убийцы продавщицы магазина в Подмосковье оказались мигрантами из ближнего зарубежья
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Следователи проверят легальность пребывания в России четверых мигрантов, задержанных за нападение на магазин в Подмосковье, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
«Следователем следственного отдела по Истре ГСУ СК России по Московской области задержаны четверо граждан одного из соседних государств, которые подозреваются в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ)», – сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела следствием будет проверена легальность нахождения иностранных граждан на территории России, а также дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области. Прокуратура Московской области взяла расследование уголовного дела на контроль.
По данным следствия, в среду ночью в помещение магазина вошли четверо вооруженных бейсбольными битами мужчин. Злоумышленники совершили нападение на директора магазина и его супругу, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы 71 тыс. рублей, после чего скрылись с места преступления.
«От полученных телесных повреждений продавец-кассир скончалась на месте, директор магазина и его супруга госпитализированы», – говорится в сообщении.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в подмосковном селе Новопетровское неизвестные в масках и с битами ворвались в магазин и напали на продавщицу; женщина погибла, еще два человека пострадали.
Жириновского госпитализировали в Москве
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве, сообщил источник.
«Да, он сейчас в ЦКБ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. С каким диагнозом политик попал в больницу, не уточняется.
ЦКБ находится в ведении управделами президента, однако там комментировать информацию не стали.
Ранее сообщения о госпитализации Жириновского появились в СМИ, однако в ЛДПР эту информацию опровергли, заявив, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.
Между тем, по данным телеграм-канала Mash, у Владимира Жириновского поражено 50–75% легких, председатель ЛДПР попал в больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса.
Ранее Владимир Жириновский заявлял, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции.
«Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию «Спутником V», а на этот раз – «КовиВаком» от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо», – написал в телеграм-канале Жириновский в декабре прошлого года.
СМИ: Туктамышева может заменить Валиеву на Олимпиаде
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В случае отстранения Камилы Валиевой от участия в личном турнире на Олимпиаде ее может заменить чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.
Туктамышева является первой запасной сборной России, вторая – Майя Хромых, сообщает «Спорт Экспресс».
Ранее сообщалось, что 15-летняя Валиева, подозревается в нарушении антидопинговых правил. Таким образом, Елизавета, как первая запасная, может выступить вместо нее, если будет принято решение о замене фигуристки. Для того, чтобы заявить 25-летнюю Туктамышеву, команде ОКР необходимо будет провести все необходимые тесты. Дозаявка займет некоторое время. Есть вероятность, что в случае позднего решения по Валиевой, Россия просто не успеет добавить Елизавету.
Личный турнир среди женщин на Олимпийских играх в Пекине стартует 15 февраля. Помимо Валиевой, сборную России в нем представят Анна Щербакова и Александра Трусова.
Ранее в СМИ появилась информация, что проблемы с допинг-тестом у российской спортсменки стали причиной переноса церемонии награждения фигуристов на Олимпийских играх.
До этого СМИ также сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
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Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Стало известно о переносе награждения фигуристов на ОИ из-за проблем с допинг-тестом у россиян
Причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде является проблема с допинг-тестом российского спортсмена перед Играми в Пекине, сообщает Inside the Games.
Изначально церемония награждения должна была состояться во вторник. Позже ее перенесли на неопределенный срок, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
В России оценили претензии «Веймарского треугольника» к Москве
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«Переговоры Парижа, Берлина и Варшавы – это разговор ни о чем, потому что на деле их позиции в отношении России и Украины расходятся», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее лидеры Германии, Франции и Польши провели переговоры в Берлине, где выступили с критикой и угрозами в адрес России.
«Веймарский треугольник» – довольно старый формат. Он был создан с целью интеграции Польши в евроатлантические структуры, но в каком-то виде сохранился по сей день. Это некая дань уважения Варшаве – такой формат возвышает ее до первой лиги европейских государств, поэтому поляки его берегут», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«В данном случае «Веймарской тройке» необходимо было продемонстрировать некую солидарность в отношении России, украинского кризиса и европейской безопасности, а также послать этот сигнал другим европейским странам, Москве и Киеву. Однако на деле подходы Парижа, Берлина и Варшавы существенно расходятся», – отметил эксперт.
«Польша придерживается наиболее жестких антироссийских позиций, в то время как Германию в Европе и в США обвиняют в слишком мягком подходе к России, неготовности отказаться от «Северного потока – 2» и отказе поставлять оружие на Украину. Париж в свою очередь тоже нацелен на некий конструктив в отношениях с Москвой», – пояснил собеседник.
«На переговорах этой тройки все вновь вертелось вокруг гипотетической угрозы российского «вторжения» на Украину. Поэтому смело можно назвать это разговором ни о чем, – отметил политолог. – Россия не собирается начинать войну с Украиной, соответственно, новые санкции в отношении Москвы выглядят умозрительными. Нет такой ситуации, при которой они могли бы претвориться в реальность».
«Тем не менее, для Шольца это своеобразная подготовка для визита в Россию. А Макрону, вероятно, было что рассказать европейским коллегам о своем многочасовом разговоре с Владимиром Путиным и о поездке в Киев», – предположил Кортунов.
«При этом думаю, что перспектив у «Веймарского треугольника» нет. Это скорее некий политический символизм, нежели практическая политика. Интересы Парижа, Берлина и Варшавы слишком разные. С этим уже ничего не сделаешь. Одно дело – смотреть на Москву и Киев из Парижа и Берлина, и совсем другое – из Варшавы. Расхождение тут неизбежно. С определенной натяжкой их можно назвать лебедем, раком и щукой Европейского союза», – заключил политолог.
Во вторник вечером канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.
Как подчеркнул Шольц, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров Германии, Франции и Польши совпадает. «Наши устремления сегодня в рамках «Веймарского треугольника» заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», – сказал он.
«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», – сказал канцлер Германии. «Нас всех объединяет одна цель – сохранить мир в Европе – посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», – заявил Шольц.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда перед встречей с лидером Франции и канцлером ФРГ призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
«Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большую российскую концентрацию в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля», – приводит слова президента Польши ТАСС.
По словам президента Польши, сейчас Запад должен совместно искать «выход из этой сложнейшей ситуации – самой сложной от 1989 года, в которой оказались НАТО и ЕС». «Наша большая задача – обеспечить мир нашим обществам и народам, защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не входят в ЕС и НАТО, но являются нашими союзниками, которые хотят независимости, свободы, суверенитета. Я говорю об Украине», – заявил польский лидер.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Кремль ждет официальных заявлений в ситуации с награждением российских фигуристов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ», – сказал ТАСС Песков, говоря о предположениях, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян.
«Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК (Международный олимпийский комитет)», – отметил Песков.
Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.
Ранее издание Inside The Games сообщило, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
Вяльбе объявила бойкот норвежцам
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам, сообщили российские СМИ.
Как пишет «Спорт-Экспресс», Вяльбе отметила, что отказ от общения с представителями СМИ вызван высказываниями норвежцев о допинге у российских лыжников. «Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу», – заявила она.
Вяльбе потребовала извинений от норвежских журналистов. «Это нарушение всех мыслимых или немыслимых правил. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало», – объяснила она.
Напомним, в воскресенье россиянин Александр Большунов выиграл золотую медаль Олимпиады в Пекине в скиатлоне.
Тренер прокомментировала возможное лишение медалей фигуристов РФ из-за марихуаны
Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о возможном лишении золотых медалей российских фигуристов на Олимпиаде-2022 из-за возможного употребления одним из спортсменов марихуаны.
«Я слышала, что пока это предположительно. Марихуана <...> допингом, относящимся к спорту, не считается. Но в это надо вникать», – сказала Гончаренко Metaratings.ru.
Она добавила, что устала от «гнетущей информации», и это уже «всем поднадоело», но теперь оно «всплывает опять».
«Не хочется это комментировать. Печально, что еще можно сказать», – заключила специалист.
Ранее журналист Сергей Лисин со ссылкой на собственные источники заявил, что российский фигурист, сдавший подозрительный допинг-тест перед ОИ-2022, якобы употреблял марихуану.
До этого СМИ сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов.
Посол Антонов заявил о возможности своей высылки из США
Власти США до сих пор не отказались от угроз выдворить российского посла Анатолия Антонова, об этом заявил сам дипломат.
«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», – цитирует Антонова РИА «Новости».
Напомним, Антонов заявлял, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.
Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне.