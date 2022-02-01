Убивший мелкую собаку пес в Москве выжил после огнестрельных ранений

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1 февраля, вторник | Последнее обновление — 16:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Орбан на встрече с Путиным пообещал выиграть выборы и много лет сотрудничать с Россией
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Борьба с бродячими собаками ни в коем случае не должна сводиться к их тупому уничтожению – чем мы тогда лучше зверей? Но надо для начала признать, что в нынешнем виде закон не работает, а именно из-за этого гибнут люди.
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Украина станет проблемой для Европы, но не для США и Великобритании, которые, убедившись в бесполезности Киева как инструмента для взлома России, спокойно уйдут с Украины, прихватив с собой лишь горстку самых оторванных местных лизоблюдов.
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Россияне, следите за руками: отопление одного квадратного метра квартиры в Латвии в месяц, когда за окном совсем не холодно, стоит 160 руб. за квадратный метр. А когда вдарит мороз, вы эту цифру можете смело умножать на два. Или на три.
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В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
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Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни
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Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Убивший мелкую собаку пес в Москве выжил после огнестрельных ранений
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В столице гулявший без поводка и намордника пес породы стаффорд загрыз собачку породы чихуа-хуа, владелица погибшего животного вызвала полицейских, но агрессивный пес напал и на них, он пережил несколько выстрелов из огнестрельного оружия.
Инцидент произошел на улице Софьи Ковалевской, хозяин стаффорда заснул в снегу в состоянии алкогольного опьянения, в это время животное растерзало другую собаку, пишет «Лайф».
Как ранее сообщал Лайф, инцидент произошёл во дворе одного из домов на улице Софьи Ковалевской в Москве. Стаффорд, гулявший без поводка и намордника, набросился на маленькую собаку породы чихуа-хуа и загрыз ее насмерть. Полицейских вызвала владельца погибшего животного. Хозяин стаффорда тем временем спал в снегу в состоянии алкогольного опьянения. Позже правоохранители сделали ему тест на алкоголь, который показал 0,50 мг/л. По факту произошедшего проводится проверка.
Полицейские подъехали на вызов, в этот момент агрессивное животное напало на них, сотрудник попытался брызнуть перцовым баллончиком в собаку, но это не помогло. После этого он произвел несколько выстрелов.
Стаффорд пережил ранения, его доставили в ветеринарную клинику. На владельца животного составят административный протокол о мелком хулиганстве.
Ранее в январе в Новосибирской области четыре американских бульдога напали на заводчицу: собаки погрызли хозяйке лицо, горло и грудь. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.
ЕК: «Северный поток – 2» не соответствует требованиям энергетической политики ЕС
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Проект газопровода «Северный поток – 2» не ориентируется на повышенную энергетическую политику применения, которая направлена в том числе на декарбонизацию, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
«Этот проект не соответствует требованиям солнечной политики Европейского Союза», – отметил он на пресс-конференции в ходе визита в Украину, передает ТАСС.
К 2050 году Евросоюз планирует стать климатически нейтральным регионом (когда чистый объем выбросов равен нулю). Для этого в ЕС необходимо будет перестроить свою энергетическую систему, снизив зависимость от нефти и газа. Для этого потребуются масштабные инвестиции.
Ранее сообщалось, что решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» вряд ли будет принято до конца июня, регулятор ФРГ по-прежнему ожидает получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки.
В четверг стало известно, что дочерняя компания российского Газпрома – Nord Stream 2 AG – учредила в Германии свою дочернюю компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в Шверине.
Ранее бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко выразил мнение, что запуск нового газопровода неизбежен и произойдет «через несколько шагов». Между тем в Европе допустили перенос запуска «Северного потока – 2» на следующие годы.
Кроме того, премьер федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».
Дальнобойщики США начали формировать конвой для марша на Вашингтон
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Дальнобойщики США вслед за своими канадскими коллегами начали формировать конвой для марша на Вашингтон. Они требуют отменить коронавирусные ограничения.
«Американские дальнобойщики и граждане солидарны с канадцами против всех ограничений. Американцам необходимо как можно скорее добраться до нашей северной границы, чтобы поддержать канадский конвой, особенно на границе Детройта и Буффало/Ниагары. Как только канадцы добьются успеха, мы поведем колонну в Вашингтон», – говорится на сайте дальнобойщиков.
В сообщении они призывают всех граждан оказать финансовую поддержку маршу, а также присоединяться к «дальнобойщикам в колонне, направляющейся в Вашингтон, чтобы выступить против всех неконституционных действий правительства».
«Ваши пожертвования позволят гораздо большему количеству людей и семей принять участие в акции и значительно увеличат вероятность успеха американской автоколонны. Все американские и канадские ограничения должны быть отменены! Мы должны решительно выступить против этих преступлений против человечества, чтобы положить конец ограничениям на всем континенте и во всем мире», – говорится в сообщении.
В субботу тысячи дальнобойщиков и других протестующих собрались в Оттаве, требуя отмены обязательной вакцинации и связанных с коронавирусом ограничений. Демонстранты направляются к Парламентскому холму. На грузовиках перед зданием парламента висят баннеры с критикой санитарных мер и Трюдо. Пока акция носит мирный характер. Глава правительства Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности покинул резиденцию и находится в «неназванном месте».
СБ ООН проголосовал за заседание по Украине
Совет безопасности Организации Объединенных Наций в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.
При этом постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай выступает против такого заседания ООН.
«Мы против проведения открытого заседания. Сейчас настал момент для «тихой» дипломатии, а не «микрофонной» дипломатии и открытой конфронтации», – сказал представитель КНР.
«Необходимо предпринять больше дипломатических усилий. В этом заключается наша позиция», – подчеркнул он.
Между тем заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миротворчеству Розмари Ди Карло заявила, что ситуация может быть разрешена лишь дипломатическими средствами.
«Не может быть альтернативы дипломатии и диалогу для того, чтобы справляться со сложными, давними опасениями по безопасности и ощущением угрозы», – сказала она.
Соединенные Штаты на прошлой неделе запросили заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины. Постпред США Линда Томас-Гринфилд сказала, что Вашингтон намерен обсудить «угрожающее поведение» России по отношению к Украине и «наращивание» российского военного присутствия на границе.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал созыв заседания СБ ООН намерением Вашингтона обсудить «собственные беспочвенные обвинения и предположения», передает РИА «Новости».
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
Посольство России ответило США на угрозу введения американских санкций
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Россия не собирается «пятиться назад» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов, именно Вашингтон является генератором напряженности в двусторонних отношениях, заявило посольство РФ в США.
«<…> Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», – подчеркнули дипломаты на странице посольства России в соцсети Facebook.
Сообщение российского посольства стало ответом на сообщение Госдепартамента США в Twitter, который перечислил с пометкой «факт» утверждения о том, что «Россия вторглась на Украину в 2014 году и оккупировала Крым», а в настоящий момент «сосредоточила более 100 тыс. военных на границе с Украиной».
В ответ российские дипломаты напомнили, что именно США поощрили госпереворот в Киеве, «в результате которого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией». «Именно США снабжают современными наступательными вооружениями украинские власти, смыкаясь со стремлением правительства [президента Украины Владимира] Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем», – отметили они. «Именно США в нарушение принципа неделимости безопасности подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам. Перемещения Вооруженных сил Российской Федерации на собственной земле являются нашим суверенным правом и никому не угрожают», – подчеркнули в посольстве.
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Накануне британские СМИ сообщали, что администрация США подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против российских элит на случай «вторжения на Украину». При этом Госдепартамент США отказался раскрывать все возможные санкции против России.
В свою очередь замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз подготовил пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины». В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Днем ранее глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту о рисках зарубежного размещения средств.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Гитарист «Чайф»: Я не слышал на Урале фразу из словаря «Ельцин Центра»
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«Я вообще отношусь к разряду патриотов и хаять родину не люблю», – заявил газете ВЗГЛЯД музыкант из группы «Чайф» Владимир Бегунов, комментируя реакцию блогеров на словари «Ельцин Центра» с выражением «Гнить – жить в России», подчеркнув, что ему подобные фрзы неприятны.
Блогер Сергей Колясников возмутился тем, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в продаже появились выпущенные «Ельцин Центром» словари с якобы часто используемыми в Екатеринбурге, Челябинске, Перми и по всему Уралу выражениями, в числе которых «Гнить – жить в России». При этом он отметил, что сам, живя в данном регионе, никогда подобного выражения ни от кого не слышал.
«Фантазия людей безгранична, может быть, кто-то действительно так говорит, но лично я такого выражения не встречал. Я такого никогда не слышал», – говорит Бегунов.
По его мнению, даже публикация подобных фраз в словарях никоим образом не должна отразиться на имидже региона. «У нас и так страна обиженных. Там сказали – обидели, здесь написали – обидели, что все обидчивые-то такие стали? Я в эти игры не играю, меня подобное не задевает. Никто бы не орал, никто бы и не знал, что есть такой блогер и такая проблема, такой словарь», – делится музыкант.
Более того, собеседник убежден, что если не обращать внимание на подобные словари, то никакой прибыли их авторы не получат. Однако благодаря возмущениям книга привлекла внимание.
«Я вообще отношусь к разряду патриотов и хаять родину не люблю. Но есть люди, которые так шутят – хорошо, если у них есть аудитория, то они имеют на это право. Но мне подобные выражения неприятны», – заключил Бегунов.
После Колясникова на словарь со странным выражением обратил внимание блогер Егор Холмогоров, заметив, что книга продается в официальной торговой точке «Ельцин Центра» в аэропорту Кольцово, где пассажиропоток даже с учетом пандемии составляет порядка 5 млн человек в год. Телеведущая Тина Канделаки назвала продажу данного словаря «свободой отвратительного слова, которую так отстаивают униженные и оскорбленные оппозиционеры».
Небензя назвал причину разногласий между Россией и Украиной
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Россия и Украина могли бы до сих пор жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад не спровоцировал государственный переворот в Киеве в 2014 году, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Вообще, если бы не наши западные коллеги, которые спровоцировали и поддержали в 2014 году кровавый антиконституционный переворот, приведший к власти в Киеве националистов, радикалов, русофобов и просто нацистов, мы бы и по сей день жили в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества», – пояснил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.
По его словам, «происходящее сегодня – еще одна попытка вбить клин между Россией и Украиной». Он добавил, что из-за геополитических игр украинцы страдают вот уже семь лет. Украинцам активно «промывают мозги», приводит слова постпреда РИА «Новости».
«Интересы украинского народа наши западные коллеги не учитывают. Их задача – не допустить естественного братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России», – заключил Небензя.
При этом он указал, что страны Запада говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряженность, риторику и провоцируют эскалацию.
«Разговоры о грядущей войне – сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения», – отметил постпред, подчеркнув, что «ни одной угрозы о планировании вторжения на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало».
Ранее Небензя заявил, что высказывания США о перемещении российских войск по территории собственной страны – вмешательство во внутренние дела России.
Напомним, Совет Безопасности ООН в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.
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Газпром увеличил заявки на прокачку газа через Украину почти в два раза
Заявка Газпрома на транзит через Украину на вторник, 1 февраля, увеличилась до 107,7 млн кубометров, что близко к величине бронирования по долгосрочному контракту (109 млн кубометров), свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».
При этом подобная номинация почти в два раза больше средней прокачки за январь. В частности, транзит газа через Украину в январе составил в среднем 54 млн кубометров в сутки (минимум 43 млн кубометров и максимум 74 млн кубометров), передает агентство «Прайм».
Ранее оператор сообщил о реверсе газа по газопроводу «Ямал – Европа» в течение месяца.
Напомним, Газпром прекратил прокачку газа в Европу по трубе в прямом направлении 21 декабря минувшего года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.
Погребинский объяснил заявление СНБО Украины о замене Минских соглашений
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«Данилов и Зеленский понимают, что если они начнут выполнять Минские соглашения, то в стране тут же появятся лозунги «нет капитуляции» и так далее. Отсюда – идея о новом соглашении», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил начать переговоры о замене Минских соглашений.
«Вместе с Юлией Тимошенко у Данилова, который выражает голос Зеленского, образовалось трогательное единство. То, что они сделали заявления против выполнения «Минска-2», фактически означает их готовность отказаться от Донбасса», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Они, конечно, не большого ума люди, но они не могут не понимать, что Донбасс и Россия не пойдут на новые соглашения. А значит, они могли бы честно и открыто сказать: в Донбассе живут «неправильные» люди, это «раковая опухоль» Украины, поэтому давайте закончим эту историю с войной, пусть Донбасс уходит, а русские вкладывают деньги в его восстановление, и никто нам не будет мешать становиться прозападными. Но они не могут так сказать, поэтому предлагают какое-то новое соглашение», – пояснил эксперт.
«При этом у Тимошенко и Данилова разная мотивация. Если Тимошенко работает на электорат Западной Украины, то Данилов и Зеленский работают на свое кресло, то есть на свою задницу, – уточнил политолог. – Оба понимают, что если они начнут выполнять Минские соглашения, то в стране тут же появятся лозунги «нет капитуляции» и так далее».
«А что касается 2-2,5 млн украинцев, которых Данилов готов поставить под ружье, то не знаю, откуда он берет эти цифры. В принципе людей на Украине много. Если ввести принудительную мобилизацию и предположить, что те, кто не хочет воевать со своими братьями, не успеют удрать, то набрать такое количество человек в принципе возможно. Но современные войны выигрываются не числом бойцов с ружьями. Вменяемые люди понимают, что война с Россией – это катастрофа для Украины», – заключил Погребинский.
В понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с утверждением
, что Минские соглашения якобы «невозможно реализовать», нужно начать переговоры о заключении нового документа.
«Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны» – приводит РИА «Новости» мнение секретаря СНБО Украины, высказанное в интервью Associated Press. По утверждению Данилова, соглашения якобы «были подписаны под дулом российского пистолета» при участии Германии и Франции, и уже тогда якобы было понятно, что «эти документы невозможно реализовать».
Он заявил, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашений, так как это может привести к нестабильности в стране. По мнению Данилова, нужно начать переговоры о заключении нового документа, который бы заставил Россию «отвести свои войска и танки».
Данилов также заявил, что в случае эскалации ситуации Киев готов поставить под ружье от 2 до 2,5 млн человек. «Они встретят ответ со стороны нашего общества, наших граждан и военных», – сказал глава СНБО Украины.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а миссия ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Петиция Ягудина о флаге России на соревнованиях собрала больше 22 тыс. подписей
Петиция фигуриста Алексея Ягудина о праве российских спортсменов выступать под флагом страны собрала больше 22 тыс. человек и стала одной из самых популярных на платформе change.org.
По данным на 12.03 петицию подписали 22 тыс. 205 человек, что вывело ее в топ самых популярных на портале.
«Мы хотим справедливости и равенства на Зимней Олимпиаде в Пекине и на дальнейших соревнованиях», – подчеркнул Ягудин.
Сам спортсмен объяснил, что петиция представляет собой длинное эмоциональное высказывание.
Ягудин также вспомнил и хэштег #wewillROCyou, ставший популярным во время летней олимпиады. Напомним, кампанию тогда запустила Тина Канделаки, ее поддержал Тимати, DJ Smash, Дима Билан и многие блогеры. К акции присоединились не только пользователи сети онлайн и офлайн, но и даже Сергей Лавров и Мария Захарова.
Петицию Ягудина уже поддержала его коллега Ирина Слуцкая и другие спортсмены и блогеры.
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Против жителя Волгоградской области возбудили дело за покупку бензина за баллы лояльности
В городе Волжский Волгоградской области в отношении 43-летнего мужчины возбудили дело из-за покупки 2,5 тонн дизельного топлива и бензина марки АИ-95 за баллы лояльности, приобретенные в интернете, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В ходе расследования установлено, что 43-летний житель г. Волжского в теневом сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет обнаружил информацию о продаже бонусов программы лояльности сети автозаправочных станций, выступающих электронными средствами оплаты. Осознавая, что указанные бонусы имеют нелегальное происхождение, в январе 2021 года он приобрел их по цене значительно ниже реальной стоимости, при которой осуществляется начисление 1 бонусной единицы, для совершения хищения топлива с АЗС», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пресс-службе добавили, что затем он купил и зарегистрировал на вымышленные лица пять карт, куда зачислил бонусы «В дальнейшем используя нелегально полученные бонусы, злоумышленник расплатился ими на трех автозаправочных станциях, приобретя 2,5 тонны дизельного топлива и бензина марки АИ-95 на сумму около 122 тыс. рублей», – отметили в ведомстве.
Покупка топлива в больших объемах за баллы вызвала подозрения у сотрудников службы безопасности. Об этой ситуации они сообщили в правоохранительные органы.
Оперативники, по данным ГУ МВД, установили, что неизвестные взломали систему нефтяной компании и получили доступ к системе начисления бонусов, которые потом продавали в интернете.
Житель Волжского вины не признал. Уголовное дело по части 1 статьи 159.3 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием электронных средств платежа) передали в суд для рассмотрения по существу.
В Киеве испугались вторжения России в Чернобыль
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Россия в случае вторжения на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения, сообщает Sky News.
Издание пишет, что Чернобыль находится вблизи границы с Белоруссией. Также указывается, что от Чернобыля до Киева «всего несколько часов езды на танке», передает «Рамблер».
«Приказ опустошить обширную Чернобыльскую зону отчуждения пришел из Москвы. Теперь есть опасения новых приказов, которые отправят российские войска, чтобы снова забрать Чернобыль по пути в Киев», – говорится в статье.
Отмечается, что Украина уже усилила охрану Чернобыльской зоны отчуждения. За последние два месяца туда было направлено 7,5 тыс. пограничников.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
США получили от России ответ на предложения Вашингтона по безопасности
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Соединенные Штаты получили от России ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности и деэскалации вокруг Украины, сообщил официальный представитель Госдепартамента США.
«Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России», – приводит слова официального представителя Госдепартамента США ТАСС.
При этом представитель американского внешнеполитического ведомства отказался приводить какие-либо подробности и раскрывать содержание документа. «Будет непродуктивно вести переговоры публично, так что мы оставим России возможность обсуждать их ответ, если они хотят этого. Мы остаемся полностью привержены диалогу, чтобы решать эти вопросы, и мы продолжим тесно координироваться с нашими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной», – заявил американский чиновник.
Накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты якобы не услышали от России ответов на свои озабоченности по ситуации вокруг Украины. Ранее она не исключила «военных контрмер» в случае «вторжения» России на Украину.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь назвал проводимое по запросу США заседание СБ ООН по Украине примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил Соединенные Штаты в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам. Заявления США о перемещении ВС России Небензя назвал вмешательством во внутренние дела РФ.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Экс-глава Генштаба России рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия в 2004 году
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В России разработкой и испытаниями гиперзвукового оружия занимались еще в 2004 году, заявил экс-глава Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский
«Я могу даже назвать дату, сегодня об этом уже можно сказать, февраль 2004 года, ваш покорный слуга испытывал на полигоне в Плесецке прототип вот этого летающего блока, который сегодня назван «гиперзвуковым оружием»,– заявил Балуевский в эфире телеканала РБК, передает NEWS.ru.
Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что гиперзвуковые вооружения могут стать полезным дополнением арсенала Соединенных Штатов, однако высокая стоимость этих систем вызывает вопросы относительно того, в какой степени они нужны американским военным.
Напомним, в декабре 2021 года стало известно о провале испытаний перспективной американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A, разрабатываемой по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) в интересах ВВС США. При этом в сентябре 2021 года США успешно испытали ракету корпорации Raytheon, скорость которой в пять раз превышает скорость звука. Двигатель ракеты Northrop Grumman работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Это первое успешное испытание гиперзвуковой ракеты в США с 2013 года.
Между тем в декабре 2021 года глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о завершении перевооружения первого в России полка ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Он также сообщил, что в ВКС России сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В сентябре вице-премьер Юрий Борисов отмечал, что Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвука.
Сатановский оценил отмену визита главы МИД Британии в Москву и Киев
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«Глава МИД Британии, я думаю, действительно заболела, поскольку у нее нет ни одной причины изображать коронавирус и откладывать визиты в Москву и Киев», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгенией Сатановский. Ранее Трасс сообщила, что заболела коронавирусом и уходит на самоизоляцию.
«Несмотря на отмену визита Трасс в Россию и на Украину, шумиха и спекуляции Запада на российской-украинской теме, конечно, продолжатся. США велели Лондону нагнетать – и волна не прекратится», – указал политолог Евгений Сатановский.
По его словам, Белому дому нужно преодолевать «афганский синдром» – провальный прошлогодний уход из Афганистана. «К тому же самого Байдена уже почти победил Трамп на выборах в 2024 году, а в Демократической партии разброд и шатания», – напомнил собеседник.
В этой ситуации, подчеркнул Сатановский, сценарий успешной операции США по деэскалации потенциального конфликта между Россией и Украиной – один из немногих положительных моментов для нынешней администрации.
«Шумиха же не являлась предварением визита Трасс. Она вообще малозначимая фигура в происходящем – просто один из проводников «забросов», вроде тем о пророссийском правительстве Украины и об «эвакуации» российских дипломатов», – добавил аналитик.
В понедельник глава МИД Британии Лиз Трасс написала в Twitter, что у нее оказался положительным тест на ковид и ближайшие дни она будет работать из дома в условиях самоизоляции. Трасс должна была сопровождать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в поездке на Украину, которая состоится 1 февраля. После она должна была приехать в Москву.
Ранее британский МИД со ссылкой на разведку и ее «источники» заявил о желании Москвы посадить в Киеве «пророссийское правительство», которое держалось бы на штыках российской армии. На роль «диктаторов» были предложены двое: бывший премьер-министр Николай Азаров и лидер партии «Наши» Евгений Мураев.
В свою очередь, Джонсон заявлял, что рассматривает возможность переброски войск и техники в страны Восточной Европы. В Лондоне заявили, что «этот пакет будет четким посланием Кремлю», демонстрацией отказа «терпеть дестабилизирующую активность» и свидетельством готовности Великобритании «стоять вместе с союзниками по НАТО перед лицом враждебной деятельности со стороны России».
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В Британии высмеяли визит Джонсона на Украину
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Издание Daily Mail опубликовало материал о запланированной рабочей поездке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину «в целях поддержки». Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
Вместе с ним в Киев должна была отправиться британский министр иностранных дел Лиз Трасс, однако заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию. Джонсон несмотря на это поедет на Украину. Условием станет отрицательный результат теста на коронавирус, передает РИА «Новости».
«Как только Украина подумала, что хуже не будет, тут появляется БоДжо», – прокомментировал читатель британского таблоида под ником Tony.
«Хуже дурака только дурак с инициативой», – подхватил Segunda.
«Может, его там поместят в четвертый реактор в Чернобыле, и он вернется с новой прической», – отметил Furlow-o-Netflicks с иронией.
Пользователь Ecolston предостерег Британию от отношений с Украиной. По его словам, это будет второй Афганистан.
Комментатор NP1982 призвал Джонсона заняться своей страной, «которой должен руководить как следует».
«Я сомневаюсь, что многие люди будут одурачены этой внезапной уловкой, направленной на то, чтобы отвлечь внимание от хаоса у Бориса в стране», – Lesley.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность переброски войск и техники в страны Европы.
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