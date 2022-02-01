Петиция Ягудина о флаге России на соревнованиях собрала больше 22 тыс. подписей

Петиция фигуриста Алексея Ягудина о праве российских спортсменов выступать под флагом страны собрала больше 22 тыс. человек и стала одной из самых популярных на платформе change.org.

По данным на 12.03 петицию подписали 22 тыс. 205 человек, что вывело ее в топ самых популярных на портале.

«Мы хотим справедливости и равенства на Зимней Олимпиаде в Пекине и на дальнейших соревнованиях», – подчеркнул Ягудин.

Сам спортсмен объяснил, что петиция представляет собой длинное эмоциональное высказывание.

Ягудин также вспомнил и хэштег #wewillROCyou, ставший популярным во время летней олимпиады. Напомним, кампанию тогда запустила Тина Канделаки, ее поддержал Тимати, DJ Smash, Дима Билан и многие блогеры. К акции присоединились не только пользователи сети онлайн и офлайн, но и даже Сергей Лавров и Мария Захарова.

Петицию Ягудина уже поддержала его коллега Ирина Слуцкая и другие спортсмены и блогеры.

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