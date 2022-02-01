Мясников предупредил о смертельно опасной одышке

Блогеры отреагировали на словари «Ельцин Центра» с выражением «Гнить – жить в России»

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в продаже появились выпущенные «Ельцин Центром» словари с якобы популярными выражениями на Урале. Блогеров возмутило выражение из словаря, согласно которому «гнить = жить в России».

Вот такие словари «Ельцин Центр» продает в аэропорту Кольцово Екатеринбурга за 550 рублей. Гости города со всего мира могут ознакомиться с выражениями, цитирую: «часто используемыми в Екатеринбурге, Челябинске, Перми и по всему Уралу», – написал в своем Telegram-канале блогер Сергей Колясников (Zergulio).

Блогер отметил, что прожив 43 года на Урале, такого выражения ни разу не слышал. «Гнить = жить в России», ну разве не прекрасно?» – добавил Колясников.

Он также опубликовал фото YouTube-блогера Юрия Дудя, рекламирующего тот самый словарь.

«На данном скрине Дудь стоит на балконе «Ельцин Центра» в Екатеринбурге, вид в сторону Плотинки. Дудь тоже «гниет» и страдает в России, потому что деньги за такое западные кураторы платят только здесь», – заявил Колясников.

Постом Колясникова поделились и другие блогеры: «Еще раз – это официальная торговая точка «Ельцин Центра» в аэропорту Кольцово. Пассажиропоток которого даже с учетом пандемии составляет порядка 5 млн человек в год», – написал в Telegram Егор Холмогоров.

Телеведущая Тина Канделаки рассказала об авторах этого словаря. По ее данным, составила словарь аниматор Ольга Паниковская, «которая учит молодежь этому искусству, но почему-то ассоциирует жизнь в нашей стране с гниением». «А спродюсировал выпуск этой книги некто Иван Золотухин – владелец агентства Festagent, которое имеет отношение ко многим фестивалям и другим мероприятиям в нашей стране. Например, к «Тавриде», – пояснила она в своем Telegram.



«Я много раз говорила, что если все время повторять в инфопространстве деструктивные установки, они становятся установками по умолчанию. И если нашу молодежь пичкать уничижительными характеристиками, вырастет критическая масса людей, для которых Россия будет не территорией возможностей, а местом жизни в отвращении и гибели от безысходности.

При этом вся подобная ментальная плесень заразит собою виртуальное пространство и разнесется от Сахалина до Калининграда», – добавила Канделаки.



Телеведущая отметила, что «остров свободы» под названием «Ельцин Центр» продает этот словарь, и его много где можно купить. «Назовем этот процесс «свободой отвратительного слова». Которую так отстаивают униженные и оскорбленные оппозиционеры. Задыхающиеся в России и желающие удушить вместе с собой как можно большее количество людей», – заключила она.