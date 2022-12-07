Член СПЧ: Необходимо защитить русскую культуру, которая стала частью мировой

Попытки Запада запретить русскую культуру являются его наказанием самого себя, ради будущих поколений необходимо защитить русскую культуру, которая стала частью мировой, заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека (СПЧ) управляющий партнер адвокатского бюро «Горгадзе и партнеры» Шота Горгадзе.

«Это же наказание самих себя, получается. Ладно, они ненавидят все русское и пытаются превратить образ россиянина в образ врага. Но лишать себя той многовековой культуры, которой обогатила русская литература мировую литературу? Музыка, искусство. Я знаю, что в некоторых странах пытались запрещать Достоевского. Недавно был скандал в оперном театре «Ла Скала», когда они попытались открыть сезон оперой Мусоргского. Посол Украины в Италии написал письмо о недопустимости открытия оперного сезона в Италии оперой русского композитора», – приводятся его слова на сайте Кремля.

По мнению Горгадзе, «мы должны защищать наших соотечественников за рубежом, но мы должны еще и обратить – я, правда, не совсем понимаю, каким образом – внимание на то, чтобы защитить и ту культуру, которая стала частью мировой культуры, которую сейчас некоторые, на мой взгляд, достаточно глупые люди пытаются просто изъять из мировой сокровищницы».

Он выступил с тем, что защитить культуру необходимо «ради будущих поколений».

В свою очередь Путин согласился с Горгадзе, но поинтересовался, что именно можно считать «русской культурой».

«Мы говорим «русская культура», но Расул Гамзатов – это представитель русской культуры или не совсем? А тот же Гоголь – это русский писатель или украинский? Конечно, это дурь. Как известный наш музыкант сказал, они просто дураки, те, кто вводит такие ограничения, они сами себя лишают части мировой культуры», – ответил Путин.

Он признался, что не знает, «нужно ли нам как-то противодействовать этому».

«Почему? Потому что те, кто это делает, явно враги нашей страны, они своими действиями сами наносят себе ущерб, и нужно ли предотвращать этот ущерб, который они сами себе наносят? Логика такая, вроде как изощренная, но, мне кажется, это все-таки логика, которая имеет право на существование. Давайте подумаем. Но здравомыслящие люди, в том числе в зарубежных странах, конечно, понимают чушь того, что правящие круги в некоторых странах делают», – сказал Путин.

Напомним, в среду президент Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференции с членами СПЧ. В ходе встречи Путин отметил, что Совет продолжает разоблачать преступления нацистского режима на Украине – с начала СВО члены СПЧ во главе с Валерием Фадеевым заняли, по его словам, абсолютно четкую гражданскую позицию, публично объясняют истинные причины ее начала, борются с русофобией. Путин указал, что доклады о преступлениях киевского режима направлены Советом в более чем 1800 адресов: в международные правозащитные организации, депутатам европейских парламентов, редакторам ведущих западных СМИ.