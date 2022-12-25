Бузова назвала Пескова своим поклонником

Бузова познакомилась с Дмитрием Песковым и назвала его своим поклонником

За кулисами во дворце спорта на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки певица и телеведущая Ольга Бузова лично познакомилась с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

«Я рада с вами лично познакомиться, у вас потрясающая семья!» – призналась Бузова на видео в своем Telegram-канале.

Песков, держась за руки с Бузовой, также сделал исполнительнице несколько комплиментов: «Вы чудесная! Мне Таня на самом деле говорила, что надо с вами познакомиться!». Он назвал Бузову настоящей трудягой.

Певица сопроводила видео подписью: «Не знала, что Дмитрий мой поклонник. Очень приятно. Наконец, состоялась наша личная встреча».

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова приехала в Донецкую народную республику, она помогла волонтерам раздавать гуманитарную помощь. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Бузова оказалась талантливее многих уехавших звезд.