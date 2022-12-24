В США из-за снежной бури рекордно сократилась добыча газа

Bloomberg: Снежная буря вызвала рекордное сокращение добычи природного газа в США

Снежная буря и оледенение труб привели к рекордному снижению на 2,8 млн кубометров добычи природного газав США, сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, в пятницу из-за снежной бури добыча газа в США сократилась почти на 2,8 млн кубометров. По данным Bloomberg, это самый большой спад добычи за более чем десять лет, передает ТАСС.

Вместе с тем, уровень потребления газа в США возрос до самых высоких значений с начала 2019 года. В связи со сложившейся ситуацией компания Duke Energy попросила своих клиентов в штатах Кентукки и Огайо свести к минимуму потребление электроэнергии из-за нехватки мощностей.

Напомним, из-за зимней бури более 1 млн жителей США оказались без электричества. Метеорологи сообщают, что с бурей, которая сопровождается резким похолоданием, обильными дождями, снегопадами и гололедицей, столкнулось более половины населения США.

СМИ сообщили, что в результате снежной бури в США как минимум девять человек погибли.