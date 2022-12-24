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24 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 06:03  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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Татарстан по-арабски укрепил единство России

В будущем вместо «президента» Республики Татарстан появится «раис» president.tatarstan.ru
Власти Татарстана урегулировали свои давние противоречия с федеральным центром, выполнив требование об унификации названий глав российских регионов. Вместо «президента» в Казани появится глава – «раис Республики Татарстан». Почему выбран именно такой вариант названия и какое значение имеет разрешение этого вопроса для российской государственности?  Подробности...
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Как Луна сблизит Китай и Россию

Лунные проекты обычно представляют как пилотируемые. Но в данном случае все будет иначе Roscosmos Media/YouTube
Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о подписании межправительственного соглашения между Россией и Китаем по созданию научной лунной станции. Ранее Роскосмосу было поручено подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). На что будет похожа станция и насколько поможет российской космонавтике совместная работа с китайскими коллегами? Подробности...
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Германия превращается в «государство нищих»

Немцы вынуждены считать каждый евроцент Fotostand/K. Schmitt/imago-images.de/ТАСС
Германия находится на пути к превращению в «государство нищих» – с таким предупреждением выступают немецкие социологи. По их мнению, стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества – что может иметь для ФРГ драматические последствия. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Между сторонниками России и Украины – этическая пропасть

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских. Подробности...
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Борьба за «освобождение» человека ведет к тотальному расчеловечиванию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека. Подробности...
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При каких условиях американцы могут устранить Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Лучший для Запада вариант – ликвидация. Во-первых, в убийстве обвинят, естественно, Россию. Во-вторых, из Зеленского вылепят мученика. В-третьих, его мертвого можно будет обвинить во всех бедах. Подробности...
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США проиграли в Венесуэле

Историческое освобождение Марьинки

Как Зеленскому в США руки целовали

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
  • Иностранного происхождения

  • Российского происхождения

  • Не обращаю внимания на данный критерий
Где вы будете встречать Новый год?
  • Дома или на даче

  • В гостях

  • В ресторане

  • В туристической поездке

  • На работе

  • Где-то еще (указать в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
  • За Аргентину

  • За Францию

  • Не слежу за ЧМ
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Путину показали производство ЗРК «Панцирь-С» в Туле Промышленность США оказалась неспособна быстро удовлетворять военные запросы Украины Цена газа в Европе впервые с июня опустилась ниже 900 долларов Совфед освободил пожарных от ответственности за ущерб здоровью спасаемых
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    Главная тема


    Россия построит неуязвимый коридор в Крым

    «массово и принудительно»


    Россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в грузинском банке

    иностранная агентура


    Журналист: Украинские эскортницы в России могут быть информаторами СБУ

    «не меньше вашего ошарашен»


    Актер извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег

    Видео

    скачок цен


    Германия превращается в «государство нищих»

    карабахский конфликт


    Почему Армении не нравятся российские миротворцы

    космическая станция


    Как Луна сблизит Китай и Россию

    «унизительный сценарий»


    Американские СМИ: Зеленский не достиг целей в Вашингтоне

    Ковыктинское месторождение


    Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?

    Синоптики рассказали о погоде в столице

    24 декабря 2022, 06:03

    Текст: Антон Антонов

    Облачная погода, снег, дождь, сильная гололедица ожидаются в Московском регионе, сообщают синоптики.

    Днем в столице будет ноль – 2 градуса тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов. Ветер юго-западный, западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба. В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 2 – плюс 3 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов, передает ТАСС.

    В центре Мелитополя прогремел взрыв
    Рогов сообщил о взрыве в центре Мелитополя
    		    23 декабря 2022, 12:45
    Фото: EPA/STRINGER/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    В центре Мелитополя прогремел взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По предварительным данным, произошел взрыв автомобиля на парковке.

    Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в Мелитополе «громко», прозвучал взрыв.

    По его данным, в 12.13 по местному времени в центре города на входе в парк Горького был взорван автомобиль.

    Очевидцы сообщили РИА «Новости», что взрыв произошел на парковке.

     

    12 декабря украинские террористы повредили мост в восточном пригороде Мелитополя.

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    Посол Кении ответил на слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах
    Посол Кении Огуту прокомментировал слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах
    		    23 декабря 2022, 08:59
    Фото: THIERRY MONASSE/EPA/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Посол Кении в России Бенсон Огуту отреагировал на высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что в Африке якобы не знают, где находится Донбасс и кто такой президент России Владимир Путин.

    Огуту в интервью РИА «Новости» заявил, что это мнение Борреля. При этом он подчеркнул, что отношения России и Кении плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад.

    «Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», – подчеркнул он.

    Напомним, слова Борреля про африканцев, которые якобы «не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент Владимир Путин», вызвали скандал.

    Позднее российский лидер выразил уверенность, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в ходе освобождения от колониализма.

    Огуту также заявил, что Кения, имеющая выход к морю и входящая в различные региональные экономические объединения, в том числе в Восточноафриканское сообщество (ВАС), куда входят семь стран с совокупным населением в 250 млн человек, а также в Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), участниками которого является 21 страна, и Африканскую зону свободной торговли, могла бы стать хорошей отправной точкой для выхода российского бизнеса в Африку. Он отметил, что в Кении много хорошо подготовленных кадров, а также большой внутренний рынок.

    Дипломат добавил, что включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем.

    Напомним, в середине декабря президент США Джо Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к клубу «большой двадцатки» G20 и пообещал финансовую помощь.

    Москва заявила, что не против идеи включить Африканский союз в G20, но решать должны все страны объединения.

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    Коментарии (20)
    Актер извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег
    Актер Денис Король извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег
    		    23 декабря 2022, 13:47
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Актер Денис Король извинился за съемки в нашумевшем ролике про внука, который якобы заключил контракт на военную службу из-за материальных трудностей у его деда.

    На своей странице во «ВКонтакте» Король называет ролик злосчастным. Он заявил, что в изначальной версии сценария, которую он видел, была совсем другая история с другим посылом. Все сцены ролика снимались отдельно, и сам актер, как он утверждает, увидел результат, когда все уже было смонтировано.

    Получившийся ролик ошарашил актера. Он посетовал на то, что создатели видео «оставались в тени», а весь негатив обрушился на актеров, исполнивших свои роли. Король добавил, что авторов ролика в итоге нашли.

    «От своего лица я хочу принести извинения, что данное видео вообще появилось, и мне очень неприятно, что мое лицо появилось в нем!» – написал он, добавив, что направил документы в соответствующие инстанции с жалобой на то, что его изображение было использовано в данном видео.

    Речь идет о видео про пожилого мужчину, которому из-за нехватки денег приходится продавать свою старенькую «копейку». В конце ролика внук идет на службу по контракту и обещает помогать деду.

    Король исполнил роль хамоватого покупателя машины, пытавшегося вдвое занизить цену на авто.

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    Пригожин с иронией ответил на заявления США об оружии ЧВК «Вагнер»
    Пригожин опроверг покупку «вагнеровцами» оружия у КНДР и «решил заказывать» американское через Польшу
    		    23 декабря 2022, 06:50
    Фото: Steven Lewis/US Army/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Слова представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о покупке ЧВК «Вагнер» оружия у Северной Кореи являются домыслами, «вагнеровцы» покупают американское оружие, заявил с иронией российский предприниматель Евгений Пригожин.

    Пригожин выразил сожаление в связи с тем, что Кирби часто делает заявления, в основе которых лежат домыслы. По словам Пригожина, «всем известно», что КНДР «давно не поставляет никаких вооружений» России, «таких попыток даже не делалось», поэтому все разговоры на данную тему – «сплетни и домыслы», сообщает компания Пригожина «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

    «В свою очередь хочу подчеркнуть, я уже отвечал сегодня на этот вопрос, что мы достаточно много покупаем американского вооружения. И поэтому, вероятнее всего, мои юристы будут активно вовлечены в процесс снятия санкций США на поставку оружия ЧВК «Вагнер», – сказал он. По его словам, американские ограничения «несправедливы», поскольку ЧВК «при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила».

    Пригожин имеет в виду свой ответ на сообщения о решении США ввести экспортные ограничения в отношении ЧВК «Вагнер». Пригожин с иронией заявил, что «это удар ниже пояса», потому что «вагнеровцы» уже привыкли к американским вооружениям, но он рассчитывает «заказать их через Польшу или через страны Прибалтики», где у ЧВК «плотные контакты с представителями минобороны».

    Напомним, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи. КНДР опровергла заявления о поставках оружия в Россию.

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    Россия собралась оставить без поставок нефти сторонников лимита цен
    Новак сообщил о намерении России запретить поставки нефти поддержавшим лимит цен странам
    		    23 декабря 2022, 07:47
    Фото: Holger Weitzel/
    imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов государствам и компаниям, которые в контрактах будут требовать соответствия лимиту цен, сообщил российский вице-премьер Александр Новак.

    Новак указал, что в ответ на введение лимита цен странами G7 и Евросоюзом готовится указ президента России. В рамках указа предусмотрен соответствующий запрет поставок. При этом российская сторона готова пойти на частичное снижение добычи. Так, ожидается, что в начале 2023 года снижение может составить 500–700 тыс. баррелей в сутки, то есть около 5–7%. Новак заявил, что объем незначительный, но подтвердил, что «такие риски существуют».

    Кроме того, Новак сообщил, что по итогам 2022 года добыча нефти в России вырастет на 2%, до 535 млн тонн, нефтепереработка – на 5%, а вот добыча газа сократится на 18–20%, до 671 млрд кубометров, из которых «на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубометров», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин анонсировал указ об ответе России на введение потолка цен на нефть. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на днях заявил, что есть некие наработки, которые изложены на бумаге, но также есть и дополнительные предложения. Путин заявил, что лимит не наносит ущерба бюджету страны и компаниям, поскольку «мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка».

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    Журналист: Украинские эскортницы в России могут быть информаторами СБУ
    		    23 декабря 2022, 19:23
    Фото: Нина Зотина/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    В России под видом проститукок-эскортниц работают женщины-агенты украинской разведки, сообщил российский журналист Андрей Медведев со ссылкой на информацию исполняющего обязанности руководителя СБУ Василия Малюка в эфире украинского ТВ.

    Медведев обратил внимание на репортаж украинского телеканала, в эфире которого Малюк заявил о «работающих в тылу врага женщинах-агентах СБУ», сделавших пластическую операцию и изменивших анкетные данные.

    Журналист в своем Telegram-канале предположил, что Малюк мог иметь в виду элитных проституток – «эскортниц», которые прошли через пластические операции и сделали «прочий тюнинг в виде имплантов».

    «А смена данных – это когда удачно вышла замуж?» – задал Медведев риторический вопрос.

    Он подчеркнул, что не шутит и не иронизирует по поводу этой темы, и отметил, что украинские эскортницы в России известны работой в качестве информаторов СБУ.

    Весной в парламенте Эстонии заподозрили беженок из Украины в намерении заниматься проституцией в Евросоюзе. Тогда же российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.

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    Усиленные инженерные подразделения ВСУ перебросили под Красный Лиман
    		    23 декабря 2022, 10:12
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Антон Никитин

    По данным разведки, вооруженные силы Украины перебросили инженерные подразделения, усиленные бронетехникой, на Краснолиманское направление в Донецкой народной республике, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.

    В составе подразделений выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства и инженерные машины разграждения, передает ТАСС слова Марочко.

    17 декабря Минобороны сообщило, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.

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    Реклама супермаркетов о расколе в немецком обществе стала виральной в Германии
    		    23 декабря 2022, 12:34
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Немецкий дискаунтер Penny в преддверии Рождества выпустил рекламный ролик The Crack («Трещина») с примирительным посланием к гражданам Германии, которые испытывают большую психологическую нагрузку, приводящую к росту конфликтов в обществе.

    Ролик, вызвавший широкий резонанс в Германии, опубликован на YouTube. К настоящему времени его посмотрели уже свыше 19 млн раз.

    Сюжет развивается в многоквартирном доме где-то в Германии, жители которого ругаются между собой по различным причинам, и в результате этих конфликтов в стенах, дверях, полах и потолках здания появляются трещины. В конце концов подросток предлагает обсудить накопившиеся проблемы.

    Как поясняет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов), в условиях пандемии коронавируса, миграционного и энергетического кризисов многие жители Германии испытывают большую психологическую нагрузку, и в стрессовой ситуации они не могут спокойно общаться.

    Креативный директор мюнхенского агентства Serviceplan, придумавший кампанию для Penny, Кристоф Эверке в интервью DW рассказал, что авторы ролика «хотели уловить то, что движет людьми – в социальных сетях, в семье или на улице». Так и родилась идея ролика с примирительным посланием.

    Эверке подчеркнул, что людям нужно «снова говорить друг с другом, а не нападать друг на друга».

    В комментариях пользователи пишут, что этот жуткий фильм заставил их задуматься. Некоторые отмечают, что ролик поразил их в самое сердце. Один из комментаторов признался, что видео поразило его больше, чем рождественская службе в церкви.

    Пользователи пишут, что ролик стал очень ценным вкладом в развитие немецкого общества.

    «Разве это не задача наших политиков – посылать такие месседжи обществу?» – задались вопросом комментаторы.

    Отмечается, что дискаунтеры продуктов питания в Германии являются самыми щедрыми рекламодателями. По оценкам экспертов, такая реклама, как «Трещина», обходится концерну в семизначную сумму.

    Немецкие социологи ранее выступили с предупреждением, что Германия превращается в «государство нищих». Газета ВЗГЛЯД писала, что стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества – что может иметь для ФРГ драматические последствия.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    В МИД ответили китайской идиомой на заявление США про оружие из КНДР для «Вагнера»
    Захарова ответила китайской идиомой на заявление США об оружии из КНДР для «Вагнера»

    23 декабря 2022, 18:08

    Текст: Валентина Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы поставках оружия из КНДР группе «Вагнер» китайской идиомой «Чудак толкует сон».

    «Коротко и дипломатично: «Чудак толкует сон», – написала она в своем Telegram-канале.

    Она также напомнила о том, что Блинкен заявил, что США тесно синхронизированы с Республикой Корея и с Японией в подходе к КНДР и продолжают предпринимать действия для укрепления оборонительных и сдерживающих потенциалов, включая еще более тесное сотрудничество с Японией и Кореей на учениях.

    Госсекретарь добавил, что приедет в Китай в начале следующего года, чтобы обсудить «попытки убедить Северную Корею действовать в другом направлении», передает РИА «Новости».

    Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи. КНДР опровергла заявления о поставках оружия в Россию.

    Кроме того, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР якобы поставила России ракеты специально для их использования группой «Вагнер».

    В пятницу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что слова представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о покупке ЧВК «Вагнер» оружия у Северной Кореи являются домыслами, «вагнеровцы» покупают американское оружие.

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    Коментарии (6)
    Политолог: США обменяли Гуайдо на венесуэльскую нефть
    Политолог Кортунов: Зеленского американцам бросить сложнее, чем Гуайдо или Тихановскую
    		    23 декабря 2022, 14:12
    Фото: Angel Hernandez/dpa/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Американцы решили бросить своего ставленника Хуана Гуайдо, поскольку им не удалось сменить режим в Венесуэле, а в венесуэльской нефти они увидели альтернативу российской. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Андрей Кортунов. Ранее оппозиционная ассамблея Венесуэлы приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства Хуана Гуайдо.

    «Свержение правительства Хуана Гуайдо в Венесуэле», если это событие можно так назвать – это признание реальности. Когда оно формировалось, у оппозиции были надежды на то, что режим Николаса Мадуро обречен и быстро падет. Кроме того, эти цели преследовали США и другие западные страны, оказывая давление на действующую венесуэльскую власть и поддерживая оппозицию», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    «Однако время идет, Мадуро продолжает занимать свой пост, а Гуайдо не смог сохранить поддержку своих сторонников. И теперь США вынуждены заигрывать с Венесуэлой, с ее легитимным правительством, поскольку рассматривают венесуэльскую нефть как отчасти замену российской», – отметил собеседник.

    «Сейчас абсолютно понятно, что в ближайшем будущем Мадуро останется у власти. Его правительство продемонстрировало устойчивость, которую от него не ждали. А планы США по смене режима потерпели крах. Теперь оппозиция и Вашингтон вынуждены принимать не очень приятные для себя решения», – полагает эксперт.

    «При этом несколько лет назад власть Гуайдо признали многие мировые лидеры, но это политика, так часто бывает. Кстати, а знает ли кто-то, где сейчас афганский президент Ашраф Гани, который тоже был ставленником США?» – задается вопросом Кортунов.

    «Эта ситуация должна в очередной раз напомнить всем протеже Вашингтона об отсутствии гарантий того, что в определенный момент их не предадут ради чего-то более выгодного для американцев», – акцентировал политолог.

    «Впрочем, Владимира Зеленского американцам бросить сложнее, чем Гуайдо или несостоявшегося президента Белоруссии Светлану Тихановскую. Зеленский стал уже этаким «американским героем» – выступал в Конгрессе, общается с президентом Джо Байденом. Тихановская, к примеру, не была допущена к власти», – рассуждает эксперт.

    «И если предполагать о том, кого американцы предадут следующим, то скорее это будет лидер проамериканской оппозиции в какой-нибудь стране, нежели тот, кто уже находится у власти. Но всякое может быть, никому не стоит расслабляться», – резюмировал собеседник.

    Ранее западные СМИ, в том числе агентство Reuters, сообщили, что оппозиционная ассамблея Венесуэлы большинством голосов приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства во главе с Хуаном Гуайдо. С инициативой выступили фракции Primero Justicia, Accion Democratica, UNT и MPV. Однако предстоит еще второе обсуждение.

    До этого сообщалось, что оппозиция во время встречи с представителями Госдепартамента США заявила о намерении воздержаться от поддержки «правительства» Гуайдо или «любого другого временного лидера» в 2023 году. Оппозиция хочет найти кандидата для борьбы с Николасом Мадуро на выборах, которые могут пройти в конце 2023 года или в 2024 году. 

    Напомним, Учредительное собрание, созванное президентом Николасом Мадуро, в 2017 году приняло на себя полномочия парламента. Парламент Венесуэлы – Национальная ассамблея – контролировался оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя президентом страны. В результате в стране существуют две структуры, называющие себя парламентом – официальная, где большинство принадлежит сторонникам Мадуро, и «оппозиционная».

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    Болгария начала отправку оружия на Украину
    		   23 декабря 2022, 14:40
    Фото: Handout/Latin America News Agency/Reuters
    Текст: Кристина Цыцура

    Минобороны Болгарии начало операцию по доставке оружия на Украину, сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.

    По его словам, отправка планировалась вместе с военными органами НАТО и была утверждена министерством обороны, передает ТАСС.

    Болгарский парламент на заседании 16 декабря ратифицировал соглашение между военными ведомствами Болгарии и Украины относительно безвозмездного предоставления Киеву вооружений, техники и боеприпасов. Но отмечается, что Болгария не собирается передавать Украине «самолеты, ракетные комплексы и танки». Сам список предоставляемого оружия оказался засекречен.

    Ранее сообщалось, что из госпрограммы Болгарии по размещению украинских беженцев исключили средства на питание.

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    Российские авиакомпании решили выкупить застрявшие из-за санкций самолеты
    Reuters: Российские авиакомпании намерены выкупить застрявшие в России самолеты
    		    23 декабря 2022, 20:48
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Российские авиакомпании провели предварительные переговоры по крайней мере с одной западной лизинговой компанией о возможности выкупить часть застрявших в России самолетов из-за санкций, сообщили СМИ.

    Агентство Reuters со ссылкой на документы и источники сообщило, что предложение все еще обсуждается. Детали переговоров появились в ходе судебного разбирательства в Ирландии, когда основные арендодатели судились со страховщиками с целью получения компенсаций, передает ТАСС.

    Переговоры провели SMBC Aviation Capital, одна из крупнейших в мире компаний по аренде самолетов, и «Аэрофлот» вместе со страховщиком авиакомпании «АльфаСтрахование». Лизингодатель сообщил, что ему было предложено 644,2 млн долларов за 17 самолетов, арендованных «Аэрофлотом», минус 82 млн, уже выплаченных в виде депозитов и резервов.

    В SMBC также рассказали, что к ней обратились «Страховые брокеры Эльбруса» от имени авиакомпаний NordStar и S7. Отмечается, что SMBC Aviation Capital лоббировала сделку в Евросоюзе. Теперь данное предложение требует одобрения со стороны сообщества.

    Напомним, в начале марта российский авиаперевозчик S7 якобы отменил все свои международные перелеты после ареста самолета в Ереване. В самой компании заявили, что вынуждены сократить полетную программу из-за введенных ограничений и отменить некоторые рейсы по международным направлениям, но не полностью отменить все полеты.

    Позже министр транспорта Виталий Савельев заявил, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов, из-за их ареста за рубежом.

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    RT сказкой о хомячке предупредил европейцев об угрозе голодного Рождества
    		    23 декабря 2022, 09:59
    Фото: t.me/rt_russian
    Текст: Антон Никитин

    Телеканал Russia Today опубликовал поздравление европейцам с «русофобским» Рождеством, в котором с помощью сказки о хомячке объяснил последствия инициированного Евросоюзом разрыва отношений с Россией.

    В ролике RT показано, как европейцы праздновали Рождество в 2021 году и как им предстоит отпраздновать его в 2022 и 2023 годах.

    По сюжету на Рождество в 2021 году родители дарят девочке хомячка. В 2022 году семья, испытывая дефицит электроэнергии, запитывает от хомячка, бегающего в колесе внутри своей клетки, рождественские гирлянды. А в 2023 году на рождественский обед у этой семьи приготовлен суп, предположительно, из того самого хомячка.

    Телеканал пожелал Европе счастливого «русофобского Рождества» («marry anti-Russian Christmas») и напомнил: если западные СМИ не сообщают правду о том, куда всё катится, Russia Today доступен через VPN.

     

    Напомним, по оценке Bloomberg, отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов. Уточняется, что такая сумма стала результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.

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    Политолог: Блинкен пытается ввести Россию в заблуждение словами о «справедливом мире» на Украине
    Политолог Дудаков: Словами о «справедливом» мире на Украине Вашингтон пытается оправдать действия Киева
    		    23 декабря 2022, 12:02
    Фото: Patrick Semansky/AP/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    В Вашингтоне и Киеве нет никакой заинтересованности в мирном урегулировании конфликта. В противном случае Россия и Украина уже бы сели за стол переговоров. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Энтони Блинкен призвал к «справедливому и устойчивому» миру на Украине на фоне подготовки Киевом плана «мирного урегулирования».

    «Слова госсекретаря США, и уж тем более заявления украинского президента Владимира Зеленского, не свидетельствуют ни о каком желании мирного урегулирования конфликта на Украине», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Для США важно показать, что Украина формально якобы готова к мирным переговорам, потому что нынешняя риторика Зеленского о желании воевать до победного конца вызывает явное недопонимание у многих стран мира», – полагает собеседник.

    «Если Зеленский действительно хотел бы вести переговоры, то они бы уже начались на приемлемых для России условиях. То, о чем сейчас говорят в Вашингтоне и в Киеве – возврат к границам на 24 февраля или границам 1991 года – это неприемлемо для Москвы, поэтому шансов на переговоры нет», – акцентировал Дудаков.

    «Кроме того, риторику Блинкена о переговорах нельзя назвать попыткой продавливания Киева к компромиссу. Это исключительно политтехнологии, направленные на то, чтобы ввести Россию в заблуждение и показать якобы готовность Украины к миру, даже если западный мир идти на переговоры пока не готов», – резюмировал он.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложения президента Украины Владимира Зеленского можно считать хорошим стартом для урегулирования ситуации, переговоры о мире не должны стать ратификацией спецоперации России.

    «Там есть вещи, которые все должны иметь возможность так или иначе поддержать», – сказал глава Госдепа, заявив, что Вашингтон не видит готовности Москвы вести переговоры «о справедливом и прочном мире». Он заверил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий по вопросам, касающимся возможности урегулирования, у Украины и США «одни и те же задачи, одни и те же цели».

    При этом команда Зеленского прорабатывает детали плана «мирного урегулирования». План могут представить в феврале, передает Wall Street Journal.

    Напомним, после встречи с президентом США Джо Байденом Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». В середине ноября Зеленский сообщил участникам саммита G20, что у Киева есть «план достижения мира» из 10 пунктов.

    При этом, по его словам, никакого «Минска-3» больше не будет. Украинский план, в частности, включает обеспечение безопасности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также «восстановление территориальной целостности» страны.

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    Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины

    23 декабря 2022, 17:19

    Текст: Кристина Цыцура

    Опубликованы спутниковые снимки Украины, оставшейся без электричества, на которых в сравнении видно всю страну в январе и в декабре, сообщает британский телеканал Sky News.

    Сообщается, что спутники NASA Suomi и NOAA-20 пролетают над Украиной и снимают пульс страны – мерцание уличных фонарей, магазинных вывесок и свет из кухонных окон. Для сравнения, на январских снимках вся территория страны ярко освещена, а на декабрьских огней почти не видно.

    «Два спутника передали изображения с высоким разрешением эксклюзивно для Sky News, они показывают, насколько ослаб этот пульс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.

    Согласно телеканалу, детализированный анализ снимков показывает, что в конце ноября энергосистема Украины стала практически полностью неисправна.

    Ранее сообщалось, что в Киеве ввели аварийные отключения света.

    Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

    15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский отметил, что полностью восстановить энергосистему страны невозможно.

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