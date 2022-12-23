Песков подчеркнул получение Путиным информации об СВО по нескольким каналам

Песков опроверг заявление Wall Street Journal о получении Путиным недостоверной информации о спецоперации на Украине

Утверждения СМИ о том, что глава российского государства Владимир Путин якобы получает недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине, не соответствуют действительности, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

О том, что Путин получает якобы «искаженную» информацию, заявила Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники. По версии WSJ, данные часто доходят до президента уже «устаревшими». Как утверждает издание, командующие с передовой сначала докладывают в ФСБ, которая «редактирует» отчеты для экспертов Совбеза, а те передают их секретарю Совбеза. При этом, по версии издания, успехи подчеркиваются, а проблемы приуменьшаются, передает РИА «Новости».

Песков, слова которого также приводит Wall Street Journal, заявил, что Путин, как и прежде, получает данные по нескольким каналам. Как заявили в Кремле, утверждения, что получаемая президентом информация является искаженной, не соответствуют действительности. При этом Песков указал, что планирование вокруг специальной операции является секретной информацией.

На днях Путин создал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников специальной военной операции. Группу возглавил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, в состав группы вошли парламентарии, общественные деятели и журналисты, в том числе создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный.