Шойгу предложил изменить призывной возраст

Министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно повысить предельный призывной возраст до 30 лет, а возраст призыва на службу поднять с 18 до 21 года.

Он заявил о необходимости обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода в армию, передает РИА «Новости».

Также Шойгу сообщил сегодня, что численность ВС РФ необходимо довести до 1,5 млн человек, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тыс. человек.

Сейчас предельный возраст призыва составляет 27 лет. Законом предусмотрены отсрочки от призыва на военную службу для получения образования. Школьники, прошедшие итоговую аттестацию, имеют право на отсрочку от призыва до 1 октября для поступления в вузы.