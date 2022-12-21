Эксперты назвали борьбу с фейками вопросом национальной безопасности

В 2022 году Россия зафиксировала самую массовую информационную атаку – количество фейков достигло 3,7 тыс., а число упоминаний их превысило 9,3 млн, такие цифры были озвучены экспертами, собравшимися обсудить способы противодействия распространению фейков.

Гендиректор АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог» Владимир Табак подчеркнул, что наиболее популярные фейки – постановочные или архивные фото и видео, поддельные документы, намеренное искажение информации, сообщает «Газета.ru».

По словам Табака, фейки становятся все более правдоподобными, что размывает границу доверия пользователя к каналам коммуникации.

Он добавил, что в этом году «Диалог» запустил фактчекинговую платформу «Лапша Медиа», которая предоставляет квалифицированную оценку фейков экспертами, ведущими СМИ и вузами. На данный момент поступило уже более 85 тыс. запросов на проверку публикаций и сообщений.

«Мы столкнулись с угрозой не только информационной, но и национальной безопасности, когда требуется консолидация государства и гражданского общества», – отметил Табак.

О способах обеспечения информационной стабильности на уровне региона рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Главой субъекта был запущен новый формат – ежедневно он выходит в прямой эфир в соцсетях и отвечает на 10 популярных вопросов жителей. По его словам, ключевое направление работы в кризисной ситуации – прямая коммуникация с гражданами.

Начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева отметила, что общество стало осознавать это явление и осторожно взаимодействовать с фейковой информацией.

«Необходимо, чтобы СМИ и интернет-сообщества понимали свою зону ответственности и выходили на массовую аудиторию с проверенными данными. Сегодня требуется регулирование чистоты повестки, конечно, не в плане цензуры», – считает директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина.