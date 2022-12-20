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Синоптики рассказали о погоде в столице
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Переменная облачность, гололедица ожидаются в Московском регионе, сообщают синоптики.
Днем в столице будет 6–8 градусов мороза. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 14 градусов. Осадков не ожидается. Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба. В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 9 – минус 4 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 20 градусов, передает ТАСС.
Эксперт предупредил о последствиях ссоры Европы с Катаром
Эксперт Юшков: Россия выиграет от возможной ссоры Европы с Катаром
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Катар разделяет политику и бизнес. Однако бесконечно терпеть обвинения Доха не станет. И если они прекратят сотрудничество с ЕС, Россия может еще больше нарастить экспортные мощности, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее катарский дипломат заявил, что дело о коррупции в Европарламенте, в котором якобы замешана Доха, может плохо сказаться на диалоге по газу.
«Европа очень сильно зависит от катарского СПГ, поскольку Доха – второй по объему поставщик после США. На их долю приходится порядка 15% европейского рынка. Так что портить отношения с Катаром ЕС совсем невыгодно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Другое дело, что власти Катара ранее заявляли о готовности продавать газ кому угодно, особенно в момент звучащей критики и всевозможных запретов при проведении ЧМ по футболу», – напоминает собеседник.
«При этом Доха довольно серьезно отделяет бизнес от политики, допуская торговлю даже с государствами, с которыми у нее плохие отношения. И европейцам не стоит прямо сейчас опасаться прекращения поставок СПГ из Катара. Тем более что экспортом газа из государства в основном занимаются международные компании», – отмечает он.
«Как только топливо загружается на газовоз, оно автоматически становится собственностью компании. И без официального запрета на экспорт сырья поставки в Европу прекратиться не могут. А отношения между европейцами и Дохой еще не накалились настолько, чтобы Катар это сделал», – предполагает эксперт.
«Вместе с тем подобные истории толкают ближневосточные страны в сторону Азии. Например, Китай не критикует ни Саудовскую Аравию, ни Катар, ни Иран за их внутриполитические дела. Он более тактично ведет себя с точки зрения дипломатии. И это большой плюс в глазах Ближнего Востока. Это же касается России», – обращает внимание Юшков.
«Поэтому когда Европа критикует Саудовскую Аравию за нарушение гражданских прав или осуждает Катар за использование наемного труда, она рубит сук, на котором сидит. И до бесконечности это продолжаться не может», – говорит собеседник.
При этом от возможной ссоры Катара с ЕС Россия получит свои выгоды. «Во-первых, мы в очередной раз получили доказательства того, что ЕС – не «цветущий сад», как убеждал нас Боррель. Коррупция есть везде. Им следует прекратить рассказывать нам сказки», – иронично замечает эксперт.
«Во-вторых, мы видим, насколько сильно европейцы зависят от газовых поставок. И если они решатся поссориться с Катаром, мы сможем предложить им снять санкции и экспортировать собственное топливо», – заключил Юшков.
Ранее Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте. В Дохе отметили, что попытка приостановить доступ государства к территории комплекса парламента до выяснения всех обстоятельств – дискриминация, пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство AFP.
По данным издания, в Катаре уверены, что подобные действия негативно скажутся на диалоге по поставкам СПГ в ЕС. При этом в Дохе указали, что являются важным поставщиком топлива в Бельгию, где и проводится расследование.
Напомним, в начале декабря по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре была задержана зампред Европарламента Ева Кайли. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли. Сама Кайли была исключена из политической партии и лишилась должности в ЕП, она отрицает свою вину.
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Названы причины вырубки харьковских лесов украинскими войсками
Правозащитница Шеслер: Для украинской армии торговля лесом – выгодный бизнес
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Украинские власти, понимая, что в любой момент могут утратить контроль над Харьковской областью, стремятся как можно больше заработать на вывозе и продаже природных ресурсов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что ВСУ в Харьковской области начали массово вырубать леса на продажу.
«Украинская власть всегда рассматривала своим главным источником обогащения именно ресурсы – это уголь, железные руды, зерно, янтарь и многое другое. В целом все, что находится на территории Украины, стало предметом заработка украинских олигархов. И харьковские леса не исключение», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Очевидно, что главным бенефициаром торговли в данном случае является министерство обороны Украины. Вырубать леса в зоне боевых действий можно исключительно с согласия военного ведомства и под его непосредственным контролем», – отметила собеседница.
«Для украинской армии торговля лесом гораздо более выгодный бизнес, чем продажа поставляемой Западом гуманитарной помощи, западного оружия и обмундирования. Мы знаем, что страны Запада очень негативно относятся к торговле их помощью и уже неоднократно критиковали за это Украину», – полагает она.
«При этом те же западные страны очень позитивно воспримут продажу древесины и с большей долей вероятности именно они станут покупателями харьковского леса. Запад привык воспринимать Украину как источник дешевого сырья для своей промышленности и экономики», – рассуждает Шеслер.
«Стоит отметить, что вырубка лесов всегда должна сопровождаться природоохранными органами, но на Украине это уже давно так не работает. К примеру, мы знаем о постоянной вырубке лесов в Карпатах. Лысые склоны гор – достаточно удручающее зрелище, кроме того, это еще и повлекло регулярные наводнения в Прикарпатье», – добавила правозащитница.
«К тому же Харьковскую область украинская власть рассматривает как нелояльную территорию. Именно поэтому они стремятся как можно быстрее все вырубить, распродать, разграбить, поскольку контроль над ней может быть утрачен в любой момент», – заключила она.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины, дислоцирующиеся на Купянском направлении, начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи.
По словам Марочко, лесовозы из зоны боевых действий уже заметили в Харькове и Купянске. Отмечается, что украинское командование приказало военнослужащим тыловых подразделений вырубать древесину, которую затем отправляют на продажу, причем вырубка ведется варварским способом.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для местных климатических условий.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о случаях продажи гуманитарной помощи Запада на территориях, подконтрольных Киеву.
«Люди рассказывают: гуманитарную помощь чаще всего не получают вовсе, зато видят, как ее сбывают в магазинах и ларьках. Так, например, в Херсоне очень дорого – от 40 гривен и выше – продается сейчас хлеб в ООНовской упаковке с пометкой «не для продажи», – сказал газете ВЗГЛЯД секретарь Херсонского отделения «Единой России», замруководителя думской фракции партии Игорь Кастюкевич.
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Участники съезда детского движения выбрали окончательное название
Участники съезда детского движения окончательно выбрали название «Движение первых»
Участники съезда Российского движения детей и молодежи в третий раз проголосовали за название движения, большинством голосом было выбрано название «Движение первых». Голосование прошло в понедельник в московском «Манеже».
В третий раз на голосование было вынесено пять названий. За название «Движение первых» проголосовало 760 человек, за «Новое поколение» – 326, за «Пионеры» – 56 человек, за «Движение имени Гагарина» – 51, за «Юность» – 76, передает ТАСС. Итоги предыдущих голосований были отменены.
Напомним, в воскресенье в Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи (РДДМ), объединив почти полторы тысячи участников из всех 89 субъектов России: детей, а также вожатых и волонтеров.
Появились подтверждения способности российских ракет пробивать пассивную защиту украинских энергообъектов
Военные эксперты проанализировали снимки ночного удара ВС России по объекту в Киеве и установили, что российские беспилотники-камикадзе способны поражать пассивную защиту украинских энергообъектов.
Telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на WarJournal поясняет, что целью российского удара стала подстанция 330/110 «Нивки».
На видео с места прилета видно, что боеприпас поразил как минимум один автотрансформатор 330 Кв, предполагается, что устройство выведено из строя и восстановлению не подлежит.
Также в ролике показано, что подстанция защищена ограждениями в виде мешков с песком и защитных заграждений, однако боеприпас пробил эту стену и успешно поразил цель.
Ранее в Сети появились видео разрушенной подстанции, где именно оно было снято, не сообщается.
Под Киевом повреждены объекты критической инфраструктуры
В результате ночных ударов дронами в Киевской области повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Кулеба написал в своем Telegram-канале, что местные власти в настоящее время работают над ликвидацией последствий ударов.
В субботу половина Киевской области осталась без света.
Стало известно о применении в зоне СВО оптико-электронного комплекса «Ирония»
Российские военные рассказали, как используют оптико-электронный комплекс «Ирония» в СВО
Российские военные на Купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов, рассказал боец специального назначения Западного военного округа.
По словам военного, разведчики используют переносной прибор, предназначенный для наблюдения и сбора информации о местности. «Ирония» позволяет выявлять различные объекты и оснащен тепловизором и лазерным дальномером, передает РИА «Новости». С помощью прибора можно также производить видеосъемку. Также он выдает дальность и координаты целей, которые разведчики передают авиации и артиллерии.
Ранее офицер одного из подразделений спецназа ЗВО сообщил, что российские спецназовцы ликвидировали не меньше трех наемников из Польши в районе поселка Долгенькое в Харьковской области.
Страны ЕС согласовали потолок цены на газ
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Страны ЕС согласовали лимит цен на газ, он будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час, сообщил источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе.
По данным источника в ЕС, договоренность об ограничении цен на газ была достигнута почти единогласно, согласие на потолок цен на газ дала и Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения, передает ТАСС.
Источник также пояснил, что потолок цен на газ в ЕС будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час (около 1900 евро за тысячу кубометров).
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ до 188 евро за МВт·ч.
Между тем отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов.
Посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.
В Роскосмосе назвали версии причин ЧП на корабле «Союз МС-22»
Причины повреждения корабля «Союз МС-22» выясняют две рабочие группы, сообщили в Роскосмосе. По предварительным данным, повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора.
Эксперты анализируют техническое состояние корабля и определяют дальнейшие действия наземных специалистов и экипажа российского сегмента станции, передает ТАСС.
В Роскосмосе добавили, что повреждение корабля могло быть вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор, расположенный на приборно-агрегатном отсеке «Союза МС-22».
В корпорации подчеркнули, что ситуация никак не отразилась на экипаже МКС, а необходимости в эвакуации космонавтов нет.
Ранее в Роскосмосе заявили, что температурный режим в корабле «Союз МС-22» после нештатного повышения продолжил снижаться.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите.
НАСА показало оставшуюся без света Украину
НАСА опубликовало спутниковый снимок с оставшейся без света Украиной
Американское космическое агентство НАСА опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видно, что территория Украины осталась без света после российских ударов, нанесенных 16 декабря.
На снимке, датируемом 17 декабря, видно, что Украина остается в полной темноте. При этом в соседних странах заметны яркие пятна от света городов и инфраструктуры.
Напомним, в пятницу Вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по объектам на Украине. Целями стали системы военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики Украины.
Житель Северодонецка пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских
Спецслужбы: Мужчина пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских
Житель Северодонецка по заданию Киева готовил провокацию в Луганске – он пытался ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских, сообщил представитель спецслужб.
Как сообщил источник РИА «Новости», в целях проверки останавливали транспорт, в процессе проверки один из водителей проявил признаки испуга. У него нашли пакет с елочными игрушками, на которых были надписи, разжигающие межнациональную рознь, в частности призывы убивать русских. Он уточнил, что мужчина по заданию ЦИПСО планировал в качестве провокации развесить эти игрушки на елке вблизи одного из учебных заведений в центре города, чтобы продемонстрировать якобы проукраинские настроения.
По его словам, подобные даже мелкие провокации поощряются правительством Украины и курируются украинскими спецслужбами.
Эксперт объяснил бессилие Украины прикрыть от ударов свои энергообъекты
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Укрыть от ракетного удара кабели, которые находятся в воздухе, в любом случае невозможно. Обезопасить бетонными плитами и мешками с песком можно только некоторые части подстанции, но и от прямого попадания это не спасет. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что Украина принимает меры по защите объектов инфраструктуры от российских ракет.
«С помощью бетонных сооружений и мешков с песком действительно можно частично защитить трансформаторы и коммутаторные подстанции, блоки, которые находятся в специализированных металлических ящиках. Однако это все равно неэффективно, так как существует много частей объекта, все обезопасить невозможно», – поясняет Сергей Хатылев, член президиума Совета ветеранов войск ПВО, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России.
«Обычная электроподстанция представляет собой металлическую конструкцию, к которой подходят «тепловедущие части»: изоляторы, провода, трансформаторы и стабилизаторы. Здесь важно объяснить принцип действия ракет: при попадании в цель боевая часть заряда разлетается на маленькие осколки, которые и наносят значительную часть повреждений», – уточняет собеседник.
Таким образом, подстанции в любом случае будет нанесен урон – именно за счет большого числа осколков, которые «задевают все вокруг», отметил Хатылев. «Наиболее уязвимы части объекта, которые находятся в воздухе. Однако изоляторы и провода находятся на большой высоте. Закрыть их невозможно. Если украинцы считают, что могут бетонными плитами прикрыться от воздушных ударов, то мы имеем дело с очередным примером бравады. Это заведомо невозможные действия», – полагает эксперт.
«Как известно, в снаряде также содержится взрывчатка, которая вызывает возгорание в месте попадания. То есть на подстанциях в момент взрыва происходят не только короткие замыкания, но и начинается выгорание кабелей и растрескивание изоляторов», – добавил эксперт.
Судя по фото из Киева, было создано частичное прикрытие объекта, спасающее от осколков, предполагает эксперт.
«Что применяется сегодня для ударов по энергетической инфраструктуре? Ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Действие их одинаковое – фугасное. Прямое попадание такой ракеты сводит на ноль усилия по выстраиванию подобных преград. Всерьез уберечь подстанцию мог бы только саркофаг с особо прочной арматурой. Но это уже будет специальное сооружение, создание которого требует много времени, денег и сил», – подчеркивает собеседник. Такое строительство займет многие месяцы, поэтому киевские власти просто не успеют защитить свою энергетику, резюмирует он.
Ранее в Сети появились свидетельства способности российских боеприпасов пробивать защиту украинских энергообъектов. Из роликов, которые публикуют работники украинского аналога МЧС, следует, что боеприпас пробил защитное заграждение и поразил цель в районе Нивки в Киеве.
В то же время по другую сторону линии фронта, на Запорожской АЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов начали устанавливать защитный купол. Как сообщает РБК, задача купола – обезопасить объект от осколков снарядов и дронов ВСУ.
Российские войска за сутки уничтожили более 300 украинских военных на четырех направлениях
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В результате огневого налета российской артиллерии по скоплению военных и техники ВСУ на Купянском направлении возле Ивановки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы более 20 военнослужащих, машина пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Червоной Дибровы и Стельмаховки ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Рядом с Розовкой ЛНР уничтожены четыре диверсионные группы. Общие потери противника на Краснолиманском направлении составили до 70 военнослужащих, две бронемашины и два пикапа.
В ходе наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Артогнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск у населенных пунктов Новгородское, Спорное, Ленинское, Водяное и Невельское Донецкой народной республики (ДНР).
За последние сутки на Донецком направлении ликвидированы более 130 военнослужащих, два танка, три бронемашины, перечислили в Минобороны.
Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады терробороны ВСУ, которые предпринимали безуспешные попытки атаковать возле населенных пунктов Владимировка, Новомихайловка,и Новоселка ДНР, сообщил Конашенков.
У Никольского ДНР уничтожены две диверсионные группы ВСУ.
Общие потери противника на этом направлении составили порядка 80 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены пункты дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады терробороны, группы центра специальных операций «Юг» ВСУ рядом с населенными пунктами Константинополь ДНР, Велетенское и Херсон.
Также нанесено поражение 56 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 139 районах, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Площанки, Меловатки, Нижней Дуванки ЛНР, Николаевки, Волновахи ДНР, Приютного Запорожской области и Каиры Херсонской области.
Перехвачены шесть реактивных снарядов HCPH HIMARS и «Ураган» недалеко от населенных пунктов Дебальцево, Сладкое ДНР, Кременная ЛНР и Любимовка Запорожской области.
В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские ракеты ПРО HARM, подытожили в оборонном ведомстве.
ВСУ начали массово вырубать леса на продажу
Марочко: ВСУ на Купянском направлении начали вырубать леса для продажи
Вооруженные силы Украины (ВСУ), дислоцирующиеся на Купянском направлении, начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
По его словам, украинское командование приказало военнослужащим тыловых подразделений вырубать древесину, которую затем отправляют на продажу, причем вырубка ведется варварским способом. По словам Марочко, лесовозы из зоны боевых действий уже заметили в Харькове и Купянске, передает ТАСС.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для местных климатических условий.
Центр Марьинки зачистили от ВСУ
Пушилин: Центр Марьинки зачищен от украинских войск
Центр Марьинки зачистили от украинских войск, укрепления ВСУ в этом населенном пункте почти перешли под контроль российских сил, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Пушилин сообщил, что в Марьинке высотки, которые служили очень серьезным укреплением противнику, практически находятся под контролем. Осталась совсем небольшая часть этого города, где украинские националисты еще могут удерживаться, заявил он в эфире канала «Россия 24».
Врио главы ДНР также сообщил, что часть позиций ВСУ, с которых 18 декабря были нанесены удары по Донецку, была уничтожена ночью ответным огнем российских сил. Были нанесены удары по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки, которая еще пока не находится под российским контролем, сказал он.
Ранее Пушилин сообщал, что Марьинку российские военные освободили уже на 80%.
Крупнейший завод удобрений в Балтии остановил работу из-за цены на газ
Литовский завод удобрений остановил работу из-за высоких цен на газ
Завод в Achema («Ахема») в литовском городе Йонава, который является крупнейшим в странах Балтии производителем азотных удобрений, приостановил основное производство из-за высоких цен на природный газ, сообщило предприятие.
Производство аммиака, являющегося сырьем для удобрений, приостановлено минимум до февраля 2023 года. До этого сырья производилось до 1,2 млн кубометров в год, передает ТАСС.
Сейчас действуют только подразделения по производству аммиачной селитры и смоляного вара.
Первый раз предприятие останавливалось в начале сентября и возобновилось в ноябре.
Ранее было подсчитано, что отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов, это стало следствием возросшей цены на электроэнергию для компаний и потребителей в Европе.