Очередь из грузовиков на Керченскую переправу закончилась со стороны Краснодарского края

Генерал рассказал о том, как Россия обманывает ПВО Украины

Военный эксперт Бижев: Истощении ракетного потенциала ВСУ при помощи ложных целей крайне эффективно

Ложные цели позволяют обеспечить беспрепятственное прохождение своих ракет к цели и истратить ракетный потенциал противника Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее Минобороны сообщило об истощении ресурсов ПВО Украины с помощью ложных целей.

«С момента создания систем противовоздушной обороны используются приемы введения противника в заблуждение. Один из таких приемов – применение ложных целей», – рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

«При помощи ложных целей можно определить дислокацию средств ПВО противника для последующего поражения. У них есть две основные задачи: обеспечить беспрепятственное прохождение своих ракет к цели и истратить ракетный потенциал противника», – отметил собеседник.

«В качестве ложной цели могут быть использованы крылатые ракеты, постановщики помех, отстрелы сигнальных ракет, беспилотники, дроны и так далее. По сути, фантазия ничем не ограничивается», – добавил он.

«Применение ложных целей очень простое и логичное: при пуске ракеты впереди и позади нее запускаются беспилотники или ракеты, выступающие в качестве ложных целей. Система ПВО противника на них реагирует и меняет траекторию полета своих ракет», – рассказал эксперт.

«Активно использовать ложные цели начали еще во время нахождения ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Это было вызвано тем, что у талибов появились ПЗРК Stinger, которыми они сбивали нашу авиацию. Тогда параллельно с вылетом самолета или вертолета запускали ракеты, на которые перенацеливался противник. Это позволяло авиации спокойно выполнить свои задачи», – напомнил Бижев.

«В зоне спецоперации ложные цели используются не впервые. Они позволяют нам сократить свои потери и нанести серьезный урон ВСУ, учитывая, что противник и так испытывает недостаток зенитных управляемых ракет», – заключил собеседник.

Ранее Минобороны заявило об истощении ресурсов ПВО Украины с помощью ложных целей. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства. При этом получилось вскрыть позиции и уничтожить четыре радиолокационных станции украинских ЗРК С-300 у населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское (Днепропетровская область), Новотаврическая и Николай-Поле (Запорожская область).

Во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон намеревается отправить Киеву системы ПРО Patriot. Незадолго до этого сообщалось, что власти Соединенных Штатов заключили контракт на 1,2 млрд долларов с американской компанией Raytheon на поставку систем противовоздушной обороны NASAMS в интересах Вооруженных сил Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможные поставки Киеву комплексов противоракетной обороны Patriot повышают риск вовлечения США в украинский конфликт. Она также подчеркнула, что все поставленные Западом вооружения являются для ВС России законной военной целью.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как подобные действия Вашингтона могут сказаться на ходе СВО, а также что могут противопоставить ВКС России американским ЗРК.

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