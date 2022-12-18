В СПЧ осудили слова немецкого посла о российской спецоперации

Правозащитник Брод: Посол ФРГ нарушил основы дипломатического этикета

Посол не должен осуществлять вмешательство в политику государства, в котором он находится. А политические высказывания дипломата в храме вообще немыслимы. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил член СПЧ Александр Брод. Ранее посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр во время рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине.

«После начала СВО мы видим недружественную политику ФРГ в отношении России и усиленную поддержку Украины в политическом, финансовом и военном планах. Мы знаем много фактов дискриминации русских в Германии. Вместе с тем, были и антифашистское заявления, выступления отдельных чиновников, которые не хотели мириться с волной русофобии в ФРГ», – рассказал член президентского Совета по правам человека Александр Брод.

«Чрезвычайный и полномочный посол Германии в России, на мой взгляд, нарушил нормы профессионального этикета. Находясь в стране, он должен быть политически нейтральным и не осуществлять вмешательства в политику государства», – отметил собеседник.

«Я считаю, что господин фон Гайр проявил политическую ангажированность и тенденциозность, поскольку стал давать оценку нашей спецоперации, кроме того, необъективную, без понимания ее причин и сути. Мы неоднократно говорили о том, что после государственного переворота в Киеве Германия закрывала глаза на обстрелы Донбасса, пытки в отношении его жителей, несоблюдение Минских соглашений. По моему мнению, невмешательство ФРГ во многом развязало руки украинской власти и привело к эскалации конфликта», – возмутился он.

«Особенно неприятно, что этот демарш произошел в храме, на рождественском концерте. Такое действие является еще и проявлением неуважения к чувствам верующих», – подчеркнул Брод.

«Очевидно, что МИД Германии должен сделать выводы и принять соответствующие меры в отношении своего дипломата. А МИД России, в свою очередь, я думаю, выскажет критическую позицию в отношении этого недружественного шага», – полагает правозащитник.

«Российская ассоциация защиты религиозной свободы, членом которой я являюсь, уже опубликовала несколько критических отзывов в отношении немецкого дипломата. Я надеюсь, что подобные досадные инциденты не будут иметь своего продолжения», – заключил Брод.

Ранее, 10 декабря, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вовремя рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине. Об этом стало известно из стенограммы выступления дипломата, опубликованной на сайте представительства Германии в России.

В Российской ассоциации защиты религиозной свободы призвали российский МИД не оставлять этот инцидент без внимания. Соответствующее заявление на сайте организации опубликовано от имени председателя ассоциации Сергея Мельникова.

В субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине. Он добавил, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях. При этом Шольц прямо не ответил на вопрос о том, может ли он себе представить визит в российскую столицу в следующем году.

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