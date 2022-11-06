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Синоптики рассказали о погоде в столице
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Облачность с прояснениями, преимущественно без осадков, по области местами гололедица ожидаются в Московском регионе, сообщают синоптики.
Столбики термометров в столице покажут от 1 до 3 градусов, по области – от минус 1 до 4. Ветер прогнозируется южный, силой 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Ночью ожидается от минус 1 до 1 градуса, по области – от минус 3 до 2, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Гидрометцентра России.
В США заявили претензии на российский остров Врангеля
WSJ: Остров Врангеля принадлежит США, а Россия удерживает американскую территорию
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Остров Врангеля «принадлежит» Соединенным Штатам, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года, пишет американская газета The Wall Street Journal.
Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и являющийся домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, «принадлежит» США, а Россия «удерживает территорию США с 1924 года», передает Ura.ru текст статьи WSJ.
На острове находится российская военная база, пишет WSJ, которая является «угрозой американскому суверенитету».
Газета указывает, что не так давно ВВС США перехватили российские бомбардировщики, «угрожавшие границам Аляски». По мнению автора статьи, это является частью проецирования сил, где остров Врангеля играет стратегическую роль.
Остров Врангеля – российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Он назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. О существовании этого острова русским первопроходцам было известно еще с середины XVII века. В 1924 году правительство СССР направило к острову Врангеля канонерскую лодку «Красный Октябрь», экспедиция подняла на острове советский флаг и вывезла поселенцев.
На сегодняшний день на острове самая высокая плотность логовищ белых медведей и тихоокеанских моржей. Также там находится более 400 видов растений и 100 видов перелетных птиц.
Депутат Госдумы Федот Тумусов в ответ на публикацию заявил, что США не получат «ни пяди» российской земли, но будет справедливым, если Аляску вернут России.
Тумусов подчеркнул, что остров Врангеля – российская земля, в Конституции конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли Россия не должна отдавать, это будет государственное преступление, передает «Газета.Ru».
Военкор Сладков заявил о новой российской тактике ведения боев в небе
Военкор Сладков: Россия пошла по пути генерации новой тактики ведения боев в небе
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Россия в ходе специальной военной операции на Украине пошла по пути генерации новой тактики ведения боевых действий в небе, заявил военный корреспондент Александр Сладков, комментируя сообщения о применении российского барражирующего боеприпаса «Ланцет».
«В военном отношении барражирующий БПЛА, до 5 кг взрывчатки, до часа полета, до 70 км дальность. Короче, фигачим противника», – отметил военкор.
В своем Telegram-канале Сладков задался вопросом о том, появятся ли у России «Анти-Ланцеты». «Барражирующие над нашими позициями многоразовые БПЛА-истребители. Возможен вариант истребителей-камикадзе. То есть, отдежурил в полете четыре часа (я, понятное дело, фантазирую), и потом полетел, шарахнул по плановой цели!» – описал военкор.
По его словам, Россия идет по пути генерации новой тактики ведения боевых действий в небе. «Возможно, и в других форматах войны мы возьмем свое. Например, у нас величайшие в мире ВДВ. Надо учиться их применять. Они готовы», – написал он.
После применения «Ланцетов» результативность ВС РФ заметно выросла в ходе спецоперации, приводит слова Сладкова ФАН.
Ранее в Сети появилось видео уничтожения российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинского военного катера в акватории Днепра.
Российские войска с антидроновыми ружьями перехватили десятки БПЛА в Энергодаре
Рогов сообщил о перехвате российскими войсками с антидроновыми ружьями десятков украинских беспилотников в Энергодаре
В октябре в Энергодаре российским войскам с помощью антидроновых ружей удалось перехватить несколько десятков украинских беспилотников, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что антидроновые ружья приобрели на пожертвования россиян и передали военным, передает ТАСС.
Российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после передачи Киеву
Iskra: Армия России уничтожила пять греческих БМП-1 сразу после передачи Киеву
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Российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после их получения украинской стороной, военная техника была направлены в Донбасс, сообщают греческие СМИ.
Это произошло 28 октября, когда российская армия подавила наступление украинских войск в Берестовом Харьковской области, пишет сайт iskra.gr, передает РИА «Новости».
«В результате 150 украинских солдат погибли или получили ранения, были уничтожены один танк и пять БМП-1, четыре бронетранспортера и девять пикапов», – говорится в сообщении на iskra.gr.
Сайт сообщает, что греческие бронированные машины были отличным подкреплением для ВСУ.
Греческие БМП-1 горят как факелы в степях Украины вместо того, чтобы защищать греческие острова, пишет портал pronews.gr. указывается, что на одном из танков до сих пор стоит герб греческих ВС.
«В бой их отправили в такой спешке, что даже не успели ни покрасить, ни убрать герб, настолько его «уважают» в правительстве и руководстве вооруженными силами. Позже, видимо, была неуклюжая попытка его стереть, при этом еще добавили украинский трезубец», – сообщает портал.
Он отмечает, что греческие острова после вывода с них БМП-1 так и остались не прикрытыми, так как их не заменили, как признался премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Бывший бригадный генерал, имевший в своем подчинении на острове в восточной части Эгейского моря эти самые БМП, рассказал сайту pronews.gr, что военные не могли добиться поставок запчастей, но они сразу появились, когда БМП решили отправить на Украину.
Ранее бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Европа стала главным проигравшим геополитически из-за кризиса на Украине, США не теряют ничего, а Россия не понесла экономического ущерба.
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В Китае увидели плохой знак в заявлении Зеленского о Путине
Читатели китайской газеты Guancha увидели плохой знак в словах Зеленского об участии в G20
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Читатели китайского издания Guancha считают, что США не хотят быстрого завершения конфликта на Украине, раз Владимир Зеленский отказался участвовать в саммите G20, если туда приедет российский лидер Владимир Путин.
«Плохой знак, значит, США не хотят скорого завершения конфликта», – написал один из пользователей, передает РИА «Новости».
«Такое заявление лишь показывает, что план США провалился!» – поделился мнением читатель.
«Пусть лучше Зеленский приедет и все испортит», – предложил другой пользователь.
«Единственное, в чем преуспел Зеленский, – честно сыграть нищего. Просить о помощи каждый день и постоянно судить и обвинять, какая страна дала меньше», – считает еще один читатель.
«Украина не в G20, поэтому какая разница, поедете вы или нет?» – указал один из комментаторов.
«Украине вообще не место в G20», – заключили читатели.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать Владимир Путин.
Между тем, Владимир Путин заявил, что пока еще не принял решение о личном участии в саммите, но страна будет представлена на G20 на высоком уровне. Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали.
Немцы возмутились заявлением нового посла Украины о россиянах
Читатели Welt резко раскритиковали посла Украины Макеева за призыв запретить россиянам въезд в ФРГ
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Читатели немецкого издания Welt выступили с резкой критикой в адрес нового украинского посла в Берлине Алексея Макеева, который увидел «серьезную угрозу безопасности» в том, что российские граждане приезжают в Германию, и призвал власти ФРГ ввести запрет на въезд для них.
«Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить «спасибо» и махать ручкой», – передает РИА «Новости» текст комментария одного из пользователей.
Другой комментатор назвал Макеева «недодипломатом из коррупционной Украины». «Почему никто не может сказать Макееву, что ему нужно вести себя соответственно своему положению?» – задался вопросом он.
«Я, например, требую запрета на въезд украинцев. Что будем делать?» – спросил еще один читатель.
Один из комментаторов, в свою очередь, потребовал запретить въезд в Берлин послам Украины.
«Выдворить этого наглого «дипломата» из страны», – призвали пользователи.
Ранее Макеев раскритиковал помощь Берлина, оказанную Киеву после начала специальной военной операции России.
Украинский пленный рассказал о недостатках вооружения НАТО
Украинский военный сравнил вооружение НАТО с российским и советским
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Пленный украинский военный рассказал, что вооружение НАТО имеет несколько недостатков в сравнении с российскими (советскими) образцами.
Он рассказал о NLAW с севшими батареями, Javelin к которому нет «мозгов», потому выделают одни на бригаду, а самих ракетных комплексов может быть 50 штук.
«Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней», – передает РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащего 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александра Барляна, который сейчас находится в ЛНР.
Также он добавил, что за утерю комплекса Javelin может грозить уголовное преследование, так как это дефицитное имущество.
«АТшки, которые стреляли через раз (AT-4 шведский одноразовый ручной противотанковый гранатомет – прим. ВЗГЛЯД). Они сырые и могли «бахнуть», как только вылетела», – рассказал Барлян о недостатках шведского гранатомета.
Он отметил, что чаще ВСУ используют советское вооружение, например, РПГ-7.
Ранее сообщалось, что компания Lockheed Martin испытывала нехватку компьютерных чипов, из-за этого возникли проблемы с поставками Киеву ракет для противотанковых комплексов Javelin.
Российские разведчики уничтожили наемников на Украине
Российские разведчики из гранатометов и пулеметов уничтожили на Украине наемников
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Минобороны России рассказало о боевой работе подразделения разведки ЗВО в зоне спецоперации на Украине, которое уничтожило группу наемников, участвовавших в боях на стороне Киева.
Как сообщает Минобороны в Telegram, разведгруппе была поставлена боевая задача по выявлению и уничтожению живой силы ВСУ и наемников в заданном квадрате. Российские военные провели разведку с воздуха, использовав для этого БПЛА. После разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника.
Из ПТРК «Фагот» был нанесен ракетный удар по замаскированной в лесопосадке бронированной машине противника. Группа воюющих за Украину наемников начала двигаться вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем автоматических гранатометов. После этого российская подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов.
5 ноября в Вооруженных силах России отмечается День военного разведчика.
В октябре в честь Дня подразделений специального назначения Минобороны показало боевую работу разведчиков Западного военного округа на Украине.
Экс-советник главы Пентагона раскрыл план США на Украине
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Идет серьезное планирование использования сил США на Украине
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Соединенные Штаты занимаются серьезным планированием использования собственных вооруженных сил на Украине, считает американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор, который при Дональде Трампе несколько месяцев был советником главы Пентагона.
«К сожалению, я действительно думаю, что идет серьезное планирование использования сил США на Украине», – приводит его слова «Царьград». Заявление прозвучало в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я думаю, это очень опасно. Я думаю, что это непродуманно», – добавил Макгрегор.
Между тем командующий Стратегическим командованием США адмирал ВМС Чарльз Энтони Ричард заявил, что украинский конфликт является для ВС США лишь разминкой.
Адмирал считает, что крупное противостояние не за горами – через некоторое время после Украины наступят непростые времена для ВС США. «Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, – это всего лишь разминка», – заявил приводит его слова газета The Wall Street Journal.
Ричард признал, что не тешит себя иллюзиями по поводу возможности США что-либо противопоставить Китаю, военная мощь американцев угасает. И на контрасте – способность США противостоять угрозе из КНР сродни медленно тонущему кораблю.
Адмирал подчеркнул, что Пекин внедряет свои возможности быстрее, чем Вашингтон. «Раньше мы знали, как двигаться быстро, но мы утратили это искусство», – констатировал он.
Россиянка пришла на церемонию в Дубае в платье в цветах российского флага
Россиянка Катерина Роу пришла на церемонию в Дубае в платье в цветах российского флага
Россиянка Катерина Роу, проживающая в Объединенных Арабских Эмиратах, пришла на церемонию вручения премии для представителей культуры, искусства и бизнеса в Дубае в платье в цветах российского флага.
Дата проведения церемонии награждения совпала с Днем народного единства – 4 ноября.
Катерина Роу заявила, что несмотря на то, что уже не живет в России, все еще любит свою страну, и хочет, чтобы ее чувства увидели и разделили участники церемонии награждения.
Видео с мероприятия публикует RT.
В Москве заметили изгнанного из России комика Идрака Мирзализаде
Комик-русофоб Идрак Мирзализаде выступил как соавтор Comedy Gallery, где предложили посмеяться над Христом
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Изгнанный из России комик-русофоб Идрак Мирзализаде выступил как соавтор Comedy Gallery, которая предлагает жителям страны посмотреть смешные картинки, среди которых образ, отсылающий к Иисусу Христу, курящему сиграету.
Мирзализаде выступил как соавтор так называемой Comedy Gallery, которая предлагает россиянам посмотреть «мемчики» и «смешные картинки» за 890 рублей с человека, галерея на сайтах развлечений представлена, как место, обязательное «для посещения всем, кто хочет похохотать», передает «Царьград».
В отзывах показали картину, на которой образ, явно отсылающий к Иисусу Христу, изображен курящим электронную сигарету. Автором выставки заподозрили в сознательной провокации верующих.
В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг.
Напомним, белорусский стендап-комика Идрака Мирзализаде произнес в своем выступлении оскорбительную «шутку» про русских.
Захарова на примере показала, как «творится демократия» в ООН
Захарова показала видео, где США контролируют, как другие страны голосуют в ООН
Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала видео, где представитель делегации США проверяет, как другие страны голосуют в ООН.
Захарова в своем Telegram-канале разместила видео, на котором показано, как представитель делегации США проверяет и отмечает наличие «подопечных» из числа союзников по «коллективному Западу» перед заседанием Третьего комитета, посвященного проекту резолюции о борьбе c героизацией нацизма.
«Палочная система свободного голосования. Важный нюанс. Это не партийная дисциплина. Это одна страна контролирует, как другие страны голосуют в ООН», – отметила она.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на примере голосования европейских стран по проекту резолюции ГА ООН о борьбе против героизации нацизма объяснила, что такое политическое лицемерие.
Американцы потребовали объявить Байдену импичмент после шутки про дробовик
Читатели NYP пришли в шок от шутки Байдена про дробовик и призвали объявить ему импичмент
Читателей американской газеты New York Post шокировали слова президента Джо Байдена о том, что он готов применить дробовик для защиты экономики США от рецессии, они усомнились в психическом состоянии главы Белого дома.
Один из пользователей New York Post призвал объявить импичмент Байдену. «Его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит», – написал он, передает РИА «Новости».
С ним согласился другой пользователь, предположив, что «у старика уже не все дома. Если бы его советники были умны, они бы просто посадили его в подвал, чтобы он не пугал народ».
«Джо Байден – это катастрофа мирового масштаба. Отправьте его уже на пенсию, пока он реально кого-нибудь не застрелил», – считает третий читатель.
Еще один пользователь предложил официально объявить президента сумасшедшим.
«Безрассудные государственные расходы Байдена на Украину и противостояние с Россией и ввели нашу страну в рецессию. Только одно решение: импичмент», – пришли к выводу читатели.
Джо Байден упомянул о дробовике, когда выступал в Калифорнии в преддверии промежуточных выборов в конгресс. В той же речи он допустил еще несколько оговорок. Так, он заявил, что General Motors полностью перейдет на электромобили к 3035 году, а гендиректора компании Мэри Барра перепутал с судьей Верховного суда Эми Кони Барретт.
Напомним, выступая во Флориде, Байден назвал «Иваном» ураган «Иан», а также перепутал Украину с Ираком. Кроме того, он заявил, что его сын Бо Байден умер в Ираке, хотя это случилось из-за онкологии через шесть лет после возращения Байдена-младшего из этой страны. Также глава государства забыл, сколько уже работает президентом, и обратился к американцам словами «геи и джентльмены».
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Вице-спикеру сейма Польши не понравилась русская речь на улицах Тбилиси
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Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска озаботилась тем, что в Тбилиси на улицах можно услышать русскую речь, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Вице-спикер прибыла в Грузию для встречи с осужденными бывшим президентом Михаилом Саакашвили и главой оппозиционной телекомпании «Мтавари» («Главный») Николозом Гварамия, однако местные власти заявили, что законодательство страны не позволяет устроить для нее такие свидания.
После этого Гошевска обвинила власти Грузии в «пророссийской позиции».
В частности, она напомнила, что Грузия, которая участвует в международных санкциях против России, не ввела против Москвы персональные рестрикции.
«Очень много граждан России находятся в Грузии, на всех улицах слышна русская речь», – заявила она, передает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».
«Очень плохо ведут себя власти Грузии на фоне того, что делает Россия на Украине», – заявила Гошевска.
При этом она похвалила народ Грузии за «солидарность с украинцами».
В конце октября МВД Грузии сообщило, что в страну с начало года прибыло около 113 тыс. граждан России.
Граждане России могут оставаться в Грузии без визы в течение года. Ранее сообщалось о том, что после начала частичной мобилизации в Грузию прибыло около 50 тыс. россиян, примерно половина из них являются этническими грузинами или выходцами из Грузии.
Вице-спикер Сейма заявила также, что Польша готова принять на лечение осужденного на шесть лет Саакашвили, который жалуется на плохое самочувствие и находится сейчас под охраной в одной из клиник Тбилиси.
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По всей Украине объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена утром в субботу, 5 ноября, на всей территории Украины, включая Киевскую область.
Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.
По информации на портале, сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и городе Запорожье.
Накануне воздушную тревогу объявляли в шести регионах Украины.