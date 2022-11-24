«Москвич» запустил серийное производство кроссовера

«Москвич» запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3»

Московский автомобильный завод «Москвич» возобновил работу: на предприятии стартовало серийное производство городского кроссовера «Москвич 3».

Серийную сборку открыли вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».

Автомобиль представляет собой модель кроссовера, он оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л. с., 210 Н•м) в паре с автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач.

«Приоритетом станет производство электрических автомобилей на собственной платформе с постепенным повышением уровня локализации компонентов», – отметил Мантуров.

Запуск полномасштабного производства на площадке «Москвича» обеспечит работой еще около 40 тыс. человек, подчеркнули в Минпромторге.

«Задача до конца 2023 года – наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков. Следующим этапом будет создание своей универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства запланирован на конец 2025-го», – сказал Мантуров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства. Директором завода стал замглавы департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.