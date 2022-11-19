Памятный бюст полковнику Ольге Качуре открыли в Донецке

В Донецке открыли памятник легендарной «Корсе»

Памятный бюст Герою России гвардии полковнику Ольге Качуре, легендарной «Корсе» открыли на Аллее Героев в Киевском районе Донецка.

Цветы к памятнику возложил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что подвиг Ольги Качуры (позывной «Корса») войдет в историю освобождения ДНР, передает РИА «Новости».

Пушили также подчеркнул, что Качура возглавила артиллерийское подразделение, которое на протяжении всех этих восьми с половиной лет удачно выполняло все боевые задачи, с чем не мог смириться противник.

«Теперь я уверен, что Герой ДНР, Герой РФ Ольга Качура войдет в учебники истории, и уже мы начали целую череду элементов увековечивания ее памяти. Это, конечно же, барельеф на Саур-Могиле, это сегодняшний бюст на Аллее Героев», – цитирует ТАСС Пушилина.

Ольга Качура находилась у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом «Град» в Горловке, воевала в Иловайске, Авдеевке и Дебальцево. Погибла 3 августа под огнем артиллерии.

С воинскими почестями 4 августа была похоронена на Аллее Героев кладбища «Донецкое море».

В тот же день президент Владимир Путин присвоил ей звание Героя России.

Напомним, 25 августа в Новокузнецке заложили памятный камень на месте строительства Площади защитников Донбасса, основой композиции который решено сделать памятник Герою России и Донбасса Ольге Качуре.