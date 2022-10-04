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МИД указал на желание Киева при поддержке США расчленить Россию
Замглавы делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Воронцов подчеркнул стремление Украины расчленить Россию
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Киев при поддержке США хочет теперь уже не только одержать победу над Россией на поле боя, но и уничтожить ее, заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.
Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН отметил, что США наращивают поставки вооружений Украине, передают развединформацию, а также обеспечивают участие своих боевиков и советников в конфликте. Все это усиливает риск прямого военного столкновения России и НАТО, передает РИА «Новости».
Воронцов указал, что НАТО поощряет милитаристские и реваншистские настроения Украины. При этом Киев говорит уже не только о намерении «отвоевать» территории, которые потерял из-за собственной деструктивной политики, но и хочет использовать американское оружие для ударов по территории России. Более того, при поддержке США на Украине высказываются о необходимости не просто нанести России «поражение», но расчленить и уничтожить Россию.
Как подчеркнул Воронцов, именно Запад внушил Украине мысли о «скорой победе», «именно на совести США и их союзников – разжигание пламени кровавой расправы киевского режима над собственными гражданами».
Напомним, Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии генеральной ассамблеи ООН заявил, что западные страны уже открыто говорят о намерении расчленить Россию и добиться ее исчезновения с политической карты мира за самостоятельный курс, официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные масштабы.
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Гендиректора ЗАЭС Мурашова выдворили на подконтрольную Киеву территорию
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Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в связях с СБУ, его выдворили на подконтрольную Украине территорию, сообщают СМИ.
Мурашов подтвердил, что общался с сотрудником СБУ Игорем Каземирским в интернете, передавая данные о ситуации на Запорожской АЭС. Мурашов подтвердил, что он знал о повреждениях, которые наносятся АЭС украинскими обстрелами, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
По его словам, повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям, персонал подвергался и продолжает подвергаться опасности, занимаясь восстановлением станции после обстрелов. Как сообщил Мурашов, «самый вероятный вариант обстрелов – они велись со стороны Днепра, со стороны Украины».
Мурашов признался, что запретил коллективу публиковать обращение к ООН и МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы: «Я текст этого обращения не согласовал с Киевом, поскольку это могло задеть государственные интересы Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. На 66-й сессии ежегодной Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что необходимо называть вещи своими именами и не пытаться покрывать действия Украины в отношении ЗАЭС.
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Пугачева ответила ненавидящим ее «рабам» и «холопам»
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Народная артистка СССР Алла Пугачева, уехавшая из России вместе с детьми, впервые за долгое время высказалась в ответ на негативные сообщения в свой адрес.
По словам певицы, она «счастлива», что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. Из чего Пугачева сделала вывод, что если бы она им нравилась, это значило бы, что она пела и жила зря.
«Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – пишет Примадонна в своем Instagram* (признанная экстремистской и запрещенная в РФ соцсеть), передает РИА «Новости».
Ранее в СМИ появилась информация, что народная артистка СССР Алла Пугачева выставила на продажу свой элитный дом в Подмосковье за 1 млрд рублей. Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать информацию о том, что певица якобы выставила на продажу недвижимость в деревне Грязь.
По данным СМИ, Пугачева покинула территорию России без обратного билета. Сообщалось, что она отправилась из Москвы в Тель-Авив.
До этого Алла Пугачева попросила Минюст России вслед за мужем Максимом Галкиным признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим супругом.
Депутат Госдумы Петр Толстой, комментируя обращение Пугачевой, заявил, что певица утратила связь с реальностью и ее место в историческом музее времен СССР. Депутат добавил, что и иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет.
Сам Галкин после включения в список иностранных агентов заявил, что таковым себя не считает. Он заявил, что не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.
При этом юморист в последнее время неоднократно публично высказывал свою политическую позицию, критикуя политику России из-за рубежа.
Военный аналитик Онуфриенко назвал способ отбросить ВСУ в Херсонской области
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ВС России сдерживают продвижение ВСУ на правом берегу Днепра в районах Дудчан и Сухого Ставка, используя авиацию, однако риски для нашей группировки в этих районах остаются. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию в регионе.
«Наши как занимали оборону под Дудчанами, так ее и держат. Около суток назад туда подошло подкрепление, но я бы не стал ожидать резкого изменения ситуации. Сложность представляет и район Сухого Ставка, который стал уже кладбищем для ВСУ. Но тем не менее эта территория пока также под контролем противника», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
По словам собеседника, боевики наладили в этом районе переправу и подтягивают по ней бронетехнику. «Это создает серьезную опасность флангового удара по Давыдову Броду, который и так находится под постоянными атаками противника»», – отметил он.
«Очевидно, что ВСУ хотели бы также нанести удар со стороны Сухого Ставка, что дало бы им возможность окружить нашу группировку и вынудить ее оставить этот участок фронта на правом берегу Днепра. Инициатива пока находится в руках противника», – говорит эксперт.
«Вместе с тем есть два очевидных пути, которые нам стоило бы реализовать. Во-первых, это привлечение дополнительных сил авиации. Необходимо воспользоваться хорошей погодой и наносить массовые бомбо-штурмовые удары по расположениям противника», – предлагает собеседник.
«Ну и большое значение имеет живая сила. Нам просто жизненно необходимо стремительно увеличивать группировку, чтобы не только обороняться, но и отбросить ВСУ за реку Ингулец. Это, с точки зрения ведения боя, более выгодное для нас положение», – заключил Онуфриенко.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области. Как позже подчеркнул замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов, силами ВС России были пресечены попытки прорыва противника со стороны Николаева.
В среду Стремоусов сообщил, что украинские войска прорывались вдоль Днепра в направлении населенного пункта Дудчаны, но продвижение ВСУ было остановлено силами российской авиации. Хотя ВКС России удалось остановить продвижение ВСУ, ситуация в регионе остается сложной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО.
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Ракетным ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье уничтожено 15 тонн боеприпасов и два украинских Ми-24
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Российские военные поразили производственные цеха ремонта авиационной техники на заводе «Мотор Сич», сообщили в Министерстве обороны России.
Ракетными ударами в районе города Запорожья уничтожены производственные цеха «Мотор Сич», уничтожено свыше 15 тонн боеприпасов, включая снаряды к американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и два украинских боевых вертолета Ми-24.
Кроме того, на юго-западной окраине Днепропетровска ВКС России уничтожили штаб Воздушного командования «Восток» ВСУ. В районах Харькова, Краматорска и Никополя поражены пять пунктов управления ВСУ, 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника.
На Купянском направлении в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники.
«На Криворожском и Андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих», – указывается в сообщении.
У населенных пунктов Торское, Малиновка, Желанное в ДНР, Димитрово в Запорожской области и Шевченко в Николаевской области уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. У поселка Часов Яр в ДНР уничтожен зенитный-ракетный комплекс «Бук-М1». Возле населенного пункта Александровка Днепропетровской области уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300.
«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты: украинский Су-25 в районе населенного пункта Торецк ДНР и Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области. Средствами ПВО за сутки уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка Харьковской области, Урожайное, Степное, Запорожское ДНР, Пятихатки, Александровка, Каховка и Кошара Херсонской области», – добавили в министерстве.
В воздухе над населенными пунктами Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области уничтожены девять ракет РСЗО HIMARS. У деревни Ровеньки в ЛНР сбиты две баллистические ракеты «Точка-У».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 312 самолетов, 157 вертолетов, 2145 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5336 танков и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3445 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6226 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
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Стремоусов: ВСУ оказались в огневом мешке в Херсонской области
Замглавы администрации региона рассказал о боестолкновениях в районе Дудчан
В Херсонской области сохраняется линия разграничения сторон в районе поселка Дудчаны, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Продвинувшиеся украинские военные остаются в огневом мешке, заявил Стремоусов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
«Дудчаны, о которых все говорят, как раз находятся на линии разграничения», – добавил он.
Стремоусов пояснил, что сейчас находится в городе Бериславе на севере региона, от Берислава до Дудчан около 50 километров.
«Да, какая-то часть сел – продвинулись нацисты на 12 километров, там остановились, и на сегодняшний момент, в принципе, все стоит... Думаю, что это огневой мешок, в котором сейчас нацистов расстреливают», – указал замглавы администрации.
Ранее Стремоусов сообщал, что ВСУ остановлены у поселка Дудчаны на севере Херсонской области, они оказались в «огневом мешке».
Артиллерия ВДВ массированным огневым ударом уничтожила танки ВСУ
Опубликована видеозапись, на которой подразделения Воздушно-десантных войск наносят массированный огневой удар по позициям вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
В сообщении ведомства в Telegram говорится, что российская артиллерия обнаружила противника с помощью квадрокоптеров. В результате были уничтожены большое количество украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
Напомним, Минобороны России показало, как подразделения российских Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
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Экс-посол Украины Мельник обматерил Маска и назвал Tesla «дерьмом»
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Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник матом ответил на предложения Илона Маска по Крыму и Донбассу, а также заявил, что никто из украинцев не купит автомобиль Tesla.
Комментируя сообщения Маска в Twitter (соцсеть заблокирована в России), Мельник заявил: «*** (нецензурный вариант слова «отвали» – прим. ВЗГЛЯД) – это мой очень дипломатичный ответ». Кроме того, дипломат заявил, что ни один украинец никогда не купит «*** дерьмо», которым, по его мнению, является автомобиль Tesla.
Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу. В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию.
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Киев перебросил в район Кременной подготовленных в Восточной Европе наемников
Украина перебросила в район города Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) иностранных наемников, прошедших подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам Мирошника, концентрация вражеских сил в районе Кременной очень высокая. Возможность перебрасывать силы у Киева пока есть. По его словам, туда были стянуты наемники и силы, прошедшие подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе. Происходило это все на протяжении последних недель, передает ТАСС.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию обороны Луганской народной республики под городом Кременной. По словам офицера Андрея Марочко, обстановка в населенном пункте Кременная более-менее спокойная, контролируемая.
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Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным», – цитирует украинское издание «Страна» текст указа президента Украины №679 от 30 сентября. Документ опубликован на официальном сайте главы украинского государства.
Напомним, выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий в пятницу, президент России Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Президент напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
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Россия вызвала посла Казахстана из-за заявлений украинского дипломата
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Российская сторона рассчитывает, что Казахстан в скорейшие сроки окончательно вышлет украинского посла из страны, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. По этому поводу посол Казахстана был вызван на Смоленскую площадь.
На сайте МИД России говорится, что 21 августа посол Украины Петр Врублевский отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских, преступив тем самым все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике и грубейшем нарушении законов страны пребывания, предусматривающих ответственность за подрыв межнационального согласия.
В комментарии отмечается, что Россия рассчитывает на то, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства (статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста.
Также отмечается, что посол Казахстана в России Ермек Кошербаев во вторник был вызван в МИД России, ему заявлено о неприемлемости ситуации с украинским послом в республике.
«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии. Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации», – говорится в заявлении Захаровой.
Ранее Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Следственный комитет России решил дать правовую оценку высказываниям Врублевского. Позже дипломат извинился за свои высказывания.
Вучич велел Украине не пытаться оказывать на Сербию наглое давление
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Киеву не стоит пытаться оказывать давление на Сербию, как на другие европейские страны, заявил президент Сербии Александр Вучич, напомнив о бомбардировках со стороны НАТО.
Украинский посол в Белграде Владимир Толкач заявил, что ему сложно понять позицию Сербии. Он заявил, что ожидает присоединения Сербии к санкциям против России, а также призвал ее к военно-техническому сотрудничеству и совместной борьбе, передает ТАСС со ссылкой на N1 и Pink.
Как заявил в ответ Вучич, Киев ошибается, если думает, что настало подходящее время «сделать с Сербией то же, что они делали со многими европейскими странами, то есть по распоряжению третьей стороны оказывать надменное и наглое давление». Вучич заявил, что для таких шагов Украина «выбрала не ту страну», Белград не позволяет таких действий даже от тех, «кто намного сильнее» Сербии.
Вучич подчеркнул, что Сербия ничего против Украины не предпринимала, в частности, не признала референдумы в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях. При этом, как заявил Вучич, он «что-то не помнит, чтобы в 1999 году», когда НАТО бомбило Югославию, украинская сторона «отменила авиасообщение между Киевом и Римом или Веной, или с теми странами, которые участвовали в агрессии на Республику Югославию». Он подчеркнул, что позиция Сербии «чиста как слеза» с юридической точки зрения, поэтому ему нечего бояться.
Напомним, Вучич, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, указал на ситуацию с Косово и спросил, в чем разница между суверенитетом Украины и Сербии. Сербия, как подчеркнул Вучич, не нарушала суверенитет другой страны, но «это не помешало 19 богатым суверенным странам-членам НАТО совершить нападение, подорвать суверенитет без согласия СБ ООН».
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Рогозин объяснил заявления Маска о Крыме влиянием русской женщины
Предстоящий полет космонавта Роскосмоса Анны Кикиной на корабле Crew Dragon повлиял на мнение основателя SpaceX Илона Маска об Украине, Донбассе и Крыме, заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин отметил, что Маск выступил с заявлениями относительно Украины, Донбасса и Крыма накануне полета его корабля Crew Dragon к МКС. В экипаж входит Кикина. «Вот что русская женщина сделала с американцем», – заявил Рогозин в Telegram.
Запуск к МКС корабля Crew Dragon запланирован на 5 октября. В экипаж также входят астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коити Ваката.
Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска и назвал автомобили Tesla «дерьмом».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск достоин присвоения внеочередного офицерского звания.
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ВСУ попали в «огневой мешок» на севере Херсонской области
Продвижение украинских войск в районе села Дудчаны на севере Херсонской области остановлено, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил, что подразделения ВСУ оказались в «огневом мешке». Союзные силы заняли линию обороны, работает авиация и артиллерия, «добивая тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации», сказал он. Никаких дальше продвижений нет, передает РИА «Новости» слова замглавы администрации Херсонской области.
Он сообщил, что украинские войска пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор.
Ранее во вторник военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что ВС России сдерживают продвижение ВСУ на правом берегу Днепра в районах Дудчан и Сухого Ставка, используя авиацию, однако риски для нашей группировки в этих районах остаются.
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Большинство россиян положительно отнеслись к вхождению новых регионов в состав России
Три четверти граждан положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей в состав России (75%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным опроса ВЦИОМ, россияне информированы о проведении референдумов в ДНР, ЛНР и освобожденных районах Херсонской и Запорожской областей – в той или иной степени о них слышали 96%. Из них хорошо знают об этом 80%. Узнали о проведенных референдумах впервые в ходе опроса 4%, говорится в исследовании на сайте центра.
Три четверти граждан положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей в состав России (75%). Каждый второй заявил об этом с полной уверенностью – 52%. Нейтральные оценки высказал каждый восьмой (12%), негативные – 11%.
При этом, по мнению большинства (77%) информированных россиян, референдумы прошли честно, без серьезных нарушений, уверены в обратном 11%, затруднились с ответом или не отвечали на этот вопрос (12%).
Считают, что Россия должна защищать интересы жителей этих территорий 83% граждан, противоположной позиции придерживаются 11%, 6% затруднились с ответом.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 1 октября по заказу Экспертного института социальных исследований. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Появились подробности сотрудничества гендиректора ЗАЭС Мурашова с СБУ
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов передавал СБУ данные, которые использовались для координации ударов по Энергодару, сообщил руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В эфире «Соловьев Live» (фрагмент опубликован в Telegram-канале Рогова) Рогов рассказал, что Мурашов знал, откуда идут обстрелы. Переданные Мурашовым данные использовались Службой безопасности Украины вовсе не для обеспечения безопасности атомной станции, а для координации ударов, для диверсионных актов диверсионно-разведывательных групп, дискредитации деятельности атомной станции и выработки на ней электроэнергии, отметил Рогов. Генеральный директор ЗАЭС не мог этого не знать, передает слова Рогова РИА «Новости».
Подозрения в отношении Мурашова возникли «не сегодня и не вчера», но он был задержан только после подтверждения данной информации следствием, сообщил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Рогов допустил, что гендиректор ЗАЭС сотрудничал с СБУ не по своей воле, а по причине «постоянного шантажа» со стороны своего работодателя – Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) «Энергоатом», подчиняющейся президенту Украины Владимиру Зеленскому, и «постоянного террора» со стороны украинских властей. «Если у него был большой страх перед СБУ, значит, нашли механизмы [шантажа], какими можно действовать», – добавил руководитель движения «Мы вместе с Россией».
Напомним, Мурашова выдворили на подконтрольную Киеву территорию после его признания в связях с украинскими спецслужбами. Гендиректор ЗАЭС рассказал, что при помощи мессенджеров передавал представителям киевского режима сведения о состоянии дел на предприятии. При этом он осознавал, что обстрелы стратегического объекта ведутся со стороны вооруженных сил Украины и могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данным о сотрудничестве Мурашова с СБУ.