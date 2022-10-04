МИД указал на желание Киева при поддержке США расчленить Россию

Замглавы делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Воронцов подчеркнул стремление Украины расчленить Россию

Киев при поддержке США хочет теперь уже не только одержать победу над Россией на поле боя, но и уничтожить ее, заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН отметил, что США наращивают поставки вооружений Украине, передают развединформацию, а также обеспечивают участие своих боевиков и советников в конфликте. Все это усиливает риск прямого военного столкновения России и НАТО, передает РИА «Новости».

Воронцов указал, что НАТО поощряет милитаристские и реваншистские настроения Украины. При этом Киев говорит уже не только о намерении «отвоевать» территории, которые потерял из-за собственной деструктивной политики, но и хочет использовать американское оружие для ударов по территории России. Более того, при поддержке США на Украине высказываются о необходимости не просто нанести России «поражение», но расчленить и уничтожить Россию.

Как подчеркнул Воронцов, именно Запад внушил Украине мысли о «скорой победе», «именно на совести США и их союзников – разжигание пламени кровавой расправы киевского режима над собственными гражданами».

Напомним, Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии генеральной ассамблеи ООН заявил, что западные страны уже открыто говорят о намерении расчленить Россию и добиться ее исчезновения с политической карты мира за самостоятельный курс, официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные масштабы.

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