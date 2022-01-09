На акции против COVID-ограничений во Франции вышли более 100 тыс. человек

Советник канцлера ФРГ и советник президента Франции проехались на «русской тройке»

Советник канцлера Германии Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн проехались по Московской области на «русской тройке» перед переговорами с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

Плетнер и Бонн уселись в сани, расписанные под хохлому и запряженные лошадьми под управлением кучера в меховой шапке, передает РИА «Новости».

Во время поездки выпал снег, а также установилась небольшая минусовая температура. После прогулки советников угостили чаем из самовара на улице.

После этого они прошли внутрь помещения, там их встретил Козак. Им рассказали про историю усадьбы «Архангельское», где прошла поездка, и показали макет этой усадьбы.

Ранее сообщалось, что Козак проведет встречу с коллегами по нормандскому формату из Германии и Франции в Москве по конфликту вокруг Украины.