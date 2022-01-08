Зеленский призвал США ввести санкции против «Северного потока – 2» Нацбанк Украины опроверг информацию об остановке работы Фабрики банкнотной бумаги 8 января 2022, 14:47 Текст: Александра Юдина

Национальный банк Украины опроверг информацию об остановке работы Фабрики банкнотной бумаги из-за проблем с поставками газа, которую ранее распространил депутат президентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, сообщили в пресс-службе НБУ. «Информация о приостановке работы Фабрики банкнотной бумаги не соответствует действительности. Фабрика банкнотной бумаги, как и весь Банкнотно-монетный двор, работает и будет работать в штатном режиме в соответствии с производственной программой», – передает «Украинские новости» сообщение пресс-службы. Напомним, 5 января крупнейший на Украине маслозавод предупредил об остановке из-за подорожания газа. Только стоимость газа выше в 10 раз по сравнению с прошлогодней. Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ. Кроме того, украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.

На Украине заявили о блокаде поставок угля из Казахстана 5 января 2022, 17:33

Фото: Vladimir Tretyakov/AP Photo/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Поставки угля на Украину из Казахстана прекратились, несмотря на контракт, заявил глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко. «Нет, из Казахстана не идет (уголь). Есть заключенный контракт у «Центрэнерго» на 660 тыс. тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь», – цитирует Галущенко РИА «Новости». Также в среду Галущенко сообщал, что поставки угля на Украину проводятся по графику, до конца отопительного сезона страна получит 1,6-1,8 млн тонн угля. В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Президент страны пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет. США и Германия сочли действия России вызовом миру в Европе 6 января 2022, 01:32 Текст: Антон Антонов

И Вашингтон, и Берлин полагают, что действия России в отношении Украины бросают вызов безопасности в Европе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Блинкен сказал, что «и США, и Германия рассматривают действия» Москвы «как немедленный и неотложный вызов миру и стабильности в Европе». Вашингтон и Берлин, по его словам, осудили «наращивание» Россией «военных сил на границе с Украиной, а также все более жесткую риторику Москвы по мере того, как она продолжает распространять ложную версию о том, что Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией». Госсекретарь отметил, что сейчас газ по «Северному потоку – 2» «не поступает». По его словам, «если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, конечно, будет сложно представить, как газ будет поступать по нему в будущем», передает ТАСС. Бербок заявила, что только «диалог» позволит урегулировать кризис вокруг Украины, «нет альтернативы политическому решению». Она сказала, что «Германия всегда пыталась искать диалог в нормандском формате». По словам Бербок «любые действия со стороны России будут иметь цену», а «нарушение суверенитета» Украины приведет к «серьезным последствиям». Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Суд в Киеве арестовал все имущество Порошенко 6 января 2022, 15:38

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Печерский суд Киева наложил арест на все имущество экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщил его адвокат Игорь Головань. «Сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича», – передает слова юриста РИА «Новости». Защита лидера «Европейской солидарности» намерена подать апелляцию на решение суда. Напомним, украинская прокуратура направила в суд ходатайство об аресте всех активов и имущества Порошенко. Ранее Порошенко заявил о намерении вернуться в Киев 17 января. Он сообщил, что собирается явиться в суд и провести встречу с генпрокурором. Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов. Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию. Депутат партии Зеленского призвал к прямым закупкам газа у России 6 января 2022, 19:15 Текст: Алексей Дегтярев

Украинской стороне стоит возобновить прямые закупки газа у России, заявил депутат пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Олег Семинский. «Я глубоко убежден, что нам надо создать рабочую группу, определить площадку с российским Газпромом и закупать газпромный газ напрямую по открытому контракту по понятной цене... Понятно, что у нас есть конфликт, но мы не тянем без российского газа – у нас баланс не перекрывается, понимаете», – сказал Семинский в эфире телеканала «Наш», передает «Страна.ua». Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ. Кроме того, украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной. Также крупнейший в стране «Яготинский маслозавод» (Киевская область) сообщил, что находится на грани остановки из-за десятикратного подорожания газа. Американский эксперт указал на несопоставимость ВСУ и ВС России в случае войны 6 января 2022, 17:17 Текст: Алексей Дегтярев

Реформы вооруженных сил Украины (ВСУ) не помогут Киеву поменять баланс сил в случае столкновения с Москвой, считает американский эксперт по безопасности Марк Эпископос. Украинская сторона в последние годы модернизировала армию и переоснастила ее новыми видами техники, ВСУ заказали у Турции беспилотники «Байрактар», налажено производство противокорабельных ракет «Нептун», отметил Эпископос в статье для National Interest, передает РИА «Новости». Однако эти реформы не смогут поменять баланс сил в случае гипотетического столкновения с российской армией, поскольку у России подавляющий перевес во всех отношениях. ВСУ могут представить до 250 тыс. человек, 2,5 тыс. танков и 785 САУ, а Россия может выставить порядка 1 млн военных, 13 тыс. модернизированных танков и свыше 6,5 тыс. САУ. Также российская армия будет иметь абсолютное преимущество в Черном море. Украинские ВВС оснащены устаревшим парком советских самолетов 1960–1970-х годов, ВКС России же имеют новейшие истребители и улучшенные бомбардировщики, обширную сеть ПРО, указал Эпископос. Несопоставимы и военные бюджеты стран: Киев тратит на армию порядка 5,2 млрд долларов, а Москва – 65 млрд долларов. В случае масштабного конфликта украинская армия понесет огромные потери, а Украина лишится промышленной и военной инфраструктуры, такой как аэродромы и штабы командования. Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны. Премьер Баварии осудил угрозы «зеленых» в адрес «Северного потока – 2» 6 января 2022, 06:34 Текст: Антон Антонов

Политика вошедших в правительственную коалицию «зеленых» вредит Германии, заявил премьер земли Бавария Маркус Зедер. По мнению Зедера, угрозы «зеленых» отказаться от использования «Северного потока – 2» «вредят прежде всего Германии». Он подчеркнул, что «Германия зависит от надежных поставок газа при сильном росте цен», передает ТАСС со ссылкой на dpa. Зедер опасается «наивной и ненадежной внешней политики со стороны «зеленых», в частности, в отношениях с Россией. Он считает, что ситуация вокруг Украины серьезная, но «постоянно угрожать – это не решение», а новое правительство «говорит в два голоса». Напомним, канцлер Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок выступили с прямо противоположных позиций по вопросу о судьбе газопровода «Северный поток – 2». Шольц заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» никакого отношения к политике не имеет. Бербок же сказала, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным». Однако позднее Бербок заявила, что достигла консенсуса с канцлером по теме «Северного потока – 2». Порошенко захотели лишить всего имущества 6 января 2022, 14:20

Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская прокуратура направила ходатайство об аресте всех активов и имущества бывшего главы государства и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Ходатайство было направлено в Печерский суд Киева, его уже начали рассматривать, сообщил источник в суде «Страна.ua». Ранее Порошенко заявил о намерении вернуться в Киев 17 января. Он сообщил, что собирается явиться в суд и провести встречу с генпрокурором. Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов. Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию. В ЛНР объявили военные сборы для резервистов 6 января 2022, 20:09 Текст: Алексей Дегтярев

Руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник распорядился провести военные сборы, в которых будут участвовать резервисты. «Постановляю: Народной милиции ЛНР организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе», – цитирует указ главы ЛНР РИА «Новости». Также в указе говорится, что мероприятия проводится с 10 по 15 января для подготовки и «совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности». Предыдущие военные сборы резервистов в ЛНР проводились в сентябре 2021 года. Козак заявил о приверженности Берлина и Парижа минским договоренностям 6 января 2022, 21:11 Текст: Алексей Дегтярев

Новое руководство Германии и французские власти привержены реализации минских соглашений, заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак после переговоров в Москве. «Все они – и новое правительство Германии, руководство Франции подтвердили свою приверженность минским соглашениям – безальтернативной основе для урегулирования на юго-востоке Украины», – цитирует Козака РИА «Новости». Он добавил, что в ходе встречи с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном обсудил несколько практических шагов по реализации минских соглашений. «Договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт», – заключил Козак. Напомним, Плетнер и Бонн провели встречу с Козаком, в ходе нее они обсудили ситуацию вокруг Украины. Украина и Турция активизировали сотрудничество военных разведок 6 января 2022, 11:54 Текст: Вера Басилая

Руководители военных разведок Украины и Турции договорились об углублении и активизации сотрудничества, сообщает главное управление разведки украинского минобороны. «На днях состоялся визит главы отечественной военной разведки бригадного генерала Кирилла Буданова в Турецкую Республику, во время которого состоялась его встреча с турецким коллегой – генерал-лейтенантом Рафетом Далкираном», – говорится в сообщении украинского ведомства в Facebook. Главы военных разведок обсудили состояние и тенденции развития ситуации с безопасностью в мире, Черноморском регионе и вокруг Украины. Они также рассмотрели текущие и перспективные угрозы национальной безопасности обеих стран, их источники, риски эскалации и возможные меры по нейтрализации. Отмечается, что была достигнута договоренность об углублении и активизации сотрудничества украинской и турецкой военных разведок. Ранее Украина получила турецкую систему боевого управления для военных кораблей, а украинские разведчики провели учения вблизи Крыма. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Посол Украины в Германии усомнился в «трезвом немецком взгляде» 6 января 2022, 03:45 Текст: Антон Антонов

Украинский посол в Германии Андрей Мельник считает, что России удастся «если не заблокировать, то по крайней мере затормозить» продвижение Украины в НАТО. «Хотя нам нельзя говорить: «Давайте сейчас в ЕС, а НАТО тогда где-нибудь позже», – приводит его слова «Европейская правда». Мельник опасается, что «страх перед войной омрачает трезвый немецкий взгляд». Кроме того, как отметил посол, украинской стороне постоянно напоминают, что для членства в ЕС и НАТО Украине нужен «прогресс в реформах», передает РИА «Новости». Напомним, Мельник пожаловался на игнорирование немцами Киева: по его словам, представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Украины, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично». Раскрыта цена за президентский люкс отеля, где остановились Зеленский и Коломойский 5 января 2022, 16:06 Текст: Алексей Дегтярев

Стоимость президентского номера в отеле, где остановился украинский лидер Владимир Зеленский вместе с олигархом Игорем Коломойским, составляет около 100 тыс. гривен (больше 3,6 тыс. долларов), сообщают украинские СМИ. Президентский люкс площадью 299 квадратных метра имеет прихожую, гостиную с каминным залом, три спальни, гардероб, мини-кухни, сауны, гидромассажную ванну, джакузи и просторную видовую террасу с плетеной мебелью, передает «Страна.ua». Отмечается, что в стоимость номера не включено питание, шведский стол на завтрак будет стоить 400 гривен (14,6 долларов) с персоны. Накануне сообщалось, что Зеленский приехал на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в отеле, где находится украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Коломойский сообщал, что не намерен встречаться с президентом. Украина получила турецкую систему боевого управления для военных кораблей 6 января 2022, 00:10 Текст: Антон Антонов

Разработанную турецкой компанией Havelsan систему боевого управления ADVENT SYS для военных кораблей поставили на Украину, сообщили СМИ Турции. Как пишет Aydinlik со ссылкой на свои источники, сначала систему экспортировали в Пакистан, затем – на Украину и в Индонезию. При этом не сообщается, когда заключали контракт и когда Украина получила систему, передает ТАСС. Напомним, Украина с 2018 года вела переговоры с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов. С 2019 года началось испытания турецких ударных дронов Bayraktar ТВ2. Первая партия из Турции в Украину прибыла в июле 2021 года. Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА Газпром и турецкая компания Botas заключили новый контракт 6 января 2022, 14:06 Текст: Вера Басилая

Новый контракт сроком на четыре года между «Газпром экспорт» и компанией Botas предполагает поставку 5,75 млрд куб. м газа ежегодно по газопроводу «Турецкий поток». Пакет соглашений, касающихся сотрудничества в области поставок газа и использования газотранспортной инфраструктуры, был подписан перед новогодними праздниками. «В частности, подписан новый контракт на поставку природного газа в адрес Botas, начиная с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 млрд куб. м газа по газопроводу «Турецкий поток» ежегодно в течение четырех лет», – приводит ТАСС сообщение Газпрома. Ранее сообщалось, что Турция и Газпром ведут переговоры по увеличению поставок газа в республику, у газопровода «Турецкий поток" в 2022 году были незаконтрактованные мощности в объеме 9,75 млрд куб. м. За 11 месяцев 2021 года холдинг поставил в Турцию газа на 83,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. «Голубой поток» был введен в эксплуатацию в конце 2002 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год. Экспортный газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года. Крупнейший на Украине маслозавод предупредил об остановке из-за подорожания газа 5 января 2022, 15:45 Текст: Елизавета Булкина

«Яготинский маслозавод» (Киевская область), который ялвется крупнейшим на Украине, находится на грани остановки из-за десятикратного подорожания газа, об этом предприятие сообщило своим партнерам. «Кризисная ситуация в молокоперерабатывающей сфере <…> достигла апогея. Только стоимость газа выше в 10 раз по сравнению с прошлогодней. Начиная с 1 января 2022 года, общество «Яготинский маслозавод» вынужден выполнять ваши заявки на поставку продукции частично, с дальнейшей остановкой производства», – передает заявление завода ТАСС. Руководство предприятия сообщило, что при достижении финансово-экономической стабилизации поставки продукции будут возобновлены. Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ. Кроме того, украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.