Стало известно о нехватке наличных в банкоматах столицы Казахстана

Наличные деньги заканчиваются в банкоматах в столице Казахстана, однако во многих магазинах вновь можно расплатиться картой, сообщили очевидцы.

Многие жители Нур-Султана в пятницу решили воспользоваться нерабочим днем по случаю Рождества, чтобы снять деньги в связи с тем, что в последние дни на фоне проходящих в Казахстане беспорядков наличные стали единственным средством расчета. Из-за этого в городе можно было наблюдать очереди в банковские аппараты, передает ТАСС.

Возле некоторых отделений банков царит настоящий ажиотаж, дежурит полиция. Однако, несмотря на это, споров и потасовок в очередях нет, наоборот, горожане охотно подсказывают друг другу адреса ближайших банкоматов и обмениваются информацией о том, где сняли деньги их родственники или знакомые.

При этом ко второй половине дня пятницы в большинстве аппаратов деньги закончились, около банкоматов можно было увидеть по одному-два человека, которые подходили и ни с чем отправлялись дальше на поиски места, где можно снять деньги. На многих отелях и бизнес-центрах на входе наклеены листы бумаги с надписями «Банкоматов и терминалов нет». Пункты обмена валют продолжают оставаться закрытыми.

При этом в магазинах суматохи не наблюдается, людей немало, но назвать спрос ажиотажным нельзя. В супермаркете «Москва», расположенном в административной части города, в нескольких сотнях метров от резиденции президента Казахстана, продавщица Гульнара рассказала, что в пятницу посетителей значительно меньше, чем было в четверг. «Вчера было очень много людей, закупались активнее, чем на Новый год», – сказала она.

Кроме того, во многих магазинах вновь заработала система безналичного расчета. Около 17.00 (14.00 мск) ряд интернет-ресурсов сообщил, что в банкоматах снова появились наличные деньги. Однако в дальнейшем вечером выяснилось, что это не всегда так.

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Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. В Казахстан также прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.

7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Позже МВД Казахстана объявило об освобождении всех мэрий и отделений полиции, а также отчиталось о ликвидации 26 вооруженных преступников. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.

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