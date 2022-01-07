Патриарх Кирилл назвал причину отхода современных людей от религии

Развитие науки и технологий заставляет человека чувствовать себя сильнее, что становится основной причиной отхода современных людей от религиозной веры, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«По мере развития науки, техники и технологий человек становится все сильнее и сильнее, и на фоне развивающейся человеческой силы он все меньше и меньше нуждается в Боге. Вот тут-то, я думаю, и лежит основная причина отхода от религии многих современных людей. <...> Сегодня у человека появляется все больше и больше возможностей влиять на среду, и потому у людей неразумных... появляется мысль, что Бога и вовсе нет. Глубочайшее заблуждение. Дьявол аплодирует, но все это совершенно не означает, что его аплодисменты – к нашей славе», – передает РИА «Новости» слова патриарха Кирилла в рождественском интервью телеканалу «Россия 1».

Человек не может жить без Бога – творца жизни, считает он. «Дай Бог, чтобы человечество, опираясь на развитие науки, техники, технологий, все больше и больше осознавало присутствие Божественного начала в жизни – личной жизни и жизни всего космоса», – заключил предстоятель Русской церкви.

По его словам, религиозная вера более логична и разумна, чем вера в эволюцию без изначальной божественной воли.

«Перевести все в примитивную идею некой эволюции, которая из космической песчинки вырастила разумного человека, – что может быть более фантастическим? А ведь люди сейчас в это верят. Они отрицают, что из песчинки, или не из песчинки, но по воле некой великой силы произошел весь этот генезис вселенной и появление человека. В это не верят, а верят в то, что все само произошло неким эволюционным путем, от песчинки до человека разумного. Значит, и там, и там – вера. С моей точки зрения, религиозная вера – более логичная, более разумная», – сказал патриарх Кирилл.

Верить может любой человек, независимо от образования, потому что вера – это Божий дар, и он распространяется на всех, добавил он.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед новогодним молебном в столичном храме Христа Спасителя сказал, что православные молятся о том, чтобы в новом году люди сохранили здоровье, любовь и милосердие.