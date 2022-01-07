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В Роспотребнадзоре назвали симптомы при заражении гриппом и COVID-19
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Определить одновременное заболевание гриппом и COVID-19 можно исходя из постепенного проявления и наращивания симптомов и той, и другой болезни, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
По ее словам, определить одновременное заражение двумя вирусами без лабораторной диагностики непросто, но возможно. Как отметила специалист, для гриппа характерно очень быстрое нарастание симптомов: буквально за несколько часов температура тела повышается до 38-39 градусов и более, появляются головная боль, ломота в мышцах. При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно, добавила доктор медицинских наук, передает РИА «Новости».
«Если через какой-то промежуток времени [к симптомам заболевания гриппом] присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции», – пояснила Руженцова.
При этом, по ее словам, если инфицирование гриппом произошло в инкубационном периоде коронавирусной инфекции, симптомы могут обеих инфекций могут возникнуть почти одновременно.
Правильное лечение при одновременном заражении гриппом и коронавирусом может назначить только врач с учетом выраженности симптомов, возраста и особенностей пациента, уточнила Руженцова.
Специалист Роспотребнадзора добавила, что в большинстве случаев при выявлении сопутствующего коронавирусу гриппа не потребуется дополнительных препаратов.
«Применяемые при COVID-19 противовирусные препараты широкого спектра действия работают против обоих вирусов, а симптоматическая терапия одинакова», – заключила она.
Ранее сообщалось, что в России зафиксированы случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. В октябре оба вируса перенесла беременная женщина в Севастополе.
Джоковича задержали и выслали из Австралии
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Первая ракетка мира Новак Джокович не смог въехать в Австралию, местные власти аннулировали визу, задержали и выслали теннисиста из страны, следует из сообщения пограничной службы Австралии.
Ведомство подтвердило, что Джокович «не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была аннулирована». Как поясняется, граждане других стран, «у которых нет действующей визы при въезде или у которых была аннулирована виза, будут задержаны и высланы из Австралии», передает РИА «Новости».
Теннисист не смог пройти паспортный контроль, так как член его команды, отвечавший за сбор документов, допустил ошибку, выбрав тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации. В результате Джокович несколько часов провел в комнате, охраняемой полицией. Местные власти отказались помогать ему с получением визы для участия в открытом чемпионате Австралии.
Джокович неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации от коронавируса. Организаторы Australian Open требуют, чтобы участники были привиты или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник Джокович сообщил о получении такого освобождения.
Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с Джоковичем, заявив спортсмену, что все органы власти Сербии «принимают меры, чтобы издевательства над лучшим теннисистом мира в кратчайшие сроки прекратились». Страна намерена «бороться за Новака Джоковича, за правосудие и справедливость».
Отец первой ракетки мира Срджан Джокович заявлял, что его сына «держали в плену пять часов». Он призвал «поднимать тревогу» для «борьбы за либеральный мир», за «весь мир». Позднее отец спортсмена сообщил, что теннисист возвращается из Мельбурна домой, передает Sputnik.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, комментируя отказ в визе Джоковичу, сказал, что «правила есть правила, особенно когда речь идет о границах». По его словам, «никто не стоит выше правил». Моррисон заявил: «Наша сильная пограничная политика имела решающее значение для Австралии, где уровень смертности от COVID-19 один из самых низких в мире, мы продолжаем проявлять бдительность».
Позднее Моррисон заявил, что «доказательства полученного им медицинского освобождения были признаны недостаточными». Джокович «предоставил информацию авиакомпании, которая разрешила ему подняться на борт и совершить полет», но «это не гарантирует въезд в Австралию». По словам премьер-министра, у Джоковича на момент пересечения границ «не было действующего медицинского освобождения от вакцинации», которая является обязательным условием для въезда в Австралию, передает ТАСС.
Напомним, на днях власти австралийского штата Новый Южный Уэльс впервые выявили омикрон-вариант коронавируса у человека, не посещавшего ни одну из африканских стран. Как сообщили в региональном Минздраве, общее число инфицированных этим штаммом в штате достигло семи, еще два человека ожидают результаты ДНК-анализа. Тогда сообщалось, что в Австралии зафиксированы восемь случаев инфицирования омикрон-вариантом коронавируса.
Король и королева Швеции заболели коронавирусом после вакцинации
Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия получили положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщают СМИ со ссылкой на Королевский двор.
«Тесты короля и королевы Швеции, согласно сообщению Королевского двора, дали положительный результат на COVID-19. У них легкие симптомы и они чувствуют себя хорошо в сложившихся обстоятельствах», – цитирует сообщение «Шведского радио» РИА «Новости».
Король и королева полностью вакцинированы от коронавируса, они также проходили вакцинацию. Королю сейчас 75 лет, его супруге – 78.
Ранее президент Мавритании 65-летний Мохамед ульд Газвани заразился коронавирусом.
В США зафиксировали 1 млн заболевших коронавирусом за сутки
В Соединенных Штатах выявлено свыше 1 млн заболевших коронавирусной инфекцией за сутки, это абсолютный рекорд, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Зарегистрированный в США суточный рекорд также является мировым рекордом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
«Рекордно высокий показатель: 1 082 549 случаев 3 января 2022 года», – сообщил университет.
За этот период умерли 1688 заболевших.
Всего в Соединенных Штатах от коронавируса умерли более 827,2 тыс. человек, подтверждено почти 56,2 млн случаев болезни.
Макрон отказался считать противников вакцинации гражданами
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что непривитые не должны считаться гражданами страны, и выразил готовность далее максимально ограничивать невакцинированным доступ к участию в общественной жизни.
По словам французского лидера, он не желает злить народ Франции, но вот невакцинированных он действительно хочет разозлить, и намерен идти до конца, максимально ограничивая им доступ к участию в общественной жизни.
«Я не собираюсь сажать их (невакцинированных) в тюрьму, я не собираюсь насильно их вакцинировать. Поэтому мы должны сказать им: с 15 января вы больше не сможете ходить в ресторан. Вы больше не сможете пойти выпить кофе, вы больше не сможете пойти в театр. Вы больше не сможете ходить в кино. Когда моя свобода угрожает свободе других, я становлюсь безответственным. А безответственный человек больше не является гражданином», – заявил он в интервью газете Le Parisien, передает РенТВ.
В конце декабря на фоне усиления эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма «омикрон» власти Франции объявили о подготовке законопроекта, предполагающего замену санитарных пропусков на вакцинные. Согласно законопроекту, вакцинный пропуск будет требоваться при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования. Документ будет выдаваться только при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет является поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков. Новые требования будут распространяться на всех лиц старше 16 лет.
Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение санкций за изготовление и использование поддельных документов.
В последние недели число заболевших во Франции резко растет. В среду в стране был установлен новый антирекорд – более 332 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 за сутки.
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В России не зафиксировали случаи обнаруженного во Франции штамма COVID-19
Новый штамм коронавируса с 46 мутациями, зафиксированный во Франции, не обнаружен в России, сообщил Роспотребнадзор.
«В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Сейчас нет оснований считать, что новый вариант, выявленный во Франции, может представлять особый интерес, поскольку он не получил распространения за два месяца, указали в Роспотребнадзоре, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса с 46 мутациями обнаружен на юге Франции.
Неизвестный штамм был выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране.
Глава РАН назвал сроки признания российских вакцин международными регуляторами
Международные регуляторы признают российские вакцины против коронавируса в 2022 году, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
«В 2022 году это 100% произойдет. Но надо понимать, что это улица с двусторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях и требуют навести порядок с унификацией. Они тоже правы, все стадии производства вакцины должны быть подвержены соответствующему контролю», – передает его слова ТАСС.
Сергеев добавил, что некоторые иностранные компании, которые видят в российских вакцинах конкурентов, «лоббируют свои интересы, в том числе затрудняя проникновение (вакцин из РФ)».
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.
В России за сутки выявили 15,9 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 15903 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 15903 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявили 10 570 212 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1297, Москве – 1967, Московской области – 974.
Также за сутки зафиксировано 834 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 312 187 человека.
За сутки в России полностью выздоровели 27 071 человек, всего выздоровели 9 575 147 человек.
Накануне, 3 января, в России выявили 16343 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 440.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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За сутки в России выявили 15,7 тыс. новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки было выявлено 15 772 случая коронавируса, всего с начала пандемии общее число зарегистрированных случаев заболевания составило 10,5 млн.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 581 человек, за это же время скончались 828 пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве за сутки выявлено 2307 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1273, в Московской области – 775.
Накануне в России было выявлено 15903 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 131.
Джоковича разместили в Австралии в отеле с беженцами
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович, австралийскую визу которого аннулировали, был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев, сообщают СМИ.
О том, что первая ракетка мира находится в отеле с беженцами, сообщила журналистка австралийского подразделения Guardian Кейт Келли на своей странице в Twitter.
По информации источника, на фасаде здания присутствуют граффити, которые гласят, что находящиеся в отеле люди содержатся в нечеловеческих условиях, передает РИА «Новости».
Возле отеля собралось несколько болельщиков Джоковича, которые требуют выпустить теннисиста. К ним примкнули люди, требующие «освободить» не только серба, но и всех беженцев.
Ранее пограничная служба Австралии сообщила об аннулировании визы Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. В четверг австралийские власти сообщили, что не планируют депортировать Джоковича до новых слушаний, назначенных на понедельник.
Теннисист не смог пройти паспортный контроль, так как член его команды, отвечавший за сбор документов, допустил ошибку, выбрав тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации. В результате Джокович несколько часов провел в комнате, охраняемой полицией. Местные власти отказались помогать ему с получением визы для участия в открытом чемпионате Австралии.
Джокович неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации от коронавируса. Организаторы Australian Open требуют, чтобы участники были привиты или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник Джокович сообщил о получении такого освобождения.
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Под Нижним Новгородом зарегистрировали первый случай «омикрона»
В Нижегородской области зафиксирован первый случай штамма «омикрона» у невакцинированной пациентки, сообщил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.
«В Нижегородской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией штаммом «омикрон», – сообщил Мелик-Гусейнов в своем Instagram.
Он отметил, что пациентке 28 лет, она не прививалась от коронавируса. Врачи отмечают, что у девушки состояние средней тяжести, она лечится в одном из госпиталей Нижнего Новгорода.
«Заболевание сопровождается вирусной пневмонией (КТ-1 – до 25% поражения легких). Получает лечение согласно метод рекомендациям Минздрава России», – указал глава ведомства.
Он предположил, что девушка, вероятно, заболела не на территории региона.
Напомним, замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова призвала не относиться безответственно к «омикрону», она заявила, что штамм нельзя считать сравнительно безопасным, он пока еще очень слабо изучен.
Случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 выявлены в Хорватии и БиГ
В Хорватии и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) выявлены случаи заражения одновременно вирусом гриппа и коронавирусом, сообщают СМИ.
Сотрудница Хорватского института общественного здравоохранения Ясмина Вранеш рассказала, что накануне «выявили у пациента оба вируса – вирус гриппа и коронавирус». Она отметила, что «это не является (чем-то) незнакомым, что можно заразиться несколькими патогенами сразу». По ее словам, нужно установить, «какая будет клиническая картина у людей, у которых одновременно имеются оба вируса», передает ТАСС со ссылкой на HRT.
Канал РТРС сообщает, что первый «случай одновременного инфицирования этими двумя вирусами в Республике Сербской» был выявлен у «пациента 2000 года рождения, который пока что гемодинамически и респираторно стабилен».
Напомним, случаи одновременного заражения вирусом гриппа и коронавирусом были также выявлены в Испании, Бразилии, Израиле.
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Путин поручил привлекать переболевших COVID-19 к прохождению диспансеризации
Президент России Владимир Путин поручил провести информационную кампанию для переболевших ковидом россиян, чтобы привлечь их к прохождению углубленной диспансеризации.
«Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести информационную кампанию в целях привлечения граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), к прохождению углубленной диспансеризации в медицинских организациях субъектов России», – говорится в поручении по итогам пресс-конференции Путина, опубликованной на сайте Кремля.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 марта 2022 года. Ответственными за исполнение президент назначил министра здравоохранения Михаила Мурашко и руководителей регионов.
Ранее минздрав включил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. К приоритету 1-го уровня для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции относятся лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, а также граждане, проживающие в городах с численностью 1 млн человек и более. Вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной инфекции проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.
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Лайнер с 2 тыс. пассажиров прервал круиз из-за COVID-19
Круизный лайнер Spectrum of the Seas с более 2500 пассажиров на борту прервал путешествие и вернулся в порт Гонконга из-за коронавируса, сообщает издание South China Morning Post.
Как пишет газета, в среду круизному лайнеру Spectrum of the Seas было приказано прервать поездку и вернуться в Гонконг для обязательного тестирования пассажиров на коронавирус после того, как девять из них были идентифицированы как «имеющие тесные контакты с предварительно положительными случаями заражения штаммом «омикрон», передает РИА «Новости».
Лайнер Spectrum of the Seas отправился в круиз в воскресенье, ожидалось, что поездка продлится до четверга, однако кораблю пришлось вернуться в порт на день раньше. Около 2500 пассажиров, а также команда из 1200 человек, должны пройти обязательное тестирование на коронавирус. Компания Royal Caribbean International, владеющая лайнером, заявила, что участникам круиза будет возвращено 25% стоимости билета.
Девять пассажиров, отнесенных к категории лиц с тесными контактами с источниками заражения, ранее были изолированы на корабле. Несмотря на то, что анализы показали отрицательный результат, все изолированные будут отправлены в карантинный центр для дальнейшего обследования.
C начала пандемии в Гонконге было выявлено 12 690 случаев заражения СOVID-19, 213 человек скончались.
Ранее университет Гонконга опубликовал изображение варианта коронавируса «омикрон», полученное при помощи электронного микроскопа.
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Бокерия опроверг влияние вакцинации на работу сердца
Данных о том, что вакцинация от коронавируса может влиять на работу сердечно-сосудистой системы, нет, нужно готовить себя психологически к прививке, заявил академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия.
«У меня нет таких данных, что она оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Мы с женой, возрастные люди, пошли, привились. Я после этого приехал, у меня еще операция была. Никаких проблем не было», – цитирует РИА «Новости» академика.
Бокерия призвал не «нагнетать» ситуацию с вакцинацией психологически, следует готовить себя к этому.
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Ранее Лео Бокерия порекомендовал переболевшим COVID-19 читать вслух по 15 минут каждый час.
До этого Бокерия объяснил проблему антипрививочников недостаточностью просвещения.
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В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах
Во всех регионах России отмечается снижение заболеваемости COVID-19, превышение показателей зарегистрировано в 45 субъектах, сообщили в Роспотребнадзоре.
«По итогам 52 недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
Уточняется, что максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе среди лиц старше 65 лет.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила особое внимание на недопустимость снижения охватов тестирования на коронавирусную инфекцию, подчеркнув, что в период новогодних каникул и массового скопления людей на праздничных мероприятиях необходимо четкое соблюдение всех ограничительных мер.
Ранее в России за минувшие сутки было выявлено 15 772 случая коронавируса, всего с начала пандемии общее число зарегистрированных случаев заболевания составило 10,5 млн.
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