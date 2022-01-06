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Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Русская православная церковь 7 января отмечает один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Среди присутствующих на торжественном богослужении в столичном кафедральном соборе – архиереи, духовенство Московской епархии, представители государственной власти, прихожане столичных храмов. Прямую трансляцию ночной патриаршей службы ведут Первый канал, телеканалы «Россия-1», «Спас», а также официальный сайт Московского патриархата, передает ТАСС.
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион поздравил верующих с наступающим праздником Рождества Христова и пожелал всем, чтобы в новом году закончилась постигшая мир пандемия коронавируса.
«Я хотел бы пожелать, чтобы в новом году как можно меньше людей болели и умирали. Я хотел бы пожелать, чтобы закончилась постигшая нас пандемия коронавируса. Хотел бы пожелать, чтобы все мы были счастливы, чтобы Господь каждого из нас укреплял и помогал бы нам на нашем жизненном пути», – сказал митрополит Иларион в своем рождественском видеообращении к верующим.
Он отметил, что вера помогает христианам преодолевать жизненные трудности, болезни и скорби. «Она помогает нам переносить скорби, которые приходят от ближних, и она же помогает нам переносить смерть наших ближних», – добавил представитель Русской православной церкви.
Он отметил, что Рождество – это великий праздник, который напоминает «о том, что Бог стал человеком, что Бог захотел прожить нашу человеческую жизнь, стал одним из нас». «Он воплотился для того, чтобы даровать нам спасение и жизнь вечную, чтобы даровать нам надежду, укрепить нашу веру и чтобы укрепить в нас любовь», – сказал митрополит Иларион.
В связи с пандемией в храмах и монастырях Русской православной церкви продолжают действовать санитарные правила и ограничения, введенные весной 2020 года, в том числе масочный режим и соблюдение социальной дистанции.
7 января (25 декабря по старому стилю) Рождество вместе с Русской православной церковью встречают еще Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская поместные церкви, а также церковь Чешских земель и Словакии. В этот же день Рождество празднуется в афонских монастырях, у старообрядцев и греко-католиков. Вслед за Рождеством, с 8 по 17 января, у православных христиан наступают святки (святые дни), когда отменяются обязательные посты по средам и пятницам.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл планы президента России Владимира Путина на Рождество. Как правило, Рождество Путин встречает за пределами Москвы, в отличие от Пасхи, которую он обычно отмечает в храме Христа Спасителя.
Так, в 2021 году глава государства был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом и подарил храму икону «Господь Вседержитель». В 2012, 2019 и 2020 Путин посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. При этом он передал собору икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.
В 2018 году в рождественскую ночь Путин присутствовал в Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. В этой церкви был крещен его отец. После службы Путин преподнес в дар храму двухрядную икону середины XIX века с изображениями Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, святых пророка Илии, Анны Пророчицы, Симеона, архангела Михаила, Космы и других почитаемых Церковью.
В 2017 году глава государства прибыл на рождественское богослужение в Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде. А в ночь с 6 на 7 января в 2016 году Путин посетил богослужение в храме в селе Тургиново Тверской области.
Протестующие в Алма-Ате обезглавили тела двоих сотрудников полиции
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В Алма-Ате обезглавленными найдены тела двух сотрудников правоохранительных органов, всего при столкновениях с протестующими погибли 13 силовиков, сообщили в комендатуре города.
«Тринадцать правоохранителей погибли, в том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами», – передает слова представителя ведомства РИА «Новости».
Ранее сообщалось о 12 погибших силовиках. До этого стало известно, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.
Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане
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В состав коллективных миротворческих сил ОДКБ от России вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, заявил секретариат организации.
Уточняется, что российскую часть контингента направили в Казахстан самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.
Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.
«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», – передает сообщение РИА «Новости
.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
ЕС призвал Россию уважать суверенитет Казахстана
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Российской стороне следует уважать суверенитет и независимость Казахстана, заявил представитель Европейского союза.
«Насилие должно быть прекращено. Мы также призываем к проявлению всеми сторонами сдержанности и мирному урегулированию ситуации. Очевидно, что ЕС готов и желает поддержать диалог в стране», – сказал представитель ЕС Reuters, передает Deutsche Welle.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель при этом отметил необходимость с осторожностью относиться к присутствию иностранных войск в Казахстане.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Стало известно о решении направить в Казахстан спецназ ВДВ России
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СМИ, комментируя решение ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, сообщили, что от России команду получили рота спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ.
Группы от второй и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа также «находятся в повышенной готовности», их «может усилить батальон 55-й горной бригады также из ЦВО, однако последним приказ пока не пришел», передает РЕН ТВ.
«Авиагруппа под Казахстан формируется на аэродромах Кубинка и Чкаловский. В нее войдут несколько пассажирских самолетов, а также грузовые Ил-76 и Ан-124», – говорится в сообщении.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
МВД Казахстана предъявило ультиматум протестующим
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Те протестующие в Казахстане, кто не сложит оружие, будут уничтожены, заявили в министерстве внутренних дел республики, сообщают СМИ.
Тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение, заявили в ведомстве, сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.
По данным МВД страны в регионах усилили патрулирование нарядов полиции и Нацгвардии; выставлены блок-посты; ведется задержание нарушителей правопорядка; устанавливаются и задерживаются преступники.
В случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие ведется уничтожение зачинщиков беспорядка.
Также в ведомстве сообщили, что площадь Республики в Алма-Ате, где ранее в четверг велась перестрелка, полностью освобождена от радикалов.
Обстановка на площади спокойная, спецоперация ведется в других частях города.
Ранее в МВД страны сообщали, что число погибших сотрудников силовых ведомств в Казахстане выросло до 18.
Самая сложная обстановка остается в Алма-Ате, там захвачены и разгромлены несколько помещений государственных органов, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины.
Ранее сообщалось, что в Алма-Ате обстановка продолжает накаляться: на площади Республики военные начали вести огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков, а в магазинах города заканчиваются продукты.
Военные в Алма-Ате открыли огонь по вооруженным зачинщикам беспорядков
В Алма-Ате продолжается стрельба на площади Республики, военные открыли огонь по вооруженным зачинщикам беспорядков, сообщают очевидцы.
«Огонь не стихает на площади уже минут 15, стреляют по людям, которые пришли на площадь с оружием, стреляют по машинам. Раненые точно есть. По убитым – непонятно, туда не подойти», – сообщил очевидец ТАСС.
Тем временем силы правопорядка успешно отразили атаку на здание управления полиции Алматинского района, сообщает «Sputnik Казахстан» в своем телеграм-канале со ссылкой на официального представителя полиции Салтаната Азирбека.
Нападавшие были уничтожены.
Ранее сообщалось, что в Алма-Ате на площади Республики открыли стрельбу, очевидцы сообщают о раненых.
Также в этом городе были найдены обезглавленными тела двух сотрудников правоохранительных органов, всего при столкновениях с протестующими погибли 13 силовиков.
В ходе протестов в Алма-Ате было задержано около 2 тыс. протестующих.
На площади в Алма-Ате началась перестрелка
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Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты в Казахстане, сообщают информационные агентства.
В городе «силовые ведомства и военные» совместно проводят «масштабную зачистку от мародеров и зачинщиков погромов», передает «МИР 24».
«На площади (Республики) идет перестрелка», – сообщает «Sputnik Казахстан» в Telegram.
В сообщении говорится, что до того, как началась стрельба «военные заставили мирных жителей отойти на расстояние 100 метров». Пространство вокруг площади «полностью контролируется военными», которые «заняли удобные позиции, чтобы не дать преступникам прорваться к акимату или резиденции президента». Перед этим сообщалось, что «раздалось около 10 выстрелов, но стреляли не силовики».
На площади Республики находится «около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками окружили по периметру площадь». В центре площади – «около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые с огнестрельным оружием».
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
Правоохранители Алма-Аты заявили о ликвидации десятков нападавших на отделы полиции
Десятки нападавших были ликвидированы при попытке штурма здания полиции в Алма-Ате прошлой ночью, заявила официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек в эфире телеканала «Хабар 24».
«Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алма-Аты, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», – передает ее слова ТАСС.
Кроме того, жителей нескольких улиц города просят не выходить из дома, передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.
«По месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция», – заявила Азирбек.
Ранее утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
Саакашвили сообщил о собрании казахстанских оппозиционеров в Киеве
Находящийся под арестом в Руставской тюрьме гражданин Украины экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, глава украинского исполкома реформ, сообщил о собрании казахских оппозиционеров в его доме в Киеве.
В своем заявлении на страничке в социальной сети Facebook он «приветствует борьбу казахского народа за свободу» и отмечает, что «этот героизм показывает конкретный пример того, что какие бы репрессии не проводил режим, какие бы аресты он не осуществлял, какие бы спецназы не направлял, люди везде хотят свободы и не будут мириться с несправедливостью, коррупцией и неформальным управлением».
«В прошлом году у меня в Киеве гостила группа казахских оппозиционеров», – сообщил Саакашвили.
Он отмечает, что после встречи с ними «убедился, что казахское общество готово для больших перемен, свидетелями которых мы сейчас являемся».
«(Экс-глава Казахстана Нурсултан) Назарбаев сделал для Казахстана намного больше, чем (основавтель правящей «Грузинской мечты» Бидзина) Иванишвили для Грузии, но это не дает ему право считать страну личной вотчиной и неформально ею управлять, утопая в роскоши. Народ обязательно вернет страну себе», – заявил Саакашвили, отбывающий шестилетнее наказание.
Журналисту в Алма-Ате посоветовали скрывать гражданство России
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Корреспонденту из Москвы Владимиру Ворсобину настоятельно рекомендовали в готовящейся к новым беспорядкам Алма-Ате не говорить, что он русский, обещая неприятности.
«В городе снова нет ни одного полицейского, ситуация, похоже, вернулась к тому, что было вчера, если не считать одной неприятной детали. Мне тут настоятельно рекомендуют не говорить, что я русский из России. Мол, теперь могут быть неприятности. Рекомендуют говорить, что я местный», – написал корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин в репортаже из Алма-Аты.
По его словам, о том, что беспорядки закончились, говорить еще рано. Журналист сообщает о залитых кровью окрестностях сожженной администрации города, россыпи гильз, неизвестном количестве погибших и снайперах на крыше резиденции Назарбаева.
«Ночная мясорубка отправила в больницы сотни людей. Количество трупов неизвестно до сих пор, но, как мне сказал один из участников событий, только из его села пропали без вести четыре человека. Бой произошел у резиденции, когда часть оставшихся верными присяге полицейских отстреливалась до конца. Тут же ночью подъехали армейские части и начали обстреливать собравшихся на площади. Как уверяют уцелевшие, несколько снайперов было на крыше резиденции. Это противостояние закончилось опять-таки ничьей. Армейские части уехали, а резиденция и все близлежащие здания остались в руках бунтовщиков», – пишет корреспондент.
На подступах к городу и в Алма-Ате бунтовщики установили блокпосты с вооруженными пистолетами и автоматами людьми. Ворсобин уточняет, что блокпосты созданы сразу же после объявления президентом Казахстана о просьбе введения войск ОДКБ.
«Митингующие теперь заявляют, что они готовы сражаться с иноземцами до последней капли крови. По крайней мере, они так говорят. Кроме того, протестующие вернулись на площадь и снова возводят баррикады, жгут костры и, похоже, сооружают уже стационарный майдан. Сейчас они пригнали пожарную машину (трофей) и через ее громкоговоритель объясняют собравшимся «политику партии». Говорят, что в регионах грядет восстание, что они не одни и что нужно просто выстоять», – пишет корреспондент.
Ранее сообщалось, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.
Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Опубликовано видео из разгромленного аэропорта Алма-Аты
В соцсетях опубликовали видеозаписи, снятые на территории аэропорта Алма-Аты, разгромленного участниками беспорядков в Казахстане.
Как передает РЕН ТВ, комментируя видео, «протестующие учинили на прилегающей к воздушной гавани территории форменный разгром». Указывается, что участники беспорядков «в прямом смысле слова разгромили территорию и сожгли огромное количество автомобилей», на парковке «до сих пор горят подожженные митингующими автомобили».
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
У беспорядков в Казахстане заметили американские и исламистские следы
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«Для США любой переворот в Казахстане открыл бы окно возможностей, а вместе с ним – новый американский фронт против России и Китая», – заявил газете ВЗГЛЯД профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Ранее российский МИД назвал протесты в республике «инспирированными извне».
«Не исключаю, что за этим могут стоять в большинстве своем ущербные, отстраненные от денежных потоков элиты, причем не только иностранные, но и казахстанские», – допустил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, авторы этой «точно спланированной акции» используют недовольство граждан, а также направляют преступные группы. На это указывает то, что бандиты действуют «подозрительно организованно». «Кроме того, сообщалось, что некоторых полицейских обезглавили – это похоже на почерк экстремистов, которых мы в свое время бомбили в Сирии. Видимо, не додавили всех до конца», – сказал он.
«Скорее всего, протесты финансируются иностранными спецслужбами, но не стану утверждать, что именно западными. За этим могут стоять и силы мусульманских, исламских государств*», – обратил внимание политик.
Погромы в Казахстане разразились незадолго до запланированных переговоров России с НАТО по гарантиям безопасности. Джабаров считает, что это может быть не просто совпадение. «Допускаю, что последние события призваны показать России, что ее позиции не настолько сильны, мол, смотрите там на свое «южное подбрюшье», – сказал сенатор.
«Но наши действия, напротив, показали, что мы сильны как никогда. Москва ни на минуту не задумалась, заявила о готовности помочь и отправила свои войска для наведения конституционного порядка», – подчеркнул он.
По его мнению, сейчас действующему казахстанскому режиму «нужно очень жестко наводить порядок». В противном случае есть риск повторения «украинского сценария». «На Украине тоже призывали не делать резких движений и не использовать армию. В итоге случилась страшная вещь, которую мы расхлебываем до сих пор, – напомнил Джабаров. – Если действовать мягко, все, в том числе жители Казахстана, пожалеют об этом».
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко так же предположил, откуда берутся корни протестов в Казахстане. «Единственные, кому это может быть интересно, – США. Других вариантов я даже в теории не вижу», – сказал собеседник.
«Никому другому нет нужды нарушать статус-кво в Центральной Азии, особенно в Казахстане. Дело в том, что он занимает откровенно нейтральную позицию по отношению к ключевому сопернику Штатов – Китаю. Любая нейтральная позиция выгодна Пекину, но не Вашингтону», – пояснил он.
Россию и Китай все существующие в регионе режимы в принципе устраивают, они не направлены против них. «Но это не на руку Америке. Для нее любой переворот типа того, который в теории мог бы произойти в Казахстане, открыл бы окно возможностей, а вместе с ним – новый американский фронт против Китая. То есть появилась бы опция нейтрализовать границу, перекрыть поток проходящих через нее товаров и так далее», – рассказал эксперт.
«Помимо этого, теоретически нестабильность в Казахстане выгодна всем, кто входит в лагерь противостояния Москве, включая Украину и Грузию. Но для практического подтверждения этих допущений нужны факты», – резюмировал он.
В четверг Министерство иностранных дел России заявило, что считает протесты в Казахстане «инспирированной извне попыткой подорвать безопасность и целостность государства» через насилие и с использованием «подготовленных и организованных вооруженных формирований». Предполагаемых организаторов митингов и погромов МИД не назвал, но отметил, что будет сотрудничать с Нурсултаном, в том числе по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Тем временем находящийся под арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал протестующих и рассказал о встрече с казахскими оппозиционерами. «В прошлом году у меня в Киеве гостила группа казахских оппозиционеров», – написал он в Facebook.
Комментируя митинги, украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что их спровоцировали внешние силы, которые «работали глубоко, в регионах». Во многом это схоже с тем, что происходило на Украине во времена оранжевых революций и противостояний на Майдане Незалежности в Киеве, считает эксперт.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Также напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января).
Эксперт: Противники ввода российских миротворцев в Казахстан плюют на закон
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«Эти оппозиционеры сидят на поводке из денег и грантов и не могут не подписывать то, что им присылают», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя заявление либеральной интеллигенции, представители которой собирают подписи против участия России в событиях в Казахстане.
«Такие люди давно не думают о действительно либеральных ценностях, равно как и о логике, которой нужно следовать, чтобы отстаивать их. Они плюют на закон, хотя, наоборот, должны с точки зрения демократии уважать его», – отметил эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.
«Завтра им пришлют вообще любую петицию, и они подпишут ее, даже не читая и не разбираясь, – считает собеседник. – И дело даже не в том, что это похоже на письма времен Майдана на Украине. На мой взгляд, есть группа людей, которые сидят в определенной «сетке». Ее администратору от руководства приходит какой-нибудь текст, которой затем рассылается широкому кругу лиц: 50, 70, а то и 100 адресов».
По мнению специалиста, либералы просто «подмахнули» повестке, тогда как заявление, которое они поддержали, не составлялось ими лично. Следовательно, оно может не отражать их реальную позицию. «Ну и самое главное – под этим документом фактически нет электронных подписей», – обратил внимание Баширов.
«При всем этом интересно, что с юридической точки зрения все обстоит чисто. Смотрите: есть Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Казахстан, Россия и еще несколько стран. Мандат ОДКБ предполагает взаимопомощь в трех случаях. Первый вариант – если есть внешняя военная агрессия, второй – террористическая атака, с которой власти страны не могут справиться сами, третий – крупная природная катастрофа», – рассказал политолог.
«Президент Казахстана Токаев обратился к ОДКБ исходя из второго пункта мандата. Это подтверждается тем, что уже есть сведения о 13 убитых силовиках, причем двое из них обезглавлены. Плюс захвачены и сожжены ряд зданий органов власти, а также оружейные арсеналы. Все это – откровенно террористическая угроза, на помощь с устранением которой Казахстан может рассчитывать», – заключил он, добавив, что «Россия никуда не вводит свои войска», но лишь присоединяется к миротворческой миссии.
В четверг утром на сайте радиостанции «Эхо Москвы» появилось заявление «Конгресса интеллигенции», который выступил против «силового вмешательства России в события в Казахстане» (по линии ОДКБ). Обращение подписали несколько десятков человек, включая телеведущего Владимира Познера, писателя Дмитрия Быкова и ряд других общественных и политических деятелей.
Накануне вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц ОДКБ. Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.
В ночь на четверг премьер Армении Никол Пашинян, возглавляющий в настоящее время Совет коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Позднее заявление Пашиняна появилось на сайте Кремля.
Утром в Казахстан в рамках мандата ОДКБ прибыла российская часть миротворческого контингента. В нее вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, заявил секретариат организации. «Передовые подразделения уже приступили к выполнению поставленных задач», – подчеркнули в секретариате ОДКБ.
США и Германия сочли действия России вызовом миру в Европе
И Вашингтон, и Берлин полагают, что действия России в отношении Украины бросают вызов безопасности в Европе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
Блинкен сказал, что «и США, и Германия рассматривают действия» Москвы «как немедленный и неотложный вызов миру и стабильности в Европе». Вашингтон и Берлин, по его словам, осудили «наращивание» Россией «военных сил на границе с Украиной, а также все более жесткую риторику Москвы по мере того, как она продолжает распространять ложную версию о том, что Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией».
Госсекретарь отметил, что сейчас газ по «Северному потоку – 2» «не поступает». По его словам, «если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, конечно, будет сложно представить, как газ будет поступать по нему в будущем», передает ТАСС.
Бербок заявила, что только «диалог» позволит урегулировать кризис вокруг Украины, «нет альтернативы политическому решению». Она сказала, что «Германия всегда пыталась искать диалог в нормандском формате». По словам Бербок «любые действия со стороны России будут иметь цену», а «нарушение суверенитета» Украины приведет к «серьезным последствиям».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
ОДКБ решила направить в Казахстан миротворцев
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян сообщил, что контингент ОДКБ вводится в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки, передает РИА «Новости».
В сообщении говорится, что решение принято «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности». Направить миротворческие силы решено в ответ на обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и «ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету» Казахстана, «вызванной, в том числе, вмешательством извне».
Пашинян на 2022 год назначен председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Напомним, Токаев сообщил, что обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Он назвал беспорядки в Казахстане «внешней агрессией».