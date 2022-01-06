Чемпионы мира Пападакис и Сизерон снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию

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6 января, четверг  |  Последнее обновление — 16:15  |  vz.ru
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Крупнейший проект решит хроническую проблему Дальнего Востока

Жители Дальнего Востока первыми получили возможность приобретать билеты на внутренние авиаперелеты по субсидии Елена Верещака/ТАСС
Миллиарды рублей будут потрачены в 2022 году на важнейший социальный проект Дальнего Востока – увеличение транспортной доступности региона. Единая дальневосточная авиакомпания позволит жителям восточной части страны чаще летать – причем как на «большую землю», так и внутри региона. Как именно это будет реализовано? Подробности...
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Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан

Российские десантники отправляются в Казахстан в рамках ОДКБ Минобороны РФ/ТАСС
В раздираемый протестами Казахстан по запросу президента Токаева прибыли миротворческие силы ОДКБ, включая специальные подразделения ВДВ России. Они призваны нормализовать обстановку в республике на фоне многодневных беспорядков, погромов и убийств. Почему Токаеву понадобилась помощь ОДКБ, смогут ли российские десантники принести мир в Казахстан и какие задачи будут для них приоритетными на самом деле? Подробности...
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Наступивший год создаст для российской IT-отрасли и интернета новые правила

Отрасль информационных технологий оказалась под плотным вниманием государства Annette Riedl/dpa/
Global Look Press
Целая серия изменений, помогающих российскому интернету и IT-отрасли в целом, была принята правительством в 2021 году. О чем именно идет речь, как это должно помочь суверенитету России в цифровом пространстве и пользователям - и какие новые перемены в этом вопросе обсуждаются прямо сейчас? Подробности...
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В переговорах России и США придется оглядываться на Китай

Байден заботливо подложит ложку дегтя в бочку меда российско-китайских отношений Sarah Silbiger/CNP/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
На предстоящих переговорах между Россией и США незримо будет присутствовать еще один международный тяжеловес - Китай. Особенно сложно от его влияния будет отмахнуться Байдену. В чем в данном случае заключаются китайские интересы, в какой степени они совпадают с российскими - и почему Пекин все же может оказаться недовольным результатами переговоров? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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В Казахстане все решится в ближайшие дни или даже часы

Валерий Федоров
Валерий Федоров, директор ВЦИОМ
За сценой событий в Казахстане – теневые кланы, играющие свою игру. А со стороны внешних наблюдателей – поиски геополитических заговоров и интриг… В обоих случаях все очень быстро развивается, власти не успевают за событиями. Подробности...
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Зачем Сталин вернул погоны в Красную армию

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
6 января 1943 года в РККА вновь появились офицерские погоны. Это был важный символический шаг – разрушившая старую Россию революция привела к упразднению погон и офицерских званий. Но они вернулись в Вооруженные силы. Почему? Подробности...

Сбережения и мечты обиженных бедных съела пандемия

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ковидные протесты принимают разные формы в разных частях мира. От казахских бунтов сегодня до штурма Капитолия год назад. Это все протест обреченных на бедность «глобально проигравших», тех, кто, как говорили у нас в 90-е, «не вписался в рынок». Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан

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    МИД заявил об «инспирированной извне» попытке подрыва безопасности Казахстана

    экс-президент Украины


    Суд в Киеве арестовал все имущество Порошенко

    протесты и погромы


    Журналисту в Алма-Ате посоветовали скрывать гражданство России

    Видео

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    Кто подпитывает «калининградский сепаратизм»

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    В России исчезает одна из самых популярных профессий

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    Крупнейший проект решит хроническую проблему Дальнего Востока

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    Сергей Худиев: Что такое «новое счастье»

    длинные праздники


    Герман Садулаев: Сколько выходных нужно россиянам

    Диалог с ЕС


    Вадим Трухачёв: Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

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    Чемпионы мира Пападакис и Сизерон снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию

    6 января 2022, 15:47

    Текст: Вера Басилая

    Серебряные призеры Олимпийских игр и четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон отказались выступать на чемпионате Европы по фигурному катанию.

    Подобное решение фигуристов вызвано опасениями заразиться коронавирусом в преддверии Олимпийских игр в Пекине, которые запланированы на 4–20 февраля, передает ТАСС сообщение федерации фигурного катания Франции.

    Ранее был назван состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию.

    Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 12 по 16 января.


    Кадыров обратился к гражданам Казахстана

    5 января 2022, 16:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Жителям Казахстана нужно не грабить и убивать, а вести себя «максимально мирно», чтобы не разрушить экономику и государство, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Нам судьба Казахстана не безразлична. Мой отец родился там, там похоронен брат моего дедушки. Нас приютил в самые сложные времена наш братский казахстанский народ. Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров. Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание», – приводит слова Кадырова РИА «Новости».

    Он попросил протестующих вести себя «максимально мирно», а также не разрушать страну и экономику. Глава Чечни напомнил, что в республике также знают, что такое война и что такое митинги.

    «Нас тоже подвели так же, как и вас сегодня, к военным событиям. Мы потеряли сотни тысяч людей, у нас пропавшие без вести, народ разделили на тейпы, вирды и фамилии. Это делали воспитанники спецслужб разных государств. И у них была задача через Чеченскую Республику развалить суверенное государство Россию... Поэтому мы, чеченский народ, во главе с руководством просим одуматься, чтобы наши братья не допускали ошибок, чтобы остановились, не довели ситуацию до военных событий», – подчеркнул он.

    Кадыров призвал организаторов протестов остановиться, так как государство приняло отставку правительства и снизило цены на газ.

    «Война никогда к хорошему не приводит, война разрушает, уничтожает и убивает... Прошу тех, кто стоит во главе этих протестов, остановиться. Побойтесь Всевышнего, вам отвечать за это на том свете», – заключил он.

    Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. До этого по всей стране был отключен интернет.

    Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

    Токаев также ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

    Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.

    Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.

    Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.

    Коментарии (40)
    Очевидцы сообщили о начале боев в Алма-Ате
    		    5 января 2022, 23:50
    Фото: Sputnik Казахстан/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    В Алма-Ате в Казахстане, где проводится антитеррористическая операция, начались бои, слышны, предположительно, автоматные очереди, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев.

    В городе «идет перестрелка». По словам очевидцев, «протестующие вооружены – теперь уже не дубинами и камнями, а автоматами», сообщает Sputnik в Telegram.

    Агентство KazTAG сообщает, что «силовики приступают к активной фазе зачистки Алм-Аты от преступных элементов». Жителей города «предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц», передает РИА «Новости».

    Власти Алма-Аты опровергли информацию об ожидаемых перебоях с водой и электричеством. Департамент полиции Алма-Аты сообщил, что работает в штатном режиме, информация о мародерстве на квартиры и дома горожан и что служба «102» не реагирует на сигналы – не соответствует действительности.

    Комендатура Алма-Аты опровергла информацию о захвате террористами военного института сухопутных войск. Комендатура призвала жителей города «сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности». Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, говорит о серьезной подготовке за рубежом, заявили в комендатуре.

    На ТРЦ MEGA Park в Алма-Ате напали мародеры, но охране удалось их сдержать и отбить нападение, передает Sputnik.

    Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.

    Коментарии (90)
    Российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане
    		    6 января 2022, 10:23
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В состав коллективных миротворческих сил ОДКБ от России вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, заявил секретариат организации.

    Уточняется, что российскую часть контингента направили в Казахстан самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.

    Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.

    «В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», – передает сообщение РИА «Новости.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

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    Коментарии (108)
    Стало известно о решении направить в Казахстан спецназ ВДВ России
    		    6 января 2022, 03:30
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    СМИ, комментируя решение ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, сообщили, что от России команду получили рота спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ.

    Группы от второй и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа также «находятся в повышенной готовности», их «может усилить батальон 55-й горной бригады также из ЦВО, однако последним приказ пока не пришел», передает РЕН ТВ.

    «Авиагруппа под Казахстан формируется на аэродромах Кубинка и Чкаловский. В нее войдут несколько пассажирских самолетов, а также грузовые Ил-76 и Ан-124», – говорится в сообщении.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

    Коментарии (105)
    Погребинский рассказал о сходстве майданных технологий в Казахстане и на Украине
    		    5 января 2022, 19:15
    Фото: Екатерина Лызлова/РИ Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Массовые беспорядки в Казахстане готовились извне, видна серьезная подготовка и сходство с технологиями майдана на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Он уверен, что к происходящему в Казахстане причастны страны Запада.

    «Беспорядки в Казахстане – это отчасти приговор правящему режиму, которому не удалось в согласии с обществом найти компромисс между разными группами влияния. Это дало возможность внешним силам спровоцировать беспорядки. Для меня нет никакого сомнения, что была внешняя организация», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. 

    Организаторы беспорядков «работали глубоко, в регионах», добавил эксперт. По его словам, происходящее в Казахстане во многом схоже с тем, что происходило на Украине во времена оранжевых революций и противостояний на Майдане Незалежности в Киеве, например, переход силовиков на сторону протестующих. «Беспорядки не могли произойти ни с того ни с сего. Ясно, что была координация, проведены подготовительные элементы, которые позволили так быстро захватить в Алма-Ате здание мэрии. Это типичная технология майдана, когда девушки дарят цветочки силовикам, а затем все кричат «полиция с народом», – добавил политолог.

    Погребинский сомневается, что координация беспорядков ведется с территории Украины, как об этом заявил бывший казахский министр, а ныне один из главных оппозиционеров Мухтар Аблязов, которого видели не только в Киеве, но и в Лондоне. «У нас обосновывались оппозиционеры из Узбекистана и из Казахстана тоже. Естественно, они работали с проевропейскими и проамериканскими структурами. Они заключают союзы против России, против режима Назарбаева. Но я не верю, чтобы Украина, как государство, могла стоять за беспорядками в Казахстане. Эти люди просто могут чувствовать себя комфортно на Украине, им могли даже помогать, но это все мелочи по сравнению с помощью со стороны Запада», – считает Погребинский, добавив, что в Казахстане работает множество структур, которые в России получают статус иноагентов.

    Между тем в Казахстане накопилось много поводов для конфликта, отметил собеседник. «В стране происходит война между кланами, эти недовольства бродят там постоянно. На склоне режима Назарбаева активность работы с общественным мнением и социальными элементами спала и я не удивлен, что новая власть не смогла взять ситуацию под контроль», – считает Погребинский. 

    В Казахстане с начала года продолжаются массовые беспорядки. В нескольких регионах введен режим ЧП, но властям пока не удается взять ситуацию под полный контроль. Среди прочего президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Кроме того, он опроверг слухи о своем бегстве из страны и возглавил Совет безопасности Казахстана, сместив с этого поста Нурсултана Назарбаева. Эту должность бывший президент занимал с 1991 года. В среду вечером участники протестов попытались снести памятник Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области.

    Коментарии (31)
    На Украине заявили о блокаде поставок угля из Казахстана
    		    5 января 2022, 17:33
    Фото: Vladimir Tretyakov/AP Photo/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Поставки угля на Украину из Казахстана прекратились, несмотря на контракт, заявил глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко.

    «Нет, из Казахстана не идет (уголь). Есть заключенный контракт у «Центрэнерго» на 660 тыс. тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь», – цитирует Галущенко РИА «Новости».

    Также в среду Галущенко сообщал, что поставки угля на Украину проводятся по графику, до конца отопительного сезона страна получит 1,6-1,8 млн тонн угля.

    В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.

    Президент страны пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет.

    Коментарии (77)
    Протестующие в Алма-Ате обезглавили тела двоих сотрудников полиции
    		    6 января 2022, 12:47
    Фото: EPA/STR/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В Алма-Ате обезглавленными найдены тела двух сотрудников правоохранительных органов, всего при столкновениях с протестующими погибли 13 силовиков, сообщили в комендатуре города.

    «Тринадцать правоохранителей погибли, в том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами», – передает слова представителя ведомства РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о 12 погибших силовиках. До этого стало известно, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.

    Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.

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    Обсуждение:  44 комментария

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

    В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.

    Коментарии (96)
    На площади в Алма-Ате началась перестрелка
    		    6 января 2022, 07:10
    Фото: Sputnik Казахстан/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты в Казахстане, сообщают информационные агентства.

    В городе «силовые ведомства и военные» совместно проводят «масштабную зачистку от мародеров и зачинщиков погромов», передает «МИР 24».

    «На площади (Республики) идет перестрелка», – сообщает «Sputnik Казахстан» в Telegram.

    В сообщении говорится, что до того, как началась стрельба «военные заставили мирных жителей отойти на расстояние 100 метров». Пространство вокруг площади «полностью контролируется военными», которые «заняли удобные позиции, чтобы не дать преступникам прорваться к акимату или резиденции президента». Перед этим сообщалось, что «раздалось около 10 выстрелов, но стреляли не силовики».

    На площади Республики находится «около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками окружили по периметру площадь». В центре площади – «около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые с огнестрельным оружием». 

    Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.

    Коментарии (46)
    При освобождении аэропорта Алма-Аты от погромщиков погибли военные
    		    5 января 2022, 23:30
    Фото: Алма Калиева/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    В ходе антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты в Казахстане погибли двое военных, сообщают СМИ.

    Об этом сообщает Zakon.kz. Кроме того, пресс-служба МВД республики подтвердила сообщения СМИ, что прежде в разных районах Казахстана «от рук бесчинствующей толпы» пострадали 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, «погибли восемь», передает РИА «Новости».

    Участники беспорядков, используя «камни, арматуры, биты, зажигательные смеси», атаковали «объекты государственного управления, жизнеобеспечения, здравоохранения, торговли, общепита и банковских услуг», а также транспорт «органов правопорядка, здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан». Кроме того, погромщики мешали госпитализации пациентов в медицинские учреждения.

    Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта.

    Коментарии (21)
    ЕС призвал Казахстан уважать мирный протест

    5 января 2022, 19:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз призвал руководство Казахстана уважать право на мирный протест, демонстранты также не должны прибегать к насилию, заявили во внешнеполитической службе ЕС.

    «Признавая право на мирные демонстрации, Европейский союз рассчитывает, что они будут проходить без насилия, без призывов к насилию. ЕС также призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест, а также призывает к соразмерности при применении силы при защите безопасности и соблюдению международных обязательств», – цитирует заявление ЕС РИА «Новости».

    Также ЕС выразил надежду на мирное урегулирование ситуации через диалог с участием всех заинтересованных сторон и с уважением фундаментальных прав граждан.

    «Казахстан является важным партнером Европейского союза... Мы рассчитываем на соблюдение Казахстаном обязательств, в том числе в вопросах свободы прессы, доступа к информации в интернете и офлайн», – отмечается в заявлении.

    В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.

    Президент страны пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет.

    Между тем протестующие начали снос памятника первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области. В Алма-Ате неизвестные напали на оружейный магазин, а резиденция президента в городе была захвачена демонстрантами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, в чем особенность протеста в Казахстане и насколько серьезна угроза «цветной революции».

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    США отказались отвечать на предложения России по безопасности «пункт за пунктом»
    		    5 января 2022, 21:31
    Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты не планируют отвечать по пунктам на российские предложения по безопасности, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время, по ее словам, Вашингтон верит в возможность прогресса на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности.

    «Президент [США Джо] Байден дал ясно понять, что по некоторым вопросам мы можем достичь прогресса, по другим это недостижимо. Мы не отвечаем на них пункт за пунктом, и я не думаю, что мы будем так делать на переговорах», – цитирует Псаки ТАСС.

    Она добавила, что США в ходе переговоров с Россией намерены обсуждать вопросы «вторжения в соседние страны» и «применение химического оружия на иностранной территории».

    Представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон верит в возможность прогресса на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности.

    «Мы не знаем, что принесут переговоры, намеченные на следующую неделю, но наш подход к обсуждениям будет прагматичным, ориентированным на результат. Мы верим, что есть области, где мы можем достичь прогресса», – указала она.

    Также Псаки отметила, что Белый дом не планирует предсказывать итоги переговоров.

    «Ранее я уже сказала о том, что мы ждем на этих переговорах, но я не буду предсказывать, чем они могут закончиться», – заключила она.

    Напомним, МИД публиковал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.

    Ранее в НАТО заявили, что внеочередное заседание глав МИД альянса пройдет 7 января, перед Советом Россия – НАТО. Отмечалось, что министры будут обсуждать «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».

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    Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью
    		    5 января 2022, 22:20
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы».

    Токаев отметил, что речь идет уже не об «угрозе», а о «подрыве целостности государства», «нападении на граждан», которые «просят» его «как главу государства в срочном порядке оказать им помощь». По словам Токаева, обращение к ОДКБ является абсолютно уместным и своевременным, передает ТАСС со ссылкой на «Хабар-24».

    Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров и генерал-майор ВВС Казахстана призвал ОДКБ ввести войска на территорию страны. Токаев назвал беспорядки в Казахстане «внешней агрессией».

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    Правоохранители Алма-Аты заявили о ликвидации десятков нападавших на отделы полиции

    6 января 2022, 08:47

    Текст: Елизавета Булкина

    Десятки нападавших были ликвидированы при попытке штурма здания полиции в Алма-Ате прошлой ночью, заявила официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек в эфире телеканала «Хабар 24».

    «Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алма-Аты, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», – передает ее слова ТАСС.

    Кроме того, жителей нескольких улиц города просят не выходить из дома, передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.

    «По месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция», – заявила Азирбек.

    Ранее утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.

    Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.

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    Опубликовано видео из разгромленного аэропорта Алма-Аты

    6 января 2022, 04:15

    Текст: Антон Антонов

    В соцсетях опубликовали видеозаписи, снятые на территории аэропорта Алма-Аты, разгромленного участниками беспорядков в Казахстане.

    Как передает РЕН ТВ, комментируя видео, «протестующие учинили на прилегающей к воздушной гавани территории форменный разгром». Указывается, что участники беспорядков «в прямом смысле слова разгромили территорию и сожгли огромное количество автомобилей», на парковке «до сих пор горят подожженные митингующими автомобили».

    Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.

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    Казахский генерал призвал ОДКБ ввести войска в Казахстан

    5 января 2022, 21:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров и генерал-майор ВВС Казахстана призвал ОДКБ ввести войска на территорию страны.

    «Как это так, я своего брата должен убивать? Я не могу. Давайте тогда прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор. Всегда, во всех случаях, когда мне будет тяжело, вы помогите, пожалуйста. Мы вам будем помогать. И этот договор и есть ОДКБ», – заявил Аубакиров в эфире гостелеканала «Хабар 24».

    Отрывок с этим выступлением опубликован в Telegram-канале «Осторожно, новости».

    Напомним, протестующие начали снос памятника первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области. В Алма-Ате неизвестные напали на оружейный магазин, а резиденция президента в городе была захвачена.

    Вечером в среду аэропорт Алма-Аты был захвачен погромщиками.

    Президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет и введен режим ЧП.

    Газета ВЗГЛЯД писала, в чем особенность протеста в Казахстане и насколько серьезна угроза «цветной революции».

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