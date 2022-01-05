В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, метели и ветра до седьмого января, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Желтый – погода потенциально опасна», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области действует до 11.00 7 января.

Также жителей Москвы предупредили о порывах ветра до 15-17 метров в секунду до 20.00 5 января, в Подмосковье – до 22.00 5 января, кроме того, в столице продолжится метель до 20.00 5 января, в Подмосковье – до 22.00 5 января.

Ранее в московских аэропортах из-за метели задержали несколько десятков рейсов.

До этого МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с непогодой в Москве.