Москва выступила за мирное решение проблем в Казахстане

Российская сторона выступает за мирное разрешение ситуации в Казахстане в рамках конституционно-правового поля и диалог, сообщил МИД России.

«Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Именно на это направлены шаги президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане, поскольку страны связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, а также «братские, человеческие контакты».

МИД указал, что поддерживается связь с российскими загранучреждениями в стране, обстановка вокруг дипломатических и консульских миссий остается спокойной.

«По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации, находящихся в Республике Казахстан, нет», – заключили в министерстве.

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

Также глава государства ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.

Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.

Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.